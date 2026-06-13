18 смешных студенческих историй про времена, когда сессию сдавали с надеждой на авось и пятаком в носке

«Спокойно! Никаких улыбок и мимики. Старайтесь себя не выдать, просто читайте дальше.

Сейчас Вы возьмете этот билет, сядете за парту и 20 минут будете имитировать бурную умственную деятельность, обязательно накалякайте что-нибудь на листочке. Через двадцать минут подойдете ко мне и будете просить меня принять Вашу работу без пересказа.

Я несколько раз убедительно переспрошу. Настаивайте. Я соглашусь. „Проверив“ работу, я скажу Вам, что Вы не сдали. Искренне расстройтесь, договоритесь о пересдаче в сентябре, берите зачетную книжку, уходите. Баллы удвою. Наслаждайтесь. Если все понятно, кивните и давайте зачетную книжку.

Хороших каникул.

И никому ни слова, помните, кому-то досталось настоящее задание».