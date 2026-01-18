15+ новогодних корпоративов, о которых люди весь следующий год будут вспоминать со смехом

Какие-то неблагодарное сотрудники. Настолько голодные, что съели сырую морковку и сельдерей? Веганы что ли? Тогда зачем вам стейки с ребрами? Там много чего было и выпивка хорошая и, наверное, потом десерт, как положено. Забрали бы домой, тем более что там было на каждого расчитано порционно, чтобы не подрались от жадности, и вам в этом хорошем ресторане всё бы правильно упаковали. А не капризничали, что директор такой-сякой.