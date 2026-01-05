15 случаев, когда реальность оказалась в сто раз лучше ожиданий
Часто когда мы видим снимки из разряда «ожидание — реальность», всегда думаем, что там будет плохой результат. Однако нашим героям несказанно повезло, потому что они не просто получили то, что хотели, а реальность стократно превзошла их ожидания.
«Вдохновилась этим тортиком и решила испечь что-то похожее»
«Слева — мой эскиз, справа — результат»
«Япония никогда не разочаровывает»
Говорят, что у них на упаковке должно быть нарисовано ровно то, что лежит внутри. Вроде даже в натуральную величину.
«Нашла такую фотку для вдохновения, и вот какую татуировку мне сделали»
«Художник предложил бесплатно нарисовать моего песика»
«Недавно решила сходить к парикмахеру. Не знала какой цвет хочу для волос, поэтому просто показала ей свои картины»
«Сделал татуировки своих песиков. Мне кажется, мастер передал их мордочки просто идеально»
«Хотелa себе татуировку в память о своем котике. Выбрала именно то место, где он обычно бодался»
«На день рождения сестры испекла такой тортик»
«Слева — то, что я хотел, справа — результат»
В реальности выглядит гораздо лучше, чем в референсе
«Замороженная пицца превзошла все ожидания. Корочка была просто превосходной»
«Хотела волосы как у русалки»
«Даже не верится, что из моего ужасного наброска татуировщик сделал такую красоту!»
«Хотел оппосума-волшебника. Результат просто потрясный. Обожаю его!»
