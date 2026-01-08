Я никогда не могла понять людей, которые в чужом доме распоряжаются вещами. В данном случае помидором, тем более, что это был единственный на кусте.
15+ историй о гостях, про которых потом еще долго вспоминали всей семьей
Сидеть за столом и чинно пить чай? Ну уж нет! Эти гости решили не искать легких путей и умудрились оставить у хозяев неизгладимые впечатления от своих визитов. Чего только стоят истории с компанейским бывшим соседом и одинокой помидоркой Матильдой! Да что тут рассказывать, тут читать надо.
- В гости вломилась свекровь. Пока то да се, смотрю — она уже на кухню шмыгнула, ложку взяла и из кастрюли что-то хлебает. Скривила лицо и говорит: «Фу, вот не хозяйка ты, готовишь так, что есть невозможно. Не еда, а жрачка собачья!». Знала бы она, что это и есть «жрачка собачья». Я собачек соседа подкармливаю, они ласковые, но какие-то худые, вот я иногда и готовлю им поесть. Неловко получилось. © Мамдаринка / VK
- Посадили мы как-то цветок в грунт, который свекровь привезла с дачи. Цветок зачах, но вместо него вылез сорняк. Хотела его выбросить, но старший сын воспротивился, мол, пусть хоть этот растет. Ладно, «сорняк» остался. Но вдруг от него стал исходить очень знакомый запах.
— Это же помидор! — обрадовался сын.
Томат вырос здоровым, на нем завязалось 5 маленьких зеленых помидорок. Но 4 завяли. А одна начала расти. Выросла чуть больше шарика для пинг-понга и начала медленно краснеть. Сыновья каждый день наблюдали за ее созреванием. Даже имя ей дали — Матильда.
И вот Матильда созрела. Висит такая красивая, красная, спелая... Но очень маленькая. А нас 5 человек вместе с няней. На всех не поделишь. Тем более, младший уперся — нашу Матильду есть нельзя, я с ней разговариваю! В общем, решили, что Матильда будет жить с нами, сколько сможет, пока сама не завянет.
Неподалеку от нас жила моя коллега. Зашла она как-то ко мне со своим ребенком. Прошла в комнату, увидела Матильду.
— Ой, сынок, смотри, какая помидорка! Кушай!
Не успели мы среагировать, как она сорвала Матильду и отдала ребенку. Мой младший был безутешен. © Voyager / Дзен
- У меня был длительный больничный. Заскочили навестить сотрудницы с работы. Была зима, одна пришла в норковой шапке, которую положила в прихожей наверх. Вошли дамы в комнату и эта, с норкой, согнала нашего сиамца с кресла и с гордостью сказала, что терпеть не может котов и они ее тоже. Когда коллеги стали уходить, у всех вещи и шапки были целы. А у той, что не любит кошек, от шапки остались одни клочки. Кот ее разодрал в хлам. Прошло много лет. А она до сих пор даже не здоровается со мной. © К. Н. / Дзен
- Раньше мои дни рождения принадлежали школьным друзьям и родственникам. Какой это был «замечательный» праздник, думаю, все вы понимаете: встать пораньше, вылизать квартиру, закупить продукты, приготовить миллион блюд, сделать прическу и макияж. И после всего вышеперечисленного оставаться бодрой, чтобы развлекать весь вечер гостей.
Решила отметить праздник по моему сценарию: встать когда хочется, не наряжаться, сходить в магазин за вкусняшками. Красота! Если бы не одно но...
Школьные подруги решили, что это не дело зажимать свой день рождения, и осчастливили меня звонком со словами: «Привет, с праздником, ставь чайник, мы торт купили и через десять минут будем у тебя!» Сразу говорю, что не жду гостей.
