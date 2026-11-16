6 человек, которые переехали в маленький город или деревню — и ни разу не пожалели

«8 лет я прожил в Москве, а три года назад, бросив все в столице, вернулся в провинцию поближе к родителям вместе с женой и ребенком. Недавно я ездил в Москву, остановился у друга и посмотрел, как живет его семья. Отец не видит ребенка вообще. Уходит, когда он еще спит, а приходит, когда он уже ложится. Мы даже посидеть и поговорить не смогли нормально.

В субботу, как правило, шопинг и другие бытовые дела. На ребенка есть немного времени только в воскресенье. Это какая-то жесть, если честно. Я невероятно рад, что вижу своих детей каждый день, разговариваю с ними и играю».