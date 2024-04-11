19 фото человеческого тела, при просмотре которых так и тянет протереть глаза

Знаете ли вы, что в XX-м веке в мире жил человек, который до 18 лет был карликом с ростом всего 122 см, а потом вдруг вымахал до 218 сантиметров? Как оказалось, это произошло из-за нарушения работы гипофиза. Наше тело нам кажется понятным и близким, но порой оказывается не меньшей загадкой, чем глубины океана. И следующие фото — яркое тому подтверждение.

«Волосы моей дочки в 8 и в 14 месяцев»

Ух ты! Да это прямо Рапунцель! Только в башне не запирайте ее, ладно? © OkOpportunity3250 / Reddit

«Встретились с папой после 8 месяцев разлуки»

Мой рост 201 см, рост отца — 150 см, а рост мамы — 170 см.

«Кто-нибудь еще держит ручку или карандаш, когда пишет, как я?»

«Вот как сжимаются мышцы моей руки, когда я раздвигаю пальцы»

«Мне понадобился глазной протез, и я решил, что асимметрия — это красиво»

«Из-за болезни мое тату, которому уже много лет, вдруг стало выпуклым»

Это случилось с моей тетей много лет назад, и ее друг-татуировщик посоветовал ей сделать тест на аллергию. Так она обнаружила, что во взрослом возрасте у нее развилась аллергия на орехи. Она перед тем жила в постоянном стрессе, а из-за ремонта в доме была пыль и, возможно, плесень. © Ewithans / Reddit

«Вот как выглядит моя рука после 3 часов плавания в термальном бассейне»

«Я сегодня так потею в спортзале, что постоянно оставляю на скамье отпечатки надписи со своей толстовки»

«Моя борода растет концентрическими кругами»

"Меня укусил плотоядный паук-бродяга, а в месте укуса образовался шрам в форме сердца

«Я умею заворачивать свои уши внутрь руками, а разворачивать их в нормальное положение при помощи мышц в щеках»

«Мои пальцы всю жизнь были кривыми»

«Моя кожа была такой сухой, что на ней образовались узоры»

«На ладонях моих друзей только одна четкая линия»

«У меня 2 зрачка на одном глазу. Один имеет форму капли, а второй — длинного разреза»

«На моем пальце растет странный волос»

«Вдруг обнаружил у себя на руке родинку в форме квадрата»

«На моем среднем пальце поврежден нерв. И кожа на нем не стала морщинистой после воды, как на остальных»

«Мне пересадили сухожилие на пальце. А этой штукой в виде пуговки зафиксировали его на ногте на время, пока не приживется»

Бог ты мой! Это выглядит прямо как новый тренд. © read9it / Reddit