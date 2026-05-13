20+ вдохновляющих историй о людях, которые научились ставить себя на первое место — и не пожалели
Как же порой хочется съесть вкусный кусочек в одиночестве, выйти на улицу в любимой домашней рубашке, сменить надоевшую работу и устроить себе настоящий праздник в день рождения. А почему бы нет? Как говорится, если сам себя не порадуешь, вряд ли кто-то это сделает. И как же чудесно чувствовать себя человеком, который наконец-то сказал себе: «Можно!»
- Как-то наблюдала картину: из подъезда выходит женщина примерно 45 лет. На лавочке тут же взбодрились дворовые сплетницы, надо же обсудить соседку. Одна из них, поджав губы: «Аллочка, что-то юбка у тебя коротковата!» Женщина чуть поворачивает голову в их сторону и сообщает: «Мне снова можно, я уже бабушка!»
«Вот такое творение появилось у меня во дворе»
- Коллега моя обожает отправлять голосовые сообщения. Ну я и купила подписку в мессенджере, чтобы отключить такую возможность. Решила она в очередной раз наговорить мне сообщение. А тут — оп! — не получается. Она вышла из положения филигранно — записала на диктофон свои мысли и отправила мне их файлом. Изумилась ли я? Не то слово.
- В университете я ходила в том, что мне нравилось. Была у меня розовая под бархат кофта, которую я носила с джинсами с цветочным узором. И прицепилась ко мне одна девушка: «Настя, как ты можешь в этом ходить? Зачем так показывать живот? Тебе это скажет любой». Я прямо зацепилась за это «любой». Выловила случайную девушку: «Слушай, скажи, как тебе мой наряд?» Она отвечает, мол, круто все, тебе идет. Я повернулась к своей собеседнице: «Говоришь, что любой мне это скажет?»
А вы делитесь вкусными кусочками? Или оставляете их себе?
Простой тест на эгоиста. Если вы нарезали арбуз на всех, но удержались и не съели самый сахарный кусочек из сердцевинки — вы не эгоист. А я эгоист.
- Кажется, я наконец-то становлюсь неудобной. У меня была назначена деловая встреча в 18:00. Сижу, жду. В 18:00 приходит СМС: «Я тут в небольшой пробке». Я пишу: «Через 10 мин будете?» Тишина. Я в 18:10 пишу: «Не могу вас ждать. Встреча не состоится», — и ухожу. В 18:15 прилетает сообщение: «Я у ворот». Я сказала, что у меня нет времени, и попрощалась. Да, немного гордо. Раньше бы подвинула свои дела, потому что всегда время с запасом планирую. А сегодня я выбрала себя.
Почему это в домашней одежде нельзя ходить по улице?
Я совсем от рук отбилась. Позволяю себе ходить на улице в своей любимой рубашке, из которой я дома не вылезаю. Ну какова, а?!
- Свекровь вкусно готовит голубцы и жареную картошку. Живет недалеко, готовит 2 кастрюли, себе и нам, на ужин спокойно к ней можем пойти. Моя мама тоже готовит вкусно, тоже живет недалеко. Мы запросто можем попроситься к ней на ужин, или она приезжает и у нас готовит. Они еще соревнуются между собой, кто вкуснее накормит внуков, ну а я просто реже захожу на кухню.
У меня тоже свнкровь вкусно готовит эти 2 блюда. Но живет за 700 км...
Иногда лучший подарок для именинника — тишина и покой
Впервые решила отпраздновать свой день рождения без торта и сбора гостей. Уезжаю в другой город отдыхать. Порадуйтесь за меня. Я выбрала себя. Наконец-то.
- После расставания с первым мужем я некоторое время сидела на сайтах знакомств. Я живу в пригороде, добираться до центра мне минимум час туда и час обратно. И когда меня звали на кофе, я просто хохотала в голос. Проезд туда-обратно и потраченное время стоят гораздо больше, чем такое угощение. Всегда отказывалась и прямо говорила, что не поеду в свой выходной тратить время на кофе. Лучше дома с котом потусуюсь.
А зачем тогда на сайте знакомств сидела, если в реале встречаться не планировала?
- Я не люблю готовить. Пока дети маленькие были — держалась. Когда подросли, я стала готовить их к взрослой жизни, ну и мужа заодно. На работу я хожу? Да. Деньги зарабатываю? Да. За порядком я слежу? Да. Готовьте сами. Муж и сын ворчали, но ничего, справились. Сын готовил охотней дочери, кстати. Теперь он женился, и я очень рада, что не вношу в его семью этот диссонанс «а вот у мамы...» Знаю, что он голодным не останется в любом случае, и что бы жена ни приготовила — это уже хорошо.
