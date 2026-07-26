20+ душевных дачных историй и фото, пропитанных ароматом малины и маленькими радостями

Какое же это счастье — оказаться на даче летом! Утром можно выскочить попить кофе под тенью яблони, послушать пение птиц, днем — позагорать на солнышке, пожарить шашлыков, собрать клубники с грядки и испечь с ними ароматный пирог, который еще долго будет оставаться теплым. Конечно, на даче приходится и много трудиться, общаться с соседями, но все это такие мелочи по сравнению с теми маленькими радостями и светлыми моментами, которая она приносит.