Слышу звонок в дверь. Я, конечно, в шоке от такой навязчивости и делаю вид что меня нет. Потом еще звонок и еще. И так минут 10 без остановки. Потом посыпалось на телефон: «А что ты дверь не открываешь? Мы вот точно уверены, что ты дома. Открывай уже! Мы же торт принесли! Ну все, мы на тебя обиделись!» © ***skitty / Pikabu
- Было это в начале 80-х годов. Мама с папой и я жили в коммунальной квартире. И вот стали к нам наезжать гости. Летом стабильно 2 недели жили у нас тетя Валя и дядя Паша. Мама привечала, папа организовывал культурную программу. А потом сели как-то родители и стали выяснять кто это вообще такие? Чьи родственники? Оказалось, что эта тетенька — соседка маминой подруги по деревне. © koshkayokosha / Pikabu
- Муж по образованию повар. По специальности не работает, но дома готовит часто. Недавно в гости свекровь заходила, и он приготовил к ее приходу ужин. Всю трапезу эта женщина ворчала: «Это пересолено, это недосолено, жирно, невкусно». Благоверный мой сидел чуть ли не со слезами на глазах, видно, что обидно, старался же. Да и не в первый раз она его стряпню ест, все хорошо было раньше. А в конце она выдала: «Ну что, теперь понял, каково мне было? Все детство в тебя и куска не впихнешь, все у тебя было „нивкусна“. Теперь мне полегчало». © Мамдаринка / VK
Я в детстве очень плохо ела - могла съесть полтарелки куриного бульона, немного куриной грудки, салата из помидоров, красного перца и лука, немного чёрствого белого хлеба, чёрный чай и всё. Но никто из родителей и многочисленных родственников никогда в моём взрослом возрасте не приходил ко мне в гости, и не говорил таких слов как эта мамаша. Всё-таки как хорошо иметь тактичных, культурных и воспитанных родителей и родственников.
- Свекровь рассказывала. Приехала она в воскресный день в гости. А любила она заявиться вечерком. Просидела у людей до двух ночи — по типу Винни-Пуха в гостях у кролика. Там еще семья была в однокомнатной квартире. Короче, в два часа ночи хозяева ей: «До свидания, нам завтра на работу! И прихватите, пожалуйста, большой мешок с мусором». Свекровь вышла, позвонила старшему сыну, чтобы забрал ее. Он приехал через час. Она потом еще хвалилась: «Ой, как я хорошо посидела, подышала воздухом». © Ирина Бабкина / ADME
- Приехал в гости друг мужа. Дом большой, места всем хватало. Три недели он жил, а детям — ни конфетки, ни пироженки. Еще периодически просил мужа побыть таксистом, это злило еще больше, так как мы совы, а ему надо было в город рано утром. Естественно, за бензин платили мы. Человек тот, надо сказать, очень не бедный. Мне вроде и не жалко, но меня приучили к другому. Короче, я так устала с ним. Больше не приглашаем, а он не понимает, что случилось. © Вселенная / Дзен
- У моей золовки была приятельница, которой она много помогала, когда та была в бедственном положении. Потом та приятельница развила бизнес, стала жить в достатке. Постоянно хвасталась. И вот пришла она к золовке в гости в новую квартиру, рассмотрела там все и сказала: «Я бы запретила людям со старой мебелью въезжать в новые квартиры, навезут старье, а потом будут клопы». Хотя никогда никаких клопов, и она это знала, у ее подружки не было. Больше золовка никогда не общалась с этой Галиной. © More Im / Дзен
Иной гость - как в горле кость. Однажды к мужу приехал бывший одноклассник. - "А поехали в Голландию". Муж повёз на машине. Был тогда у родителей на западе Германии, поэтому это было сравнительно недалеко. Приехали они потом к нам домой. Мало того, что любил курить на террасе до часу ночи, громко разговаривая, на мои просьбы быть потише из-за соседей (почти все работали, и им нужно было утром на работу) не реагировал, так ещё сказал, что хочет в Италию. Муж повёз в Венецию, оплатил пару дней в отеле. Почему муж перед гостем так лебезил - не знаю. Но гость выбесил меня очень сильно. Потому что мы его всё время обслуживали, а он воспринимал всё так, как король принимает работу своих слуг. Я старалась молчать, единственное, что я говорила, это о тишине ночью на террасе. Боже! Как же я была рада, когда гость уехал!
