17 историй о простом отдыхе, пропитанных теплом и ароматом травяного чая
Загородная жизнь обладает особой магией, способной мгновенно замедлить бешеный городской ритм и вернуть нам внутреннее равновесие. Особенно прекрасен этот отдых, когда на дворе стоит долгожданное лето. Для кого-то идеальная дача — это безупречный английский газон и уход за посадками, а для кого-то — редкая светлая возможность наконец-то скрыться от суеты и погрузится в уютный отдых на природе. Мы знаем, что настоящее счастье прячется не в пятизвездочных отелях, а в умении ценить теплые дни, пропитанные ароматом смородинового листа и неспешными разговорами под звездами до самой ночи.
- Позвала теща на дачу, мол зятек приезжай, накупаешься, в баньку сходишь, шашлык поешь, а заодно парничок соберешь. Смотрю, а там полноценная теплица. Говорю теще: «Давай я лучше найму людей, а мы на речку». Обиделась, сказала, что она бы помогла. Ладно, сдался, начали собирать с ней. Часок повозились и она заявляет, мол, срочно надо в город по делам. На следующий день звонит, говорит что еще на день задержится, а вы пока собирайте с женой без меня. Хорошо. Начали с женой собирать, через 2 часа наших пыхтений и потугов не выдержал сосед, пришел помогать. Доделывали уже с сыном, вот так всем селом собрали теще теплицу.
- Поехал летом на шашлыки с незнакомой компанией. Поел и засобирался на речку, и тут подходит девушка, говорит, мол, никто с ней на речку не идет. Ну, я взял с собой. Рыбалка отменилась, мы все время прогуляли. Вернулись к домику, я пошел за мясом, вернулся, а ее нет. Начал искать, оказалось, что она вызвала такси и уехала. Даже номер не оставила, через пару дней я попытался ее разыскать, но безуспешно. Но в итоге она меня нашла, объяснила, что дома что-то случилось. и ей пришлось срочно уехать, пригласила погулять.
«Отдых после прогулки на даче»
Дорогие читатели, у нас возникли технические проблемы с загрузкой картинок в комментариях. Мы уже работаем над решением. Спасибо за понимание и терпение ❤️
- Позвали соседи в свою новую двухэтажную баню на даче. Муж семейства солидный, хвастается: парилка из липы, купель, зона отдыха. Я подумала о том, как ж его жене Лене повезло! Сидим в беседке, ждем парок, и тут я замечаю как Лена красная, вся в поту, одна таскает тяжелые охапки дров, надраивает тазики и кипятит воду. А ее солидный муж развалился в шезлонге и заявляет: «Я в бане только парюсь и отдыхаю, а топить и убирать — это бабье дело!» Весь восторг улетучился. Наша компания переглянулась, мы молча встали, а Ленку позвали с собой на наш скромный участок, налили ей травяного чаю с малиной, а моего мужа попросили растопить нашу старенькую баньку.
И правильно сделали! Непонятно зачем женщина такого кабана терпит?
- Недавно сильно сблизилась с коллегой мужа. Пошли мы как-то к моим родителям в баньку. Распаренные, сели за стол пить чай с родней. Начали болтать и тут всплывает то, из-за чего я окончательно потеряла подружку. Оказалось, что у наших прабабушек подозрительно много общего! Мы начали перечислять имена их сестер: Соня, Мотя, Феня, Миля, Шура... Все совпадает! Потом вспомнили про семейную традицию: в обеих ветвях всех рожденных девочек называли исключительно Вера, Надежда или Любовь. Когда моя мама дрожащим от волнения голосом спросила девичью фамилию ее прабабушки и услышала ответ, она начала медленно сползать со стула. Нам ничего не оставалось, кроме как кинуться друг другу в объятия с криком: «Сеструха нашлась!» Тут же дозвонились в деревню старейшинам — родство официально подтвердилось. Короче, в тот банный день я окончательно потеряла подругу. Но зато обрела настоящую сестру!
«Собакевич одобряет отдых на даче»
Простите, но Собакевич звучит прямо как из "Мёртвых душ". Собакен - намного лучше.
- Пока тесть с тещей держали дачу, мы приезжали с женой к ним, и теща говорила, что мы целую неделю детей не видели и отсылала с ними заниматься. А нам в радость — дети ведь свои, не чужие. Особенно в субботу мне нравилось, потому что баньку топили. Воду таскать не надо было, шланг от насоса накачивал бак быстро и без проблем. Я шел по «первому жару». Жена и родители париться не любят, дети тоже. И я отрывался! Часа три там кайфовал — обязательно три раза парился. А так как банька часа три протапливалась, то за это время успевал шашлыков нажарить. А потом чай со смородиновым листом, свежесорванным. Прям блаженство! И так сидишь, чаек попиваешь и смотришь, как солнышко садится, как звезды зажигаются, философствуешь с женой. Иногда до 2 часов ночи засиживались за чаем и разговорами.
- Раньше у нас была дача. Лет 6 назад, когда мать с отцом разошлись, она начала жаловаться, что здоровье подорвано, потому что одна на даче пашет. Я уговорил продать. Недавно звоню ей, а она заявляет, что «на даче упахалась». Я в шоке: «На какой?» А она мне: «Мы с твоим отцом, чтобы дома не сидеть на майские, в аренду ее взяли у знакомой. Я вот сажала, а отец навес и беседку делал». Приехали, чужую землю вскопали, беседку левой тетке поставили. И, главное, они же абсолютно уверены, что отдыхают так.
