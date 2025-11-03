Когда мои родители в 90х переехали в новое служебное жильё, там ничего не было. На кухню добыли две однокомфорочные полуобморочные плитки, в силу возраста уже не регулирующиеся: одна мощная, вторая послабее. И суп начинали варить на одной, а потом переставляли. И в один непрекрасный день, при перестановке соскользнула кастрюля, и прекрасный харчо разлился на пол. Мама расплакалась, от обиды и неустроенности. Пришедший на обед отец вместо еды успокаивал маму, я убирала, а собака была в счастье от внезапно свалившегося на нее незапланированного корма. Часть я успела собрать ему в миску "на потом", иначе он бы все пять литров в себя с пола собрал.
15+ детей, чья прямота и наивность просто сбивает взрослых с толку
Ох уж, эти маленькие философы! Пожалуй, каждый из родителей хоть раз сдерживал смех и одновременно умилялся после очередного изречения своего чада. Именно это и произошло с героями этой статьи. Одни из них до сих пор не могут забыть перлы своих сыновей и дочек, а другие сами в детстве от души начудили.
- Тушила мясо, переставляла местами кастрюли. Бух! Все оказалось на полу. Сижу грустная, обидно, что все из рук валится. Забегает старшая на кухню, смотрит на меня и говорит: «Мам, ничего, бывает. Поедим что-то другое». Потом заходит младшая, видит всю картину и выдает: «Ого, здорово, а у Барсика день рождения сегодня?!» Короче, мы отмечали день рождения кота. Что бы я делала без своих девочек. © Мамдаринка / VK
- Младшему брату нужно было проходить медосмотр перед 5 классом, а маму не отпустили с работы. Пришлось идти мне. Заходим к офтальмологу, брата усаживают на стул, просят закрыть один глаз, все как обычно. Предлагают назвать буквы в нижнем ряду, потом выше, еще выше, другой глаз. На все один ответ — тишина. Врач в шоке, я в шоке и тут это чудо выдает: «Да вижу я все, вижу ваши буквы, просто не помню как они называются!» С тех пор прошло уже больше 15 лет, а я до сих пор поражаюсь тому, как качественно отдыхали мы с братом на каникулах, что он даже алфавит забыл. © Мамдаринка / VK
- Утром, во сколько бы ни встала, выходим из дома все равно поздно и в детский сад с сыном приходится буквально бежать. Трехлетние дети, да еще и с характером, не любят по утрам ходить быстро, поэтому я придумала игру. Начинаем издалека: как кошечка крадется за мышкой? Сын показывает. Как кошечка прыгает, чтобы поймать мышку? Показывает. А как мышка убегает? Сын бежит. Если еще не дошли до нужного места, а всех быстрых животных уже перечислила, то переходим к вопросам, как летит самолет, едет машина. Так и ходим, зато быстро и весело. Правда, вчера, уже возле сада ребенок мне выдал: «А давай покажу, как стоит дерево?» © Мамдаринка / VK
- В этом году мы впервые пошли в детский садик. Сильно волновалась за своего ребенка, ибо моя старшенькая вообще не хотела уходить от меня. С младшенькой получилось все намного проще. Заходим мы в группу, там нас встречает воспитательница и говорит: «Привет, меня зовут Надежда Леонидовна, а вторую воспитательницу Екатерина Викторовна. А тебя как зовут, принцесса?» Моя дочь отвечает: «Аполлинария Сергеевна, очень приятно!» © Мамдаринка / VK
- Когда я маленькая была, мы с родителями ехали на наш садовый участок. Я увидела старый дом с надписью «Продается» и выдала: «Они что, совсем обалдели? Он же старый!» © грант / ADME
- Отдыхаем с родителями и младшим братом на море. Сидим на берегу, и тут слышу разговор, девочка лет семи: «Мам, а почему море соленое?» Мама отвечает, что, дескать, давным-давно жила русалка и однажды она сильно расстроилась и долго-долго плакала. Тут девочка выдает: «Ну ты даешь, мам! Какие русалки, капли дождя растворяют минеральные соли, которые потом попадают в море, это мне одна тетя объяснила». Сказать, что мама девочки была в шоке, — ничего не сказать. Да и мы тоже. © Палата № 6 / VK
- Я был в ресторане с женой и нашим 6-летним сыном. За соседним столиком с мамой сидела девочка примерно того же возраста. Мама девочки решила подружиться с нашим сыном и спросила его: «Ты уже в школе?» На что он очень серьезно ответил: «Нет, я здесь!» © Victor Orozco / Quora
- Моя мама любит рассказывать людям, как в детстве я очень серьезно отругал человека за попытку перейти дорогу, не взяв маму за руку. Этот взрослый был совершенно не знаком с пожилой женщиной, стоящей рядом, но они послушно взялись за руки и вместе перешли дорогу. © ValuableMine9 / Reddit
- Приучаю сына-шестилетку к самостоятельности. Началось с простого — помыть за собой кружку. Пару дней мыл, все получалось. На третий день ставит кружку в раковину и уходит. Спрашиваю: «А как же за собой посуду помыть?» Ребенок сообщает: «Знаешь, мам, пару раз пробовал, мне не понравилось. Больше не хочу». © Bdishc312 / Pikabu
- Бывший коллега занимается пауэрлифтингом. Толкает колеса от тракторов, тягает камни, бочки и всякое подобное. И пристрастил своего сына к этому, пацану уже 6, и он неплохо подтягивается, отжимается, в общем, спортивный такой. На выходные коллега с друзьями устроил детям что-то типа полосы препятствий, ползали под натянутой проволокой, взбирались на деревья, переправы всякие на канатах, ну и шашлык по завершении. И вот за шашлычком подходит сын к нему и говорит: «Пап, мне, конечно, все это нравится, но скажи честно, к чему ты меня готовишь?» © Dozeg / Pikabu
- Я не люблю бассейны, сын же, наоборот, очень любит и знает, что мы ездим туда только ради него. В очередной раз, входя в воду, он зовет меня: «Мама, идем, тебе необязательно чувствовать себя комфортно, достаточно того, что комфортно себя чувствую я!» © Ma Ha
«Раз так, сыночек, то вместо бассейна будем ходить в парфюмерный магазин. Тебе необязательно чувствовать себя комфортно, достаточно того, что комфортно себя чувствую я!»
