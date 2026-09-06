15+ историй от бариста и официантов, пропитанных ароматом кофе, свежей выпечки и маленьких приключений

Вспомнил анекдот, где чувак решил весь день улыбаться и быть вежливым с коллегами и клиентами, а начальник его едва не уволил, потому что он на работу пришел обдолбанный.

У меня товарищ есть, которого тоже на наркоту проверяли гаишники, потому что человек всегда на позитиве и гаишники думали, что он реально под под кайфом