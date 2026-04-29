15+ историй о старой дружбе, которая прошла через годы и расстояния, но стала лишь крепче
Друга на всю жизнь можно встретить где угодно, хоть в детском саду, хоть в гардеробе. Сегодня мы собрали теплую подборку с трогательными и человеческими историями про дружбу. Часто с годами близкие люди становятся все больше и больше похожими друг на друга. И речь не только в манере говорить и привычках, но даже о внешности. Вы замечали, что закадычных подруг принимают за сестер?
«Мы — лучшие подруги еще со средней школы! Фото с 1994 по 2024 год»
«23 года дружбы!»
«Свою лучшую подругу я встретила в детской комнате, когда мне было 9 месяцев. Она всю жизнь жила через дорогу от меня, и теперь мы вместе учимся в колледже».
- Свою самую близкую подругу знаю лет 15. Мы очень разные. Я журналистка — общительная, возможно, немного эксцентричная. Она работает в серьезной конторе, тихоня. Первый год она меня откровенно побаивалась, мол, а вдруг я что-нибудь про нее в газете напишу? Но со временем мы друг к другу притерлись. А потом у меня была сложная ситуация: я переехала в новую квартиру, надо было обживаться. Как назло, потеряла работу и только-только устроилась на другую. И вот, на новоселье подруга дарит мне не полотенца или посуду, а конверт. А там — сумма моей зарплаты! Она меня тогда очень выручила.
«Мы с лучшей подругой буквально знаем друг друга всю жизнь»
- А вы точно не сестры? © nricotorres / Reddit
«Нашей дружбе 19 лет»
«На второй фотографии мы обе беременны! Ждем девочек. Надеемся, они тоже станут близкими подругами».
- Подруга вдруг заинтересовалась внешностью моего мужа: выспрашивала про его любимую одежду и даже точное расположение родинок. У мужа спрашивала, что за дела, тот жмет плечами: не в курсе. Я никак не могла понять, зачем ей это. И тут она приносит нам огромный шарж с нашими лицами. А так как я совсем не люблю фотографироваться и свежих кадров у нас просто нет, подруге пришлось по крупицам собирать наш актуальный образ для художника.
Друзья детства повторили старую фотографию, разница тут 13 лет
- В студенчестве встречалась я с парнем, Максом. Мы ходили на одну спортивную секцию. Он мне как-то показывает на девчонку, Иру, и говорит, мол, она за ним бегает и вообще странная, держись от нее подальше. Через 2 месяца мы с Максом расстались, потому что он сам оказался странным.
И вот, прихожу я на концерт в клуб, сдаю одежду в гардероб, а там она — та самая девушка, Ира. И я увидела, что у нее лежит книга Ольги Громыко, мой любимый цикл про Вольху Редную. Короче, мы с этой Ирой весь концерт проговорили. Обсуждаи книгу, ну и Макса, конечно. Так и подружились. Дружим до сих пор.
И вишенка на торте — наша третья подруга — бывшая жена Макса, Оля. Но это уже совсем другая история.
«Нашей дружбе более 30 лет. Встретились, когда нам было по 20, сейчас нам 50»
«Лучшие подруги на всю жизнь. 1992 и 2024 годы. Здесь нам нам от 30 лет до 60+»
- Год назад уехала учиться в Германию, в то же время лучшая подруга с семьей перебралась в Новую Зеландию. Казалось бы, разные часовые пояса, разная жизнь, разные страны, мы больше не видимся, как раньше, ежедневно. Но, как оказалось, все это не препятствия. Мы все так же общаемся каждый день, планируем нашу встречу в декабре, и я так рада, что именно наша дружба не угасла! Я счастлива, что моя подруга у меня есть.
«Я и моя бэсти. В 4 года и в 35 лет»
«Наша дружба длится 20 лет»
«Мы дружим с 1996 года!»
«Мы дружим с детского сада, лучшие подруги — с 12 лет. Самым сложным в этом посте было выбрать лучшие фотографии!»
- Мы с лучшей школьной подругой Ленкой не виделись с выпускного. Разъехались по разным странам, списывались, но встретиться все не получалось. И вот на свой юбилей получаю от нее подарок. Раскрываю, и не могу сдержать слез, все эти годы она хранила наши школьные рисунки и секретные записочки, которыми мы перекидывались с парты на парту. И на мой день рождения из всех этих сокровищ она сделала большую «карту нашей дружбы» и отправила мне. За все годы это был самый дорогой подарок для меня.
«Я и бэсти с разницей в 20 лет!»
Типично русское слово бэсти. Нельзя сказать "лучшая подруга"? Звучит почти как "бестия".
- Лучшая подруга живет в другой стране, и между нами разница в 8 часов. Как-то у меня был очень сложный период, и я просто написала ей короткое: «Мне плохо». Думала, ответит утром. Но через 40 минут в дверь позвонил курьер с огромным букетом и запиской: «Посмотри в окно, я заказала тебе еще и пиццу, она на подходе. Не плачь, ты не одна, я всегда рядом».
