19 снимков, на которых разница говорит громче слов

Многие вещи становятся явнее при сравнении и особенно это заметно на фотографиях. Снимки бок о бок лучше всего способны показать, как все меняется: иногда для этого хватает нескольких часов, а порой, чтобы разница стала по-настоящему заметной — требуются годы.

"Над моей лысиной постоянно кто-то смеялся. Я решился на пересадку волос. Это стоило мне 200 тысяч, и я очень пожалел о том, что не сделал этого раньше"

«Я стала правильно питаться и занялась танцами на пилоне. Фото год спустя»

«Вот как изменился мой кот Арло»

«Наш ремонт на кухне — мне прямо нравится, как получилось!»

«Маме надоели боли в коленях и вечное недовольство собой. И она наконец-то начала жить для себя. Сначала спорт, потом добавила здоровое питание»

«Смотрите, какой красавицей она стала!»

«До и после шторма в Дубае. Теперь у меня квартира с видом на озеро»

«Нашла фотографию одной из своих первых работ и хочу показать вам разницу ней и тем, что я делаю сейчас»

Вау, на втором фото сова как будто настоящая! Потрясающая работа. © royal_rose_ / Reddit

«Сбросил почти 80 кг»

«Сделала кардинальную стрижку и покрасилась в рыжий! Как вам?»

«Между этими фотографиями всего час разницы»

«Сбросила 85 кг за полтора года. Сколько же энергии у меня появилось!»

Какой же счастливой ты теперь выглядишь! © jaiByrdddie / Reddit

Магическая сила уборки

«Мне понадобилось 2,5 года, чтобы сбросить 185 кг»

«Компьютерное кресло мужа после 10 лет службы — и такое же, но новенькое, которое я подарю ему сегодня вечером»

«Вот как выглядит год борьбы с анорексией»

"Просто гляньте, как изменилось мое лицо благодаря неустанным тренировкам и правильному питанию. А ведь мне 59!"

«Новый ключ для машины по сравнению со старым»

«Я со своей собакой Дейзи в 10 и в 20 лет»

Она с такой любовью смотрит на тебя на обеих фотографиях! © amiryana / Reddit

«Бабулин сад до и после урагана»