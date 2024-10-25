15 доказательств того, что из путешествия можно привезти не только магнитики, но и истории
Долгожданный отпуск, скрупулезная подготовка, перелеты, волнение, и вот наконец-то можно расслабиться. В голове лишь одна мысль: «Наконец-то отдохну!» А некоторые люди, напротив, едут куда-то за впечатлениями. Но и те и другие в любом случае редко возвращаются без эпичных историй.
- Летал на Гоа в Индию. Гуляю по пляжу. Мимо идет индус и вдруг окликает меня, тыкая пальцем на мое ухо. Пытается что-то объяснить, но я почти ничего не понимаю. «Ну ладно, — думаю, — может паук какой или муха». А тот дотронулся до уха и показывает мне железную палочку (типа для чистки ушей). Я на самом деле так и не понял, залез ли он действительно ко мне в ухо этой палочкой или нет, но деньги требовал за «чистку ушей». © fakezhenya / Pikabu
- Пару лет назад ездили с женой в Италию. В том числе довелось любоваться Сикстинской капеллой в Ватикане. И вот гуляем мы по капелле, рассматриваем многочисленные росписи и примерно каждые пару минут до нас доносится монотонный голос охранника, обращенный к многочисленным туристам: «Тишина! Не фотографировать!» И только одна дама стоит и в наглую снимает на телефон. Охранник не выдерживает, подходит к ней и лично говорит: «Не фотографировать». А она такая на полном серьезе: «А я и не фотографирую. Это видео». И спустя несколько минут вновь слышим голос охранника: «Тишина! Не фотографировать! Не снимать видео!» © forcerchap / Pikabu
- Ездила с друзьями в Италию. Смотрели Колизей, и вдруг откуда не возьмись вылетает мужик в костюме гладиатора. Он сначала замахивается, а потом внезапно хватает меня за руки и целует. Я стояла в шоке, а друзья начали ржать и фотографировать. Оказалось, что все это ловушка для туристов, он потребовал с нас деньги. Но мне показалось странным платить за то, чтобы сфотографировать, как до тебя докопался какой-то мужик в древнеримских доспехах. © Hailz_ / Reddit
- Этого отпуска я ждала, как никогда. Сто лет уже не отдыхала, а тут целая неделя на море, не счастье разве? Возвращаюсь домой, отдохнувшая, загоревшая. Захожу в квартиру, смотрю вправо и меня аж до костей пробирает. У меня всю эту неделю был включен утюг! Это ж как я спешила на море, что забыла его выключить?! Пронеслось в голове: «Хорошо, что квартира осталась цела!» В этот момент я поняла, что нельзя так работать толком без выходных, без отпуска, организму и голове нужно отдыхать, иначе может быть беда. © Топовое чтиво / VK
- Отдыхаем с женой в Италии. Она захотела в туалет. Видим автоматический санузел. Инструкция проста: кинь монетку, дверь скользнет вбок и отворит тебе кабину уединения и расслабления. Через 5 минут я начал подозревать, что что-то не так. Подошел, постучал и услышал крик о помощи. Как выяснили позже, за минуту до того как я подошел, в дверь били с ноги, но я ничего не слышал — хорошая звукоизоляция, антивандальная металлическая дверь. В узкую щель было налажено сообщение и опробованы все возможные кнопки и их комбинации. Но туалет был неприступен. Позвонили в полицию. В итоге им пришлось приехать и вскрывать эту железную коробку. Как оказалось, сломался датчик движения на двери. © tagtroy / Pikabu
- Ездили в путешествие с моей подругой. Оказалось, что я храплю. Я узнала об этом впервые, она мне сказала. Пришлось мне спать в общей зоне на диване все это время. А потом она перестала со мной общаться. © BerriesAndMe / Reddit
Про храп. Одна из моих подруг, с которой мы пару лет жили в одной комнате в общежитии, в первые месяцы совместного проживания сильно храпела. Я мучилась, потому что не переношу храп, и стеснялась ей сказать, но потом всë-таки сказала. Она возмутилась и не поверила – мол, никто из еë мужчин ей об этом не говорил. Телефонов тогда не было, записать храп и предъявить ей я не могла – и уже подумывала разъезжаться. Но случилось чудо: она укатила к родителям HА каникулы – и вернулась не храпящей. Видимо, всë-таки убедилась, что действительно храпит, и смогла это как-то исправить. :)
