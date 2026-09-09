15 киноляпов в свежих фильмах, которые особенно запомнились внимательным зрителям

Бедные кастинг менеджеры. Записана на одну такую группу по набору на роли, они и так просят при подаче заявки на кастинг присылать фото маникюра и уже по ним ищут актрис, а тут прямо глазастый видят в сказках то, что по сути ну не прямо важно. Актриса видимо грызть пальцы должна была, чтобы угодить, а то ровного маникюра то по сути тоже не было в то время