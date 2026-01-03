10 умных решений из корейских квартир, после которых хочется спросить: «А так можно было?»
Южная Корея — это не только острая еда и романтические дорамы. Это страна, где люди стараются максимально обустроить быт так, чтобы каждый предмет был практичным и комфортным. Наш автор, Карина, увлекается корейской культурой и была в этой стране не один раз. Поэтому она решила найти для нас хитрые фишки корейских домов, которые можно взять на вооружение.
Используют многоуровневые сушилки
Из-за небольших размеров жилья корейцы стараются использовать каждый сантиметр дома с пользой. В корейских магазинах сушилки для белья можно найти на любой вкус: классические, трехъярусные и подвесные.
Если в доме есть веранда, там обычно находится встроенная сушилка на потолке, которая управляется с помощью пульта. Еще бывают встроенные сушилки на стене, которые складываются и раскладываются по необходимости. Такой хитрый способ позволяет не захламлять пространство!
Устанавливают на входной двери умный замок
«Могу ли я купить запасные части для дверных замков?»
Чаще всего в Корее на входных дверях установлены электронные замки с кодовым паролем. То есть достаточно придумать себе удобный пароль, и не нужно бояться потерять или забыть дома ключи.
С одной стороны, это удобно, потому что можно спокойно дать своим близким пароль, обойдя все хлопоты с раздачей комплектов ключей. Но с непривычки можно периодически впадать в ступор от «экрана» замка. Когда я отдыхала в Южной Корее, я не сразу к этому замку приспособилась. Перед тем как ввести пароль, нужно провести рукой по экрану, чтобы замок на тебя среагировал, и уже потом нажимать на цифры. Вначале я неправильно касалась сенсора и чувствовала себя глупо, стоя у двери в попытках активировать этот гаджет. Через пару дней, конечно, у меня все начало получаться. Плюс память натренировалась, потому что я останавливалась в разных отелях и везде нужно было запоминать пароли.
Используют полы с подогревом
В Корее нет центрального отопления: дома часто отапливаются с помощью теплых полов. С помощью термостата, установленного на стене, можно регулировать температуру. Эта система равномерно распределяет тепло по помещению.
В корейской культуре люди в принципе привыкли делать многие вещи именно на полу: спать, есть в кругу семьи, смотреть телевизор или работать.
Портал Strathearn, посвященный истории напольных покрытий, пишет, что подобная система полов существовала еще в древности, но тогда тепло шло от печи с помощью каменных ходов под полом.
Моются с витаминными фильтрами для душа
Чтобы защитить свою кожу от хлорки и ржавчины во время принятия душа, корейцы устанавливают фильтр с витаминами.
Фильтр для душа не только очищает воду, но и приятно пахнет. Изучив сайты разных корейских магазинов, могу смело сказать, что бренды предлагают ароматы на любой вкус. Кстати, витаминный фильтр еще и хорошо увлажняет кожу.
Устанавливают электронное сиденье для унитаза
По словам переехавших в Корею блогеров, почти в каждом корейском доме есть умное сиденье для унитаза. В него встроено биде, а еще сиденье подогревается. Конечно, вначале большое количество кнопок может напугать, но, разобравшись, понимаешь, как удобно пользоваться таким девайсом.
Кстати, «умные унитазы» часто встречаются и в общественных местах. Когда я была в Корее, нас предупредили, что в общественных туалетах нужно быть осторожнее с кнопочками, потому что многие иностранцы путают между собой кнопку слива и вызов службы спасения. Но у меня, благо, такого веселого опыта не было.
Покупают мини-стеллажи для кухни
Тут не хватает картинок "да, но..."
Это все хорошо, пока не думаешь о пыли 😄.
Из-за этого планирую сделать мебель на заказ, чтобы был один огромный шкаф под самый потолок, чтобы не протирать пыль на нем, да и кухонный гарнитур под потолок, унитаз "подвесной" и т.д. Никаких комодов, открытых полок, ничего. Чтобы влажная уборка сводилась к мытью полов. Безделушки, игрушки, фото - все на отдельную полочку в шкаф. Открыл, чтобы достать одежду, полюбовался и закрыл 😅.
По той же причине рулонные шторы обожаю - надоело скакать с тюлем, шторами и стиркой 🥴.
В общем, декор - не мое 😄.
Ни ковров, ни горы подушечек, никаких кофейных столиков, скатертей...)
Максимум - стеллажи со стеклянными дверцами, чтобы что-то красивое туда поставить. Тем не менее, у нас в квартире уютно. Потому что на кухне пахнет выпечкой и вкусной едой, на стол выставляется красивая посуда, разговоры душевные, настолки и т.д...))
Все наши родственники/друзья обожают у нас бывать, а мы обожаем гостей 🤗. До недавнего времени минимум 1-2 раза в неделю гости бывали)
В Корее зачастую кухня соединена с залом, либо по размеру она небольшая, поэтому, чтобы разместить всю нужную кухонную утварь, придумали разные уловки. Портал Thekitchn проанализировал квартиры на корейском Airbnb и заметил, что корейцы часто размещают рядом с кухонной столешницей мини-стеллажи, чтобы поставить кухонную утварь и бытовую технику.
Визуально небольшие стеллажи не нагружают пространство и помогают не устраивать хаос в зоне для готовки.
Зонируют комнаты
Посмотрев множество влогов про квартиры в Южной Корее, могу сказать, что в однокомнатных апартаментах корейцы предпочитают разделять зону спальни и гостиной с помощью антресольного яруса. Так у живущего там человека появляется личная комната, где можно поставить кровать и другие вещи, которые не хочется оставлять на виду.
Да, там, скорее всего, придется наклоняться из-за близости потолка. Зато это отличный способ сэкономить пространство. Иногда в ступени антресоли встраивают шкаф, куда можно повесить одежду.
Стелят в ванной «каменный» коврик
В Корее повышенная влажность, поэтому обычный коврик может даже не успевать просыхать после принятия ванны или душа. Именно поэтому во многих корейских домах можно увидеть коврик из диатомита.
- Вода впитывается в такой коврик за несколько секунд. Он не сыреет и, главное, со временем не начинает плохо пахнуть. © Natalya Korea / TikTok
Используют дома многофункциональный кулер
В Корее популярно брать в аренду или покупать кулеры домой вместо того, чтобы приобретать бутилированную воду. Это удобный девайс, ведь в нем можно регулировать температуру воды, настраивая ее буквально по градусам. Моя подруга из Кореи говорит, что это очень удобно для мамочек, которые разводят смесь для детей. Помимо этого, некоторые модели еще и производят лед.
Получается, что не нужно мучиться с сортировкой пластика, ведь воду в бутылках больше не приходится покупать. А еще — ждать, когда остынет чай или заморозится лед.
Устанавливают многофункциональный смеситель на кухне
Пфф, свекровь такой смеситель установила лет 8 назад, они уже тогда не новостью были..
Походив по гостям в Корее, я увидела, что почти в каждом доме на кухне можно найти смеситель с гибким шлангом, с которым легко промывать овощи, ополаскивать большую посуду и в принципе мыть раковину. Самое удобное в этом смесителе — то, что можно выбирать разные режимы и контролировать напор воды.
У корейцев есть чему поучиться в плане обустройства квартир, особенно если жилье небольшое и хочется избежать визуального шума. А вы бывали в Южной Корее?
