15+ историй о гостях, про которых потом еще долго вспоминали всей семьей

Иной гость - как в горле кость. Однажды к мужу приехал бывший одноклассник. - "А поехали в Голландию". Муж повёз на машине. Был тогда у родителей на западе Германии, поэтому это было сравнительно недалеко. Приехали они потом к нам домой. Мало того, что любил курить на террасе до часу ночи, громко разговаривая, на мои просьбы быть потише из-за соседей (почти все работали, и им нужно было утром на работу) не реагировал, так ещё сказал, что хочет в Италию. Муж повёз в Венецию, оплатил пару дней в отеле. Почему муж перед гостем так лебезил - не знаю. Но гость выбесил меня очень сильно. Потому что мы его всё время обслуживали, а он воспринимал всё так, как король принимает работу своих слуг. Я старалась молчать, единственное, что я говорила, это о тишине ночью на террасе. Боже! Как же я была рада, когда гость уехал!