18 смешных студенческих историй про времена, когда сессию сдавали с надеждой на авось и пятаком в носке
Жизнь студента полна маленьких радостей: отменили первую пару, успел урвать в столовой последнюю пиццу, на парте кто-то нарисовал смешного кота... Но самую большую надежду всякий студиозус питает на то, чтобы умудриться закрыть сессию без хвостов. А уж если сдал экзамены с небрежным шиком, не зубря билеты неделями — то и вовсе тебе почет и уважение! В этой подборке — истории о славных студенческих временах, когда мир казался таким ярким, а колени еще не хрустели в приседе.
- Был у меня одногруппник в универе, приехал из глубокой деревни. На первом знакомстве у всех спрашивают имена, а он встает и выдает: «Я Константин Геннадьевич». Мы все от смеха попадали, но до 5-го курса так его называли даже преподы. Всегда ходил на занятия в деловом костюме. Закончил универ с красным дипломом, сделал отличную карьеру и сейчас живет в Норвегии.
- Ухаживал одногруппник, постоянно куда-то приглашал, я отказывалась. Но один раз все же согласилась сходить в ресторан напротив универа — парень сам предложил пойти туда. Заказывали немного, по горячему и салату. В конце у него не хватило денег расплатиться, причем прилично так. А у меня в кошельке были только купюры новые и хрустящие — я их коллекционировала, каждого номинала по штучке. Пришлось отдать всю свою коллекцию. На свидания с ним больше не ходила.
Поэтому я всегда на свидании заказываю чай и салат. Если плачу не я "умеряю свой аппетит". А так, если понимаю, что вообще не мое (к этому моменту), могу чаем обойтись, лишь бы не быть обязанной.
«Именно столько ручек (а конкретно — 52) я использовала за 1 семестр в универе»
- Еду по городу с женой. Проезжаем, так сказать, исторический центр.
Жена:
— О, какой дом красивый!
Я посмотрел на дом и блеснул знаниями:
— Это дом-музей известного народного художника Р.
Жена, недоверчиво:
— Откуда знаешь?
— Я там был!
— И что там?
Далекое начало 2000-х. Пристроился как-то мой друг охранять какое-то историческое здание и позвал нашу студенческую компанию приехать к нему в гости. Дескать, по ночам очень скучно дежурить. Бесились мы до утра: бренчали на рояле, кидались какой-то тряпкой в салки, играли в прятки в кромешной темноте, спали на стульях из дорогого гарнитура. Ничего не сломали и не наследили.
Я пожал плечами, плохо припоминая, были ли картины на стенах:
— Там... Ну... Экспозиция!
Моя мечта - где-нибудь (может быть и в заброшке) ночью "побегать-побродить")
- Сидим на биохимии на втором курсе. Один из первых практикумов, нам выдали пробирки, колбы. Надо делать титрование — капать одним раствором в другой до определенного цвета. И написано: «Титруем до получения цвета семги». А я из деревни! Я понятия не имею, что за цвет такой — цвет семги. Хорошо, что работали по двое, одногруппник был городской, и мы совместно все же нашли нужный цвет.
Бееее, это ваше титрование.... Лучше опыты ставить, чем титровать...
«Объявление в универе»
«В лаборатории атомной физики кто-то из третьекурсников напрасно оставил перчатки.
Заберите! Дуэли не будет!»
- Звонок в дверь. Открываю — одногруппник с книгой. Я его не звала. Думаю — ну, раз пришел, поучимся вместе. Пригласила, чайку налила. Он книгу на стол кладет. А то не книга, а семейный альбом. Смотрим, болтаем. Альбом закончился, и тут этот крендель выдает: «Ты моих родственников теперь всех знаешь — давай, свой доставай. А то на свадьбу к нам приедут, я их и в лицо не узнаю...»
- Одногруппник должен был заехать за мной и еще одним нашим товарищем. Я иду к дороге, подъезжает машина моего одногруппника. И я вся такая приколистка — встаю перед машиной, руки на поясе, смеюсь. Сажусь в машину и тут понимаю, что это вообще не мой одногруппник. Повисло молчание. Позади сидел парень, они с водителем переглядываются. Водитель: «Эм-м-м... Ты ее знаешь?» Я краснею, извиняюсь и быстро выхожу. Если что, зрение у меня тогда было минус 4.
