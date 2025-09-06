15 снимков, на которых людям удалось запечатлеть само время
9 часов назад
Время не спрашивает, готов ли ты — оно просто идёт и меняет всё вокруг. Иногда эти перемены трогают до слёз, а иногда заставляют улыбнуться. На просторах интернета мы собрали фото, где течение времени видно невооружённым глазом — и на них точно стоит взглянуть.
«Держу дочку в объятиях на собственном выпускном. И обнимаю ее еще крепче на выпускном дочери 18 лет спустя»
«Вот как я изменилась за 6 с небольшим лет»
- Ого! Словно два абсолютно разных человека! © SparePartSociety / Reddit
«70 лет люди поднимались по этой лестнице, держась за перила»
«Родители на выходных отпраздновали 34 года брака»
- Выглядит будто оба фото прямиком из свадебного журнала. © Hocutter / Reddit
«Разница всего 3 года»
«Мой ушастый спасеныш продолжает расти»
«Лучшие подружки хоть в 1987-м, хоть в 2024-м»
«Наш ежегодный ритуал — разыгрываем ту самую сцену из Короля Льва в честь годовщины его укотовления»
Отрицание, гнев, торг, депрессия - пройденные этапы. Осталось принятие. )))
-
-
Ответить
«Я и братец 19 лет спустя»
Воспроизвели фото в подарок для мамы. Каким-то чудом я даже платье похожее отыскала
- Потрясающее внимание к деталям! Просто один в один! © Objective_Whole_5002 / Reddit
«30 лет дружбы. На фото мы с лучшей подружкой в 20, 33 и 50 лет»
«Очень постарался найти то же самое место — эта дорога активно использовалась транспортом с середины 19-го века»
«Циферблат часов у бабушки дома исцарапан секундной стрелкой»
Так-то циферблат это то, на чем цифры написаны и с ним все норм. Исцарапано "стекло", которое вероятнее всего пластик.
-
-
Ответить
«Сменил кеглю на кое-что получше, да и сам прихорошился»
«Та же кепка, та же комната, та же я...только на 20 лет позже»
«Защелка висит на этой стене уже 15 лет»
А вот еще 19 снимков, на которых разница между «тогда» и «сейчас» говорит громче любых слов.
Фото на превью hey****er / Reddit
