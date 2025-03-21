20+ случаев, когда ожидание и реальность разошлись как в море корабли

Фотоподборки
1 час назад

Порой даже самые простые покупки могут обернуться неожиданными открытиями. То ценник скрывает сюрприз, то внутри упаковки оказывается не совсем то, что ожидалось. Герои этой подборки просто хотели приобрести что-то необходимое, но итог заставил их удивиться, рассмеяться или даже задуматься.

«Купил дедуле яблочное деревце. На утро он прислал мне фото справа»

Iriadum
18 часов назад

Мне кажется, или там шуруп?
Или дайте пояснительную бригаду, пожалуйста...

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«Заказал пиццу, и вот как ее привезли»

«И это они называют супом»

«Это моя новая фирменная сковорода с антипригарным покрытием»

Фиона
17 часов назад

Даже антипригарное покрытие любит, когда его немножко смазывают маслом.

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«Срок годности этого продукта истекает в несуществующем месяце»

"Мой йогурт не знает точно, он клубничный или черничный"

«Так должен был выглядеть подарок мужа»

  • Кто же знал, что когда было сказано «цветочный набор», имелось в виду буквально. © actualbookwyvern / Reddit

«Мне достался хлеб с гигантской дырой в середине»

«Купила объектив за 650 долларов, и вот как он был упакован»

В Италии продается шампунь, уж слишком похожий на апельсиновый сок

«Заказал я, значит, крылышки»

«Внутри моего чизбургера оказался стикер»

"Я вроде как заказывал тирамису"

«Уважаемые производители вантузов, теперь вы в списке моих врагов»

Платье в модном стиле «Ожидание разбивается о реальность»

«Вообще-то я покупал шоколадный торт»

«Все клубничные мишки — зеленые»

«Чесночный хлеб за 10 долларов, который я купила сегодня вечером»

Фиона
17 часов назад

И что не так? Слопала почти всю коробку, а потом сфоткала остатки.

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«Мне пришли шахматы только с черными фигурами»

«Купил штаны для свадьбы, которая уже через пару часов. Начал собираться и тут вижу это».

Фиона
17 часов назад

Хвастаешься тем какой ты лошара, не заметил в магазине, когда мерил?

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«Мой дорогущий круассан с „шоколадом“»

А еще многие из нас любят совершать покупки онлайн. Ведь это так удобно, просто, и экономит время. Но и у этой медали есть обратная сторона — ожидая крутую вещь, можно получить совсем не то, что хотелось. Как в данной подборке.

Фото на превью ElectricHurricane321 / Reddit

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