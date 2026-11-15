15 семейных традиций, которые согревают, как шерстяные варежки зимой

Иногда Новый год — это грустный праздник. Это дети веселятся у елочки, а у взрослых принято подводить итоги. Когда видишь, как все хвастаются в соцсетях, становится даже как-то не по себе.

И вот спонтанно у нас с друзьями сложилась традиция собираться в Новый год и играть в «Крокодила». Наверное, все знают эту игру? Нужно без слов объяснить какое-то слово. Если не знаешь его значения, можно объяснять по частям, например, слово «пароход» легко объяснить через «пар» и «ходить». О, мы готовимся заранее. Выписываем слова. Я узнала много нового. «Дорогой дневник, не передать того, что я испытала, когда объясняла слово „мюзле“». Или «протопопица».

Так как среди моих знакомых много археологов, они с очень честными глазами загадывают всякие слова типа «агора». А я в ответ вспоминаю термины из физики. В общем, весело живем. Это настолько захватывающая игра, что мы играем в нее часами. Есть Олег, которого я 5 лет подряд вижу лишь на Новый год, и каждый раз я закатываю глаза, когда он загадывает какое-то слово из таджикского языка. Вот вы знали, что «душанбе» — это понедельник? А что вы делаете на Новый год?