«Наш университет оснащен последними технологиями беспроводного отопления»
- В студенческие годы жила я в общежитии и была у меня соседка Женя. Все в ней было хорошо: спокойная, добрая, чистюля. Но был у нее существенный минус: отсутствие смекалки и чувства юмора. Учеба ей давалась очень нелегко, но речь не об этом. Каждый раз в конце последней пары она подходила ко мне с одним и тем же вопросом:
— Чем мы займемся сегодня?
И каждый раз я отшучивалась фразой:
— Тем же, что и всегда, Пинки!
Женя улыбалась, и мы шли в общагу. Прошло несколько лет. Женя присылает мне сообщение, что она наконец-то посмотрела с детьми этот мультик, знает, кто такой Пинки, и занесла меня в черный список.
- Когда я училась в институте, у меня были одногруппницы с фамилиями Ибрагимова и Ибраимова. После окончания универа они вышли замуж. И фамилии у них стали Сайдалиева и Сейдалиева. Мне это кажется очень забавным.
«Лестница в здании строительного факультета»
- Мы на 3-м курсе института, нужно сдавать экзамен по экономике. Наш преподаватель заболел и принимать будет другой. Мы к нему, а он занят. Больше двух часов гулять нужно. Ну, мы давай уговаривать, он не ведется. Минут через 15 вышел хмурый, подошел к одному и говорит: «Никому не расходиться, как я зайду в кабинет — заходи за мной».
Начало пары, заходят студенты-экономисты, наш за ними. Через минуту выходит с бледным лицом и пачкой билетов, говорит: «Препод сказал, чтобы нашли аудиторию, тихо сели, выбрали по билету и написали, как на письменном экзамене. Как будет наша пара — по одному на сдачу».
Мы офигели, разобрали билеты, давай решать. А предмет толком не учили, не помним ничего, кто в библиотеку побежал, кто домой к компьютеру... Прошло 2 часа, заходит первый. Выходит минут через 15 и обреченно так говорит: «Пацаны! Те билеты, на которые мы ответы писали — это 4-й курс экономфака!» Мы все такие: «Как так?!» А препод вышел, смеется: «Вы реально задергали, не знал уж как вас спровадить — вот и раздал первое, что под руку попалось. Я думал, вы минут 10 почитаете и назад придете — скажете, что дал не то. Смотрю — вас нет. Думал, вы разошлись».
Как итог, конечно, все, кто принес письменный ответ, хотя бы на 3 сдали — за старания.
А чего им так не терпелось сдать -- подозреваю, уже культурная программа была назначена на определённое время ?!
- Сегодня защита диплома. Я его целиком не читала. Сажусь в метро, открываю электронную версию. Распечатанный диплом уже сдан, на диске тоже сдан. Читаю, а там в середине кусок текста от лица нейросети: «Вот переработанная версия текста с сохранением смысла, но...» Сказать, что я офигела — ничего не сказать... Защитила на 5, кстати.
«Друг пошел сдавать экзамен — радости не было предела»
«Спокойно! Никаких улыбок и мимики. Старайтесь себя не выдать, просто читайте дальше.
Сейчас Вы возьмете этот билет, сядете за парту и 20 минут будете имитировать бурную умственную деятельность, обязательно накалякайте что-нибудь на листочке. Через двадцать минут подойдете ко мне и будете просить меня принять Вашу работу без пересказа.
Я несколько раз убедительно переспрошу. Настаивайте. Я соглашусь. „Проверив“ работу, я скажу Вам, что Вы не сдали. Искренне расстройтесь, договоритесь о пересдаче в сентябре, берите зачетную книжку, уходите. Баллы удвою. Наслаждайтесь. Если все понятно, кивните и давайте зачетную книжку.
Хороших каникул.
И никому ни слова, помните, кому-то досталось настоящее задание».
- Летом после окончания второго курса ходил в спортзал институтский. Спортзал большой, но летом народу совсем немного. Я был бородат и выглядел старше своего возраста, сошел бы за препода. И так вышло, что ходили мы с мужичком одним в одно время. Мужик такой крепкий, высокий, с проседью. Лет 40 на вид, в майке в шортах. Попросил на жиме лежа, чтобы я его подстраховал. Ну и повелось так каждый день — я его страхую на жиме и на приседе, а он меня. Познакомились, перешли на «ты», за руку здоровались.
