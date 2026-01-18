15+ новогодних корпоративов, о которых люди весь следующий год будут вспоминать со смехом
Чинно встретить Новый год в компании коллег, потанцевать у елочки и разойтись по домам — кажется, это не про героев этой статьи. На их корпоративах было практически все — от танцев руководства в костюме обезьянки до праздничного стола из морковки и сельдерея. А кое-кто именно здесь смог раскрыть свои таланты и встретить настоящую любовь.
- Работала я как-то в крупной компании. Стоим в холле, общаемся перед корпоративом. И тут входит роскошная дама в красном платье и с ногами от ушей. Мы аж зависли. Мужики сразу встрепенулись. Но тут смотрю, к нам бежит изумленный коллега. Он узнал, что незнакомкой оказалась коллега из нашего департамента, тихая семейная девушка, которая в обычной жизни не красится и не наряжается. Но раз в год она постоянно производила вау-эффект. Почему именно так, я не знаю, но этот образ до сих пор стоит перед глазами. © jamiklisa
- Однажды меня, пафосную львицу, наряженную в элегантное платье и шубу, забрал с корпоратива ухажер. Представьте его удивление, когда на сидение машины из моей сумки вывалился шашлык. Да, я дама хозяйственная. © kashirskaya_v
- Несколько лет назад на корпоратив прибежал кто-то в костюме обезьянки. Она так классно танцевала! Мы все гадали, кто же это. Сравнивали фигуры коллег. Оказалось, что это заместитель директора, которая до этого говорила, что не придет. © zhanna_nurbekovna
- Я работала проектировщиком в компании, где были шикарные корпоративы. Перед одним Новым годом я жутко устала — был вал работы, которую надо было успеть сделать до выходных. Я приготовила платье, накрасилась... доехала до центра, вдохнула морозный воздух, затолкала платье поглубже в рюкзак и пошла не в ресторан, а гулять по заснеженному городу, а потом в лесопарк. Часа через три пришла к родителям, поела запеченной курочки, обняла их кошку Дусю и уснула. С тех пор я сменила три места работы, но из всех корпоративов я вспоминаю именно этот — он был лучшим. © Svorotok / Pikabu
- Собралась на корпоратив. Начинаю надевать платье и понимаю, что не могу застегнуть его на спине. Дома я одна и уже опаздываю везде, поэтому другой наряд — уже совсем не вариант, там надо гладить. И вообще я запланировала именно в этом платье идти. Пытаюсь застегнуть, вся взмокла уже.
И тут слышу, как за дверью идет соседка с собаками. Я ее не знаю, видела пару раз, но слышу по цоканью когтей, когда они мимо идут. В общем, я вся взмыленная выбегаю к ней, пока она ждет лифт, и слезно прошу ее застегнуть мне платье. Девушка, спасибо вам! Вы мне так помогли. © jyli.aaaa
- У нас устроили корпоратив, всем разослали приглашения, где было сказано, что обязательно нужно одеться в определенном стиле. Я видел приглашение, но не читал его, потому что не думал, что там что-то важное будет. Прихожу на корпоратив, а там все в черной одежде: смокинги, платья, костюмы красивые. И только я единственный был весь в белом. На следующий же день позвонили и сказали: «Вы подрываете имидж компании и нарушаете единую атмосферу». Короче, больше никогда не буду так пренебрежительно относится к приглашениям. © Палата № 6 / VK
- Я индивидуальный предприниматель, а на корпоратив пошла на прошлую работу. Была рада увидеть бывших коллег и все же понять, что работа на себя — это лучше всего. Когда почти все разошлись, я бегала по коридорам конторы и орала во весь голос, что мне больше не надо здесь быть ни минуты, не надо никого слушать и надеяться на премии. Накричалась от души и ушла довольная. © Подслушано / Ideer
- В детстве я обожала петь, но со временем забросила это увлечение из-за учебы и работы. На корпоративе коллеги уговорили меня спеть караоке. Я долго сопротивлялась, но в конце концов согласилась. И знаете что? Мой номер вызвал бурю аплодисментов! Я сама не ожидала, но людям очень даже зашло. Коллеги были в восторге и предложили мне выступить на следующем корпоративе. Этот случай вдохновил меня записаться в вокальную студию и начать заниматься пением снова. © Палата № 6 / VK
- Новогодний корпоратив, все сотрудники собрались с начальством в офисе. Здание гудит от нашей вечеринки. Тут и танцы, и песни. В один момент паренек из отдела кадров решил докопаться до начальства с вопросом: «Скажите, а как я работаю? Хорошо? Вам все нравится?» Начальник долго терпел, но потом все же ответил: «Сынок... Работаешь ты хорошо. Но получается у тебя не очень». © Палата № 6 / VK
