19 человек выбрались за город на летний отдых и вернулись с закрученной историей

Летом долгожданная поездка на природу — это лучший способ переключиться на отдых и набраться сил, но порой обычный пикник с шашлыком идет по совершенно непредсказуемому сценарию. Можно случайно найти отличного друга с гитарой или создать необычные условия для знакомства на турбазе. Для этой статьи мы нашли душевные бытовые зарисовки, которые мгновенно погружают в уютные воспоминания и переносят в атмосферу беззаботных выходных. Такие теплые моменты рождаются часто там, где ломаются стереотипы, забываются шампуры и завязываются крепкие отношения.