И тут сентябрь, первая пара по ТАУ (Теория автоматического управления). Мы сидим все в аудитории, ждем препода. Я на галерке, чтобы не отсвечивать. И заходит мужик из спортзала. Сижу, чувствую, челюсть уползает. А он говорит: «Здрасьте, я Такой-то Такой-тович, буду читать вам ТАУ». И на меня так посмотрел: «Привет, ты что тут делаешь?» Я говорю: «Конспект писать готовлюсь». И в это время вся группа на нас таращится.
- Сижу в универе в кафешке, общаюсь с однокурсницей. Мест нет, к нам подходит девушка. Спрашивает, можно ли присесть. А я в этот момент о чем-то увлеченно рассказываю. Быстро говорю: «Пожалуйста» и оборачиваюсь обратно к однокурснице. Краем глаза вижу, что девушка резко разворачивается и садится за соседний столик. Смотрю на нее, а она сверлит меня сердитым взглядом. Подхожу, говорю: «Извините, я что-то сделал не так?» Оказалось, что ей послышалось «Пошла отсюда», а не «Пожалуйста». Она так обалдела, что не нашлась даже, что ответить. С этой девушкой мы потом встречались около года, и «Пошла отсюда» было нашей дежурной шуткой.
«Дипломная работа студента по столярному делу в нашем колледже»
- Рассказал мой коллега, как сдавал однажды математику. Ответил теорию, решил задачки. Но просто так 5 баллов не получить — препод дал еще задачки посложнее. Сдал и эти. Получил еще одну. Сидит, пыхтит, решает. Сдался, устал. Говорит преподу: «Не могу я ее решить, не знаю». А тот ему и отвечает: «Да я тоже не знаю. Думал, может вы чего подскажете».
Это я так решала. Прихожу:
- эта задача не имеет решения.
- не может быть, я сам придумывал.
- покажите как решить.
- так-так-так... О, и правда нет решения.
- Дочь, девятый класс от роду, пришла на кухню, залезла в холодильник. Достала купленную несколько дней назад колбасу. Брезгливо ее понюхала, подумала, дала попробовать кошке, уточнила у меня, когда колбаса была куплена. Только потом соизволила сделать себе бутерброд с ней.
Сын, четвертый курс универа, живет в общаге, дома появляется где-то раз в неделю. Пришел, достал ту же самую колбасу, зачерствевший хлеб, который забыли выкинуть. Свежий лежал рядом, да сынуля не заметил. Спокойно сделал себе из этого бутерброды и ушел.
Все-таки общага меняет людей в лучшую сторону.
- В универе мы учили отрывок из Беовульфа на древнеанглийском. Мы спрашивали: «А зачем нам это вообще?» На что преподавательница говорила: «Ну вот зато в офисе сможете понтоваться». Так вот, не поверите — семь лет прошло, и этот момент настал! Я не работаю в офисе, но была на ужине, где британец завел речь про Беовульфа, и я такая: «Ну все, настал мой звездный час!»
«Скоро диплом»
- Сдаю экзамен. Ничего не учила, и, как назло, попался самый сложный билет. Сижу, судорожно пытаясь вспомнить хоть что-то. И тут ко мне подходит препод и с улыбкой кладет на стол записку. Ну надо же, сжалился! Разворачиваю бумажку, а там послание: «В следующий раз не пропускай пары, чтобы не сидеть на экзамене с таким лицом». Ну, спасибо большое за «бесценную» помощь!
- Экзамен по философии. Препод славился тем, что валил всех подряд. Берет стул, ставит его прямо перед аудиторией и говорит: «У вас есть час. Пять получит тот, кто докажет мне, что этого стула не существует». Все строчат, а один парень встает и сдает листок через десять секунд. Препод разворачивает, а там всего два слова: «Какого стула?» В аудитории повисла тишина. Препод молча достал зачетку парня, влепил «отлично» и выгнал его с экзамена, чтобы не мешал остальным мучиться.
- Препод по логике любил нестандартные задачки. Вызывает меня и такой: «Я задам вопрос. Ответишь на него правдой — поставлю „два“. Соврешь — поставлю „два“. Что скажешь?» Я ответил. А он завис на пять минут, засмеялся и влепил «4», ведь я вдруг с полной уверенностью выдал: «Вы поставите мне „два“». Выходит, если он ставит двойку, значит я сказал правду, а за правду он обещал двойку... но тогда нарушается условие парадокса лжеца!
Простите, не вижу парадокса. "Вы поставите мне 2". Это правда, ставит 2. Где парадокс? Что-то упущено, по-моему, в условии.
А вот и еще несколько наших подборок забавных историй, где есть над чем от души посмеяться: