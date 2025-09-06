15 снимков, на которых людям удалось запечатлеть само время

Время не спрашивает, готов ли ты — оно просто идёт и меняет всё вокруг. Иногда эти перемены трогают до слёз, а иногда заставляют улыбнуться. На просторах интернета мы собрали фото, где течение времени видно невооружённым глазом — и на них точно стоит взглянуть.

«Держу дочку в объятиях на собственном выпускном. И обнимаю ее еще крепче на выпускном дочери 18 лет спустя»

«Вот как я изменилась за 6 с небольшим лет»

«70 лет люди поднимались по этой лестнице, держась за перила»

«Родители на выходных отпраздновали 34 года брака»

  • Выглядит будто оба фото прямиком из свадебного журнала. © Hocutter / Reddit

«Разница всего 3 года»

«Мой ушастый спасеныш продолжает расти»

«Лучшие подружки хоть в 1987-м, хоть в 2024-м»

«Наш ежегодный ритуал — разыгрываем ту самую сцену из Короля Льва в честь годовщины его укотовления»

«Я и братец 19 лет спустя»

Воспроизвели фото в подарок для мамы. Каким-то чудом я даже платье похожее отыскала

«30 лет дружбы. На фото мы с лучшей подружкой в 20, 33 и 50 лет»

«Очень постарался найти то же самое место — эта дорога активно использовалась транспортом с середины 19-го века»

«Циферблат часов у бабушки дома исцарапан секундной стрелкой»

«Сменил кеглю на кое-что получше, да и сам прихорошился»

«Та же кепка, та же комната, та же я...только на 20 лет позже»

«Защелка висит на этой стене уже 15 лет»

А вот еще 19 снимков, на которых разница между «тогда» и «сейчас» говорит громче любых слов.

