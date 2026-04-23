17 живых моментов, когда реальность добавила в наши ожидания щепотку иронии

Бывает в жизни, что «ожидание» и «реальность» не совпадают друг с другом. Даже просто заказав кому-то в подарок букет или тортик на праздник, можно попасть в ироничную ситуацию. Вот и герои из нашей статьи столкнулись с подобным явлением. Но самое главное — что они отнеслись к этому с юмором, посмеялись и решили рассказать другим людям, чтобы они тоже улыбнулись.

«Заказали вот такой букет, а в итоге получили „шедевр“»

Извините, конечно, но я тут как конь ржу. © ouzo84 / Reddit

«Заказал нам с женой тортик на годовщину свадьбы. Видели бы вы лицо продавщицы, когда она отдавала заказ»

«Все еще женаты»

Да я бы теперь специально заказывала такой каждый год. © lettucewrap007 / Reddit

Мечта сбылась, но немного не так...

Сидела как-то на работе и думаю: может быть, кто-то дал бы мне 700 тысяч и я бы закрыла все свои насущные вопросы? Детально представляю, как держу их в руках, чувствую запах денег. Спустя пару часов меня забирает с работы друг. И тут вдруг он мне говорит: «Пожалуйста, возьми этот пакет и посчитай деньги, должно быть ровно 700 тысяч. Надо зарплату сотрудникам выдать». Меня пробирает смех — думаю, да уж, сила мысли. © mshekemova / TikTok Карина Х. 1 час назад Я поэтому боюсь сейчас что-то загадывать Ответить

«Друг заказал эту лампу в интернете»

Подарок с подвохом

Хотела новый телефон. Возможность купить есть, но расставаться со старым было жалко. Звонит мне любимый и спрашивает, какой цвет телефона я хочу и не против ли, что он мне его купит. Я счастливая. Он мне вручает его на следующий день. Благодарю парня, а он говорит: «Ну ты же хотела, я вот твои накопленные деньги взял и купил». Мы с ним жили вместе, вот он и взял. © dr.polunina_ / TikTok Ольга Курпякова 3 часа назад Ой-ой-ой. Здесь была уже история как девушка случайно деньги в тумбочке нашла, шубку с сапожками себе купила, и в ресторан с парнем сходила лобстеров и устриц поесть. А здесь парень взял деньги девушки без спроса и ей же телефон купил. Иногда думаю, хорошо, что я одна живу - никто деньги не возьмёт без спроса 🤣 Ответить

«Хозяин моего жилья использовал креативное освещение на фото в объявлении. В целом было неплохо, но ожидал большего»

«Подружка подарила мне это на день рождения. Мы вместе открыли заказ, и она была в ужасе. Сказала, что вернет его и купит мне что-то другое»

«Но я воскликнула, что ни за что ей его не отдам. Каждый раз, когда смотрю на эту вещь, начинаю хохотать. Это должен был быть витраж и стоил он кучу денег, а прислали пластик с наклейками».

«Заказала себе миленький тортик с Винни-Пухом и подсолнухами, а получила вот такой торт»

«На сайте можно было выбрать начинку: я взяла с клубникой, но по итогу там был просто тонкий слой сиропа».

Вот тебе и Карлсон из мультика...

В 5 лет обожала книжку «Малыш и Карлсон». Всем говорила, что мечтаю о лучшем друге — Карлсоне, чтобы такой же юморной и классный. И что он у меня обязательно будет. Все смеялись. Прошло 35 лет. А у меня муж — актер, и он в театре играет Карлсона! © norma_jeane_love / TikTok Карина Х. 1 час назад Главное, что вы счастливы 😂 Вселенная почти все сделала по тз и даже лучше Ответить

«Мне просто захотелось съесть вкусный смузи-боул на завтрак»

«Хотела такой маникюр, а получила вот это. Да, и с хорошими людьми иногда происходят неприятности»

© Tanya_McQuoid / Reddit Элина Че 11 часов назад когда людям делают страшный маникюр на все пальцы, где они находятся в этот момент? в анабиозе? под гипнозом? в космосе? или он сначала выглядит как на картинке, а через сутки превращается в тыкву? Ответить

«Заказала цветы для тети. Это был „весенний букет“. Ей, правда, понравилось. Они даже отправили замену, но и она все равно оказалась не такой, как на фото»

«Сюрприз на День святого Валентина»



Папа исполнил мечту, но есть небольшое «но»

Загадала Toyota RAV4. Уточнила, чтобы она принадлежала мне обязательно: не в аренду, не у друзей покататься, а прям оформлена на меня чтобы была. Через два месяца папа просит свой автомобиль, точно такой же, оформить на меня. Сбылось. Надо было уточнить, что водить ее тоже я должна. © Яся / TikTok

«Заказал блюдо и чувствую себя обманутым»

«Повелась на красивую рекламу в социальных сетях. Теперь буду умнее»

«То, что я думала, что смогу сделать, и то, что у меня в итоге получилось»