- Подарила мне свекровь на Новый год здоровенный набор кастрюль, будто я в столовой работаю. Я их даже не открывала. Потом деньги срочно понадобились, я их продала, сыну кроссовки купила. А спустя месяц меня аж в пот бросило. Свекровь с ухмылкой приволокла эти кастрюли обратно. Оказалось, она сама их на сайте, где я их выставила на продажу, увидела и попросила соседку выкупить, чтобы меня проучить. И такая с ухмылкой: «Ну вот, снова вам их дарю!» Я чуть сквозь землю не провалилась. © Мамдаринка / VK
- Когда я переехал в свою квартиру, мама и папа два выходных подряд помогали мне с покраской комнат. Но в их глазах помощь мне с моим же жильем оказалась равна приглашению в гости в любое время. Три недели спустя они стали появляться каждый вечер без предупреждения. С ними всегда приходил кто-то из их друзей. Я и так уставал на работе, почему бы не оставить меня в покое? Но нет, это продолжалось, несмотря на мои прямые намеки на то, что нужно дать человеку личное пространство.
И вот однажды мне позвонила моя тогдашняя девушка, которая осталась у меня ночевать, и сказала, что мои родители сейчас на кухне, и она понятия не имеет, что делать. Оказалось, что папа с мамой зашли через черный ход, пока я был на работе. Моя девушка тогда еще даже не была с ними знакома. Я тут же прибежал домой и спросил, что они тут делают. Родители посмотрели на меня с искренним недоумением. Пришлось сменить замки. © *** / Reddit
- Племяннику заказали торт в виде машинки из мастики. В день рождения пока ездили на рынок, пришла родственница и отрезала половину торта. После того, как все выпали в осадок, она сказала: «Но меня же на дне рождения не будет». Пришлось ехать за другим тортом. © Виктория Виктторовна / Дзен
А родственница не боялась, что с таким отношением от неё самой что-нибудь отрежут, а нужно было бояться!
- Был у моей мамы ужасно смешной друг. Он помогал нам с компьютером в те далекие времена, когда они только начали появляться у обычных людей дома. Делал, получал вознаграждение за работу, но не уходил. Вот реально человек не умел попрощаться вовремя. Он сидел, пил чай, разговаривал. Даже когда родители уже начинали расправлять диван, так как время шло уже к полуночи, он все так же сидел на кресле и просто наблюдал за всем этим. Когда он уходил, мы все дружно смеялись, что он все-таки догадался. © Lora7Palmer / Pikabu
- Одной из моих прабабушек приходилось готовить ужин для рабочих во время сезона стрижки овец. Это было в австралийской глубинке, где угольная печь работала весь день, а кондиционера не было. Даже представить себе не могу, какая там была жара. Как-то бабуля поставила обед на стол и один из стригалей сказал, что ему невкусно. Бабушка ласково сказала: «Ой, простите. Сейчас я вам помогу». Она взяла тарелку, подошла к окну, позвала собак и выбросила все в окно. © Unknown author / Reddit
- Я разведена, есть сын 11 лет. Очень давно нравился мужчина, мы с ним встречались, но вот к более решительным действиям он не переходил. Решила пригласить его в гости, но в самый разгар вечера бывший муж вернул домой сына. В результате весь вечер мой любовник играл с сыном в приставку, наворачивая домашние пирожки с молоком. И в последнее время он все чаще просит повторить такие посиделки, а недавно позвал меня и сына в парк аттракционов. Видимо, путь к сердцу мужчины лежит не только через желудок. Игрушки тоже неплохо работают. © Мамдаринка / VK
- Мужик с семьей переехал жить в столицу. И вдруг ему позвонил бывший коллега и напросился в гости. Мол, никогда у вас не был, хочу в отпуске недельку побродить-посмотреть. Короче, хозяин от неожиданности не придумал, как отказать. Утром отпросился с работы, встретил знакомого, отвез домой, выдал ключи от квартиры (дома же никого нет — жена на работе, сын в детском саду) и убежал обратно. Вечером они с женой накрыли гостю стол, посидели, повспоминали. А гость, расслабившись, задал вопрос: «А что это у вас нигде деньги не лежат? Не доверяете, что ли?» Вот тут хозяин и обалдел. Он бывшего коллегу не выгнал, ибо человек мягкий и неконфликтный. Но осадочек-то остался. © Igor2018 / Pikabu
