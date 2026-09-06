Как все не пропало. Помню наши советские застолья, а потом "давай оливье в нагрузку, а то испортится".
20+ историй о простых людях, которым доброта вернулась самым неожиданным образом
Иногда добро находит нас так неожиданно, что обычный день превращается в светлое воспоминание. Помог соседу, поддержал незнакомца, проявил заботу, и однажды кто-то вернет ваш добрый поступок вам самим. В этой подборке — жизненные истории о маленьких радостях, которые дарят надежду.
- Я в отпуске. Звонит мама: «Тетя Таня с тремя детьми приезжает на пару дней, пусти ее к себе». А я только недавно ремонт сделала, натерла все до блеска. Скрипя зубами сказала, что ключи у консьержки. Приезжаю, захожу на кухню и впадаю в ступор: там тетя Таня наготовила столько всего, что на столах не помещается! Пироги, запеканки, супы, пирожки, даже в морозилку сырников наделала. Я потом еще неделю после их отъезда ничего не готовила.
- Был студентом. Стоял на центральном рынке, ждал трамвай, рядом стояла грустная девушка. Я пошутил, завязался разговор. Оказалось, у нее не хватает денег, как-то не рассчитала, а шпарить пешком далеко. Денег я ей дал. Она смущалась. Прошло много лет, я уже директор школы. Первая проверка, приехала комиссия. И одна женщина все время смотрит на меня. Позже спросила прямо, не я ли девушке денег давал? Сознался. Проверка прошла хорошо. Поздравляем друг друга с праздниками с тех пор.
- Один раз стояла в очереди в овощном. Передо мной старенькая бабушка дрожащими руками собирала мелочь из кошелька. Я заплатила за нее, а бабушка потом еще долго говорила мне вслед хорошие слова. На следующий день моя бабушка рассказывает, что забыла кошелек, и за нее в том же овощном расплатилась девушка. Я спрашиваю: «А сколько было?» Оказалось, точно такая же сумма.
«Я работаю в кафе, и к нам часто приходит пожилая женщина. Она всегда очень добра и внимательна ко мне. Я нарисовала для нее открытку и подписала»
- Лет 10 назад поехали с друзьями кататься на лыжах. Погода была морозная, смотрю, а девушка в тонких перчатках. Отдала ей бабушкины пуховые варежки: «Если внизу встретимся — вернешь. Нет — пусть остаются». Не встретились. А вечером у меня на дороге спустило колесо. Остановились двое парней, поставили свою запаску, довезли до шиномонтажа, починили мое колесо и денег не взяли: «Лучше купите себе что-нибудь вкусненькое».
- Мама живет в старом доме, уезжать оттуда не хочет. Соседи знают друг друга хорошо. Раньше, когда у кого-то что-то случалось, люди давали деньги, еду готовили, пускали приехавших родственников переночевать. Сейчас там много жильцов новых стало, но у мамы в прихожей висят ключи почти от всех квартир в подъезде. Она то ходит поливать цветы уехавших соседей, то котов кормит.
- Я раньше часто помогал соседям: то мебель по лестнице занести, то продукты пожилым принести, то еще что по мелочи. Денег никогда не брал. И вот однажды не очень хорошо себя чувствовал и почти две недели сидел дома. И тут началось: стук в дверь, открываю — никого, а на пороге пакет с фруктами и записка. Потом снова стук — уже крупа, колбаса, овощи. И так почти каждый день: то еда, то сладости. В итоге соседи просто не давали мне лишний раз выходить из дома. Я лежал и думал: вот ведь, когда-то я помогал им, а теперь они так же заботятся обо мне.
