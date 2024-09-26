17 человек, которых приключение ожидало уже на пороге отеля

Отель — одна из важных деталей в поездке. Хочется, чтобы он был тихий, уютный, с приветливым персоналом. Некоторые отели даже этого обеспечить не могут, а другие, наоборот из кожи вон вылезут, чтобы угодить своим гостям.

А он спит себе спокойно!

Рассказывали историю в турецком отеле. Приехали как-то туда муж с беременной женой и друзьями. Вечером сидели, отдыхали, и вдруг муж той беременной отлучился в номер. Искали его всю ночь, по камерам смотрели — не выходил из отеля. Жена чуть не родила от нервов. Начали ходить по всем номерам, показывать фото. В итоге через 10 часов поисков нашли. В таком же номере отеля, как и его, только этажом ниже. Он спал на кровати. © Не все поймут / VK

«Нам горничная вертела всякое из полотенец. Вершиной ее творчества был лемур, висящий на кронштейне для телевизора, еще и с глазками из тюбиков с шампунем»

А ведь сначала это была безобидная шутка

Отдыхали в Турции с семьей в пятизвездочном отеле. Подходит как-то сынуля на ресепшен, там стоят работницы отеля и болтают о чем-то на турецком. Сын возьми да и скажи: «А я знаю турецкий». И тут вдруг девушки побледнели, а потом резко начали извиняться, говорить, что, они не то имели это ввиду. Видимо что-то плохое про нас сказали. Весь день потом носили нам в номер тортики и другие вкусности. Вот только сын вовсе не знал турецкого, а решил просто прикольнуться. © Не все поймут / VK

«Высота душа в моем номере. Я всего лишь 170 см ростом»

Иногда к хорошему так и не получается привыкнуть

Поехали с мужем в Турцию. Отель изумительный, пять звезд, все включено. Но муж к таким прелестям не привык. Заправлял кровати, выносил мусор, убирал все. Лишь представляла глаза горничных, которые заходили убираться. А потом дело дошло до абсурда. Возвращаемся в номер, а там сюрприз — лежат наши «чаевые» в виде сладостей от работников отеля. Не умеет у меня муж отдыхать. © Мамдаринка / VK

«В одну из дверей моего номера встроена микроволновка»

«В моем эко-френдли отеле поставили таймер в душевой»

Бывает и так, что плохая ситуация оборачивается отличной возможностью

Когда мне было восемь лет, я ездила с папой в командировку в курортный город, где он меня благополучно забыл. Выхожу из бассейна, подхожу к двери, а ключ не работает, иду на стойку, а мне говорят, что отец уже выписался. Когда ему позвонили, оказалось, что он уже в другом городе. И вот тогда персонал гостиницы выделил мне целый номер и сказали, что будут за мной присматривать, пока меня не заберут. Администратор приходил каждые два часа и проверял, все ли у меня хорошо. Днем я плавала в бассейне, вечером ходила по номерам с горничной, которая показывала мне, как заправлять постельное белье. Ночью смотрела мультики и спала до обеда. Когда за мной все-таки приехали, я не очень-то хотела уезжать. © Палата № 6 / VK

«Когда я позвонил с этой проблемой на ресепшн, они ставили мой вызов на удержание 5 раз. Думаю, им просто наплевать»

Некоторые постояльцы развлекаются, как могут. Да и работники гостиниц тоже

Была на ленивом отдыхе на море и уже не знала, чем себя занять. Все интересные места посетила, в море поплавала, на пляже загорела, местные блюда попробовала. Стало откровенно скучно. Из-за этого совершенно случайно придумала себе увлечение. Заметила, что фигурки из полотенец, которые делают горничные, зависят от количества чаевых. Так я постепенно оставляла больше и больше и восхищалась творчеством этих людей. В свой последний день отдыха я получила человека в полный рост из полотенец, на котором лежали фрукты. Кажется, тут скучно не только мне. © Палата № 6 / VK

«Отель в Греции предлагает постояльцам взять деревянные велосипеды. Но не похоже, что ими часто пользуются»

Главное, вовремя придумать легенду

Ездили с мамой на отдых за границу. Как-то раз заходим в номер, а там в нашей кровати лежит какой-то турок. Мы в непонятках, а тот говорит, мол, вот такой тут сервис, а я — специально обученный человек, который «обогревает» кровати. Выпроводили его, а потом выяснилось, что никакого такого сервиса в отеле нет. © ПОЗОР / VK

«У меня в номере унитаз расположен как-то глупо»

Некоторые работники отеля чересчур стараются угодить гостям

Поехали с мужем на отдых в Турцию, путевка горящая, почему бы и нет. Отель попался прекрасный, вид на море, все как положено. И тут заходит утром к нам горничная, явно местная, в руках у нее поднос с кофе. Смотрит на нас и выдает на нашем языке: «Вам кофе в постель или ну его нафиг?». Мы, конечно, аж растерялись на пару минут, но потом поняли, что до нас тут жили земляки. © Палата № 6 / VK

«В гостинице можно одолжить растение на время пребывания»

Надпись: «Растения делают людей счастливыми. Хотите себе растение? Мы вас понимаем»

«Ключи от моего номера сделаны из дерева»