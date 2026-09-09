И меня ещё спрашивают, почему я телевизор смотрю раз в полгода... Я лучше книгу почитаю.
15 киноляпов в свежих фильмах, которые особенно запомнились внимательным зрителям
Ляпы в кино — это как соль в супе: в меру они только добавляют вкуса. Зрители обычно относятся к таким промахам с чувством юмора и легкой иронией — в конце концов, создание фильма требует огромного труда, и ошибки неизбежны даже в хорошем кино. Но иногда киноляпы оказываются настолько заметными, что невольно перетягивают внимание с творчества режиссера и работы съемочной группы на себя.
«Сказка о царе Салтане»
- Буквально в самом начале фильма закадровый голос сообщает зрителям:
«Мчатся сани, снег летит, царь Салтан домой спешит.
По оврагам, косогорам, вдоль березового бора».
Этих строк нет в оригинальном произведении: создатели картины решили используя пушкинские строки лишь эпизодически и дополняя их прозой и своими стихами. Но зрителей смутило не это, а то, что вопреки заявленному березовому бору на экране в этот момент красуется густой заснеженный хвойный лес.
- Одна из зрительниц так описывала свои впечатления: «Из любопытства решили сходить на новую „Сказку о царе Салтане“. И мне даже сначала понравилось: картинка яркая, костюмы красивые. Но вот смотрю я на царицу и глазам своим не верю: у нее на руках безупречный современный маникюр, натуральный гель-лак». И можно было бы предположить, что зрительнице просто показалось, если бы не фото из соцсетей актрисы. На нем она запечатлена на съемочной площадке в том же костюме — и тут уж сомневаться не приходится.
Бедные кастинг менеджеры. Записана на одну такую группу по набору на роли, они и так просят при подаче заявки на кастинг присылать фото маникюра и уже по ним ищут актрис, а тут прямо глазастый видят в сказках то, что по сути ну не прямо важно. Актриса видимо грызть пальцы должна была, чтобы угодить, а то ровного маникюра то по сути тоже не было в то время
- Больше всего вопросов вызвал у зрителей образ Царевны Лебеди. В сказке Пушкина неоднократно в описании героини упоминается, что у нее «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». В фильме никакой звезды не наблюдается, а месяц и не блестит, и прикреплен вовсе не под косой. И ладно бы, если бы создатели киноленты вовсе пропустили этот текст, но нет: рассказывая Салтану о жене князя Гвидона, купец повторяет пушкинские строки.
«Онегин»
- После встречи с Онегиным Татьяна Ларина мечтательно выводит на оконном стекле инициалы Е. О. Тут к ней заходит мать, и они беседуют буквально несколько минут. Когда Татьяна остается одна и вновь подходит к тому же окну, инициалы бесследно исчезли — и она пишет их заново. Такое было бы возможно, если бы Татьяна рисовала пальцем на запотевшем от дыхания стекле. Но по сюжету за окном теплый летний день, и буквы никуда не должны были деться.
На окне в тёплый летний день никаких следов бы не осталось. Ну разве что стекло было пыльное или пальчики танины -грязные.
- Свое знаменитое письмо Татьяна пишет Онегину ночью, при свете свечей. В фильме нам крупным планом демонстрируют строчки, выведенные изящным каллиграфическим почерком, как писали в девятнадцатом веке. Однако зрители обратили внимание, что чернила на бумаге выглядят блеклыми — точь-в-точь как при современной лазерной печати. Настоящие чернила из чернильницы не успели бы просохнуть и должны были характерно блестеть при свете свечей.
Да и писала Татьяна письмо по-французски, так как русский знала плохо: "И выражалася с трудом на языке своем родном"
«Простоквашино»
- В начале фильма очки мамы Дяди Федора выглядят очень детально: линзы в них такие толстые и чистые, что в них эффектно отражается окружающий мир. Однако эта реалистичность подвела создателей: например, в сцене разговора с мужем в отражении очков вместо героя Павла Прилучного внимательный зритель может отчетливо разглядеть съемочную группу. Видимо, из-за этого создатели решили в дальнейших сценах просто удалить стекла из очков вовсе.
- «Включила ребенку новое „Простоквашино“. Думала: сейчас посмеемся вместе! Начали смотреть, но что-то меня прямо смущает. И вдруг до меня дошло: ставлю на паузу — и точно, у пацана-то колбаса к бутерброду как приклеена! Как бы он его ни держал, достаточно толстый кусок держится крепко», — вот как описала свои впечатления зрительница. Мы тоже проследили за магией бутерброда и все же нашли момент, когда колбаса провисла под собственным весом. Вот только кусочек ее стал за время, пока дядя Федор и Матроскин шли к киоску, намного тоньше.
- В условной сказочной реальности с говорящими животными мы, конечно, не будем удивляться соотношению размеров кота Матроскина, пса Шарика и дяди Федора. Но, как и остальные зрители, не можем не заметить, что корова Мурка ненамного крупнее кота и по размерам ближе к собаке.
«Проект „Аве Мария“»
- Первоисточник ценят в том числе за научную достоверность, но в экранизации с биологией главного героя вышла любопытная нестыковка. После длительного полета Райланд Грейс просыпается сильно заросшим — у него и волосы отросли, и его лицо покрывает густая длинная борода. Однако при этом ногти героя выглядят абсолютно обычными, аккуратно подстриженными, хотя за такой срок они должны были вырасти до огромной длины.
- В сцене, где бывшего молекулярного биолога, учителя естествознания в средней школе Грейса настойчиво уговаривают согласиться на полет, происходит забавная чехарда с его очками: сначала они висят на правом ухе, в следующем кадре бесследно исчезают, а затем снова возвращаются на место. Монтажеры явно упустили этот момент из виду.
«Лермонтов»
- Картина охватывает только один день из жизни поэта — роковое 15 июля 1841 года. Но режиссер то и дело демонстрирует нам великолепные, но явно осенние пейзажи, на фоне которых разворачивается действие.
«Дьявол носит Prada 2»
- В одной из ключевых сцен Миранда устраивает роскошный званый ужин прямо под легендарной фреской Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в трапезной церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Выглядит это, безусловно, эффектно, но абсолютно невозможно в реальности. Доступ в зал с бесценной фреской строго ограничен — туда пускают небольшими группами на ограниченное время. И даже Пристли не смогла бы добиться разрешения на горячую еду и свечи в этом зале, так как любые испарения противопоказаны великому шедевру.
«Майкл»
- В фильме Майкл создает и выпускает легендарный клип Thriller еще до своего знаменитого выступления на юбилейном шоу Motown 25. В реальности все было ровно наоборот: шоу, на котором Майкл спел Billie Jean и станцевал «лунную походку» записывалось в марте 1983 года, в то время как съемки клипа Thriller начались только в августе, а его премьера состоялась в декабре.
- Внимательные фанаты заметили классический монтажный ляп в сцене сразу после выступления на шоу Motown 25. По сюжету Майкл заходит за кулисы и снимает свою знаменитую блестящую перчатку. Однако в следующем же кадре, когда его обнимает продюсер Берри Горди, перчатка магическим образом снова оказывается на руке артиста.
«Пророк. История Александра Пушкина»
- Картина является рэп-мюзиклом, который в современной манере и через призму актуальной музыки знакомит нас с главными вехами жизни «солнца русской поэзии», поэтому не будем говорить ни о слишком вольных нравах, ни о платьях дам, неуместных в том веке. Это все можно отнести к художественной условности. Но в самом начале фильма мы отчетливо видим купол Исаакиевского собора, который в те времена только начали перестраивать и знакомые нам очертания он обрел уже после того как поэта не стало.
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