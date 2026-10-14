14 историй о первой работе, от которых веет теплом и задором юности

Далёкий 84 год. Отправили нас с подружкой на летнюю практику в соседний городок. Приехали, заходим к начальнику станции,довольно молодому мужчине. Посмотрел он на наши бумаги, посмотрел на нас и говарит:девчонки, вот охота вам в такую жару сюда мотаться? У вас в городе на пивзаводе вкусное пиво изготовляют. Больше нам ничего не надо было говорить. На следующий день он получил желаемое, а мы отметку о том, что практика пройдена в полном объёме. И когда наши сокурсники пахали полтора месяца путейцами на железной дороге, я с Иркой целыми днями валялись на пляже.