«Моя жена — принцесса Диснея на даче»
- В детстве я чувствовала себя очень важным членом семьи, потому что на мне была значительная часть работы по огороду. Родители работали, младших часто отправляли в лагеря, а я полола, поливала, собирала. Потом еще это все перерабатывала: солила, варила, консервировала. В свободное время читала книжки. Мне нравилось, тишина, никто не пристает, не надо налаживать отношения с этими сверстниками, с которыми и поговорить-то не о чем. Теперь я к даче отношусь как к месту уединения.
Я тоже была ребенком-интровертом, но, может, у автора и времени/возможности научится общаться со сверстниками не было, все время с младшими и на огороде/заготовках?
- Бывшая одноклассница Оксана, этакая фифа, пригласила к себе на дачу часть класса, избранных. И я среди них. Приехала — ах! Не участок, а загляденье. Посидели хорошо, решили остаться на ночевку. И вот я лежу и слышу шорох снаружи. Пошла, а там Оксанка натирает стекла. На часах четыре утра, на ней вместо вчерашнего роскошного шелкового платья — старая растянутая футболка, а на лице — дикая усталость. Заметив меня, она испуганно вздрогнула и умоляюще прошептала: «Пожалуйста, только ребятам не говори! Я этот дом и сад неделю сама в одиночку вылизывала. Если девчонки узнают, что у меня нет никакой прислуги, про которую я плела в соцсетях — я просто умру от стыда». Весь ее пафос моментально испарился. Вот тогда я окончательно перестала верить глянцевым картинкам в интернете.
Прям потерпеть нельзя было, пока уедут гости (одну ночь!), чтобы стекла натирать.😄
Стёкла тем более, не посуду, не пол.
- Поехали с коллегами на дачу. Взял с собой Сегу. Столько вопросов у детей: «Как это?», «Что это?» Пришлось зайти издалека. У коллеги еще телевизор нашелся именно тот.
А что, современные телевизоры для Сеги не подходят?
Обязательно с ЭЛТ трубкой надо?
Я просто не знаю, у меня приставки никогда никакой не было.
Компьютер только всегда был.
- Отдыхали на даче, папа нашел там котенка. Окрас у котенка был бесподобный, он бурундука напоминал. Рос, котенок, рос. Крупненький вырос. Привезли мы его к ветеринару, а она и говорит: «Вы в курсе, что это дикий лесной кот? Держать их дома нельзя, они очень агрессивны». Мы в шоке, кот, наверно, тоже. Тут зашла коллега ветеринара и парировала: «Это смесь амурского кота и домашнего».
К нам на участок повадился ежик ходить. Я его за забор, а он снова приходит, бедный пес весь нос об него исколол.
- Мы однажды просто взяли три старенькие тачки и поперлись из города на озеро. Ехали целый день, была адовая жара, у меня даже гигиеничка растаяла в тюбике, но я эту жару даже не замечала. Неделю жили там в палатках, готовили примитивную еду на костре, ныряли в холодное озеро, орали хором песни под гитару, смеялись столько, сколько я наверно за всю жизнь не смеялась, и плясали прямо на траве под включенную в машине музыку. И я даже не могу сказать, сколько это все стоило, потому что мы скидывались продуктами и немножко на бензин. А сейчас я снимаю дачу с кондиционером, работаю удаленно на крутом ноуте, но у меня слезы наворачиваются от воспоминаний о том, как я была счастлива тогда. Ох, ребята, как же вы правы, счастье не в деньгах, вот совсем не в деньгах!
При чем здесь деньги?
Это хорошо время от времени — оторваться, отдохнуть душой, друзья, природа... Это перезагрузка.
Но жизнь на этом не построишь.
Ну посели вас в халупу вместо дачи с кондиционером, и будут приходить такие же нищие друзья плясать... Наверно, это будет уже совсем не то?😄
«Приехали в выходные на дачу, а у нас за забором ежик шуршит»
- Поехал на дачу поехал, чтобы выспаться уже. В пять утра сосед в окно стучится. Спрашиваю у него, мол, зачем пришел в такую рань, а он мне «Поехали!» Сели в мою тачку, куда то ехали полчаса, он только руководил: «Налево, направо, тут яма». Выхожу из машины, а мы на речке. Он поставил мне кресло такое зеленое, разборное, вручил удочку, выдал банку червей и ушел вдоль реки. Тишина, я, река и рассвет. Я никогда до этого не сидел в обнимку с восходящим солнцем и ни разу не слышал такой тишины. Я никогда так не отдыхал, ни на Кипре, ни в Египте, ни в Турции. Там тоже было неплохо. Но эти четыре часа тишины на речке — это что то особенное в моей жизни. Я ничего не поймал, но приехал с этой речки новым человеком.
- Будущая свекровь впервые пригласила нас с парнем на выходные: «Приезжайте, отдохнете, я баньку истоплю». Я сразу напряглась, зная ее характер. Приезжаем, а на кухонном столе нас ждет подробный список задач: проредить морковь, покрасить забор и т.д. Мой парень посмотрел на него, молча взял его, порвал на четыре части и сказал: «Мама, мы приехали отдыхать, а не на каторгу». Свекровь поджала губы и ушла к себе. Я уже мысленно прощалась с нашими отношениями, но через час она вышла, вынесла нам холодный квас и улыбнулась: «Ладно, бунтари. Идите в речке искупайтесь, сама доделаю».
Кажется, загородный отдых — это особый вид искусства, где каждый день полон маленьких открытий. Пусть здесь не всегда все идет по идеальному плану, но именно эти моменты создают неповторимую атмосферу тепла. А какая дачная история хранится в вашей копилке? Делитесь ей в комментариях или познакомьтесь с рассказами других пользователей в наших статьях:
Комментарии
Читаю и искренне не понимаю - почему люди так долбанулись на баньках?
Им в городе горячей воды недостаточно? 🙄