Пришвин ругал Паустовского за то,что показал и описал очаровательный мир Тарусы,лесов;и стали приезжать туристы и гадить,наносить ущерб природе😔😩
30 зарисовок из провинции, где по утрам пахнет хлебом, а по вечерам судачат на лавочке
Шумные мегаполисы утомляют своим ритмом, но стоит свернуть в тихий городок — и провинция встречает тебя как родного. Здесь доброта — не исключение, а правило жизни, а маленькие радости вроде аромата свежего хлеба или разговора с соседкой становятся фундаментом простого счастья. Мы собрали истории и зарисовки, наполненные светлыми мгновениями, которые напоминают: иногда все, что нужно для гармонии, — это тишина, горьковатый запах астр из палисадников и уверенность, что тебя здесь помнят и ждут.
В живописной Тарусе когда-то находили вдохновение Паустовский и Поленов. Сегодня городок по-прежнему полон очарования, а местная керамика расписана так по-домашнему, что хочется взять ее в руки и не выпускать
В маленьких городах особенно легко поверить в добрых людей
- Летом с моим папой случилась такая история. Он потерял кошелек, в нем были все карточки, крупная сумма денег. Он с другом объездил весь наш небольшой городок. Никаких успехов. Мама расстроена, а папа вдвойне. И вдруг через пару дней к нам в забор стучится мужчина, за спиной дорогая машина, а в ней его жена. Оказывается, они нашли кошелек, в нем папин пропуск, через интернет пробили наш адрес. Все было на месте. Счастью моих родителей не было предела.
А у моего папы выпал кошелёк из кармана в магазине, он сразу спохватился. Портмоне было уже у кассира: магазинчик маленький. Денег не было, вытащили всю сумму. Но все документы и карточки были на месте. Это их с мамой очень обрадовало, хотя бы не надо восстанавливать документы, а это всегда сложно.
Суздаль — не только сказочный город-открытка, а настоящая огуречная столица. Местные кулинары умеют удивлять: гуляя по улочкам, здесь можно попробовать огуречное мороженое и угоститься конфетами со вкусом огурца или хрена
Есть города, которые неожиданно дарят гораздо больше, чем от них ждешь
- Когда мой начальник поехал в командировку в Италию, а меня командировали в Суздаль, я очень расстроилась! Но когда приехала в этот удивительный, старинный и вместе с тем необыкновенно живой город, от души пожалела уехавших в Италию! Виват, Суздаль!
Печальный город-сколько дев и опостылевших мужьям жен благородного происхождения лили там слезы в монастыре…😩😩😩
Города бывают настолько маленькие, что пригородная электричка в них состоит из одного вагона. Но зато в этой тихой провинции делают знаменитые неваляшки
Кому-то свой дом и огород в провинции милее любых столиц
- Моей бабушке когда-то предложили трехкомнатную квартиру в центре столицы. За выслугу лет. Квартира большая, в хорошем районе. Мама радовалась, уговаривала, уже мысленно расставляла мебель. А бабушка отказалась. Просто сказала: «Да ну... лень переезжать». В итоге она осталась в маленьком городке, в своем доме с огородом. И каждый раз, когда кто-то говорит, как важно ловить возможности, я вспоминаю бабушку, которая могла жить в центре столицы, но не стала.
А что нужно было взамен от какой-то другой недвижимости отказаться? Странно, получила бы и не жила, сдавать можно)
Гуляя по старинному Ельцу, легко наткнуться на настоящую машину времени. Этот ретро-автомат с газировкой — теплый привет из детства
Такого фуфла в каждом городе немеряно. Стилизован под Америку 70-х. Какие отношение он имеет к детству - непонятно.
Вот еще за что можно любить маленькие города: здесь театр не заканчивается у вешалки
- Сегодня была в провинциальном театре на спектакле «Плутни Скапена» по комедии Жана-Батиста Мольера, получила огромное удовольствие. Но заметила одну интересную ситуацию. Буквально 20 минут назад аплодировала актерам, а потом встретила их же на остановке — мы вместе ждали автобус.
Кириллов славится древнерусским зодчеством и часто становится декорацией для исторического кино. Ну и героям любимых с детства мультфильмов здесь нашли место
Тут не самый информативный ракурс. Эти Волк с зайцем, сами по себе симпатичные, стоят прямо около старого монастыря и полуразрушенных зданий, смотрятся в этом месте максимально неожиданно. Попробую найти фото.