- Мой сын-первоклассник так хотел в школу, что вышел из дома в 6 утра. В классе он быстро занял первую парту на себя и нашу соседку, ставшую его одноклассницей. Первая учительница познакомилась с ними, выдала книги, объяснила, как ведут себя школьники, рассказала им, какие они теперь взрослые, ответственные, что можно делать в школе, чего нельзя. Провела какой-то обязательный для первоклашек урок, и родители разобрали своих школяров. На следующий день сына пришлось долго будить в школу, завтракал он неохотно, в школу особо не торопился. Мы с мужем и бабушкой прильнули к окну, глядя, как наш ученик топает в школу. И что видим: едва завернув за угол дома, а школа в двух шагах, сын поворачивается и резво так бежит домой. Мы решили, забыл что-то. Но он говорит: «Я подумал, зачем опять идти в школу. Учительницу знаю, Люду-соседку тоже, ранец есть, пенал есть, тетради подписали, книги выдали. Что еще там делать?» © Тамара Кулыбышева
- Недавно у сына был день рождения, стукнуло ему целых девять лет. Подарков надарили, денег тоже прилично собрал, так что теперь важный ходит, с кошельком в кармане. Основную часть сразу спрятал, а немного таскает с собой на всякий случай. Гуляем как-то в парке, вижу ларек с мороженым, говорю ему: «Может, себе что-нибудь купишь на свои деньги?» Он на меня так посмотрел, бровь поднял и спокойно выдал: «А что, мы дома совсем без еды остались?» Сразу все быстро понимаешь, когда деньги приходится тратить собственные. © Мамдаринка / VK
- У меня есть племянник Саша, ему недавно исполнилось пять, и он обожает задавать вопросы Алисе на мамином телефоне. Обычно спрашивает что-то вроде «Почему небо синее?» или «Сколько весит солнце?». Но недавно он выдал хит. Стоим с сестрой на кухне и слышим из зала серьезный голос Саши:
— Как уволиться из садика?
Сестра, услышав это, чуть не уронила ложку. Мы заходим в комнату и спрашиваем:
— Ты чего это надумал?
А он с самым невозмутимым видом отвечает:
— Ты же уволилась, а мне что, теперь одному работать?
Смеялись долго. © Мамдаринка / VK
- Моя четырехлетняя соседка гуляет с мамой на площадке, когда я возвращаюсь с работы и каждый день она меня спрашивает как дела. Я работаю в банке. Работа не из самых интересных, но ей так нравится, когда я просто говорю с ней. И каждый раз я спрашиваю ее: «А кем работает твой папа?» И она с гордостью отвечает: «Винегретиком». Меня это всегда смешит и поднимает настроение. На самом деле ее папа — энергетик. © Мамдаринка / VK
- Моя дочка — философ в четыре года. Сидит, пьет сок, и поет какую-то песенку про любовь. Я ее спрашиваю: «Ты знаешь, что такое любовь?» Она, даже не задумываясь, говорит: «Это когда мне сок дают». Улыбаюсь, думаю, как просто дети все объясняют. А потом она добавляет: «А забота — это когда дают сок с трубочкой, чтобы я не пролила на колготки». Вот и все, что нужно знать о настоящем счастье. Мы просто все усложняем, а дети видят суть. Пошла я за трубочкой. © Мамдаринка / VK
Да уж, порой дети выдают такое, что хоть в блокнотик на память записывай. А какие перлы рождались у ваших маленьких гениев? Вы всегда можете поделиться вашим семейными историями в комментариях к этой статье. Посмеемся вместе.
Продолжим читать статьи обо всем на свете? Вот вам небольшая подборка, выбирайте любую.