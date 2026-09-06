20+ историй о простых людях, которым доброта вернулась самым неожиданным образом

Как то в маркете передо мной бабуля не может покупку оплатить - не хватает денег. И, пока она, краснея стоит и решает - что выложить, молоко, творог, или там хлеб, сосиски. Я касиру дала свою карту, что бы оплатить бабулькин товар. Т.к. заминка на кассе была, подошел охранник узнать причину. Потом сам упаковал покупки бабули и поволок ее на лавочку))) что бы там пояснить, что случилось))) а я, под шумок, тихо свалила...