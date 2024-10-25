15 доказательств того, что из путешествия можно привезти не только магнитики, но и истории

Про храп. Одна из моих подруг, с которой мы пару лет жили в одной комнате в общежитии, в первые месяцы совместного проживания сильно храпела. Я мучилась, потому что не переношу храп, и стеснялась ей сказать, но потом всë-таки сказала. Она возмутилась и не поверила – мол, никто из еë мужчин ей об этом не говорил. Телефонов тогда не было, записать храп и предъявить ей я не могла – и уже подумывала разъезжаться. Но случилось чудо: она укатила к родителям HА каникулы – и вернулась не храпящей. Видимо, всë-таки убедилась, что действительно храпит, и смогла это как-то исправить. :)