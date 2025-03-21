20+ случаев, когда ожидание и реальность разошлись как в море корабли

Порой даже самые простые покупки могут обернуться неожиданными открытиями. То ценник скрывает сюрприз, то внутри упаковки оказывается не совсем то, что ожидалось. Герои этой подборки просто хотели приобрести что-то необходимое, но итог заставил их удивиться, рассмеяться или даже задуматься.

«Купил дедуле яблочное деревце. На утро он прислал мне фото справа»

«Заказал пиццу, и вот как ее привезли»

От нее кто-то отъел и попытался это скрыть! © SmolishPPman / Reddit

«И это они называют супом»

«Это моя новая фирменная сковорода с антипригарным покрытием»

«Срок годности этого продукта истекает в несуществующем месяце»

"Мой йогурт не знает точно, он клубничный или черничный"

«Так должен был выглядеть подарок мужа»

Кто же знал, что когда было сказано «цветочный набор», имелось в виду буквально. © actualbookwyvern / Reddit

«Мне достался хлеб с гигантской дырой в середине»

«Купила объектив за 650 долларов, и вот как он был упакован»

В Италии продается шампунь, уж слишком похожий на апельсиновый сок

«Заказал я, значит, крылышки»

«Внутри моего чизбургера оказался стикер»

"Я вроде как заказывал тирамису"

Ну, какие-то его ингредиенты тебе точно подали! © Zanian19 / Reddit

«Уважаемые производители вантузов, теперь вы в списке моих врагов»

Платье в модном стиле «Ожидание разбивается о реальность»

А талия — это здесь бонус! © Fellzer / Reddit

«Вообще-то я покупал шоколадный торт»

«Все клубничные мишки — зеленые»

«Чесночный хлеб за 10 долларов, который я купила сегодня вечером»

«Мне пришли шахматы только с черными фигурами»

«Купил штаны для свадьбы, которая уже через пару часов. Начал собираться и тут вижу это».

«Мой дорогущий круассан с „шоколадом“»

Он так грустно смотрит, будто сам стыдится своей ущербности. © Криптозоолог мамкин / ADME