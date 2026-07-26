А если бы прежний хозяин на кухне оставил порошок с надписью "Вкуснятина"?
20+ душевных дачных историй и фото, пропитанных ароматом малины и маленькими радостями
Какое же это счастье — оказаться на даче летом! Утром можно выскочить попить кофе под тенью яблони, послушать пение птиц, днем — позагорать на солнышке, пожарить шашлыков, собрать клубники с грядки и испечь с ними ароматный пирог, который еще долго будет оставаться теплым. Конечно, на даче приходится и много трудиться, общаться с соседями, но все это такие мелочи по сравнению с теми маленькими радостями и светлыми моментами, которая она приносит.
- Купила я себе дачу чисто для отдыха и шашлыков. Смотрю, в сарае бывший хозяин оставил порошок с надписью «От травы». Ну, думаю, отлично, косить не нужно будет. Щедро насыпала везде и уехала. А в выходные приезжаю и столбенею: у меня по всему участку травы не только меньше не стало, она еще и выросла, и вместе с ней какие-то непонятные растения повылезали. Вздохнула и пошла с соседями знакомиться и просить у них газонокосилку. В итоге сосед мне не только сам участок покосил, да еще и шашлыков нажарил и пирогами угостил. Такой душевный день выдался!
- Сидим мы на даче, собрались пить чай. Я пошла ставить чайник, все как обычно. Прихожу с ним, вижу, у Светки в чашке заварка, ну я ей первой и плеснула кипяток. А она встает, с грустным-грустным видом выливает чай в кусты и уходит. Все ржут, я не могу понять в чем дело. Спрашиваю, что случилось? Оказалось, я уже третья за день, кто ей в квас кипяток наливает.
«На выходных пришел дегустатор клубники. Бурундучий эксперт одобрил клубнику. Все-таки наглость — второе счастье и полный желудок».
- Решила траву покосить на даче, намотала случайно проволоку от малины на газонокосилку. Она встала. Пыталась раскрутить, разрезать ее секатором — никак. Сын идет: «Давай я посмотрю». Стоит раскручивает. Я в это время вижу, что уже темнеет, и пора прекращать косить. И решила скрутить удлинитель. Пока скручивала, что-то пошло не так, и все запуталось. Вижу, сынок идет, раскрутил уже газонокосилку. Прошу его раскрутить удлинитель. Сама пошла в дом. Включаю свет, а лампочка помигала и перегорела. Кричу с кухни: «Сынок! Тут лампочка перегорела!» Он: «Мам, а давай ты будешь помедленнее все ломать, а то я чинить не успеваю».
Это, вообще, стандартная ситуация на даче😂😂, только меня не ломать так быстро просит муж😂😂😂
- На родительской даче до этого лета не было мышей. Пока их не завел кот! Он ловил мышей в поле и приносил маме домой. Потом отпускал в середине комнаты и довольный шел спать. Так несколько раз. Теперь у них на даче мыши.
«Летние ягоды из моего сада».
- Все лето, а точнее, даже с конца апреля, жила на даче. У меня в наследство от бабушки и дедушки есть дача. Массив хороший, есть свет и вода, рядом лес, озеро. Участок был запущенный, дом тоже. Я привела его в прошлом году в порядок, сделала простенький ремонт. Где надо утеплила, поставила кондиционер, обустроила кухоньку, купив гарнитур с рук. Сделала летний душ, но при желании воду можно подогреть. Провела интернет и работала на даче. Соседи тихие, в домике 2 комнаты, веранда. Работала в домике или на свежем воздухе. Параллельно трудилась на участке, сажала зелень, цветы. До ближайшего супермаркета минут 15-25 на машине. В городе живу в новостройке, где 25 этажей, куча машин, нет зелени. На даче я душой отдохнула прямо. Удобства, может, не самые роскошные, но жить можно. Настала пора возвращаться в город. Ко мне еще кошка с котенком на дачу приблудились, буду их забирать в квартиру. Не хочется отсюда уезжать, так хорошо на природе, в тишине, в трудах и умеренном отдыхе.
- Мой сосед по даче занимается установкой входных дверей, у него старых железных просто море. В прошлом году ему пришла в голову гениальная идея, и он из них забор соорудил.
А сейчас у него любимое занятие — смотреть, как гости к нему сначала попасть пытаются, а потом — выйти.
«Год назад купили полузаброшенную дачу и поняли, что не хотим больше жить в городе. Теперь все силы и средства вкладываем в то, чтобы сделать из дачи загородный дом. Вчера пробили скважину на участке. Прокачал, вроде бы все нормально. Вот первый стакан собственной воды. Холодная, вкусная, хорошая. Всем добра и вкусной воды!»
- Приехала на дачу к родне и решила переодеться. Напялила треники, сверху какую-то старую кофту из шкафа и заявляюсь к столу вся такая нарядная. Мама как увидела, аж побледнела. Говорит: «Где ты ее откопала?!» А потом подбегает ко мне и резко сует руку в карман. И вытаскивает оттуда пожелтевшие билеты в кино на сеанс 1981 года. Оказалось, в этой кофте мама была на первом свидании с папой, положила билеты в карман, чтобы потом сохранить их, но потом кофта бесследно пропала. Ее, как выяснилось спустя 40 лет, просто бабушка увезла на дачу.
Ага. Кофта лежала в шкафу 40 лет. Ее регулярно стирали (иначе не могу представить, чтобы кто угодно надел на себя прелую паль). А билетики-то вот они! Всего только пожелтели.
