19 фото человеческого тела, при просмотре которых так и тянет протереть глаза
Знаете ли вы, что в XX-м веке в мире жил человек, который до 18 лет был карликом с ростом всего 122 см, а потом вдруг вымахал до 218 сантиметров? Как оказалось, это произошло из-за нарушения работы гипофиза. Наше тело нам кажется понятным и близким, но порой оказывается не меньшей загадкой, чем глубины океана. И следующие фото — яркое тому подтверждение.
«Волосы моей дочки в 8 и в 14 месяцев»
- Ух ты! Да это прямо Рапунцель! Только в башне не запирайте ее, ладно? © OkOpportunity3250 / Reddit
«Встретились с папой после 8 месяцев разлуки»
я дико извиняюсь, но у их почтальона (или там сантехника) какой, интересно рост был? )))
Мой рост 201 см, рост отца — 150 см, а рост мамы — 170 см.
«Кто-нибудь еще держит ручку или карандаш, когда пишет, как я?»
«Вот как сжимаются мышцы моей руки, когда я раздвигаю пальцы»
«Мне понадобился глазной протез, и я решил, что асимметрия — это красиво»
Протез это человеческое тело?
Но смешно, когда в душе ты принцесса
«Из-за болезни мое тату, которому уже много лет, вдруг стало выпуклым»
- Это случилось с моей тетей много лет назад, и ее друг-татуировщик посоветовал ей сделать тест на аллергию. Так она обнаружила, что во взрослом возрасте у нее развилась аллергия на орехи. Она перед тем жила в постоянном стрессе, а из-за ремонта в доме была пыль и, возможно, плесень. © Ewithans / Reddit
«Вот как выглядит моя рука после 3 часов плавания в термальном бассейне»
Ничего удивительного. Такие руки у каждого хоть раз, но были.
«Я сегодня так потею в спортзале, что постоянно оставляю на скамье отпечатки надписи со своей толстовки»
Очень здорово, что люди сейчас делятся всякой фигней. Мы знаем, что какой-то чел пропотел через толстовку. Что делать с этим знанием? Как применить?
«Моя борода растет концентрическими кругами»
"Меня укусил плотоядный паук-бродяга, а в месте укуса образовался шрам в форме сердца
Мамадорогая! Плотоядный паук-бродяга! Все, больше не хожу-брожу, чтоб не встретить его.
«Я умею заворачивать свои уши внутрь руками, а разворачивать их в нормальное положение при помощи мышц в щеках»
«Мои пальцы всю жизнь были кривыми»
«Моя кожа была такой сухой, что на ней образовались узоры»
У всех так: у меня и сына проблемы с кожей, вечно сухая. И точно такие же узоры на ногах
«На ладонях моих друзей только одна четкая линия»
«У меня 2 зрачка на одном глазу. Один имеет форму капли, а второй — длинного разреза»
«На моем пальце растет странный волос»
Божечки,только не публикуйте все места,на которые растут странные волосы!!!!
«Вдруг обнаружил у себя на руке родинку в форме квадрата»
«На моем среднем пальце поврежден нерв. И кожа на нем не стала морщинистой после воды, как на остальных»
«Мне пересадили сухожилие на пальце. А этой штукой в виде пуговки зафиксировали его на ногте на время, пока не приживется»
- Бог ты мой! Это выглядит прямо как новый тренд. © read9it / Reddit
Подкинуть сюрпризов может не только собственное тело, но и вещи и продукты, которые мы воспринимаем как неотъемлемую часть своей жизни.
Комментарии
Серия «Южного парка», про самую большую *акашку в мире. Потом толпа соседей приходила посмотреть на шедевр. И вообще интересное развитие. Добавьте в статью.
такие "кривые" пальцы не такая уж и редкость, это признаки перинатального поражения нервной системы. Оу, страшно получилось. Недоразвитие экстрапирамидной нс, но некритичное, тики, гиперкинезы, короче, слабость и уязвимость некоторых отделов мозга, ой, всё, ничего страшного