- Были в Египте, взяли морскую экскурсию по островам. По пути было 3 остановки, чтобы поплавать. На одной из них гиды-египтяне, говорят, мол, плаваем тут час. Ну мы и пошли купаться. А через 30 минут гляжу — уплывает наша лодочка! Ну класс! Доплыли до первой попавшейся лодки, те по рации вызвали нашу. Оказалось, что они и правда просто забыли 15 человек. Никак не могу понять этого! © Juran / Pikabu
- Ездили на водопад Виктория группой 15 человек. Сели рядом обедать, и вдруг на нас буквально набросилась стая бабуинов. Они были огромные, страшные, совсем не боялись людей. У троих из группы они стащили обед, а у одного пальто. © Legitimate_Scientist / Reddit
- Порхала, как бабочка, чтобы зимой взять отпуск и улететь отдыхать в Таиланд! Моя мечта осуществилась, на две недели я оказалась в настоящем раю, где познакомилась с шикарными людьми и... И вышла замуж! На пляже познакомилась с немцем, с которым мы прямо там и обвенчались по какому-то местному обряду. Расставаться уже не хотели. Примерно так я и переехала жить в Германию с человеком, которого сейчас безумно сильно люблю и без которого не могу представить свою жизнь! © Не все поймут / VK
Научите меня бабочкиным порханием н.а отпуск зарабатывать?
- Пару лет назад ездили с мужем на машине по Европе и в один из дней остановились пообедать в Ментоне, это город в Италии, граничит с Монако. На веранде, куда мы зашли, сидела одна старая гостья с собачкой, около которой стоял официант и мило точил с ней лясы. Сели мы, значит, ждем меню. Через пару минут попытались окликнуть официанта, однако он продолжать болтать, как ни в чем не бывало, и на нас внимания не обращал. Через какое-то время мы, злые и голодные, подрываемся на выход, и тут подлетает официант с меню и начинает нас отчитывать, мол, почему же мы уходим, как так, зачем так торопиться. Да потому что мы есть хотим! © PirojokMyasko / Pikabu
- Коллега рассказывала, как ее соседка с мужем сантехником летала в Турцию. По закону жанра, унитаз в их номере не работал. Муж принципиально его не трогал. Мы ржали до слез, когда она в красках описывала приходы в номер ремонтников и лицо мужа, целый час делавшего вид, что его это не касается. Но его терпение лопнуло, когда в номер занесли новый унитаз. Тот взял и за 15 минут все поправил. © Марина С. / Dzen
- Прогуливался как-то в одном городке в Ирландии. Завернул за угол и чуть ли не вскрикнул. Там был осел. Он не испугался меня, просто стоял напряженный и будто глядел мне в душу, пока я шел мимо. А у меня аж мурашки по коже пробежали. © omplatt / Reddit
- Путешествовали по Эфиопии. Нас очень удивляло, что владельцы ресторанов отводили дочку на кухню и там играли с ней. А когда мы приехали туда в следующий раз с сыном, то они и его забирали. Все это, чтобы мы спокойно поели без детей. Мы сначала не могли привыкнуть. Но детям и правда было весело на кухне. © barefoot_yank / Reddit
- Приехала в небольшой пляжный городок в Коста-Рике, там в хостеле познакомилась с парнем из Бельгии. Но наши отпуска совпали всего на два дня, и мы не обменялись контактами. Какого же было мое удивление, когда через полгода я приехала в тот же хостел и встретила его в коридоре. В этот раз мы тусили вместе аж 10 дней и до сих пор общаемся в соцсетях. © maryyyk111 / Reddit
- Был в Париже, на экскурсии. Язык знаю хорошо, поэтому в Лувре записался к местному экскурсоводу. Посреди экскурсии звонит жена, шепотом поясняю, где я, естественно, на своем языке. Бродивший поблизости турист вдруг цепко на меня посмотрел — похоже узнал земляка, видимо решив наладить контакт для совместного времяпрепровождения, присоединился к нашей группе. Все оставшиеся полтора часа он внимательно слушал француза, вещавшего о красоте Древнего мира, он казался таким увлеченным, я аж зауважал его. А в конце он подошел и так доверчиво:
— Ты тоже ничего не понял?
После этого я не мог с ним не затусить. © ozymandia / Pikabu
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