Я тоже своему ребёнку машу с того момента, как он самостоятельно ходит в школу и на улицу.
15 семейных традиций, которые согревают, как шерстяные варежки зимой
В каждой семье есть свои традиции. Это и особый рецепт какого-то вкусного блюда, и привычка давать клички питомцам, и добрые способы поздравлять с днем рождения. Именно эти привычки создают тот самый семейный уют, который хочется подарить уже своим детям.
В бонусе расскажу о своей традиции на Новый год и поделюсь рецептом очень простого и вкусного салата — пальчики оближешь!
- У нас есть традиция в семье: всегда провожать друг друга у окна. Махать рукой другому, пока тот не скроется за поворотом. Мне очень нравилось это делать. В 14 лет я стеснялась и просто оглядывалась в окно, ведь я же не маленькая! Мне сейчас 37, и я с удовольствием делаю «лунную походку». Я знаю, что родители смотрят и улыбаются. Прежде чем уйти, отправляю еще по 5 воздушных поцелуев. И загадываю желание, чтобы подольше в этом окне горел свет и чтобы там было два силуэта. А я могла бы возвращаться, чтобы все рассказать, вздохнуть, обнять.
- У моих родителей, когда мы лепим пельмени, один обязательно должен быть с сильно переперченным фаршем. Когда мама привела отчима знакомить с семьей, бабушка налепила пельменей и, конечно же, такой пельмень попался отчиму, первым из тарелки. Он даже бровью не повел, но потом рассказывал, что очень испугался, что сейчас придется съесть целую тарелку таких пельменей.
Это однажды на передаче Аншлаг такое устроили.
Все сидят за столом, Регина приносит блюдо с пельменями и говорит:
-В одном много перца, кому он попадется, тот самый лучший артист.
Все сидят, морщатся и машут руками, типа жжет, остро.
А потом приходит повар:
-Регин, я перец забыл положить!
Все сразу:
- Неперчено, несолено, и вообще невкусно!
Кто этот таинственный человек, который нажал палец вниз под листом домашних пельменей? Инопланетянин рептилоид? Существо на кремниевых чипах? Веган фанатик?
Мама этой девушки обожает елочные игрушки. В ее коллекции есть большие шишки, которые семья приезла в контейнерах, когда переезжала из Якутии в Петербург. А в этом году девушка купила маме вот такой телефон
- Я смеялась над семьями, которые дают детям странные имена, а потом до меня кое-что дошло. Итак, у меня есть дед Саша. Его сын — Саша, и внук тоже Саша. Когда родился правнук, я затаила дыхание и спросила, как назвали младенца. Дядя Саша с печалью в голосе сказал, что мать мальчика была против такого красивого имени, как Александр. Назвали Мишей.
Уважаю имя Александр, оно содержит силу двух имен. Алексей плюс Андрей, - "защитник народов"
. Всем Сашкам добра
- В нашей семье всех котов звали Васьками. И вот, взяли очередного котенка, оказалось, это кошечка. Недолго думая, папа прозвал ее Василисой, хотя коротко — тот же Васька. И тут брат как-то вечером принес серый грязный комочек. Комок отмыли, он стал рыжим. Так у нас появилась вторая кошка, она откликалась на кличку Киса. Когда первая ушла на радугу, папа переименовал Кису в Василису.
На днях застукала ее ночью на кухне. Ноль раскаяния.
- У нас в семье есть байка про бабушкины котлеты. На все большие застолья она их готовила, и мужчины семьи их расхваливали. Даже соседи знали про легендарные котлеты бабушки Лиды. Так вот, когда деда не стало, а бабуле стукнуло 70, она нехотя призналась, что покупала их на базаре у одной и той же семьи.
«Уже несколько лет мои сыновья ждут Пасху покруче Нового года»
«Семья у нас интернациональная. Приемный сын — смесь башкира с татарином и четвертью азербайджанской крови. Почему сыновья ждут Пасху? Им нравится готовить куличи и украшать яйца».
Мальчишки супер ♥️😍🔥они похожи друг на друга как три молодца,одинаковых с лица 😋😍🔥
«А завтра они будут угощать своими куличами бабушек, дедушек и местных ребятишек».
- Когда я была маленькая, в моей семье никогда не дарили подарки друг другу. Я помню разочарование, когда насобирала копеек, купила сестре и маме по открытке и помаде, а они посмотрели и сказали: «Вот делать тебе нечего».
Зато сейчас мы с мужем завели традицию. Каждый год в мае мы делаем детскую копилку. Берем банку, закрываем крышкой (делаем отверстие) и скидываем туда деньги. До февраля деньги копятся. Туда кидают все, сколько могут, даже мелочь, которую находят дети. А с февраля по май у нас череда дней рождений. Копилка вскрывается, сумма подсчитывается и покупается все для подарков друг другу.
В копилке всегда около 5 тысяч. Хватает. Но есть условие: подарок должен быть не только куплен, но и сделан своими руками.
В прошлом году девчонки сделали папе плакат на день рождения, вот такой.
- Дочь заполняла анкету для школы. Вопрос: какие у вас есть семейные традиции? Ответ: чтение вслух перед сном, совместное музицирование, посещение филармонии всей семьей. А что? Это правда! Перед сном читаем разное. И в филармонии бывали, да. Вечерние платья, каблуки, пафос! А теперь к правде жизни. Есть у нас семейная традиция: пожрать перед сном.