Всегда всем помогал, сорвал спину, пришли просят помочь, объяснил что не могу, чего только в свой адрес не услышал, теперь если нужна помощь, только за деньги. У меня на дому столярный цех
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«Я работаю в магазине, и один дедушка, который к нам заходит, дает мне маленькие подарочки, а я — ему»
- Уехали с мужем на неделю, ключи оставили свекрови — цветы поливать. Возвращаемся, а она встречает нас у подъезда и почему-то говорит: «Вы только сразу не сердитесь». Поднимаемся — дверь нашей квартиры нараспашку, а внутри толпятся сборщики мебели. Смотрим — в спальне стоит новый шкаф! Наш старый давно разваливался, и свекровь решила сделать нам подарок, пока нас нет. А фразу про «не сердитесь» она сказала потому, что цвет шкафа она выбирала сама. Мы и не сердились, а очень обрадовались — сами не раз сюпризом ей бытовую технику дарили и кресло.
- На днях ночью нашли телефон на дороге. Вернули владельцу. От вознаграждения отказались, но он все равно скинул 10 тысяч и подписал перевод: «Добро возвращается». Сегодня утром по пути на работу у меня телефон выпал из кармана. Я даже не заметила, пока мужчина не окликнул меня из машины и не отдал мой телефон. Делайте добро, оно возвращается!
- Ко мне в офис зашел мужчина. В руках у него была собачка. Хотел купить крепления для сетки. Пока я сидела и оформляла заказ, он трогательно рассказывал, как «усыновил» эту собачку. Тут я говорю: «Вот вам крепления. С вас 0 рублей. Вы замечательный человек, вы сделали добро, и оно должно вернуться». Он удивился, благодарил. Ушел с наилучшими пожеланиями. Эти крепления стоят копейки. Это была мелочь, а человеку — настроение на целый день. Так вот, на следующий день он вернулся (конечно, с собачкой Тосей) и принес мороженое. Мне и моей коллеге. Он потратил денег больше, чем эти крепления стоят, раз в пять... Сказал: «Добро должно возвращаться». Я покраснела тогда, как рак. Делайте добро, короче.
- Стою в магазине на кассе. Передо мной стоит мужчина. Его покупка — булка хлеба, пакет молока. Ему не хватает 40 тенге, кассир не отпускает. Отдал ему его мелочь и его покупку. Он сказал «спасибо» и убежал. Утром иду по двору — 5 тысяч тенге нашел.
«Встретил Татьяну в лесопарковой зоне. Она убирала мусор. Причем не на видном месте, а прямо по всем кустам. Уважаю таких людей!»
- Соседка весной на даче попросила помочь с грядками, мол, внуки не приезжают. Потратила два дня, но осчастливила бабушку. Она угостила меня пирожками, на том забыли. А вчера ко мне постучали: «Это вы Катя? Бабушка спрашивает, почему вы не приходите за своей частью урожая?» Оказалось, она даже домой ко мне ходила, пыталась отдать. Видимо, она меня не застала дома, я в город ездила. Принесли они мне два ящика клубники, еще один — малины и мяты впридачу. А потом заявились с красивенным сервизом, мол, бабуля говорила, что вы посуду собираете, мы вот из отпуска привезли китайский фарфор. Обменялись номерами на всякий случай. Зову их бабулю на чай теперь частенько, иногда хожу к ней.
- Была студенткой. На остановке сидела бабушка, у нее из кармана выпало 10 тысяч, рядом упали на лавочку возле нее. Я ей сказала. Потом поехали с подругой в торговый центр. Подходим к двери, и меня окликнул парень. Оказывается, я брала телефон из кармана и не заметила, как у меня выпали 20 тысяч. Прямо в тот же вечер добро ко мне вернулось.
- Вчера забежал днем в магазин за водой. Иду на кассу, передо мной бабушка. Видит меня с бутылкой и говорит: «Сынок, ты проходи, у тебя только вода. А у меня вон сколько». Улыбается искренней улыбкой. Аж тепло стало. Я расплатился и стою около кассы, делаю вид, что копаюсь в телефоне, поджидаю момент. Бабуле пробили покупки, и в последний момент я подхожу, намекаю кассиру, чтобы вывела оплату на терминал, и оплачиваю. Бабуля так обрадовалась! У меня и у самого улыбка до ушей!
Как то в маркете передо мной бабуля не может покупку оплатить - не хватает денег. И, пока она, краснея стоит и решает - что выложить, молоко, творог, или там хлеб, сосиски. Я касиру дала свою карту, что бы оплатить бабулькин товар. Т.к. заминка на кассе была, подошел охранник узнать причину. Потом сам упаковал покупки бабули и поволок ее на лавочку))) что бы там пояснить, что случилось))) а я, под шумок, тихо свалила...
«Спасибо, „просто добрый человек“, который не поленился, добрался до моего дома и бросил флешку в почтовый ящик»
- Снимала квартиру у бабульки. Я планировала тут надолго остаться, поэтому сделала ремонт за свой счет. Скинула фото хозяйке, а та — молчок. С утра звонок в дверь, на пороге стоит сын хозяйки с серьезным видом: «Мама передала вам кое-что». Я сначала растерялась, подумала, что-то не так. И тут он вдруг улыбается и достает торт и документы. Это был сын бабульки, и она попросила его, чтобы все было правильно оформлено — захотела снизить мне цену на аренду. Так как ей понравилось, как я все переделала.
- Сижу на лавке на даче, сосиску жую. Подходит здоровый такой котяра, садится в паре метров от меня и ненавязчиво поглядывает, как я ем. Вот, думаю, сосиску хочет, но гордость попрошайничать не позволяет... Кидаю ему остаток сосиски. Кот смотрит на нее и уходит. Мысль сразу: сосиски — не мясо, а соя. Но через минуту кот возвращается с мышью в зубах, кладет ее рядом с сосиской, берет сосиску и уходит, оставляя мышку взамен. Я был ошарашен, ребята...
Когда бабушка с дедушкой жили в частном доме, у них постоянно жил в коты/кошки. Мыше/крысоловы. И, как сейчас помню, приезжаем - мне 5- лет. А на ступеньках, перед входной дверью, красивенько, рядками лежит с десяток мышей. То оказался отчет о проделаной работе - что бы бабушка кошке есть насыпала)))
- У магазина бабулечка торгует нарциссами. Канун праздников, хотелось сделать что-то доброе. Подхожу, а у нее молодой человек уже покупает, рядом друзья ждут. Бабуля у него спрашивает:
— Вам желтые или белые?
— Все равно.
Взял букет, оборачивается ко мне: «Можно вам цветы подарить?» Я, конечно, в восторге. А остальные ребята: «С наступающим вас!» То есть мальчики тоже решили купить у бабулечки цветочки, только чтобы ее поддержать. Дети с большим добрым сердцем.
- Прошлым летом мы с мужем купили огромный арбуз, но поняли, что вдвоем его не съедим. Половину сочного арбуза мы отнесли нашему дворнику в знойный полдень. Позже у нас через открытую форточку улетел любимый зеленый попугайчик. Мы два дня искали его по всем деревьям в районе, выбились из сил. Вдруг в дверь звонок — стоит тот самый дворник, улыбается, а у него на плече сидит наш потеряшка! Выяснилось, что попугай подлетел к нему за крошками хлеба. Дворник узнал птицу, аккуратно поймал ее и сразу принес нам в знак благодарности за тот самый летний арбуз.
- Летом у пожилой соседки по даче сломался насос, и вода заливала молодую картошку. Я не раздумывая перекрыла вентиль и помогла ей. Чуть позже я поехала на велосипеде в соседний поселок и на полпути у меня сдулось заднее колесо. Насоса нет, до дома пять километров по жаре. Вдруг рядом останавливается джип, выходит парень и за минуту закидывает мой велосипед на багажник, а меня сажает на переднее сиденье! Это был внук той самой бабушки. Он отвез меня прямо к дому.
