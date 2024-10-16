16 курьезных историй, которые произошли в самолетах и аэропортах

Ну не верю в последнюю историю! Не может бабка, пусть и самая неадекватная, в самолёте вырвать тарелку с едой у соседки и поставить перед внуком! Зачем так врать?
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Нахождение в аэропорте и в самолете порой бывает волнительно. Из-за этого нередко происходят нестандартные ситуации: кто-то начинает наглеть во время полета, другие же пытаются познакомиться, пока ждут рейс, а третьи же вообще дико паникуют. Именно такие истории и поведали герои нашей подборки.
Приключения иногда поджидают не только в аэропорту или самолете, но и в отеле. У нас есть целая подборка курьезных историй, которые произошли в гостиницах.
Ну не верю в последнюю историю! Не может бабка, пусть и самая неадекватная, в самолёте вырвать тарелку с едой у соседки и поставить перед внуком! Зачем так врать?