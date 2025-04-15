19 снимков, на которых разница говорит громче слов
Фотоподборки
27 минут назад
Многие вещи становятся явнее при сравнении и особенно это заметно на фотографиях. Снимки бок о бок лучше всего способны показать, как все меняется: иногда для этого хватает нескольких часов, а порой, чтобы разница стала по-настоящему заметной — требуются годы.
"Над моей лысиной постоянно кто-то смеялся. Я решился на пересадку волос. Это стоило мне 200 тысяч, и я очень пожалел о том, что не сделал этого раньше"
«Я стала правильно питаться и занялась танцами на пилоне. Фото год спустя»
«Вот как изменился мой кот Арло»
«Наш ремонт на кухне — мне прямо нравится, как получилось!»
«Маме надоели боли в коленях и вечное недовольство собой. И она наконец-то начала жить для себя. Сначала спорт, потом добавила здоровое питание»
«Смотрите, какой красавицей она стала!»
«До и после шторма в Дубае. Теперь у меня квартира с видом на озеро»
«Нашла фотографию одной из своих первых работ и хочу показать вам разницу ней и тем, что я делаю сейчас»
- Вау, на втором фото сова как будто настоящая! Потрясающая работа. © royal_rose_ / Reddit
«Сбросил почти 80 кг»
«Сделала кардинальную стрижку и покрасилась в рыжий! Как вам?»
- Сияешь теперь, словно солнышко! © Joey690 / Reddit
«Между этими фотографиями всего час разницы»
«Сбросила 85 кг за полтора года. Сколько же энергии у меня появилось!»
- Какой же счастливой ты теперь выглядишь! © jaiByrdddie / Reddit
Магическая сила уборки
«Мне понадобилось 2,5 года, чтобы сбросить 185 кг»
«Компьютерное кресло мужа после 10 лет службы — и такое же, но новенькое, которое я подарю ему сегодня вечером»
«Вот как выглядит год борьбы с анорексией»
- Только не сдавайся! © panicked_goose / Reddit
"Просто гляньте, как изменилось мое лицо благодаря неустанным тренировкам и правильному питанию. А ведь мне 59!"
«Новый ключ для машины по сравнению со старым»
- Она с такой любовью смотрит на тебя на обеих фотографиях! © amiryana / Reddit
«Бабулин сад до и после урагана»
А вот несколько фото, на которых ясно видно, как ожидание и реальность разошлись, как в море корабли — хоть сравнивай, хоть не сравнивай.
Фото на превью s1s2g3a4 / Reddit
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