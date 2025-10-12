9 крутых вещей, которые есть в каждом турецком доме, и дело не только в коврах

В турецких домах уютные и большие балконы. Часто там размещают стулья, стол и диваны. Нередко гостей принимают не только в гостиной, но и устраивают посиделки на балконе.

Турки любят проводить там время не только за чашечкой кофе с семьей, но и общаясь с соседями, которые тоже устроились на своих балконах.

Почтальоны оставляют почту на балконе для жильцов первых этажей. Курьеры тоже могут оставить там посылки, а людям, которые живут на втором этаже, передают с помощью ведра и веревки.