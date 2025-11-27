15 уморительных комиксов: вот что было бы, если бы люди перестали врать друг другу

Интересное
1 час назад
А вы знали, что каждый человек врет по несколько раз в день, порой сам того не желая? Это, как правило, безобидная ложь, вроде комплимента откровенно неудачной стрижке. И это нормально — ведь так мы пытаемся сберечь нервы своего визави. Мы решили представить, каким был бы мир, если бы все говорили правду и ничего кроме правды.

1.

AI-generated image

2.

AI-generated image

3.

AI-generated image

4.

AI-generated image

5.

AI-generated image
Orsa Valdés
18 часов назад

А невеста такая "Ну да. И Леночка уйдёт от него через месяц и отнимет у вас квартиру, дачу и машину. Ахахахаха"

6.

AI-generated image

7.

AI-generated image

8.

AI-generated image

9.

AI-generated image

10.

AI-generated image

11.

AI-generated image

12.

AI-generated image

13.

AI-generated image

14.

AI-generated image

15.

AI-generated image

А вы бы хотели жить в мире, где все говорят друг другу исключительно правду? Расскажите нам в комментариях. А если вы хотите еще посмотреть, как выглядели бы герои знаменитых картин, если бы их написали в наше время, загляните сюда.

Фото на превью AI-generated image