Или и вправду надела нестираную 40 лет вещь из шкафа? Бр-р-р
- Купили дачу. Вернее, участок под дачу. Муж говорит: «Надо туалет копать». Взял лопату и пошел копать. Мужу за 50, он на 6 лет меня старше. Спортом последний раз в школе занимался. Работа у него сидячая за компьютером. Отдыхает он тоже сидя за компьютером, но дома. Передвигается он на машине. У меня же каждое утро 40 минут зарядки. 2 раза в неделю — зал. Часа через полтора вижу, что он весь мокрый. Решила его подменить. А что, штангу в зале поднимаю, гантельки. И что вы думаете? Полчаса я выдержала на чистом упрямстве! В яме тесно, душно, мошки, комары. Солнце печет. Спрашиваю: «Тебя что, не кусают?» Он ответил, что кусают, но он их игнорирует или отмахивается. И дальше копать полез. Вот так вот, этот тюлень диванный час-полтора копает, водички хлебнет и обратно, а у меня, спортивной и тренированной, еще час руки тряслись, а наутро я еле смогла причесаться.
У мужа и кожа толще, и к мышцам связки/сухожилия, что там еще из анатомии потолще да покрепче. Даже лишний вес, если есть, только укрепляет мышцы (🤭).
А главное - нет мысли, что это можно переложить на кого-нибудь еще. Вот и работает он ровно и спокойно
«Счастье всегда заключается в простых вещах. Середина июня на даче у тестя с тещей».
- У соседей на сливе есть пара веток с яблоками. Наверное, привили так, но если не понимаешь, то кажется каким-то чудом. Слива, кстати, так себе, а яблоки — ну чистый мед. Ко мне через забор ветка перекинулась, я попросила попробовать.
По моему чушь... косточковые к клсточковым, а семечковые к семечковым.
- Моему дедушке будет 84 года. У него есть маленькое хобби — дача. Он сам ездит туда, все сажает, ухаживает, а осенью собирает, в свои-то года. Он с трудом уже передвигается, но это не мешает ему заниматься любимым делом. Каждую зиму он готовится к новому сезону: покупает семена, подготавливает рассаду и ждет, когда сойдет снег, а когда это происходит, он просит моего папу, чтобы отвез рассаду на дачу. Такого стремления я не видела ни у кого. Дедушка ставит себе цель и достигает ее, преодолевая все.
«Кошу второй день 40 соток, делаю перерывы, обрабатывая газон возле крыжовника, малины, смородины, вишни. А вечером сделаю суп из лисичек, которые насобирал. Такое вот мое лето. Чувствую себя потрясающе и вам того же желаю».
- Что происходит? Жене 48. Мне 48,2. До этого года у нас была дача для шашлыков и отдыха в пятницу. Были кусты ягод от прошлых хозяев, четыре яблони. В прошлом году родился внук. И вот сейчас у нас на даче: парник для огурцов, растет свекла, морковка, картошка, все по чуть-чуть. И кабачки. Но! По итогу 18 банок огурцов маринованных, 24 банки салата «закусочного», 12 банок компота, 6 банок варенья, кабачки тертые и помидоры «Сладкие». Кажется, мы переходим в стадию бабка и дед.
- Мы с мужем как-то решили покрасить дачный домик. А краски было две банки: голубая и зеленая. Покрасили дом пополам: верх голубой, низ зеленый с мелкими белыми цветочками. Издали кажется, будто малина цветет, а над ней небо. Соседка проходила мимо и подумала, что ошиблась улицей. Вернулась, чтобы посмотреть номер улицы, и только потом поняла, что соседний дом перекрасили. Долго потом вспоминали.
«Поездка на дачу — радость для собачек».
- Обожаю выезды на дачу всей семьей, потому что именно там шашлык всегда получается каким-то особенно вкусным. Долгое время не мог понять, в чем секрет, а потом до меня дошло. Все очень просто: дома шашлык готовлю я. Пока мясо жарится, нужно успеть и стол накрыть, и овощи нарезать, и лаваш подогреть, и за мангалом следить, чтобы ничего не подгорело. А на даче совсем другая атмосфера — легкий хаос, но приятный. Жена с дочкой суетятся, делают нарезки и сервируют стол, теща хлопочет над своими блюдами, а тесть спокойно и уверенно жарит мясо. А ты в это время просто стоишь рядом, раздуваешь угли и вообще ни за что не отвечаешь. Вот поэтому шашлык там и получается идеальным: его готовит тесть, а ты к нему даже не прикасаешься до самого момента, когда он уже лежит на тарелке.
С возрастом все блюда, приготовленные не тобой, становятся вкуснее. Страный феномен.
- Мой друг живет на даче. Утеплил дом и живет круглый год там. А тут половодье, вода подступает к его дачному кооперативу. А у друга моего дом на окраине, да еще и в низине у реки. Предложил ему на время переехать в город, а он отказался, еще и меня к себе пригласил. Сказал, что на даче у него хорошо, так как позавчера он наловил карасей у себя на огороде. Ведро. Ведро карасей у себя на грядках!
«В последнее время сад на моей даче выглядит просто чудесно благодаря солнечной погоде. Здесь так много пчел, бабочек и маленьких птичек!»
- Вчера 6 тонн песка привезли, сегодня его по даче разбрасывал. Иду мимо деда своего с ведрами, а он мне так заботливо:
— Ты хоть отдыхай, а то устанешь еще.
Я очень удивился, чего это он так беспокоится, обычно ведь «копай глубже, кидай дальше».
А дед добавляет: «А то устанешь и работать не сможешь».
И вот еще несколько статей о дачах: