15+ историй от бариста и официантов, пропитанных ароматом кофе, свежей выпечки и маленьких приключений
Многим официантам или бариста есть что рассказать о посетителях кофеен или ресторанов. Только представьте: обычная смена — все вокруг пропитано ароматом кофе, звякают чашки и тарелки, люди за столиками ведут неспешные разговоры. И вдруг появляется гость, из-за которого меняется настроение у всех вокруг. Он может заказать «особое блюдо» типа пиццы без начинки или попросить принести ему еду из другого заведения.
- Работаю бариста. К нам зачастил солидный мужчина в костюме. Как-то он оставил мне чаевые. Смотрю, а среди купюр — записка с номером телефона. Ну я и отправила сообщение. А утром он примчался и выдал: «Позовите менеджера!» Я аж обомлела, а он улыбнулся и тихо добавил: «Хочу сразу сознаться, что я за вами ухаживаю, чтобы у вас на работе не было проблем. Если честно, даже не думал, что вы напишете!» Дальше одного свидания у нас не пошло, но поступок был действительно красивым.
Вот такое меню придумали в одном из кафе — специально для тех, кому бывает непросто что-то выбрать.
- Работаю официанткой. И настал мой день рождения. Я его как обычно отмечать не собиралась. Был выходной, но меня попросили выйти на замену, и я согласилась выручить человека. Все равно, думаю, буду сидеть дома без дела. В итоге набежал полный зал, и я только успевала носиться между столиками. Суть в том, что за каждым столом сидели наши постоянные гости. А в полночь ди-джей в микрофон поздравил меня с днем рождения. И что тут началось! Меня поздравляли за каждым столом, желали счастья, дарили деньги. Коллеги тоже поздравили, вышли с тортиком, цветами и конвертом. Сумма в итоге получилась приличная.
Удивительно обожаемый официант. Просто удивительно. В чём смысл поздравлять таким образом? В конце вечера, всех обслужила на празднике, с ног валится, и только тут ей выносят торт… Все остальные отпраздновали, спору нет.
- Я работала в заведении, где был ресторан и лаунж для посиделок. Ходила туда в основном молодежь. И вот как-то пришел мужчина постарше и заказал банкет на день рождения. Он был в трениках с вытянутыми коленками. Когда он начал рассматривать меню, я просто консультировала и записывала. Думала, что он откажется, услышав итоговую стоимость. А он не отказался. На день рождения в числе подарков ему вручили золотой слиток размером с кирпич — в бархатной коробочке и со специальной перчаткой, чтобы не заляпать золотишко.
Вы знали, что между официантами и кухней часто ведется забавная переписка? Например, поварам может прийти просьба приготовить повкуснее
На мою днюху заказывал роллы и стейк доставкой на работу в ресторане, где раньше работал мой напарник. Так он позвонил своим бывшим коллегам и те сделали заказ от души, ещё и скидку хорошую сделали
- Приходит к нам в кофейню мужчина, заказывает капучино, оплачивает — все как обычно. Дожидается напиток и уходит. Возвращается через пять минут и говорит: «Я поскользнулся, кофе уронил, даже попить не успел, давайте еще один». Я начинаю пробивать ему средний капучино, он это видит и удивленно так: «Вы что, с меня за этот кофе тоже деньги брать собрались?» А я, естественно, собралась. Мужик так и не понял, почему он должен платить, если он тот кофе не пил и просто пришел его заменить.
Кстати, много лет назад, в Макдональдс, я случайно уронила с подноса молочный коктейль. Меня толкнули и стакан покачнулся и упал. Пошла к кассе, нашла менеджера, десять раз извинилась.
Села, грустная, денег было немного (я была обычной работающей бедной студенткой) и походы в макдак были, своего рода, развлечением. Смотрю, менеджер несет мне коктейль.
Спасибо ему большое
- Примерно в 2006-м году я устроилась в ресторан, где обедали сотрудники банка. За час нам надо было накормить то ли 200, то ли 300 человек. Официанты выносили еду на больших подносах в три этажа. И однажды один из них споткнулся, тарелка перевернулась, а котлета пролетела через круглый стол, где сидели 10 человек, и ее схватил один из банковских работников. Он закричал на весь зал: «Я ее пойма-а-ал!» Все громко засмеялись и стали аплодировать. Это все произошло в паре шагов от меня и было как в замедленном кадре.
А вы замечали, что официанты иногда добавляют в чеки милые надписи?
Да чтоб у меня на работе было так много свободного времени для страдания фигнёй!
- У нас было много посетителей — запара, суета. И вышло так, что две девушки сели за неубранный стол. Делают заказ, и в конце одна из них поднимает кусочек лаваша с пола и протягивает мне со словами: «И вот еще, кстати». Я хватаю его и говорю: «Приве-е-ет, дружочек! Спасибо вам огромное! Мы его обыскались».
Если хотелось помочь, это нужно было сделать незаметно. Если хотелось обгадить… ну, что ж, тут облом, да.
О вкусах, конечно, не спорят. Но иногда блюдо, которое просит приготовить гость, может удивить даже бывалых официантов
Да ладно, это ещё ничего. Я могу есть рисовую кашу на завтрак, плов в обед и просто рис на ужин. И ещё какой-нибудь салат, где добавляют рис. Некоторые готовы есть рыбу в разных видах неделями. Бывает. Нравится - и слава богу.
- Было время, когда я работала официанткой. Как-то раз я узнала в пришедшем госте пианиста, что за несколько дней до этого играл на выставке одной местной художницы. Ну я и не удержалась: «О! Вы такой-то с выставки?» Уж не знаю, как я умудрилась запомнить его имя. Пианист не привык, чтобы его узнавали в ресторанах, и в знак этого знаменательного события, а точнее, шутки ради, взял у меня автограф.
- После магистратуры меня позвали преподавать в техникум. Через какое-то время я решила сменить работу. И тут в соцсети выскочила реклама — в мою любимую кофейню требовался бариста. Владелец никак не мог подобрать работника. В качестве эксперимента напросилась на стажировку и я. Была почти уверена, что мне просто откажут, но меня взяли. Недавно на кофе заглянул старый знакомый. И затянул песню: «Ты же преподавала, а теперь кофе подаешь!» А я ему шепотом: «У меня теперь зарплата больше, чем у директора училища».
Если только это зарплата с чаевыми.
Чтобы чистая зарплата баристы была больше, чем директора училища - верится с трудом.
- Было это году в 2018-м. К нам в кофейню заходит девушка. У меня в тот день было прекраснейшее настроение, я с улыбкой встречаю ее, уточняю, какой она хочет напиток и приступаю к приготовлению. А девушка попросила «Книгу жалоб и предложений», что-то написала и ушла. Беру книгу, читаю: «Уважаемая администрация кофейни, бариста слишком много улыбается, прошу принять меры». Я показала жалобу администратору, которая тоже покатилась со смеху, и пошла работать дальше.
Вспомнил анекдот, где чувак решил весь день улыбаться и быть вежливым с коллегами и клиентами, а начальник его едва не уволил, потому что он на работу пришел обдолбанный.
У меня товарищ есть, которого тоже на наркоту проверяли гаишники, потому что человек всегда на позитиве и гаишники думали, что он реально под под кайфом
- Я работаю в ресторане при отеле. Пришел как-то к нам иностранец. Открыл меню, ткнул в карбонару и показал три пальца. Я еще переспросила: «Точно три порции?» Вроде подтвердил. Ну ладно, принесла. Он аж завис. Как же мы хохотали, когда поняли, что он просил всего одну порцию, а три пальца показывал, чтобы объяснить мне, что у него тут рабочая встреча в три часа дня.
В этой кофейне придумали "кабачкокроссинг". Гостям предлагают принести лишние кабачки и положить в корзину. А те, кому их не хватает, могут взять бесплатно
- Работаю официантом. Подхожу брать заказ. Гость говорит: «Мне завтрак номер три». Время 13:30, а завтраки у нас до 12:00, о чем и сообщаю посетителю. А он такой: «Омлет-то мне хотя бы можно?» Опять объясняю, что омлет является блюдом завтрака и его уже тоже нет. Гость, недолго думая: «А английские завтраки у вас бывают?» Тут уже просто занавес. В итоге, мы смогли ему подобрать что-то по вкусу, но на это ушло около получаса — мы буквально перебирали каждую страничку меню.
- Я раньше работал в ресторане быстрого питания. Помню, как один клиент подъехал к окошку для заказов на вынос и сказал: «Я бы хотел гамбургер с сыром и среднюю порцию картошки фри». Я должен был повторить заказ вслух и уточнил: «Вам среднюю порцию картошки фри и чизбургер?» А мне в ответ: «Нет! Я же сказал, что хочу гамбургер с сыром».
Художник узнал, что его друзья открыли кофейню, оформленную в космической тематике, и подарил им свою картину
- Я работал официантом лет десять назад, но до сих пор помню парня, который попросил «сухой» стейк. Он посмотрел на мое изумленное лицо и уточнил, что из стейка не должно вытекать «никакого сока». Я сказал, что на приготовление такого блюда потребуется около 30 минут, он согласился. Заказанный им кусок был самым маленьким в меню, поэтому я вернулся с крошечным 170-граммовым стейком, который еще и подсох на гриле. Парень съел пару кусочков и решил, что это блюдо не в его вкусе.
Недавно пиццу заказывал, а у нее была прожарка степени как у древнего башмака, ещё чуток и можно было ей гвозди забивать
- Мой тренер рассказал, что раньше он работал в очень дорогих ресторанах, где, если официанта о чем-то просят, он должен сделать все возможное, чтобы это было выполнено. Как-то раз за столик, который он обслуживал, села молодая супружеская пара с ребенком. Малыш захотел куриные наггетсы из другого заведения — только их и больше ничего. Официанту пришлось сообщить другим столикам, что он скоро вернется. Ровно через пять минут он прибежал с наггетсами. И да, его чаевые за тот заказ составили значительно больше принятых там 20% от чека.
Вспомнил клип зверей, где чувак весь клип бегал за клубникой, потому что её попросила девушка, которая ему понравилась
У вас заказ навынос? Это еще один повод для доброй шутки
- Однажды вечером я обслуживал молодую пару. Прежде чем сделать заказ, парень отвел меня в сторону и сообщил, что планирует сделать предложение своей девушке во время ужина. У него есть особая просьба: он хочет отдать мне кольцо, чтобы я передал его шеф-повару, а тот спрятал его в блюдо, которое закажет девушка. Мол, она найдет его и обрадуется. Я объяснил парню, что шеф не одобрит эту идею и не будет добавлять в еду посторонние предметы. Пришлось ему сделать предложение обычным способом, и она сказала «да». Ну а мне до сих пор интересно, что же с ними стало, и счастливо ли сложился их брак.
Хорошо, если бы таким любителям "сюрприииизов" кто-нибудь гайку в еду подложил.
-А почему не радуешься?
- Дама: «Я закажу карбонару, но можно ли заменить тальятелле на лазанью, и можно ли добавить туда крабов и лобстеров? И давайте заменим соус на тот, который идет в лазанью».
Я: «Получается, вы хотите лазанью с лобстером и крабом?»
Дама: «Нет, я хочу карбонару, просто замените некоторые ингредиенты. Это же очевидно. Не спорьте со мной. Если что, я знаю владельца вашего заведения!»
Я поворачиваюсь к хозяйке кафе: «Мам, ты знаешь эту женщину?»
А вот еще 17 историй о курьерах, у которых на работе и радостей, и приключений хватает.
Комментарии
Дочь, когда работала в макдональдсе, много рассказывала про неадекватных клиентов.
Одна из них, вроде дамы из последней истории с карбонарой - хотела все, что есть в меню, но по-другому 🙄
В итоге начала кидаться льдом в старшую смены и была выведена охраной...