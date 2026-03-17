14 кадров в стиле «до и после», на которых время проявило свою истинную магию (Фото № 12 — просто до слез)
5 часов назад
Есть один трюк, который время обожает проделывать с родителями: вчера ребёнок едва доставал до стола, а сегодня уже носит кроссовки почти того же размера. И лучше всего эту магию видно не в календаре, а на фотографиях. Пара снимков «тогда и сейчас» — и вдруг становится ясно, как стремительно меняются дети, даже когда нам кажется, что это происходит постепенно.
«Мы с мамой, когда ей был 21 год, а мне — несколько месяцев, и спустя годы, когда 22 уже мне»
- Да ты выглядишь как её клон! © Kotori425 / Reddit
«Я и мама, несколько лет спустя»
«Мы с мамой вместе в 1985 году — и снова вместе в 2024-м, на мое сорокалетие»
«Между этими двумя фотографиями — примерно 20 лет. Я разрисовала лицо маме, а она — мне»
«Хомякоголовая я, что в 9, что в 57»
«1995 год и 2026 год. Какие-то вещи совершенно не меняются»
- Вот оно — лицо человека, который каждый день чистит зубы и ложится спать в 9 часов вечера! © Gerolanfalan / Reddit
«Я с сыном 17 лет спустя»
- С такой эффектной мамой вашему сыну точно завидуют все друзья! © Reddit
«Мы с мамой в 1999 и в 2024»
«Яблоко от яблони: спустя 25 лет»
«Вот мне 3. И вот уже 33»
«Мы с сыном. Разница между фотографиями 45 лет»
«Мы с дочкой спустя 4 года»
- Оглянуться не успеешь — и детки выросли. © lowkeytokay / Reddit
«Я и мама»
«Из 9 в 49. 80-е были супер, не могу поверить, что прошло уже 40 лет!»
Как мы воочию убедились, время не спрашивает, готовы ли мы — оно просто идет и меняет всех и вся вокруг. Так что хорошо, что порой нам удается поймать мгновения в фотоловушку. Как в этой статье:
Фото на превью ILuvDaRaiders / Reddit
