16 историй о путешествиях, которые пошли как-то не по плану

Не только японцы добры и внимательны)) Москва, Щукинский парк. Встречала сына из лагеря, автобусы задерживались. Вдруг началась гроза и я решила спрятаться в общественном туалете. Разговорились там с уборщицей. Когда она узнала,что я из другого города и зонта нет, то предложила взять её. Ей было всё равно, что я его не смогу вернуть. Хорошо дождь быстро закончился, но до сих пор с теплотой вспоминаю эту женщину)