Из истории одно непонятно: удаленное количество лучка было бонусом или наказанием? (Спрашиваю, т.к. лук ненавижу)
19 человек выбрались за город на летний отдых и вернулись с закрученной историей
Летом долгожданная поездка на природу — это лучший способ переключиться на отдых и набраться сил, но порой обычный пикник с шашлыком идет по совершенно непредсказуемому сценарию. Можно случайно найти отличного друга с гитарой или создать необычные условия для знакомства на турбазе. Для этой статьи мы нашли душевные бытовые зарисовки, которые мгновенно погружают в уютные воспоминания и переносят в атмосферу беззаботных выходных. Такие теплые моменты рождаются часто там, где ломаются стереотипы, забываются шампуры и завязываются крепкие отношения.
- Поехали на шашлыки, а шампуры забыли, но ребята наломали веточки. Нанизали мясо, пожарили, начинают снимать, а я им говорю: «Вы что творите? Нормальный шашлык едят зубами с шампура». Посмеялись, отдали мне один, пошли, взяли еще одну ветку, только тогда до меня дошло, что там две кастрюли мяса, и жарить еще партий пять, а таким образом на меня веток не напасешься. В общем, потом мне на мою персональную веточку нанизывали следующие порции с удвоенным количеством лучка. Эта палочка потом у меня еще лет 9 в вазочке с сухоцветами стояла, как «трофей».
- Отправились всей семьей на озеро с палатками. Муж хвалился, что он крутой рыбак и наловит нам рыбы на шикарную уху. И правда, вечером возвращается с озера, гордый, с ведром крупных карасей. Свекровь берет рыбу, моет и вдруг замирает и выуживает со дна ведра магазинный ценник «Карась охлажденный». Мы так смеялись, что даже наш рыболов стал хохотать вместе с нами. Уха хоть и из покупной рыбы на костре вышла шикарная.
Как человек, работающий в торговле, не понимаю, зачем товар вместе с ценником продавать. А как потом цену выставлять????
«Пришел на садовый участок ночью. Фрукты есть отказался, а вот шашлыка два куска съел, еще и фыркал пока ел»
- Собрались на шашлыки. Заехали в магазин. Стоим на парковке. Подошел парень, мы с ним разговорились, оказалось, что он давно на природу не выбирался. Мы взяли и позвали его с нами, он сначала растерялся, но согласился, только попросил заехать домой. Через пять минут вышел с гитарой. Оказалось, играет и поет он отлично. Мы сидели у костра, жарили шашлыки и несколько часов подряд пели песни. Колонку так и не достали из багажника. Это было невероятно. Такое чувство, будто именно его нам и не хватало. Вечер получился душевный, мы сразу добавили его в наш чат. Думаю, в следующий раз тоже позовем. И кто бы мог подумать, что в тридцать можно встретить «своего» человека просто вот так, случайно.
- Встречаюсь с парнем пару месяцев, позвал на выходных на дачу к родителям. Семья обеспеченная, дом классный, приняли меня очень тепло. Мама его сама все приготовила, стол шикарный, шашлыки. Я, чтобы не приезжать с пустыми руками, купила хороший дорогой торт в кондитерской и классный чай. Посидели отлично, пришло время уезжать. И тут его мама достает контейнер, перекладывает туда оставшуюся половину торта и говорит: «Ой, Лен, спасибо за гостинец, мы завтра с подругой как раз доедим». Мне не жалко, я улыбнулась, мы уехали. Но самое интересное началось вечером. Парень пишет мне: «Слушай, а скинь чек за торт, а то мама сказала, что раз они половину себе оставили, давай мы расходы пополам поделим, я тебе переведу». Это было неожиданно.
Мама парня щепетильная в финансовых вопросах- поняла, что торт дорогой и решила компенсировать девушке часть расходов.
«На прошлой неделе у меня выдались отличные выходные впервые за долгое время»
- Вчера были на рыбалке. Вечер. У меня плохое зрение, хожу в очках и вечером плохо вижу. Решила пройтись по берегу пока мой мужик рыбачит. Вижу других рыбаков — мужчину и девушку. Мужчина рыбачит, девчонка меня замечает и смотрит на меня. Я смотрю на нее. Улыбнулась и пошла обратно. Потом вижу: эта девочка подходит к нам, и до меня доходит, что это не девчонка, а пацан. Он, наверно, подумал, что я не против познакомиться, и пошел меня искать. Дошел до нас с мужем, поздоровался и ушел.
