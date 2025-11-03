15+ детей, чья прямота и наивность просто сбивает взрослых с толку

Когда мои родители в 90х переехали в новое служебное жильё, там ничего не было. На кухню добыли две однокомфорочные полуобморочные плитки, в силу возраста уже не регулирующиеся: одна мощная, вторая послабее. И суп начинали варить на одной, а потом переставляли. И в один непрекрасный день, при перестановке соскользнула кастрюля, и прекрасный харчо разлился на пол. Мама расплакалась, от обиды и неустроенности. Пришедший на обед отец вместо еды успокаивал маму, я убирала, а собака была в счастье от внезапно свалившегося на нее незапланированного корма. Часть я успела собрать ему в миску "на потом", иначе он бы все пять литров в себя с пола собрал.