17 ярких историй из отпуска, которые будут помнить и туристы, и турагенты еще долгие годы

Что "не объяснишь" - это точно. Хоть не работала в турагентстве, но имела дело с продажами. И когда клиенты рассчитывают на одну сумму, а таких цен просто нет, некоторые искренне не понимают и начинают возмущаться, будто сотрудник сам цены придумывает. Ведь всего два варианта: отказаться от экономии и купить то, что дороже, либо не завышать планку и выбрать по своему кошельку.