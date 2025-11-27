Настоящий друг так даже не подумает (если он, конечно, настоящий).
15 уморительных комиксов: вот что было бы, если бы люди перестали врать друг другу
1 час назад
А вы знали, что каждый человек врет по несколько раз в день, порой сам того не желая? Это, как правило, безобидная ложь, вроде комплимента откровенно неудачной стрижке. И это нормально — ведь так мы пытаемся сберечь нервы своего визави. Мы решили представить, каким был бы мир, если бы все говорили правду и ничего кроме правды.
1.
AI-generated image
2.
AI-generated image
3.
AI-generated image
4.
AI-generated image
5.
AI-generated image
А невеста такая "Ну да. И Леночка уйдёт от него через месяц и отнимет у вас квартиру, дачу и машину. Ахахахаха"
6.
AI-generated image
7.
8.
AI-generated image
9.
AI-generated image
10.
AI-generated image
11.
AI-generated image
12.
AI-generated image
13.
14.
AI-generated image
А такое можно и в слух сказать. Это же просто мнение, а не намерение.
15.
AI-generated image
А вы бы хотели жить в мире, где все говорят друг другу исключительно правду? Расскажите нам в комментариях. А если вы хотите еще посмотреть, как выглядели бы герои знаменитых картин, если бы их написали в наше время, загляните сюда.