Любой провинциальный городок может преподнести неожиданный сюрприз
- На лето уехала к родителям — в маленький город в области с населением 30 тысяч, в котором выросла. Пошли с подругой попить кофе, сидим у кофейни, и она тыкает меня и говорит: «Там девушки на олимпийских чемпионок похожи». Я, которая плохо вижу вдаль, не понимаю, о ком речь, но чуть погодя вижу сестер Авериных. У нас случился культурный шок и диссонанс. Сегодня выхожу из фитнеса, на улице ливень, стою под навесом с охранником. Тут мы разговорились, и, как оказалось, в этом захудалом месте снимают какое-то реалити-шоу и куча селеб находится тут.
Куча селеб. Тьфу. Селянок куча.
- Селянка! Подь сюды. Хочешь большой, но чистой любви? (С)
Скульптура девушки с баранками — это теплое напоминание о старой валдайской легенде. Считалось, что местные торговки отличались невиданной красотой, и к продаваемой ими выпечке прилагался бонус — поцелуй кокетливой барышни
на фото - сестра Воронежской Алёнки, такая же страхолюдина. Где они таких рукожопых скульпторов выискивают?
Иногда понять, где твой дом, можно только покинув его
- Все хотят уехать из маленького города. Кажется, стоит сменить город или страну, и начнется жизнь получше. Я тоже так думала. Собрала вещи, уехала. Первые месяцы — кайф. Красиво, чисто, люди улыбаются. А потом как-то странно стало. Захотелось чебуреков из той будки у остановки. Захотелось, чтобы в магазине продавщица буркнула: «Молодежь пошла, ни здрасте ни до свидания». Поняла тогда: уехать можно куда угодно, только себя из себя не вывезешь. И вот эти мелочи, от которых раньше бежала, — они и были домом.
Красиво, чисто, люди улыбаются😁 Может, автор из тех странных личностей, которым слишком хорошо= тревожно?
Плёс — городок, чью судьбу навсегда изменило искусство. Вслед за Левитаном сюда потянулась вся богема, превратив купеческую провинцию в настоящую мекку для живописцев. Эту атмосферу здесь берегут: в городе запрещено строить многоэтажки, чтобы художники, как и сто лет назад, могли писать с натуры те самые пейзажи
Разделили бы на районы. Интересно, на таких живописных домиках кондиционеры тоже запрещены?
В маленьких городах продавцы особенно дорожат своей репутацией
- Переехала из столицы в город с населением 30 тысяч человек. Покупаю в магазинчике курицу. Спрашиваю: «Свежая?» Отвечают: «Конечно». Прихожу домой, и вдруг через 10 минут — звонок в дверь. На пороге какой-то мужик: «Вы же Наталья? Курицу сейчас купили?» Думаю: офигеть. Киваю. И тут он: «Нам только что свежую привезли. Отдайте мне эту, а я вам другую дам». Вот это сервис! Говорю: «А как вы меня нашли-то?» «А вы, — говорит, — новенькая одна. Спросил бабу Катю с первого этажа».
Если Валдай славится баранками, Плёс — лещами, то в Арзамасе главный символ города — гусь
Главный символ города совсем не этот гусь, что на фото. Памятник арзамасскому гусю в натуральную величину установлен перед входом в одну из центральных гостиниц городка. И он выше пояса взрослому человеку, прямо на тротуаре установлен этот красавец. Красивейший памятник!
В маленьких городах соседи — это не просто люди, которые живут поблизости от тебя
- Живу в маленьком городке, где все всех знают. Соседи помогают друг другу. Недавно рядом с моим домом люди купили участок. Они долго все отстраивали и в конце концов летом переехали. Люди были очень скрытны, редко выходили за пределы двора и ни с кем не общались. Однажды мы всем городком собрались на праздник. Новые соседи тоже к нам присоединились. Они стояли в стороне и смотрели концерт, пока все веселились и танцевали. Я решила подойти и познакомиться с ними. Оказалось, что они потеряли дом в соседнем селе вместе со всем содержимым, а этот участок им достался в наследство. Они потратили все деньги и силы, чтобы отстроиться. Мы с соседями собрались и решили помочь этой семье. Несли все, что могли: еду, одежду, обувь. Новые соседи обрадовались и были очень благодарны. Мы никогда не бросаем своих в беде.
Глупыш. Так оно и есть. Я не из села, но обожаю эти наши маленькие города! Там все дети приучены здороваться первыми. Там, действительно, так всë и есть. Кто не был, не понять.
