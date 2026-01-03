10 умных решений из корейских квартир, после которых хочется спросить: «А так можно было?»

Чаще всего в Корее на входных дверях установлены электронные замки с кодовым паролем. То есть достаточно придумать себе удобный пароль, и не нужно бояться потерять или забыть дома ключи.

С одной стороны, это удобно, потому что можно спокойно дать своим близким пароль, обойдя все хлопоты с раздачей комплектов ключей. Но с непривычки можно периодически впадать в ступор от «экрана» замка. Когда я отдыхала в Южной Корее, я не сразу к этому замку приспособилась. Перед тем как ввести пароль, нужно провести рукой по экрану, чтобы замок на тебя среагировал, и уже потом нажимать на цифры. Вначале я неправильно касалась сенсора и чувствовала себя глупо, стоя у двери в попытках активировать этот гаджет. Через пару дней, конечно, у меня все начало получаться. Плюс память натренировалась, потому что я останавливалась в разных отелях и везде нужно было запоминать пароли.