15 случаев, когда реальность оказалась в сто раз лучше ожиданий

Часто когда мы видим снимки из разряда «ожидание — реальность», всегда думаем, что там будет плохой результат. Однако нашим героям несказанно повезло, потому что они не просто получили то, что хотели, а реальность стократно превзошла их ожидания.

«Вдохновилась этим тортиком и решила испечь что-то похожее»

«Слева — мой эскиз, справа — результат»

«Япония никогда не разочаровывает»

«Нашла такую фотку для вдохновения, и вот какую татуировку мне сделали»

«Художник предложил бесплатно нарисовать моего песика»

«Недавно решила сходить к парикмахеру. Не знала какой цвет хочу для волос, поэтому просто показала ей свои картины»

«Сделал татуировки своих песиков. Мне кажется, мастер передал их мордочки просто идеально»

«Хотелa себе татуировку в память о своем котике. Выбрала именно то место, где он обычно бодался»

Боже, у твоего мастера просто золотые руки. Невероятно!

«На день рождения сестры испекла такой тортик»

«Слева — то, что я хотел, справа — результат»

В реальности выглядит гораздо лучше, чем в референсе

«Замороженная пицца превзошла все ожидания. Корочка была просто превосходной»

«Хотела волосы как у русалки»

«Даже не верится, что из моего ужасного наброска татуировщик сделал такую красоту!»

Боже теперь хочу такую же татуировку. Это просто произведение искусства. © nolongerredditless / Reddit