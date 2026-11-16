Ещё бы понять зачем по ночам любоваться звёздами. Тем более в телескоп. От этого в жизни что-то поменяется?
6 человек, которые переехали в маленький город или деревню — и ни разу не пожалели
Мегаполисы дают больше возможностей, но и в маленьких городах есть свои серьезные преимущества. Спокойный ритм жизни, лес и озеро под боком, а в выходные не надо полдня тратить на поход в ТЦ. Человек перестает напоминать самому себе перегоревшую лампочку. И главное, что есть время на себя, на семью и на друзей. Правда, больше приходится общаться с незнакомцами, вот только плюс это или минус, каждый решает сам для себя.
Когда стал местной знаменитостью
«Переехал из Москвы в маленький город. Население — 66 000 человек. Через пару месяцев тебя все знают. Заходишь в магазин на другом конце города, а тебе говорят: „А это не ты тот москвич, который к нам переехал?“ Сегодня сказал о чем-то знакомому, завтра все знают обо всем, и даже о том, чего не было.
Очень темные и красивые ночи. Отсутствие засветки в городе позволяет любоваться огромным количеством звезд. С телескопом просто шикарно».
«В городе много изб (старых частных домов). Высоток почти нет, все выглядит как в деревне, в которую внезапно завезли нормальные дороги со светофорами.
К приезжим относятся хорошо и очень радушно, если те не смотрят на них свысока. С другой стороны, те, кто начинает гнуть пальцы вроде „Да я в Москве жил, че вы мне тут“, — быстро станут отщепенцами».
Помощь от незнакомца в Пскове
«С мужем переехали в Псков. Часто хожу в магазин у дома, и один мужик вечно на меня пялится. Однажды подходит: „Давайте помогу с пакетами“. Говорю: „Не надо, муж у входа ждет“. А он будто не слышит, хватает пакеты. Я напряглась. Выходим, и муж, увидев его, как бросится обниматься! Оказалось, они сто лет знакомы, еще с универа, а „незнакомца“ зовут Данил. Он потом мужу признался: „Пару раз у тебя на странице фотки с женой видел, но написать так и не решился“».
Т.е давнему другу в соцсетях написать не решился. А выхватить в магазине у его жены пакеты из рук - это нормально.
Говорят, в Пскове самые красивые облака. Прогулка по набережной реки Великой
Лес и дача вместо сериалов
«В 17 лет я переехала в Москву и думала, что сейчас начнется настоящая жизнь! Прожила 13 лет и вернулась обратно в свой город. Про жизнь в Москве помню только работу. Много работы. Поздно вечером я приходила домой и лежала, пока не усну под сериал. Сериалы — мощная обманка: ты вроде бы чем-то занят. Но на самом деле ты просто лежишь и моргаешь, пока жизнь происходит где-то еще».
А в маленьком городе вместо сериалов смотрят на звезды и жизнь уже мимо не проходит?
"Помню, как отказывалась от встреч с друзьями, потому что не могла заставить себя выйти из дома, час куда-то ехать, там делать вид, что не хочу спать, переплачивать за ужин, час ехать обратно и думать: как жалко, все опять были замотанные и уставшие, ну ничего, вот в следующий раз обязательно будет по-другому.
Знаете, что в это же время делают не в Москве? Живут. После работы едут в лес, купаются в озере — и успевают вернуться домой к ужину. Или идут на танцы, а потом в гости — и успевают лечь спать за два часа до полуночи. Вместо «В выходные не смогу, работаю» говорят «В выходные едем за грибами, хочешь с нами?»"
В Москве точно также ходят в гости и на танцы в клубы. А по выходным представьте себе тоже гуляют, в парках, например. Если человек не хочет никуда выходить в Москве, то не в Москве, по вашему вдруг захочет? А не в Москве люди не работают и не устают?
«За полтора месяца я гуляла по лесу больше, чем за все предыдущие 13 лет, ныряла в озеро, видела звездопад Персеид, вернулась на танцы, наладила общение с родителями, побывала на чайной церемонии, на пикнике в цветущих полях, над которыми кружили совы, на даче в лесу и на даче в деревне, добралась до книг, вспомнила вкус картошки, запеченной в костре, научилась просыпаться без кофе».
