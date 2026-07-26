Просто выросла в семье с большим количеством старших братьев и научилась хватать хввчик раньше чем остальные
17 ярких историй из отпуска, которые будут помнить и туристы, и турагенты еще долгие годы
Работа турагента со стороны кажется довольно спокойной: подобрать отель, оформить билеты и пожелать клиенту хорошего отпуска. На деле же один турист хочет пятизвездочный отдых почти даром, другой просит развернуть трансфер ради завтрака, а в самом путешествии кто-то умудряется переиграть турка-мороженщика. И порой сама поездка оказывается проще, чем подготовка к ней.
- Во время отпуска турок-мороженщик затеял игру со знаменитым мороженым прямо на улице. Как обычно, он начал свое шоу с трюками, выбрав целью одну из наших девочек. Мы все дружно смеялись. Но девчонка — не промах: сделала ход конем, взяла и в секунду затишья просто выхватила рожок прямо у него из рук и невозмутимо принялась его есть. Видели бы вы лицо этого продавца, его самого так еще никто не ставил на место! Наша группа просто легла от хохота. Видимо, у девчонки это далеко не первое путешествие в Турцию, и рефлексы на мороженое у нее отточены до идеала.
- Работаю в туристическом агентстве. Клиент ходил, названивал неделю и хотел провести отпуск так, чтобы каждый день по несколько экскурсий. И главное, в Турции. Таких насыщенных туров нет для туристов. А я взяла и отправила его в ознакомительный тур для работников этой сферы, а там посещение по 20–30 отелей в день с информацией, рассказами и экскурсиями по отелю и территории. Думала, ругать будет. В итоге приехал довольный, сказал: «Теперь только в такие!»
Может, человек учится и потом откроет своё агентство. Учёба на курсах, возможно, дороже, чем 2-3 раза съездить в ознакомительный тур.
Когда в турфирме сказали, что есть дешевый вариант полететь на Гоа
- А мне тут недавно клиент написал: «Брат, ну мы же свои люди, мы братья, что тебе стоит показать нам город, тем более если ты там живешь? 125 € я не смогу заплатить, максимум 50 €. В общем, жду ответа, не затягивай».
Есть такой типаж, да... он думает, если назвал кого-то братом, то ему все сделают бесплатно или со скидочкой)
- К нам пришли три девушки лет двадцати и попросили подобрать летний отпуск в Турции. Им был нужен недорогой 4-звездочный отель недалеко от аэропорта, с системой «все включено» и клубами поблизости. А еще девушки отдельно уточнили, что в отеле должно отдыхать побольше неженатых мужчин. Да, мы постарались учесть и это пожелание.
- Работаю в турагентстве. Приходят ко мне клиенты и просят найти что-нибудь такое, чтобы провести отпуск в пятизвездочном отеле на 10 дней за 35 тысяч на двоих. Представляете? И ведь никак не объяснишь им, что подобный отдых стоит «немного» дороже.
Что "не объяснишь" - это точно. Хоть не работала в турагентстве, но имела дело с продажами. И когда клиенты рассчитывают на одну сумму, а таких цен просто нет, некоторые искренне не понимают и начинают возмущаться, будто сотрудник сам цены придумывает. Ведь всего два варианта: отказаться от экономии и купить то, что дороже, либо не завышать планку и выбрать по своему кошельку.
«Кстати, этот номер с окном стоит на 2 тысячи дороже номера без окна»
Наверняка, в рекламе номера, такой нюанс не уточняли)) Сразу вспомнила про квартиры "с балконами" (французскими), которые обсуждали в недавней теме. Но там хоть улица и свежий воздух, а не дно между стенами.
- Я турагент. Такое чувство, что у меня высшее образование в области финансов, PR, маркетинга, менеджмента, компьютеров, гражданского строительства и суахили. И я помню бронь, которую вы сделали шесть лет назад, даже если у вас нет номера брони, и вы полагаете, что она была сделана на фамилию, которая начиналась с буквы Т. Ребята, я просто турагент!
Это "фишка" встречается во всех сферах, где приходится работать с большим количеством людей.
- 5 часов утра. Вскакиваю от звонка. Клиентка кричит в трубку: «Трансфер уехал без нас. Он не подождал, пока мы позавтракаем! Верните его». Говорю, мол, водитель поехал по другим отелям и не вернется. В итоге вечером мне от нее прилетает гениальная фраза: «Вот видите, ничего страшного не произошло, зато мы поели еще раз бесплатно». Ага, вот только это я заморочилась, нашла им такси и договорилась с водителем, чтобы он ехал прямо к нужному терминалу. М-да...
- Как-то раз мне позвонил клиент и начал жаловаться, что место отправления автобуса расположено слишком далеко, и всей его семье из пяти человек придется долго идти пешком. Знаете, где остановка? Через дорогу! Но еще больше прикол в том, что этот автобус должен их отвезти на пешую экскурсию, которую они заказали.
Отельчик старается, чтобы клиентики были довольны
Кроватка, одеялко и подушечка) А рядом шкафчик, телевизорчик и холодильничек)) Наслаждайтесь, зайчики-клиентики!
Пока писала текст, надо мной смеялся розовый единорог. 😅
- Было у меня туристическое агентство. Помню, как пришел какой-то паренек. Я думал, что очередной клиент, но все куда интереснее. Он хотел устроиться на должность, где фирма оплачивала бы все его поездки по миру, чтобы тестировать отдых для клиентов. Ради интереса я спросил: «А у вас уже есть подобный опыт?» Так он как выдал: «Ну, я один раз уже был в аэропорту».