Себеж с высоты похож на корабль: исторический центр вытянулся на узком мысе в Себежском озере. Здесь родился Зиновий Гердт. К его памятнику — актер сидит на скале с тростью и смотрит на воду — часто приходят люди «просто посидеть с Зямой»
В маленьких городах любое начальство можно урезонить детской фразой: «А я вот все твоей маме расскажу!» Ну или жене
- Есть у нас в городке небольшой магазинчик «для своих» — без рекламы, скромная вывеска, хорошие цены. Построен жителем микрорайона для соседей, ибо до других магазинов тащиться крайне далеко и неудобно, а тут всё под рукой. Ходят туда в основном свои — чужие про этот магазин не знают, поэтому и выделяются на фоне аборигенов. Захожу туда, вижу: какой-то покупатель из «чужих» дискутирует с продавцом, по совместительству хозяином магазина. То ли ему принесли не то, что он просил, то ли еще что. И слышу сакральную фразу: «Я буду жаловаться вашему начальству!» А тот бодро отбривает: «Я и есть начальник!» Не моргнув глазом, покупатель выпаливает: «Тогда я пожалуюсь вашей жене, и она лишит вас обеда!»
Мышкин — крошечный волжский городок, который превратил одну-единственную легенду о князе и спасшей его мышке в туристический магнит всем на зависть
В провинции даже современные тренды объясняют по-свойски
- Мышкин очень атмосферный. Очень понравилась девочка на ресепшене гостиницы, которая предложила подписаться на их гостиницу: «Зайдете в интернет, найдете нашу гостиницу и нажмете евойный смайлик».
А почему евойный?
Мыша и гостиница - женсклго роду, еёшный должно быть!
Вот так в Гатчине добавляют ярких красок в пейзаж любимого города
В маленьких городах к соседям в гости до сих пор заглядывают без звонка и особого повода
- У меня тетя живет в провинции в таком трехэтажном желтом доме — не знаю, как они называются. Там в подъездах такой особый запах — пахнет детством. Никто там жилье обычно не продает: оно переходит детям, внукам, и бабули у подъезда знают о тебе все. Двери днем на замки не закрываются — всегда может прийти кто-то из соседей кто с пирогами, кто за солью, кто просто полюбопытствовать: «Это старшая племянница у тебя? Какая красавица! Замужем? Ох, пора!»... Что-то есть в таких домах очень теплое.
Ничего теплого не вижу. Деревенский уклад, перенесенный в город. Какой кошмар - такая общинная жизнь...
Даже дома нельзя быть уверенным в том, что к тебе никто не вломится за солью и с идиотскими вопросами)
Станица Вёшенская — место, где жил и творил Михаил Шолохов. Глядя на памятник героям его эпопеи, кажется, что история просто сошла с книжных страниц, а их любовь навсегда осталась жить в этих бескрайних просторах
В Карелии за хорошим клевом иногда лучше не гнаться
- Брату моему сразу после университета предложили работу в Карелии, в одном из маленьких городков километрах в 100 к северу от Петрозаводска, на должность стоматолога. И так как у всех на слуху карельская рыбалка, он, как приехал, сразу накупил удочек и отправился на озерцо рядом с домом. Какой-то мелочи натаскал, вроде бы результат, но хочется чего-то большего. На работе спрашивает, мол, где тут рыбку половить, да так, чтобы ого-го. Администратор ему говорит, что есть пара мест хороших. Он типа: «Где?» Администратор: «Я даже не знаю, как объяснить. Давай у мужа спрошу». Брат говорит: «Слышу, как она говорит в телефон: „Вась, можешь нашему новому доктору объяснить, как проехать на то рыбное место, где муж Михалны с медведем встретился?“» Брат культурно отказался от объяснений и ловил рыбку в озере возле дома.
Официально этот памятник в Елабуге прославляет труд работников связи и почты. Но местные уверены: скульптор запечатлел момент зарождения нежных чувств
У нас в городе почти такой же только не почтальонов прославляет,а электриков.
Провинция раскрывается не сразу — сначала кажется тесной, а потом вдруг становится родной
- Раньше было стремно отвечать на вопрос, откуда ты. Маленький город, настоящая провинция, ничего примечательного: жизнь медленная, дороги узкие, пара шагов — и вот она, окраина. Но тут идешь, и люди тебе улыбаются, бабушка со второго этажа желает хорошего денечка, на автобусной остановке играет одна и та же песня и пахнет свежим хлебом. Видимо, чтобы научиться это ценить, нужно было повзрослеть.
Выборг — это настоящий кусочек ожившей средневековой сказки. И нет ничего приятнее, чем спрятаться от влажного балтийского ветра в одной из крошечных кофеен, согреваясь горячим чаем со знаменитым выборгским кренделем
Привет Выборгу. Была на пленере. Родни у меня там много. Провожали на поезд человек 30. Соседи по купе решили, что я артистка.
