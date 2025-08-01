15 туристов, которые побывали в Египте и привезли целый баул впечатлений

Египет манит туристов обещанием дешевого отдыха и увлекательных приключений, но далеко не всем удается уехать оттуда с восторженными отзывами. И верно, это страна непредсказуемая, страна контрастов, и порой самые тщательные планы могут с треском разбиться о местный колорит и реальность. От чего это зависит? Возможно, от удачи и везения, а может, и от знания местных хитростей. Герои нашей подборки не дадут соврать.