Я тоже хочу на такую работу! Согласна начать хоть сразу. 🤗 Буду ОЧЕНЬ ответственной, так сказать, готова полностью отдаваться любимому делу. 😁
- Однажды семья забронировала билеты почти за десять месяцев до поездки. Все оформили без проблем, но спустя восемь месяцев авиакомпания сократила пересадку с 3 часов 40 минут до 3 часов 15 минут. Другие бы обрадовались, но клиенты начали возмущаться: «Теперь мы не успеем нормально пройтись по магазинам!» — и потребовали полного возврата денег. Я объяснила, что расписание изменила авиакомпания, и билет можно бесплатно переоформить на другой рейс. Нашелся вариант с пятичасовой пересадкой, но теперь клиент заявил: «Не, это слишком долго!»
Люди не знают к чему придраться. 🤷♀️ Там ещё и женщина с младенцем, неужели было мало шоппинга больше трёх часов. 🤔
- Я зарабатываю на жизнь оформлением круизов для людей. Как-то раз женщина забронировала круиз для всей своей семьи по Багамам. Все подписали. Но через пару дней раздается звонок. Беру трубку, а там она кричит: «Срочно отменяйте поездку! Я думала, что мы будем плыть на лайнере, вокруг будут острова, а под нами будет видно дно океана!» Я аж зависла, не знала, что ответить. В итоге пришлось все отменять, причем часть суммы уже была невозвратной. Такие дела...
У клиентки была талассофобия (боязнь глубоких водоёмов) и она собиралась в круиз, не зная, что не увидит дно под водой ПОСРЕДИ ОКЕАНА. Такое вообще бывает? 🤔 Чтобы взрослый человек не понимал, насколько глубок океан и что круиз предполагает частое нахождение в открытом пространстве, а не только движение вдоль берега.
«В отеле Таиланда ходил вот такой сотрудник. Все никак не могла поймать его на камеру, уж очень деловитый»
- Давно работал турагентом. От клиента требовалось прислать копию паспорта по почте. И знаете что? Он действительно прислал ксерокопию паспорта... в закрытом виде! Всем офисом проверяли конверт в попытках найти нужные страницы, но их просто не было. Такого мы еще ни разу не видели.
- Моя знакомая со своей мамой планировала путешествие в Турцию. Я предложила им свою помощь. Знакомая была рада, но вот ее мама сочла меня подозрительной и отказалась от помощи. Ваше право... Проходит месяц, звонит мне та самая знакомая и говорит: «А ты можешь забронировать нам отель с мамой? А то мы тут прилетели, а нас никто не встретил, и оказалось, что такого отеля вообще не существует!» Решила помочь. Начала предлагать варианты в спокойных районах, но тут знакомая перебила шикарной фразой: «Ну, ты оплати там сама, пожалуйста, а мы вернем деньги, как сможем!» Я аж засмеялась. Предложила им созвониться с тем профессионалом, который бронировал им тур.
Смилостивились и решили принять помощь) За чужой счёт)) Да, людей жалко, ситуация стрёмная, но знакомая не виновата, не она же их кинула.
- Третий год работаю в туризме, и у меня есть любимый клиент. Ему уже за 50, он женат, дети взрослые. И вот уже третий год он приходит и сам выбирает направление будущего путешествия и отель, не советуясь с женой. А когда он приводит ее подписать визовые анкеты, я демонстративно улыбаюсь и переворачиваю листочек. Дело в том, что жена до последнего не знает, куда едет. Всю правду он открывает ей, когда они в аэропорту забирают визы. Это невероятно!
«Вот такого пса мы видели каждый день на пляже Алании. Ходит спокойно, гуляет»
- Сидим сегодня с подругой в кафе, и мне звонит туристка. Говорит: «Нужно подобрать 5–6 отелей в 3 странах. Бюджет пока что не знаю». Я отвечаю: «Хорошо, пришлите ваши данные, все подберем». Проходит несколько минут, и раздается звонок у моей подруги, а у нее тоже свое турагентство. И оказывается, что это та самая клиентка, с такой же просьбой. И тут подруга выдает: «Вы же только что звонили другому агенту, вот и дождитесь от него подборку!»
А разве не все так делают? Разве я чем-то обязана агентству? Да, я звоню в 4-5 агентств и прошу найти в такое-то место, ориентировочно на такую-то дату апартаменты. Там, где меня устраивает помещение и цена, бронирую. Что не так?
- Как-то раз звонит клиент и говорит: «Вы мне путевку оформляли пару недель назад. Там вылет из Москвы, а я сейчас в Казани, не успеваю. Скажите пилоту, пусть заберет меня из Казани». Я обалдела от такой просьбы! Говорю, что самолет — это не такси, мол, это так не работает. А он мне в ответ: «Ну так он же все равно на юг летит, там же по пути...» Мужику около 50 лет, но так и не скажешь. Разумеется, свой вылет он профукал, пришлось искать ему ближайшие рейсы из Казани. Переплатил он знатно. Но больше все меня удивило, что он ни разу не повысил голос, не расстроился даже. Вот это выдержка у человека!
- Как-то раз звонит мне клиент утром. У него путевка в Турцию, отель 5 звезд, первая линия, «все включено». Почти 200 тыс. отдал на одного. Вылет через 6 часов. А он мне как выдал: «Ольга Викторовна, здравствуйте! А паспорт точно нужен? А то я его на даче оставил, забрать не успею уже. Ксерокопия не подойдет?» И жалко человека, и смешно одновременно.
Каждое путешествие начинается с планирования, но самые памятные моменты обычно появляются совсем не по расписанию. Наверняка и у вас были забавные случаи из отпуска, которые до сих пор вспоминают родные и друзья. С удовольствием почитаем в комментариях.