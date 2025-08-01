Божечки, он такой милашка) А в этих тапочках так совсем хороший мальчик. Ну и отдельный респект сотруднику, который позаботился о песеле
15 туристов, которые побывали в Египте и привезли целый баул впечатлений
Египет манит туристов обещанием дешевого отдыха и увлекательных приключений, но далеко не всем удается уехать оттуда с восторженными отзывами. И верно, это страна непредсказуемая, страна контрастов, и порой самые тщательные планы могут с треском разбиться о местный колорит и реальность. От чего это зависит? Возможно, от удачи и везения, а может, и от знания местных хитростей. Герои нашей подборки не дадут соврать.
- А вы когда-нибудь убегали от верблюда? А я вот да. Мы с семьей были на экскурсии в Египте, а рядом с пирамидами катают на верблюдах. Я спокойно гуляла, никого не трогала, вдруг неожиданно слышу, как мама кричит: «Даша, за тобой верблюд бежит!» Ну, в общем, так быстро и далеко я никогда не бегала. Но самое смешное оказалось то, что верблюд просто шел за мной, а мама подумала, что меня ждет страшная катастрофа. © Не все поймут / VK
- Отдыхали в Египте в одном из пятизвездочных отелей Шарм-эль-Шейха. В один прекрасный вечер предстала перед нами такая картина: мужчина лет 65 пришел на ужин в одних плавках. Все прекрасно знают, что такой вид не подходит для посещения ресторана. За этим дедушкой ходили все официанты и руководство отеля, уговаривая его переодеться, но он делал вид, что не понимает их, и продолжал ходить так. Не сумев объяснить ему это, они не нашли ничего лучше, чем закрыть его собой, когда он сел ужинать. Так продолжалось на протяжении нескольких дней. © Палата № 6 / VK
- Приехали в Египет отдыхать, заселились в отель с бассейном. Пошла с мужем поплавать. Все нормально, водичка освежает. Вижу, плывет палка. Думаю, странно, ведь ни одного дерева поблизости. Подплываю к ней, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она убежала от меня. По словам мужа, я выбегала прямо по воде. © Подслушано / Ideer
«Поездка с верблюдом в Египте»
- Ездила на втором курсе института с семьей в Египет. Долго думала, что привезти памятного парню. Мои скупали на сувениры друзьям и родственникам статуэтки слонов, верблюдов, тарелочки и папирусы, но у меня упорно ассоциации были с пирамидами и скарабеями. Привезла мини-саркофаг с мумией, но вылетело из головы, как он называется. Короче, гробик... Сейчас уже почему-то ржачно. © Подслушано / Ideer
- Была я в пятом классе. Конец 90-х, а моя одноклассница из ну очень обеспеченной семьи съездила в Египет. А я Египтом была одержима чуть не с младенчества — историей, культурой, мифологией. И спросила я эту девочку: «Что же ты видела в Египте?» Я предвкушала рассказы о пирамидах и гробницах, но ответила она: «Ничего не видела. Верблюдов... Вшивых. Вонючих». Это был первый раз, когда я разочаровалась в людях. © Подслушано / Ideer
- Этим летом ездила в Египет с мамой. Когда мы поехали в торговый центр, пристал ко мне какой-то турок и спрашивал у мамули разрешения сводить меня в ресторан. Спустя какое-то время бесконечных неудачных попыток он выдал: «Я куплю тебе и твоей мама верблюд». Мы просто попадали от смеха. © Карамель / VK
«По прибытии в гостиничный номер мы были весьма удивлены фантазией обслуживающего персонала»
"Куплю тебе верблюд" - это, конечно, стандартная схема в Египте. Очень уж нравятся им иностранки
- Была я как-то с подругой в Египте. Покупали путевку с пятизвездочным отелем, где все включено: бесплатная еда и куча развлечений. В предпоследний день она решила вытащить меня из отельного комплекса, чтобы мы покатались на верблюдах... Я так не хотела идти, но все же согласилась. Мы пошли... К нам приставали местные, было ужасно жарко, нам пытались продавать какую-то ерунду разные торговцы, а потом, когда мы уже пришли к верблюдам, нас покатали пять минут, взяли много денег, а затем один из верблюдов в меня еще и плюнул. © Не все поймут / VK