- Ко мне недавно подошел дедуля возле магазина у трассы со словами: «Извините, пожалуйста, вы не довезете меня до дачи? Тут недалеко, три километра. А я вам 200 рублей дам». Время уже позднее, дедушка стоял с тяжелой сумкой на тележке в ожидании редкого пригородного рейса. Думаю, подвезу уж, хоть и не по пути. Довез до места, деньги брать отказался. Но дедуля был очень настойчив, и в итоге от него я уехал с двумя банками по 3 л вкуснейшего домашнего сока и банкой огурцов. Банки дед вынес из дома по приезде на место. Сказал, что раз денег не беру, то «компотику хоть домашнего возьми» — чего от домашнего-то отказываться. На дачу дед ехал протопить дом, с его слов, зимой два раза в неделю гоняет топить.
"«Закончилась соль. Пошел в магазин, а возле него вот такое чудо трется. Забрал. Такой умница оказался: ничего не дерет, лоток знает, залезет на ручки и мурлычет»
- Вчера после напряженного трудового дня вечером на телефон супруги раздается звонок с незнакомого номера:
— Здравствуйте, мы на скамейке в горсаду нашли телефон, на экране блокировки ваш номер, хотим вернуть.
— Добрый вечер, но нам незнаком номер, с которого вы звоните. А как наш номер записан на найденном телефоне?
— Вы не поняли, найденный телефон у меня в руках, заблокирован. Я звоню со своего.
Один ребенок в лагере, второй — взрослый подросток, живет самостоятельно. Набираю со своего телефона номер дочери:
— О! На телефоне написано: звонит «Папа».
— Понятно, спасибо за звонок, сейчас подъеду забрать телефон.
— Да, конечно, мы в саду, где танцуют.
Приезжаю в горсад, нахожу ребят. Приятная пара моего возраста без всякой паузы протягивает телефон.
— Спасибо огромное! Вот, возьмите денег.
— Нет, что вы, спасибо, нам не нужно. Мы сами 4 дня назад потеряли телефон и знаем, каково это, не нужно!
- Вчера покупал буррито, оплатил, отошел. Задумался о смысле жизни, завтыкал в телефон и ушел домой спать. Сегодня вечером иду мимо этой же шаурмячной — меня окликнули и выдали мой заказ, правда, свежий и еще горячий. Мелочь, а приятно.
- Давным-давно дяде на работе дали отпуск, он решил поехать домой на недельку. Пошел он в кассы в аэропорту. Подходит его очередь, озвучивают ему подходящий рейс, и вот беда: цена оказалась неподъемной. И тут вдруг сзади женщина достает пару крупных купюр, кладет в кассу и говорит: «Дайте ему билет, куда ему нужно». Мой дядя сказал: «Вы напишите мне адрес на листочке. Я домой прилечу, и мать вам перешлет по почте деньги». Но женщина была непреклонна: «Бери билет! Когда-нибудь и ты кому-нибудь поможешь». И вот через 35 лет стоит, значит, мой дядя на автовокзале в кассу. Перед ним — паренек, пытается наскрести мелочи на билет. Ему не хватает. Дядька мой тут же покупает ему билет и дает пару купюр наличкой на дорогу. Пацан говорит: «Дядь, номер дай, приеду — все закину». Дядька только улыбнулся и повторил фразу, которую услышал 35 лет назад.
- Летом соседка по подъезду уехала на месяц и попросила кого-нибудь поливать ее любимые пышные герани на балконе первого этажа. Все отказались, а я согласилась и целый месяц ходила с лейкой. А сегодня я случайно захлопнула дверь своей квартиры, когда выскочила выбросить мусор в халате и без телефона. Стою на площадке в растерянности. Вдруг выходит эта самая соседка и достает из кармана дубликат ключей от моей квартиры! Оказалось, когда-то моя мама отдала ей запасной комплект на всякий случай. Соседка бережно хранила его два года и спасла меня.