22 светлых истории о людях, которые найдут маленькие радости даже в серых буднях

Про подсолнух вспомнила. В 90-е были мы в служебной командировке в Югославии. Летом поехали с дочкой домой в отпуск. Возвращаемся с подарками из дома. На таможне открываю чемодан, а там сверху огромный подсолнух. Знаю, что через границу запрещено везти некоторые растения. Таможенник (молодая женщина) удивлённо говорит, это что такое? Я чуть ли не со слезами стала просить не выбрасывать, говорю, это подарок с Родины, пожалуйста, разрешите! Улыбнулась, разрешила.