- Сегодня у нас жара, народ рванул на море. Я приехал пораньше, расположился буквально в шаге. Матрас, столик, кофе, блютуз колонка, закинул удочку. Скоро возле меня начали располагаться отдыхающие, буквально за моей спиной дети с радостными криками играют в луже. Со всех сторон звучит музыка. Перестилаю покрывало. Вдруг слышу робкий голос:
«Здравствуйте, не могли бы вы сделать звук потише?» Поднимаю глаза. Стоит молодой парнишка, высокий, но стеснительный. Странно, что большая компания с громкой музыкой и крикливые дети ему не мешали. Тем более, что он и его две девушки пришли гораздо позже, музыка у меня уже играла, а пляж большой. Можно было в другом месте расположиться. И вдруг вижу смущенное выражение лица парнишки, ему самому дико неудобно, понимаю, что это не его идея. Видимо, девушкам не нравилась мелодия вальса из кинофильма. Решаю его поддержать и говорю: «Да, конечно. Без проблем». Надо было видеть, как просияло его лицо. Он рассыпался благодарностями.
Лет 20 не была на южных пляжах. Скажите, это там действительно нормально, там все включают колонки?!
P.S "Был у моря,
Плюнул в воду.
Не попал,
Полно народу!"(С)
- Моя мама в молодости отдыхала с друзьями на озере. Плавала она там, плавала, и в какой-то момент решила переплыть озеро. Никому не сказала и поплыла. Довольно легко, на энтузиазме, доплыла до противоположного берега, поболтала там с каким-то рыбаком и обратно. Примерно на середине пути силы стали ее покидать. Еле-еле доплыла. Выходит на берег, а там друзья во всю ищут ее. Думали, уже что-то случилось с ней. Обиделись, что она не предупредила. До конца отдыха никто из друзей с ней не разговаривал.
- Ездили на шашлыки. Мой сын начал кричать, что мясо есть не будет, потому что оно некрасивое сегодня. Муж нашел цветок и воткнул его в кусок свинины: «Так красивое?» Я хохотала как сумасшедшая. Ну и чудит. А малой обиделся так, что не разговаривал с нами до самого дома. А уже потом признался, что мы его опозорили перед Машей, дочерью наших товарищей, которые в этот день отдыхали с нами. «Ма, па, ну зачем вы это сделали? Она теперь будет думать, что я тюфяк. Не хотел я это мясо, ну и что?» Отец извинился, сказал, что просто хотел пошутить. Помирились. Больше при Марии над сыном не шутим.
- Помню, как папа меня впервые в жизни взял с собой на рыбалку. С нами были папины друзья, было весело. У меня даже была своя собственная удочка! Только вот папины друзья периодически вытаскивали каких-то рыбешек, а я нет. Только спустя несколько лет я узнал, что мне просто дали палку с ниткой и говорили, что это удочка. А я-то думал, почему не клюет.
Мой папа с моим сыном 4-х лет ходил на рыбалку: у сына не клевало, так папа зацепил рыбёшку за плавник и сделал вид, что сын поймал рыбку. Восторгу было!!! А дед был счастлив!
- С компанией подруг выбрались на турбазу на пару ночей. Заняли несколько домиков, по соседству тоже гуляла компания, среди которой были одинокие мужчины. Они пытались познакомиться, но мы им отказали. Ночью же стало происходить нечто необъяснимое: тени нечеловеческой формы, ветки шуршали по окнам, хотя рядом с нашими домиками деревьев не было, какие-то завывания странные. Утром следующего дня мы сидели зашуганные, а те мужчины пришли к нам и начали спрашивать, не мы ли прикалывались, типа у них ночью тоже все шумело. Тут стало вообще страшно, и нам и тем парням, и мы решили, что эту ночь проведем в одной большой компании, чтобы было не так страшно. В процессе все перезнакомились, подружились и в дальнейшем поддерживали общение, но благодаря этому событию появилась одна парочка. И вот на их свадьбе, где были все из той компании, мы и узнали, что на самом деле те мужики и шумели у нас под окнами, а вопросы задавали для отвода глаз.