Живу в ближнем Подмосковье , дома плохо высыпаюсь, а когда приезжаю в гости под Тамбов просыпаюсь рано и чувствую себя бодро.
Когда понял, что жизнь прекрасна
«Я родился в Москве, москвич в четвертом поколении и, надо сказать, горжусь этим. Но осознание, что гордиться нечем, пришло два года назад, когда я переехал в город Ейск. Он совсем небольшой, около десяти школ, пара садов и немного высших учебных заведений. Переехать было решено для улучшения здоровья. Москва — как-никак газы и прочие бяки. Переезжать я не хотел просто катастрофически, но родаки сказали, мол, там продукты лучше, воздух, море».
Хочу тоже погулять по берегу моря. Даже на галечный пляж согласна, но лучше песочек и тепло)
«Пожил я там полгода и понял, что жизнь прекрасна! В маленьком городе намного, намного лучше. И я хочу сказать всем жителям таких прекрасных городов. Прошу, не портите жизнь себе и своим близким. В Москве плохо, живите там, где родились. Вам в этом месте роднее и лучше. Я вам обещаю. Можете заминусовать, ваше право, но я все же надеюсь, что я смогу донести этим постом суть Москвы».
В маленьком городе лучше-спокойнее, если нашел работу (ее там немного) или живешь на ренту)
Чем деревня выигрывает?
"Работаю на удаленке, переехал в деревню. Деревня на 300 душ, райцентр в 8 км. Пожалел ли я о переезде в деревню? Нет! Я начал просыпаться в районе 8 утра без будильника.
Днем выходишь во двор и чувствуешь себя диснеевской принцессой: птички-синички поют, а по вечерам лягушки квакают.
Да, соседи чем-то занимаются, косят траву, работают, слушают музыку. Но это тихо и ничтожно по сравнению с шумовым загрязнением в городе. В данный момент, когда я пишу эти строки, за окном светает. Туман. Красота".
«Вокруг леса, поля. Реки и водохранилище. Каждый раз, когда встречается какое-нибудь дикое животное, ты радуешься как ребенок. Есть лисы, зайцы, ежи, совы и лось.
Занялся пчеловодством. Вкусный мед, добытый своими пчелами, — это нечто.
В огороде щавель вырастил. Сорт попался с огромными и сочными листьями. Суп щавелевый сварил. Вкусно. Научился даже блины печь. Соскучился по бургеру и соорудил себе вот такой сам».
Среди диких животных главное медведя не встретить, а то всё вот это будет в прошлом
Ни капли сожалений
«8 лет я прожил в Москве, а три года назад, бросив все в столице, вернулся в провинцию поближе к родителям вместе с женой и ребенком. Недавно я ездил в Москву, остановился у друга и посмотрел, как живет его семья. Отец не видит ребенка вообще. Уходит, когда он еще спит, а приходит, когда он уже ложится. Мы даже посидеть и поговорить не смогли нормально.
В субботу, как правило, шопинг и другие бытовые дела. На ребенка есть немного времени только в воскресенье. Это какая-то жесть, если честно. Я невероятно рад, что вижу своих детей каждый день, разговариваю с ними и играю».
А вы как думаете, где жить лучше?
Комментарии
Всю жизнь живу в провинции, и в столице или околостолице жить никогда не хотела. Я человек природы, а не мегаполиса.
Другое дело, что провинцию эти люди как-то странно описывают. После работы люди, как правило, идут не в лес за грибами, а так же домой, к домашним заботам, хобби, пробежкам на стадионе.. Кто что любит. Только время на дорогу домой меньше тратится. Хотя, смотря какой город, даже в городах до миллиона пробки-обычное дело. Наверняка до столичных не дотягивают, но тоже хорошо время и силы отнимают.
Если человек не удаленщик и не рантье, то жить хорошо, там, где есть работа)