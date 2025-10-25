17 ироничных комиксов о том, как меняются отношения после свадьбы

Помните, как все было до обмена кольцами? Цветы, кино, разговоры до утра и прочая романтика. А потом началась совсем другая история: то носки не на месте, то кто-то увел из-под носа любимую бритву и теперь считает ее своей. Но, пожалуй, именно так и рождается настоящая близость. Эти комиксы — о том, что любовь после свадьбы не теряет свою силу, просто она становится чуть более домашней.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Любовь никуда не уходит. Просто теперь ее не всегда нужно подтверждать пылкими объятиями

А еще наконец-то можно расслабиться и отдохнуть от парадных версий друг друга

Кто сказал, что домашний быт должен тащить на себе исключительно один из супругов?

Нина С 5 минут назад Ну хоть кто-то умеет готовить…а то сейчас и женщины далеко не все это могут 😁 - - Ответить

И неважно, что до свадьбы он мог считать совсем по-другому

Родного человека можно уже не стесняться. В рамках разумного, конечно

Ирина Бекетова 1 день назад Ну да, в пределах разумного. А тут не совсем гигиенично получается: она ноги побрила и ещё одно место, что осталось за кадром, мужик потом этой бритвой будет мордочку брить... А чё такова? Свои же люди... - - Ответить

Иногда романтика заканчивается совершенно неожиданным образом

Лариса Я 1 день назад Ну так не надо обещать. А уж если обещал, то надо везти. И не важно, до свадьбы или после. - - Ответить

Зато на первый план выходим мы настоящие — со всеми своими привычками и милыми странностями

В браке обеим сторонам придется научиться договариваться между собой

Хотя... кое-что, скорее всего, останется прежним

А с какими-то новшествами придется просто смириться

O_о 1 день назад Ээээ, у меня после свадьбы не завелось кремов, чяднт? - - Ответить

Ну ладно. Иногда можно чуточку схитрить

Планирование совместных расходов тоже может быть увлекательным занятием

Иногда за желанием сделать приятное мы не всегда слышим, что на самом деле нужно нашей второй половинке

Но как же здорово, когда мы учимся заботиться друг о друге даже в мелочах

Правда, нам не всегда хватает на это сил

Пожалуй, одна из самых ценных вещей в семье — это доверие друг к другу

И даже ремонт в квартире не играет особой роли. Лишь бы там было уютно обоим. Ну и коту, конечно. Куда же без него

А вам есть что рассказать о том, как менялись ваши отношения после свадьбы? Не было ощущения, что вы заключали брак совсем с другим человеком? Вы всегда можете излить душу в комментариях к этой статье.