Эх, меня не было среди этих девчонок. Если бы полезли те мужики в окна, то получили бы от меня на орехи (вспомнила историю с мужиком, которого приняла за медведя).
«Всем шашлык!»
- Брат живет в Испании. Они каждый год ездят на две недели с палаткой к океану всей семьей. Я ему говорю: «Толик, вы настоящие герои. Я два дня в палатке с трудом выдерживаю, а вы две недели». Потом он показал мне ту палатку. Трехкомнатная квартира с двумя спальнями! С собой у него генератор, холодильник и микроволновка и плита газовая. Ну конечно, так-то и я бы с палаткой ездил.
- В июле мы часто уезжаем на дачу. Главный по кухне всегда — Макс, его свиные ребрышки — просто чудо. Все выспрашивали у него: «Что за маринад?» Он отвечал, мол, старинный семейный рецепт. Однажды Макс отошел, а я решил проверить мясо. Рядом стояла его рабочая сумка, из которой торчал край пластиковой бутылки. Я присмотрелся и обалдел. Секретным «маринадом» оказалась обычная газировка! Когда Макс вернулся, я молча протянул ему баночку колы. Он сначала покраснел, а потом рассмеялся: «Ну ладно, расколол! Зато как вкусно!»
Никогда не понимал вот таких попыток "выспрашивания", когда я сам ещё готовил всегда готовил "на глазок", никаких секретных ингредиентов у меня в "каше из топора" не было, но приходилось их находить, потому что надоедали мне нереально.
Самым диким и тупым просто рассказывал анекдот "евреи не жалейте заварки!".
- Встретил на парковке у дома соседку, которая безуспешно пыталась запихнуть в багажник рулоны рубероида и кучу каких-то досок. Я подошел, оказалось, она везет это к маме в деревню — у бани прохудилась крыша. Недолго думая, я набрал своего друга на минивэне. Через пару часов мы уже были на месте, а там делов всего на пару часиков. Мы с Дэном скинули футболки, залезли на крышу бани и под удивленные взгляды местных мужиков быстро залатали дыру. Соседка с мамой времени зря не теряли: накрыли на веранде такой стол, что у нас глаза разбежались. Свежая зелень с грядки, запеченная в фольге картошка с салом и ледяной домашний квас. Кстати, Дэн теперь каждые выходные катается туда «проверять усадку крыши» и, кажется, скоро мы с ним станем соседями.
«Скупили все продукты в ближайшем гипермаркете и поехали отдыхать на дачу»
А чё?????? Хоть бы фотку этого застолья выложили вместо пустой дороги... Хотя, на фотку вереницы фур, вывозящих ВСЕ продукты из гипермаркета я бы тоже посмотрела 🤣
- Бабушка мне часто рассказывала одну историю. Как в их молодости дедуля часто ездил на рыбалку. Однажды бабушка потеряла сережку золотую где-то в озере, сильно расстроилась. Дедушка примерно через неделю после пропажи поехал на рыбалку. Позже бабушка чистила пойманную рыбу и в одной из них нашла ту самую золотую сережку! Все были в полнейшем шоке тогда. Недавно дед взял меня с собой на рыбалку, еле-еле напросился. Кроме дырявого башмака дед ничего не словил. Открыл мне правду, что тогда сам купил сережку и сунул ее в рыбу, чтобы порадовать бабушку.
Интересно, как дед мог купить одну серёжку, они же всегда продаются парой? Или это был современный вариант моносерьги?
- Когда училась на третьем курсе, подруга потащила меня на байкерский слет. Честно, ехать было стремно, но интересно. Для меня байкеры всегда были такие брутальные, бородатые дядьки. В общем, соврала родителям, что пошла к Маринке ночевать, и поехали. Турбаза, куча мотоциклов, везде мангалы, какие-то молодые симпатичные парни жарят шашлыки и поют песни под гитару. Я спрашиваю: «А байкеры-то где?» Маринка отвечает: «А это они и есть». Тут то в моей голове стереотипы и обрушились. Потом танцы начались, и я ногу подвернула. Один из них мне помог, вот так и познакомилась с будущим мужем.
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