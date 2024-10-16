16 курьезных историй, которые произошли в самолетах и аэропортах

Истории
1 час назад

Нахождение в аэропорте и в самолете порой бывает волнительно. Из-за этого нередко происходят нестандартные ситуации: кто-то начинает наглеть во время полета, другие же пытаются познакомиться, пока ждут рейс, а третьи же вообще дико паникуют. Именно такие истории и поведали герои нашей подборки.

  • В самолете позади меня сидела маленькая девочка и ныла отцу, что у нее выпал зуб. Тот пытался его найти. Вдруг рядом сидящий парень произнес: «А я слышал, что если у тебя выпадают зубы в самолете, то зубная фея дарит тебе $ 50». Отец девочки не растерялся и выдал: «Ой, доченька, смотри, зубная фея решила сесть в самолете прямо рядом с нами!» © monkeysolo***** / Reddit
  • Летела долгим рейсом и заранее заказала специальное меню которое оплатила вместе с билетом. Туда были включены разные фрукты. И вот стюардесса приносит мой заказ. А рядом с мной сидит мама с ребенком. В основном меню не было фруктов, но ребенок, увидев у меня кусочки арбуза, стал ныть, что тоже хочет. Мать позвала стюардессу, мол, нам надо то же самое, но та ей вежливо объяснила, что нужно было заказывать заранее. Так эта мамашка поворачивается ко мне и выдает: «Угости ребенка, тебе что жалко?» Я офигела. Не успеваю ответить, как стюардесса говорит что осталась одна порция фруктов за дополнительную плату. Я смотрю этой матери в глаза, мол, покупай, и спокойно доедаю последний кусочек банана. Она краснеет и говорит ребенку, что фруктов нет. Ребенок ноет на весь салон, а я думаю: «Вот блин, из-за ее жадности мне придется терпеть крики». Но тут приходит стюардесса и пересаживает меня на другое место. Не бизнес-класс, но тоже круто. © JamilyaIbragimova-n4x / YouTube
  • Сижу в аэропорту в ожидании своего рейса, напротив сидят парни, молоденькие. Поглядывают на меня. И тут один из них решается подойти и говорит: «Девушка, вы не могли бы подрезать свои ресницы?» Да, они у меня от природы очень длинные, а если еще и накрашу, вообще до бровей достают. Я удивилась, и такая, мол, зачем мне их подрезать. На что парень отвечает: «Вы просто ими так хлопаете, мы уже полчаса не можем к вам подойти, нас ветром сдувает». Вот это я понимаю уровень подката. © Рабочие истории / VK
  • Сидел в последнем ряду самолета, рядом была комната персонала. Прямо перед вылетом я услышал, как одна стюардесса говорила другой: «Так это все еще сломано? Когда же отремонтируют!» А другая ей отвечает: «Ну хотя бы червяков нет». Рядом со мной сидел парень, который тоже все это слышал. Мы переглянулись. А затем поржали и проболтали друг с другом весь полет. © Kalzone4 / Reddit
  • Я бортпроводник. Почти все знают, что спецпитание можно заказать при покупке билета. Но некоторые думают, что в самолете есть все. Недавно одна такая пассажирка устроила истерику, мол, ей нужно вегетарианское питание, которое она предварительно не заказала. Чтобы она не трепала никому нервы, я взяла и собрала ей контейнер из «растительных» частей ланчей пассажиров и свое экипажное туда тоже положили. Каюсь, повытаскивали по листику у других, а у себя сыр, овощи. © Подслушано / Ideer
  • Во время полета пилот, видимо, случайно забыл выключить связь с пассажирами. И все услышали, как тот произнес: «Хм, странно». И больше ничего. Мы взлетели, и у каждого была разная степень беспокойства на лице. © Traffodil / Reddit
  • Летел за границу по работе. Все перепроверил, заранее выехал в аэропорт. Прохожу контроль, и тут вдруг сотрудник заявляет мне: «Вы кота своего регистрировали? Почему не отдали его, а забрали с собой?» А я стою в шоке, без понятия, что ему ответить, никакого кота я с собой не брал! В итоге оказалось, что в чемодан посреди белой одежды впихнулась моя кошка! Видимо, залезла и уснула, когда я вещи собирал! Как же хорошо, что времени было с запасом и я ее назад отвез домой, а то пришлось бы прямо в аэропорту и сдавать сотрудникам на сохранение. © Не все поймут / VK
  • 4 года назад моя мечта сбылась, я устроилась работать стюардессой. У меня хорошая память на лица. Если попадаются пассажиры, которые уже летали с нами, я их узнаю. Так было и с одним мужчиной. В июле он летел с молодой девицей в бизнес-классе, вел себя, как хозяин этого самолета, да и спутница его была «таких же кровей». А тут вижу это же лицо только уже в эконом-классе с другой женщиной и ребенком, но вел он себя явно не так, как в тот раз. Весь такой заботливый, суетливый. Я так поняла, это уже была супруга. Когда он увидел меня, у него глаза аж расширились, видимо тоже узнал. И закопошился еще больше. Ну а мне то что, я профессионал, и за приветливой улыбкой могу скрывать много тайн. © Рабочие истории / VK