- Отдыхаю в Египте. Плыву над рифом и смотрю — стая рыб вокруг человека крутится. Я не поверила глазам! Так завораживающе! Подплываю ближе, чтобы разузнать, почему так. А парень мне руку протягивает, мол, на, держи. Беру в ладонь, а это размокший батон. Так и зависли вдвоем в стае рыбок, кормя их из кулаков батоном. © Подслушано / VK
- С детства страдаю лунатизмом. С возрастом данная «болезнь» стала отступать, как мне казалось. Пару лет назад муж отпустил отдохнуть в Египет с подружками на неделю. Поездка состоялась. За день до отъезда ездили на длительную экскурсию, приехали поздно. Совсем не помню, как разделась и легла спать. Проснулась я от холода, открываю глаза и понимаю, что стою в одних трусах на улице в окружении постояльцев и арабов. Бежала я до номера, что аж пятки сверкали. Так страшно и стыдно мне еще не было никогда. © Подслушано / Ideer
«Это Соня: новоиспеченная мама и хранительница храма Филы в Асуане, Египет. Возможно, она слепа на один глазик, но все равно видит все»
- Не рекомендую никому первый раз ехать в Египет самостоятельно — лучше отправляйтесь туром. Держите ухо востро. Супер-совет: наденьте наушники. Я ходил туда-сюда, и зазывалы ко мне не приставали, думая, что я их не слышу. © ewalton73 / Reddit
- В Египте перевернулась на квадрике, упала с верблюда. В общем, незабываемый отпуск с бинтами на руках и ногах. В аэропорту сели в 4 утра. Пока шли до машины, таксист спрашивает: «Эй, дорогая, что с тобой случилось? Ты откуда такая красивая?» Я рассказала. К машине подошли, он багажник открывает, чемоданы кладет и говорит: «Не переживай, красавица, твои приключения закончились». И в этот момент я резко поворачиваюсь, а таксист закрывает багажник и... я со всей дури получаю в лоб дверью багажника. Фаталити! © Подслушано / Ideer
- В конце февраля летали семьей в отпуск. Сели в самолет, взлетели. Дочь, 6 лет, поворачивается ко мне и на ухо говорит: «Пап, представляешь, мальчик впереди меня тоже в Египет летит» © Volpav / Pikabu
- Знакомая моей мамы рассказывала ей недавно историю о том, как их сын потерялся в аэропорту Египта. Они были на отдыхе в середине лета, поехали всей семьей. Видимо, женщина как-то не уследила за своим шестилетним сыном, потому что в один момент внезапно обнаружила, что его нет рядом. Сразу в панику — бегает по всему аэропорту, обращается к каждому работнику, полицейскому, «штормит» всех людей, спрашивая, не видели ли они мальца. Вот так бегала в панике, пока сама же его и не нашла. Шестилетний пацан спокойно сидел в кафешке, пил молочный коктейль и ел пирожное. Он купил за деньги отца себе поесть и решил, что еда важнее родителей и перелета домой. Я в шоке от того, как этот ребенок расставляет приоритеты. © Палата № 6 / VK
- В Египте я с родителями отдыхал в ужасном отеле. У нас постоянно были претензии к персоналу и условиям проживания. Беседовать по поводу всего этого мы, естественно, ходили на ресепшен, чем изрядно надоели персоналу отеля. И вот, когда мама в очередной раз пришла с жалобой, египтянин за стойкой, сохраняя остатки самообладания, выдал: «Вы уже кушали? Идите покушайте!» Так что если хотите вежливо отправить кого-то на все четыре стороны — вот вам на заметку. © Подслушано / Ideer
- Мой молодой человек любит готовить сюрпризы. За шесть лет я многое повидала: ужин с медведем, ночь в ледяной пещере, прогулка по опасным джунглям. Но поездка в Египет была самой безбашенной. Он приехал верхом на верблюде и с местным оркестром, чтобы сделать мне предложение! Не обычным кольцом, а сделанным из выловленного в океане пластика! Я сказала «да», но мне уже страшно представить нашу свадьбу! © Не все поймут / VK
Как видите, Египет хранит множество историй. Некоторые из них восхищают, другие заставляют содрогнуться от ужаса. Но именно эта непредсказуемость и делает его таким магнетически притягательным:
Комментарии
Парень, который на верблюде сделал предложение, это, конечно, вообще топ. Вот умеют же люди удивлять! Ну а девушке его повезло, вся жизнь будет состоять из приятных сюрпризов.