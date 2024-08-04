16 вещей в других странах, которые туриста огорошат по полной, а местные и глазом не моргнут

Люди обычно путешествуют, чтобы окунуться в новую культуру и получить свежие впечатления. Однако некоторые особенности других стран способны поставить в тупик даже самого отъявленного путешественника. Именно такими моментами поделились герои нашей статьи.

«На Филиппинах делают кетчуп не из томатов, а из бананов»

Надпись: «Сладкий пряный банановый соус. Готовьте с ним, ешьте с закусками, вам понравится»

«Во всем мире на упаковке батареек изображен кролик, а турки отличились»

«В маленькой деревне Австрии поставили бюст Моцарта, потому что он как-то раз заезжал к ним на обед»

© jazzmanftw / Reddit Ushwood 22 минуты назад Согласитесь, в каждом приличном городе должна быть достопримечательность. В Париже — Эйфелева башня, в Риме — развалины Колизея в хорошем состоянии. У нас в Зареченске таких достопримечательностей было две: дуб, в тени которого проездом стоял Пушкин, и скульптура античного героя Геракла, как известно, мужчины героических пропорций, причем из одежды — меч в могучей правой руке.

(с) Семен Альтов - - Ответить

Надпись: «13 августа 1771 года Вольфганг Амадей Моцарт и его отец ели в этой гостинице».

«Я в Ричмонде. Недавно мимо меня проезжал император Японии»

«Был на французском пляже, который популярен у немцев. Так вот, они зачем-то оставляют у входа тапочки»

«В Дании на светофоре вместо человечка изображен викинг»

«Дикие ослики в Калифорнии часто тусуются рядом с моим домом»

«Ездила в Турцию и там сделала это фото»

Это Стамбул, детка. Если ты умеешь водить по городу, то и припарковаться таким образом для тебя не составит труда. © Dertroks / Reddit

«В Италии можно купить маленькую коробочку с трубочкой. Только там не сок, а эспрессо»

«Купил квадратный арбуз в азиатском магазине»

«Гляньте, что испанцы ставят на пляже! Это душ для собак»

Мне срочно нужен такой же! © worstpartyever / Reddit

«Пешеходный переход для кошек в Норвегии»

«На Мальдивах используют пальму в строительстве»

«Деревья, которые можно увидеть во время прогулки в Бразилии»

«В Ирландии есть специальные места для для людей с особыми потребностями, где те могут порыбачить»

Надпись: «Приоритет для людей с особыми потребностями»

«Кокосы в Таиланде продаются сразу с ключом-открывалкой»