- Шеф уехал в центральный офис и сегодня написал в общий чат примерно следующее: «Меня не будет еще неделю, но, пожалуйста, не надо забивать на работу. Новогоднего корпоратива не будет. Но каждый может поужинать с семьей в пределах 200 евро в любом ресторане и сдать чек в бухгалтерию. С наступающим». Пожалуй, это лучший корпоратив за последние годы. И да, я хвастаюсь. © ***rpo3HaR / Pikabu
- Я со своей женой начал встречаться после корпоратива. Она работала в соседнем отделе. Девушка красивая, стройная, сдержанная. Медленный танец, проскочившая искра во взгляде, и вот мы уже 12 лет вместе. Двое детей. © Валентин Юрчак / ADME
- У нас намечался корпоратив и начальник предложил устроить тематическую вечеринку. Каждый должен был нарядиться персонажем из фильма. Я обрадовался, мол, будет весело, а потом слег с болезнью на пару дней. Но корпоратив пропустить не мог. Выбрал себе персонажа вестерна, купил ковбойский наряд. Пришел разодетый в офис и вижу, что все в обычной одежде. Оказывается, когда я болел, коллеги уговорили шефа отказаться от дресс-кода, чтобы не тратиться. Зато я стал звездой вечера — все просили сфотографироваться с ковбоем. © Палата № 6 / VK
- Мои родители работают в одной фирме. Месяц назад директор их компании выдал распоряжение начальникам подразделений озаботиться, чтобы подчиненные написали письмо Деду Морозу со своими просьбами. На корпоратив сам директор в костюме Деда Мороза прочитал все полученные письма и вручил подарки. Мой отец в письме попросил здоровья. Дед Мороз подошел к нему и хлопнул по плечу: «Ну, Саныч, будь здоров!» А моей маме вручили классного пухового зайца — та просила его для внука. © Subman1981 / Pikabu
- Вчера был корпоратив на работе. Играли в «Тайного Санту». И вот все распаковали свои подарки, а под елкой все еще стоит чей-то мешок. Я буквально растаяла, когда подошла ближе и увидела имя «Мирон». Оказывается, коллега купила подарок нашему годовалому сыну (мы работаем вместе с мужем). © mari.gvrl
- У нас был корпоратив на 30 сотрудников в уютном ресторане — половину большого зала заняли. Все голодные после работы. Рассаживаемся и нам выносят букеты жареных креветок на шпажках, нарезанные соломкой морковку и сельдерей, какие-то кольца луковые. Жуем, слушаем директора. Слопали все, допили воду — директор закончил свою речь, пора, наверное, расходиться. Вышли толпой на улицу, поболтали, обругали директора и обратно собрались — ибо Новый год скоро и прохладно. И там... на столе у каждого места — разделочная доска с ребрами, стейками и плошки с печеной фасолью. А мы-то уже поели, набили себе животы морковкой и сельдереем. Директор уже уехал — ни спасибо сказать, ни возмутиться. Вот зачем так делать было? © BenSadar / Pikabu
- На корпоративе стол руководства заставили тазиками икры и прочими вкусностями. А у нас была селедка с картошкой и овощная нарезка. Скоро из-за столов работников донеслось: «У нас ничего не осталось!» И тут подскочила жена директора с фееричным ответом: «Ребята, не надо быть такими торопливыми, у нас еще долгая новогодняя программа на весь вечер». © Zasebya / Pikabu
- Мне очень симпатизировал мой коллега Максим. Я подумала, что корпоратив может сблизить нас. Почему? Потому что я надену такой костюм, что просто вау. Вот только юбка оказалась мне маловата. Я тупо не могла ничего ни выпить, ни съесть, ведь понимала, что юбка просто треснет. Максим действительно проявил ко мне интерес, но его больше интересовало, почему я ничего не ем и не пью, а не мой образ. © Карамель / VK
Бонус: когда все мысли только о корпоративе
- У филиала сегодня корпоратив, а я включена в их группу в мессенджере. Смотрю, пошли сообщения типа «Сергей ушел домой. Маякните, как появится». Думаю: «Ого, в чате всех жен и мужей собрали? Корпоративная ответственность на новом уровне?» И вдруг смотрю, а это же — школьный чат. У дочки дискотека была, и классная переживала, чтобы все нормально добрались. © coatlicue27
А какой корпоратив запомнился вам больше всего? Тот, где все начудили от души, или тот, который неожиданно прошел без особых приключений? С нетерпением ждем ваши истории в комментариях к этой статье.
Комментарии
на одном из корпоративов кладовщица приняла на грудь слишком много. подошла к столу с пакетом, вывалила в него содержимое нескольких тарелок.
домой её повёз шеф. она в конце поездки пыталась узнать, сколько она должна ему за поездку)))))
Прочитала все это и еще раз сделала пальцы крестиком за наше вменяемое руководство, которое традиционные два корпоратива в год (много мяса на мангале, пиво и куча овощных нарезок) устраивает на крыше, в конце рабочего дня...
и никого не хватают за пуговицу при попытке уйти раньше)