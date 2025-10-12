Ну так извините, климат и виды. Не Новосибирск, чай... Я б тоже проводила вечера на балконе с видом на горы. Или море...
9 крутых вещей, которые есть в каждом турецком доме, и дело не только в коврах
Многие любят Турцию за яркое солнце, пляж и теплое море. Кто-то влюблен в эту страну из-за турецких сериалов. Мы же решили углубиться в культуру этой страны и о некоторых фактах их быта даже не догадывались. Например, турчанки не выкидывают упаковки из-под йогуртов, а курьеры используют балконы первых этажей вместо почтовых ящиков.
В доме можно увидеть большое количество диванов
По личным наблюдениям нашей коллеги, которая живет в Турции, в домах местных можно увидеть по два или даже три дивана в комнате. Это связано с тем, что зачастую в гости приходят большими семьями, и, чтобы каждому гостю хватило места, хозяева стараются разместить максимальное количество мебели в гостиной.
Балкон является одним из центральных мест в доме
В турецких домах уютные и большие балконы. Часто там размещают стулья, стол и диваны. Нередко гостей принимают не только в гостиной, но и устраивают посиделки на балконе.
Турки любят проводить там время не только за чашечкой кофе с семьей, но и общаясь с соседями, которые тоже устроились на своих балконах.
Почтальоны оставляют почту на балконе для жильцов первых этажей. Курьеры тоже могут оставить там посылки, а людям, которые живут на втором этаже, передают с помощью ведра и веревки.
Воду нагревают с помощью солнечных батарей или газовых колонок
«Что это за „бочки“ на крышах большинства турецких домов? Я видел целые городские районы, где на крышах установлены такие штуки».
Салфетки лежат буквально повсюду
В турецком доме часто можно увидеть вязаные и узорчатые салфетки. Ими украшают диваны, телевизоры, столы и другие плоские поверхности.
Блогер Бери из Турции рассказала в одном из своих роликов о том, что турки очень хороши в вязании, поэтому чаще всего такие салфетки не покупают в магазине, а делают собственными руками, а затем дарят близким друзьям и родственникам. Конечно, молодое поколение порой пытается бороться с этим дизайнерским решением.
Гостей встречают с парфюмерной водой
Если вы когда-нибудь окажетесь в гостях в турецком доме, не удивляйтесь, что хозяева сразу же предложат вам побрызгать руки одеколоном. Таковы правила гостеприимства в этой стране.
В Турции его называют колонья.
Это парфюмерная вода, которую используют не только для приятного аромата, но и как антисептик. Колонья бывает с ароматом лимона, персика, ореха, лилии и апельсина.
В углу гостиной почти всегда припрятано несколько гнездовых столиков
По словам пользователей социальной сети Quora, которые жили в Турции, в этой стране не принято пить чай со сладостями за обеденным столом. Обычно местные предпочитают попивать горячие напитки с вкусняшками, сидя на диване, поэтому для подобной трапезы чаще всего используют переносные журнальные столики.
Это очень удобно: захотел выпить чаю или пришли гости — поставил рядом с диваном несколько небольших столиков, а потом просто убрал их в укромное место, чтобы они не мешали.
Чай заваривают с помощью специального чайника
В Турции очень развита культура чаепития. Для заваривания чая местные жители используют специальный двухъярусный чайник, который называется чайданлык.
Большой нижний чайник используется для нагрева воды, а во втором ярусе, в чайничке поменьше, заваривается чайный концентрат. Говорят, что чай, заваренный этим методом, получается более мягким и насыщенным на вкус. С помощью такой конструкции можно с легкостью контролировать крепость чая. Кстати, турецкий чай принято пить в стаканчиках-тюльпанах.
Каждой упаковке найдется свое применение в быту
Турецкие хозяйки не выбрасывают пластиковые контейнеры из-под йогурта и мороженого. Зачем это делать, если можно подарить им вторую жизнь? Большие упаковки из-под йогурта используются как горшки для растений. А в контейнеры из-под мороженого кладут еду, чтобы хранить ее в холодильнике.
А в туалете есть гигиенический душ
В Турции принято использовать гигиенический душ или биде после туалета. В старых домах чаще всего в унитазе есть небольшой встроенный краник, а в новых — ручной душ рядом с унитазом.
Теперь хочется побывать не только на турецком пляже, но и поближе познакомиться с местной культурой. Мы бы с удовольствием сходили в гости к турецкой семье, чтобы вместе с ними поболтать за чашкой кофе на балконе. А вы бывали в Турции? Открыли ли вы там для себя что-то необычное?
