17 историй о простом отдыхе, пропитанных теплом и ароматом травяного чая

Загородная жизнь обладает особой магией, способной мгновенно замедлить бешеный городской ритм и вернуть нам внутреннее равновесие. Особенно прекрасен этот отдых, когда на дворе стоит долгожданное лето. Для кого-то идеальная дача — это безупречный английский газон и уход за посадками, а для кого-то — редкая светлая возможность наконец-то скрыться от суеты и погрузится в уютный отдых на природе. Мы знаем, что настоящее счастье прячется не в пятизвездочных отелях, а в умении ценить теплые дни, пропитанные ароматом смородинового листа и неспешными разговорами под звездами до самой ночи.