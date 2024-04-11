19 фото человеческого тела, при просмотре которых так и тянет протереть глаза

Народное творчество
1 час назад

Знаете ли вы, что в XX-м веке в мире жил человек, который до 18 лет был карликом с ростом всего 122 см, а потом вдруг вымахал до 218 сантиметров? Как оказалось, это произошло из-за нарушения работы гипофиза. Наше тело нам кажется понятным и близким, но порой оказывается не меньшей загадкой, чем глубины океана. И следующие фото — яркое тому подтверждение.

«Волосы моей дочки в 8 и в 14 месяцев»

  • Ух ты! Да это прямо Рапунцель! Только в башне не запирайте ее, ладно? © OkOpportunity3250 / Reddit

«Встретились с папой после 8 месяцев разлуки»

Мой рост 201 см, рост отца — 150 см, а рост мамы — 170 см.

«Кто-нибудь еще держит ручку или карандаш, когда пишет, как я?»

Lilith1313
2 часа назад

Зачем так коротко ногти стричь?это же потенциальные проблемы

-
-
Ответить

«Вот как сжимаются мышцы моей руки, когда я раздвигаю пальцы»

«Мне понадобился глазной протез, и я решил, что асимметрия — это красиво»

«Из-за болезни мое тату, которому уже много лет, вдруг стало выпуклым»

  • Это случилось с моей тетей много лет назад, и ее друг-татуировщик посоветовал ей сделать тест на аллергию. Так она обнаружила, что во взрослом возрасте у нее развилась аллергия на орехи. Она перед тем жила в постоянном стрессе, а из-за ремонта в доме была пыль и, возможно, плесень. © Ewithans / Reddit

«Вот как выглядит моя рука после 3 часов плавания в термальном бассейне»

«Я сегодня так потею в спортзале, что постоянно оставляю на скамье отпечатки надписи со своей толстовки»

Криптокартограф даркнета
2 часа назад

Очень здорово, что люди сейчас делятся всякой фигней. Мы знаем, что какой-то чел пропотел через толстовку. Что делать с этим знанием? Как применить?

-
-
Ответить

«Моя борода растет концентрическими кругами»

"Меня укусил плотоядный паук-бродяга, а в месте укуса образовался шрам в форме сердца

Svetlana Svetlana
35 минут назад

Мамадорогая! Плотоядный паук-бродяга! Все, больше не хожу-брожу, чтоб не встретить его.

-
-
Ответить

«Я умею заворачивать свои уши внутрь руками, а разворачивать их в нормальное положение при помощи мышц в щеках»

«Мои пальцы всю жизнь были кривыми»

«Моя кожа была такой сухой, что на ней образовались узоры»

malynche
3 минуты назад

У всех так: у меня и сына проблемы с кожей, вечно сухая. И точно такие же узоры на ногах

-
-
Ответить

«На ладонях моих друзей только одна четкая линия»

«У меня 2 зрачка на одном глазу. Один имеет форму капли, а второй — длинного разреза»

«На моем пальце растет странный волос»

Lilith1313
2 часа назад

Божечки,только не публикуйте все места,на которые растут странные волосы!!!!

-
-
Ответить

«Вдруг обнаружил у себя на руке родинку в форме квадрата»

«На моем среднем пальце поврежден нерв. И кожа на нем не стала морщинистой после воды, как на остальных»

«Мне пересадили сухожилие на пальце. А этой штукой в виде пуговки зафиксировали его на ногте на время, пока не приживется»

Подкинуть сюрпризов может не только собственное тело, но и вещи и продукты, которые мы воспринимаем как неотъемлемую часть своей жизни.

Фото на превью Ok_Try_1217 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Криптокартограф даркнета
2 часа назад

Серия «Южного парка», про самую большую *акашку в мире. Потом толпа соседей приходила посмотреть на шедевр. И вообще интересное развитие. Добавьте в статью.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить
Йог Сотот крут
58 минут назад

такие "кривые" пальцы не такая уж и редкость, это признаки перинатального поражения нервной системы. Оу, страшно получилось. Недоразвитие экстрапирамидной нс, но некритичное, тики, гиперкинезы, короче, слабость и уязвимость некоторых отделов мозга, ой, всё, ничего страшного

-
-
Ответить

Похожее