Не всем для счастья нужен большой город
- Как и многие местные, раньше я не понимала Выборг. Надо валить отсюда! После совершеннолетия я так и сделала. Далее я гоняла по разным городам. И знаете? Я вернулась. Оказывается, здесь довольно хороший климат. Оказывается, я не могу жить без этой природы, без этих лесов. Без поездок за город с близкими. Оказывается, я не люблю метро и большие скопления людей. Теперь для меня он самый красивый, эстетичный и комфортный город, в котором удобно и прекрасно почти все.
Выборгу привет из Петергофа!
Первый раз в жизи был Выборге на яхте ещё в 90-х. С воды совсем другое восприятие.
В городе Невьянске расположена необычная башня, которую, благодаря роману Алексея Иванова, теперь знают все книголюбы. Ее еще называют «нашим ответом Пизанской башне»
А еще в Невьянске до сих пор живет много старообрядцев. К сожалению нового многоквартирного жилья там не строят, но жить там с детьми весьма комфортно. Жена нашего друга с дочкой уехала туда жить к родителям в свой дом потому, что садик(ясли) дали махом, и саму ее туда заведующей взяли, а друг(муж и папа) пятидневку живет-работает в Екатеринбурге, а в пятницу к семье. Только к школе собираются обратно в Екб перебираться
Бывает, возвращаешься в родной городок — и понимаешь, что упустил что-то важное
- Приехала к бабушке в райцентр. Та давай про кавалеров выспрашивать. Я ей в шутку говорю: «Бабуль, вот брошу все, вернусь в наш городишко, да выйду замуж за Лешку, который в школе за мной ухаживал». Ба ухмыльнулась и говорит: «И, милая, Лешка-то твой баранку крутит, автолавку по глухим деревням водит. Жена, трое пацанов, вот и мотается каждый день по грязи, копейку зашибает. А ведь какие надежды подавал!» Я живо нарисовала в голове поседевшего мужика с брюшком, и так мне его жалко стало. На следующий день пошла на местный рынок, смотрю — паркуется та самая автолавка. Решила подойти, поддержать, может, помочь чем. Открывается дверь кабины, и я просто столбенею: спрыгивает Лешка, выглядящий так, будто только вернулся с альпийского курорта. Ни пуза, ни морщин, спина прямая, улыбка белозубая, глаза — горят. Разговорились. Оказалось, у него давно своя сеть фермерских рынков и роскошный сруб у соснового бора. А за руль автолавки он садится пару раз в неделю для души — любит дорогу и поболтать со стариками в дальних селах. И вот стою я со своим стаканчиком дорогого кофе, вспоминаю свою ипотеку на бетонную коробку в столице, и думаю, может действительно вернуться? Пусть поезд с Лешкой давно ушел, но может и я тут найду свое счастье?
Ну Лешка к этому шел лет 15, дрлго и упорно, фермерство - тяжклвя работа. Вряд ли у привыкшей к городскому ладу жизни барышни всё так же получится. Да и поздновато начинать, после 40
Хотите продлить это светлое настроение? У нас есть еще статьи о маленьких городах:
Комментарии
Смотришь на эти изумительные фото исторических мест небольших городов России и ловишь себя на мысли, что одна из причин тихого умиротворения, разлитого на них- это отсутствие толп людей. Огромных, плотных толп, напоминающих муравьиные дорожки, с той только разницей , что мушиные крылья и семена травы никто на горбу не перетаскивает. Таких как в Китае, Индии , Бангладешь или даже вот Барселоне или Токио. Не думаю, что это исключительно благодаря тому, что фотограф выбирал какие то особые часы, или сезон для сьемок. И ещё. Известный ученый и авторитет в мире науки опубликовал прогноз, по которому одним из важнейших природных ресурсов на Планете становится прохладная погода. Страшные волны жары, захлестывающие Европу и не только её, по его предположению, приведут к резкому повышению " рейтинга" стран и городов с умеренно- прохладным в основном летним периодом. И снова туризм, несущий с собой миллионные вложения и прибыли. В эту вот зеленую траву и прохладу, господа хорошие. Вопрос остается чисто риторически- практический - понимают ли люди, живущие в этих регионах ( часто весьма и весьма скромно, но несомненно достойно) , какая золотая жила разлита в утренней прохладе , сосновом лесу и соловьиной трели?
Прекрасно жить в небольшом городке или станице, если это благоустроенное место. У нас приблизительно такое, но ни близкодружественных отношений с соседями, ни вторжений домой всех подряд нет
В маленьких городах полно больших проблем. Отсутствие нормальной работы, соответственно низкие зарплаты; недостаток специалистов в здравоохранении; ограниченные возможности для развития способных детей и т. д., и т. п.