- Двадцатилетний сын нашего друга семьи каждый вечер перед сном съедал яблоко. После того, как он прожил с нами неделю, мы обнаружили под его кроватью горку яблочных огрызков. Вот что ему мешало просто выкинуть их? © leyebrow / Reddit
- Я пригласил друга погостить у меня на выходных. Клянусь, я никогда раньше не видел его таким. Он все время заявлял, что «он мой гость, и я должен с ним хорошо обращаться». Я всегда хорошо отношусь к гостям, это элементарная вежливость, но этот парень вел себя так, будто это его собственный дом. Он творил, что хотел. А потом, когда я пришел к нему с ответным визитом, он заявил: «Это мой дом, я устанавливаю правила». В общем, мы больше не друзья. © Captain__Obvious___ / Reddit
- Отмечали день рождения моей жены. Вдруг в комнату вошел какой-то мужик, поздоровался с женой по имени и поинтересовался причиной торжества. Узнав повод, по-хозяйски сел за стол. Я спрашиваю у жены:
— Это кто?
А она такая:
— Не поверишь, это бывший сосед. Лет десять как уехал отсюда, наверное, к родителям заходил.
— Ты не сильно расстроишься, если я его за дверь выставлю?
— Не надо, лучше я Антона попрошу, он тактично выпроводит его.
Антон — наш крупногабаритный друг. Про таких говорят, что они входят в дом только боком и низко наклонив голову, чтобы ничего не зацепить. Жена подошла к нему, сказала несколько слов, Антон понимающе кивнул, затем подошел к гостю и у них состоялся следующий диалог:
— Ну что, пришла пора нам прощаться!
— Ой, вы так рано уходите!
— Нет, уходишь ты!
Ну как отказать такому тактичному человеку? Гость пожелал напоследок всем счастья и ушел, чтобы больше никогда не появляться в нашем доме. © smile2 / Pikabu
Бонус: единственный незваный гость, которому были рады абсолютно все
Всем героям из этой подборки не хватает Антона. Хороший гость, тактичный. Ему своё дело открывать надо, нарасхват пойдёт
- Однажды к нам пришел енот. На балкон залез. Очень вежливый и симпатичный. Поел он кошачьего корма и на следующий день пришел в то же время. И еще несколько вечеров приходил. Вел себя культурно, будто и не енот, а кот какой-то. Дети смотрели на него из-за стекла и радовались. А Валентин, так мы его назвали, глядел на них и улыбался. А потом он не пришел. Прошло еще несколько вечеров, а его все не было. Мы даже скучать начали. Потом как-то вечером енот снова появился. А теперь уже больше месяца его снова нет. Мы ждем. Так что, Валентин, если ты читаешь сейчас этот пост, приходи, покормим. © andySM / Pikabu
Да уж, некоторые гости чудят так, что хозяева потом только успевают рассказывать про их художества. Кстати, мы верим, что у вас приключались истории и покруче. И вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Продолжим читать истории обо всем на свете? Вот подборка про детей, чья прямота и наивность просто сбивает взрослых с толку.
Комментарии
Всем желающим даю лайфхак, как угощать привередливых гостей. Если гость начинает с кислой миной ковырять салат или мясо, высказываться в стиле :"Что-то не очень..." , делаете самое счастливое лицо, и говорите:- Что, невкусно? Так я и знала! Ничего, сейчас я дам то, что тебе на сто процентов понравится! - быстренько убираете со стола, и ставите перед гостем стакан воды и кусок хлеба. При этом надо очень громко читать "Отче наш", особенно делая упор на слова :" хлеб наш насущный даждь нам днесь...", и приговаривая: - Кушайте, кушайте! Хлеб от бога, он вкусен для всех, кушайте! Невкусным в моем доме вас больше не накормят!
Работает нс сто процентов. Либо критика исчезает, либо гость.