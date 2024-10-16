16 курьезных историй, которые произошли в самолетах и аэропортах

Нахождение в аэропорте и в самолете порой бывает волнительно. Из-за этого нередко происходят нестандартные ситуации: кто-то начинает наглеть во время полета, другие же пытаются познакомиться, пока ждут рейс, а третьи же вообще дико паникуют. Именно такие истории и поведали герои нашей подборки.