Ну прям я. Старший и младший сын, ну и старшая дочь готовят отлично. А вот средний сын не хочет ни вкакую, ну его проблемы. Сама готовлю вкусно, и бывает иногда просто лень. Муж может только глазунью))) ну и лапшу заварить тоже умеет)))
Как говорится, если очень хочется, то можно. И даже нужно
Предложили путевку в Турцию с хорошей скидкой. Свекровь: «У вас ремонт, диван поменять надо и ребенка в лагерь отправить». Выбрала себя, купила путевку.
- Есть в одном городе сеть магазинов «Мужская мода». Ну как сеть, три точки в разных торговых центрах по городу. Работала там моя золовка. У владычицы этой сети есть дача за городом. Так она своих продавцов заставляла там работать. Просто в графике ставила «Д» — дача. Увозила дежурную смену пропалывать огород, полы и окна мыть. Никто даже не пробовал отказаться. Только у золовки на это хватило духу. «Ну на нет и суда нет», — сказала владычица мужских трусов и назначила золовку старшим продавцом. Видимо, за смелость.
- Однажды я зашла на сельский автовокзал. Там билеты в кассе только по прибытию автобуса продают. Ну и я, собственно, к этому моменту пришла. У кассы — ноль человек, вокруг на сиденьях много народу. Я подхожу к окошку, прошу продать мне билет, а кассир мне говорит: «Они все так-то в очереди», — и народ с лавок вторит, мол, мы с утра тут место занимали. Я удивленно говорю кассиру, что если очередь «живая» к окошечку, то вот она я, единственная, кто стоит в ней, а остальные в зале ожидания лежат на лавках и пока что не обозначили свою готовность на конкретный рейс билет купить. Кассир мне билет продала, но посетовала, что у них так не принято.
«Вчера сбылась моя мечта. Мы купили яхту!»
- Мне в свое время в школе не дали педагогическую категорию, потому что я в короткой юбке ходила. Директор у нас такая была. Потом резко уменьшила мне нагрузку. Я ушла в лицей на зарплату в три с половиной раза выше при том же количестве рабочих часов. Через полгода получила три высших категории по разным предметам, стала завучем и тоже получила сначала первую, потом высшую категорию. А в предыдущей школе так и не нашли учителя на мое место.
Три высших категории по разным предметам? Это как? Учитель аттестуется на категорию не по предмету, а именно как учитель.
Не все любят городскую жизнь, но не у каждого хватит смелости признаться в этом
Переехал в деревню. Хорошо-то как! До города ехать 30 минут, причем в любую его часть. Магазины сетевые все есть. Завели кур и уток, огород небольшой под помидоры и огурцы.
Не все любят деревенскую жизнь, и я не боюсь в этом признаться.
С работы домой - 15 минут, от дома в центр - те же полчаса. От дома до моря - 40 минут.
Магазины сетевые все есть. А вот кур, уток и огорода с помидорами - нет, и даром не надо)
- Вечером ехала после работы, почти 13 часов на ногах была, устала. На очередной остановке зашло много народа, все места заняли. Рядом со мной встала тетка и говорит: «Ну-ка, дай-ка, я сяду». Говорю: «Я не могу». Она интересуется: «Почему это?» И тут я отвечаю: «Дело в том, что я невоспитанная, мне по статусу не положено». Тетка выпала в осадок, развернулась и ушла в самый конец салона.
- Я начинал карьеру фотографа. И вот пригласили меня на день рождения к директору, собрались мы в боулинге, а бухгалтер мне говорит: «Где же ваша камера? Мы думали, вы нас пофоткаете». А я в ответ спросил, где ее отчеты и калькулятор. Посмеялись немного, меня же приглашали как сотрудника, а не для того, чтобы я там всех фотографировал.
«Начал осваивать новую для себя профессию. Уже два дня я работаю в цветочном салоне. Я единственный флорист-мужчина в городе»
- Проработала 8 лет юристом в одной организации. Знала всю работу от и до. Ко мне из других организаций обращались за советом. Но труд мой не ценили и каждую планерку отчитывали за дела, которые даже не входили в мои обязанности. Премию по сравнению с другими выдавали ничтожную, иногда даже в 10 раз меньше. Надоело, выгорела профессионально. Неожиданно для всех уволилась, начальство даже опомниться не успело. Думаю, если бы ценили, проработала бы там еще долго.
Бонус: кажется, ни одного котика не надо учить любить себя, они умеют это с рождения
«Пересаживаюсь к коту на диван, чтобы его потискать, а он такой: „О, отлично! Кресло освободилось“».
А вы умеете ставить свои интересы на первое место? Или считаете, что в первую очередь нужно учитывать потребности других людей — от самых близких до случайных попутчиков в поезде или самолете?