  • Возвращались с женой из-за границы. Объявляют посадку, мы проходим и видим, что рядом с нами стоит только одна пара. И никого больше. Мы начали с ними болтать, а сами переживали, что это мы где-то ошиблись, например, место посадки перенесли. Потом предположили, что другие пассажиры опаздывают, поэтому рейс задержат. Однако уже в самолете нам сообщили, что мы и эта пара — единственные пассажиры. Это был прекрасный полет! © _Griff_ / Reddit
  • Зашла в самолет, села на свое место. Вдруг ко мне подлетает женщина и как давай возмущаться, мол, я заняла ее место. Мы сверили билеты, и оказалось, что они отличаются только фамилией, то есть нас посадили на одно место при регистрации. Женщина продолжала возмущаться, и к нам подошла стюардесса. Я молча встала с кресла, куда тетка тут же удобненько устроилась. В итоге оказалось, что произошел овербукинг, поэтому меня пересадили в бизнес-класс. Та женщина продолжала возмущаться, но уже по другому поводу. © Палата № 6 / VK
  • Летела из Турции, сзади меня были два свободных места. На них пересели женщины с мест возле аварийного выхода, которые не откидываются. Они очень громко об этом говорили и радовались, что теперь у них нормальные места с откидными спинками. Но вот когда я решила поспать и откинула кресло на максимум, женщина сзади начала верещать и тыкать в меня, мол, я ей на колени легла и зажала ее. Требовала, чтобы я немедленно подняла спинку. Я ее проигнорировала. После чего она начала бить в спинку и выкрикивать угрозы. Потом она со всей силы пнула спинку ногой. После чего я встала, повернулась к ней и спросила, все ли в порядке. Та стала орать, что я откинула спинку слишком сильно. И тогда я предложила ей пересесть обратно на свое законное место. Она замолчала. Но продолжала нарочито упираться коленями и иногда бить мою спинку в течении всего полета. © StTasha / YouTube
  • У моего парня аэрофобия, боится летать просто жуть. Месяц назад мы в самолете попали в жуткую турбулентность. Парень словил паническую атаку. Я успокаивала как могла, отвлекала, смеялась. Потом вдруг он потянулся к сумке, достал красную бархатную коробочку. И сказал: «Вот, держи, я могу в любой момент умереть». Я опешила, спросила: «Это что, предложение?» Парень кивнул и молча вжался в кресло. Самолет потрясло еще минут 15, а я сидела ошалевшая. Не так я все себе представляла. Говорит это должно было случиться по прибытию, как полагается — он бы встал на одно колено, подарил букет. © Карамель / VK
  • Ждал пересадку в аэропорту, сидел и читал книгу. Внезапно раздался жутко громкий визг. Я поднял глаза, но ничего странного не увидел и вернулся к чтению. Спустя время все повторяется. Решил найти источник звука и заметил женщину. На руках у нее сидел лысый кот в жилетке, на которой было написано «животное эмоциональной поддержки». И именно он выл белугой. Женщина гладила его, успокаивала. А мне показалось это ироничным, будто женщина была для своего кота эмоциональной поддержкой. © smallof2pieces / Reddit
  • У меня глаза аномально синего цвета. Однажды я летела домой из города, в котором училась, и сильно задержалась в аэропорту. Я заскочила в почти пустой последний автобус в город, и напротив меня сел мужчина. Мы болтали и смеялись всю дорогу. Оказалось, что это был пилот моего рейса. Он проводил меня до моего дома и предложил встретиться снова. Я так растерялась, что в итоге не оставила ему даже своего номера. Но его глаза были такие же синие, даже ярче вечернего неба и всего, что я видела раньше. Я будто глядела в зеркало. © Подслушано / VK
  • Только сели в самолет, так сразу раздался детский плач. Но потом заговорил пилот по динамикам, и младенец внезапно стих. И как только пилот закончил речь словами «Хорошего полета», так младенец разрыдался еще пуще прежнего. © Fuzbaul / Reddit
  • Летела в Египет, возле меня сидела бабуля с внучком. Когда мне принесли обед, ребенок стал ныть, что хочет кушать. Бабка вдруг давай наезжать: «Девушка, поделитесь едой, зачем вам столько?» Я офигела, говорю, мол, закажите себе. А та схватила мою тарелку и поставила перед внуком! И только пацан начал есть, как я вскочила и закричала: «Блин, с едой что-то не то! Где тут туалет?» — и убежала. Лицо бабки, которая начала чуть ли не изо рта внука еду вынимать, стоило того обеда.

Приключения иногда поджидают не только в аэропорту или самолете, но и в отеле. У нас есть целая подборка курьезных историй, которые произошли в гостиницах.

Комментарии

Уведомления
Valerie
23 минуты назад

Ну не верю в последнюю историю! Не может бабка, пусть и самая неадекватная, в самолёте вырвать тарелку с едой у соседки и поставить перед внуком! Зачем так врать?

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