- У нас такая традиция: лепим несколько кривых пельменей — по одному в форме вареника, хинкали, шариком, сосиской, еще что в голову придет. Получается штук 5 таких на кастрюлю на троих. Ребенок потом радуется. Называем кракозябрами.
Я никак не пойму, разве пельмень от вареника отличается формой?
По-моему, только содержимым:
В пельмене мясо, в варенике что-то другое.
Творог, картошка, или еще что-то но не мясо.
Бабушка этой девушки окончила худграф и всю жизнь тесно связана с искусством. Она преподавала рисование детям, внучка пошла по ее стопам. Вот пример бабушкиной работы
Мне почему-то сильно напомнило Ильсора, по крайней мере, как его изображали в той книге, которую я читала. Те же волосы, обруч на голове, а ещё общая какая-то космическая тематика…
- У нас в семье с появлением детей появилась и новогодняя традиция. Дети пишут письма Деду Морозу с рассказом о себе и что бы они хотели получить в подарок. Дочери сейчас 15 лет, и письма пишет только младший сын, но в этом году что-то пошло не по плану, и в холодильнике «Дед Мороз» обнаружил такое письмо.
«Дед Дмитрий! Если ты не помнишь, как меня зовут и сколько мне лет, то отец из тебя так себе. Поэтому перейдем сразу к делу. На Новый год я хочу ноутбук. В случае отказа я требую котика. Надеюсь, мы друг друга поняли. Хэппи нью йэар. P.S. Естественно, у меня есть совесть, поэтому я сделаю нескромные вложения в свой подарок».
- Когда-то мы жили большой семьей, и на Новый год каждый выбирал два блюда для праздничного стола. И стол накрывался только из выбранных блюд. Да, был год, когда на столе из закусок стояли холодец, суши и цибульник — вот так заказали. Стали жить с мужем отдельно — продолжили традицию и много лет встречали Новый год за столом с оливье с колбасой, икрой, соленой селедкой и мандаринами на веточке.
Всей большой семьёй только три блюда придумали? И мне интересно, что такое цибульник
Эта семья в течение многих лет делает в подарок близким милые игрушки из полимерной глины
«Игрушки создавались коллективно моей семьей, точнее, мной, мужем, который не художник, и сыном, который тоже не художник, ну вот совсем, поэтому на звание шедевров не претендуют. Форму придумала максимально простую, чтобы ее мог воспроизвести ребенок. Так и сидели несколько вечеров все вместе, катая шарики, раскрашивая и обклеивая блестками. В процессе творчества в какой-то момент появилось ощущение, что процесс даже важнее результата. Потому что в этом есть своё волшебство, есть радость от приближения праздника».
- Муж попросил на день рождения «шубу, как у мамы». Я старательно выложила слоями селедку, картошку, морковь, свеклу. Он попробовал и растерянно спросил: «А где шуба-то?» Я ничего не поняла, пока свекровь не приехала в гости и не достала из пакета банку с тертой свеклой, чесноком и майонезом. «Вот она, шубка наша!» Оказалось, когда муж был маленьким, он не ел селедку, и мама стала делать ему «шубу» без всего остального. Так и осталось. А мою слоеную он теперь называет «шубой для гостей».
Бонус: о том, как сделать Новый год счастливым
Иногда Новый год — это грустный праздник. Это дети веселятся у елочки, а у взрослых принято подводить итоги. Когда видишь, как все хвастаются в соцсетях, становится даже как-то не по себе.
И вот спонтанно у нас с друзьями сложилась традиция собираться в Новый год и играть в «Крокодила». Наверное, все знают эту игру? Нужно без слов объяснить какое-то слово. Если не знаешь его значения, можно объяснять по частям, например, слово «пароход» легко объяснить через «пар» и «ходить». О, мы готовимся заранее. Выписываем слова. Я узнала много нового. «Дорогой дневник, не передать того, что я испытала, когда объясняла слово „мюзле“». Или «протопопица».
Так как среди моих знакомых много археологов, они с очень честными глазами загадывают всякие слова типа «агора». А я в ответ вспоминаю термины из физики. В общем, весело живем. Это настолько захватывающая игра, что мы играем в нее часами. Есть Олег, которого я 5 лет подряд вижу лишь на Новый год, и каждый раз я закатываю глаза, когда он загадывает какое-то слово из таджикского языка. Вот вы знали, что «душанбе» — это понедельник? А что вы делаете на Новый год?
Вкусный новогодний салат из трех ингредиентов
Рецепт салата. Три ингредиента. Руккола. Помидоры. Сыр.
- Рукколу (2-3 горсти) моем под проточной водой, даем влаге стечь. Выкладываем на большую плоскую тарелку.
- Помидоры (2 штуки) моем и нарезаем тонкими дольками, выкладываем на рукколу.
- Берем кремообразный, слегка солоноватый творожный сыр (примерно 200 граммов) и выливаем его сверху.
Это очень вкусно! Жду Нового года, чтобы съесть этот салат!
Вот что у нас есть еще:
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Комментарии
У нас в семье традиция - подарки на ДР и НГ называть "слоны".
Началось с цитаты из "12 стульев": *материализация духов и раздача слонов* и так прижилось 🐘🐘🐘
А почему не едите этот салат периодически в обычной жизни , т.с ,, на каждый день,, , если он вам очень нравится ? Это специально, что-то типа отложенного удовольствия раз в год ? ;). Вроде не выглядит таким калорийным как оливье или шуба , чтобы оставлять его как эксклюзив на раз в году ;).
Душанбе? Не поверите, я даже знаю, что означает "Ашхабад" и "Алмааты")) просто школу прогуливал редко😉