16 историй о путешествиях, которые пошли как-то не по плану
Истории
1 час назад
Кто сказал, что отпуск в дальних краях — это только пляж, горы, холодный сок и полное расслабление? Настоящее путешествие всегда хранит в себе элемент неожиданности. И именно эти непредсказуемые моменты превращают поездку в историю, которую хочется пересказывать снова и снова.
- Мы с семьей путешествовали по Японии и сняли небольшую комнату в пригороде, чтобы хотя бы на мгновение почувствовать, каково это — жить там. Однажды был сильный дождь, и мы заскочили в продуктовый магазин. Один человек заметил, что у нас нет зонтика, и на простом английском предложил нам взять его зонт, после чего тут же ушел. Это заставило меня осознать, насколько японцы добры и внимательны к мелочам вокруг. © Chemicalcube325 / Reddit
- Paботаю с туристами в ОАЭ. Как вы знаете, летом здесь жарко. Как-то одна леди спрашивает у меня: «Как вы выживаете здесь летом при такой высокой температуре?» Отвечаю ей, что здесь в основном все перемещаются от кондиционера к кондиционеру. Допустим, из машины в квaртиру, из квартиры в магазины, и везде есть кондиционеры. И тут она мне задала вопрос, на который я так и не смог ответить: «Откуда вы берете воздух в кондиционер?» © Убойные Истории / VK
- Мне было 17 лет, ездили с мамой в Китай. Гуляем, проходим группу местных. Тут китаец показывает на маму пальцем, улыбается, говорит: «Бейби!» Проводит себе рукой по животу и смеется. Ну мы дали оттуда ходу. А по дороге домой мама призналась, что беременна. Причем сама стройная, никто не знал даже! А сразу после Нового года у меня родился брат. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали как-то с мужем в Таиланде. Cнимали небольшое бунгало, обувь всегда оставляли на крыльце. Недалеко от нашего бунгало часто бегали собаки. Добрые, ласковые, местные их любили, а мы с мужем как-то и не обращали внимания на них. Очень зря, как оказалось. Украли собачки нашу обувь. Погрустили с мужем немного, но потеря небольшая, ведь шлепки и на местном рынке можно купить. Муж только поныл, мол, хорошие тапки украли. Удивительно, но чуть позже возле пляжа какая-то собака на бегу украла у него кепку. © Не все поймут / VK
- Флоренция буквально дышит культурой на каждом шагу. В этом городе со мной приключилась занятная история. Мы были там с другом-итальянцем, и я захотел посетить музей. Он сказал, что не хочет идти, потому что это слишком дорого. В итоге все равно пошли. Когда итальянка за стойкой узнала, что мы иностранцы (по крайней мере, я), то разрешила нам пройти бесплатно. © roguetroll / Reddit
- В Аргентине собаки повсюду. Я был в Буэнос-Айресе, разговаривал по телефону с девушкой возле аэропорта. Когда я повесил трубку, один американец сказал: «Откуда ты? Мне уже несколько недель не с кем нормально поговорить по-английски». Мы разговорились и стали обсуждать уличных собак и то, какие они дружелюбные. Он рассказал мне, что в городе, где он жил, каждый день возле отеля он видел собаку, которая каким-то образом знала, как работают светофоры. Она бежала по улице и останавливалась на красный свет, а как только загорался зеленый, перебегала дорогу. © Unknown author / Reddit
- Я из Великобритании, моя жена — испанка. Она всегда говорит, что жизнью нужно наслаждаться и при этом никуда не спешить. Когда мы приезжаем в Испанию, мне требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что встреча с ребятами за кофе в 4 часа продлится часов до 8-9, а потом уже пора идти ужинать. В Великобритании же кофе — это «купил, выпил», и как только чашка пуста, все начинают неловко переминаться, пока не придет момент расходиться. © latrappe / Reddit
- Сестра живет в Китае. Решила я собрать ей новогоднюю посылку. Коробка вышла огромная — много подарков ей, ее мужу и друзьям. Посылка шла очень долго, уже и надежду потеряли. И тут сестра кидает фото коробки у двери их квартиры. Оказывается, пока они с мужем уезжали на выходные, курьер принес и оставил ее. За 3 дня никто в многоквартирном доме не посмел тронуть чужое. © Подслушано / VK
- Была в отпуске в Турции и решила попробовать настоящую турецкую шаурму. Нашла симпатичное заведение, заказала ее, продавец предложил мне добавить немного фирменного острого соуса. Я согласилась, не зная, что острый соус в Турции означает «очень острый соус». Когда я попробовала его, мне стало настолько жарко, что я чуть не начала плакать. Продавец посмотрел на меня и сказал: «Ты знаешь, это было только начало. Я могу сделать его еще острее, если ты хочешь!» Я, конечно, догадывалась, что там живут люди «с перчиком», но чтобы аж так... Как они вообще могут есть что-то настолько жгучее?! © Не все поймут / VK
- Во время первого визита в Бангкок я случайно попал на праздник Сонгкран. Ничего о нем не зная, шел на работу, и вдруг меня начали обливать водой и обсыпать мукой. Я думал, что в офисе буду в безопасности, но ошибся. Костюм был безнадежно испорчен, зато весь город искрился весельем. © tictocque / Reddit
- Несколько лет назад была с подругой в Таиланде. Как-то мы пошли в прокат за скутером, обратились к парню-индусу, который там работал. Он оказался весьма милым и симпатичным парнишкой. Разговорились с ним, начали обсуждать наши страны. Я стала хвалить Индию, мне всегда нравились культура этих людей, их традиции, сериалы. Он очень удивился, позвал поужинать, я согласилась. До сих пор вспоминаем, как мы сидели в одном из заведений Таиланда и вместе пели: «Джимми, Джимми, ача-ача». Поддерживаем контакт и сейчас, хорошо общаемся, договорились, что в ближайшем будущем поедем к нему в гости в Индию. © Палата № 6 / VK
- Большинство людей не в курсе, что я свободно говорю по-испански. Во время отпуска в Мексике мы с мужем зашли в ресторан. Нам подали меню на английском, но я перевернула его, и на обороте оказалось то же самое на испанском, только с ценами вдвое ниже. Я, конечно, сделала заказ на испанском. © almostahermit / Reddit
- Несколько лет назад я была с подругой в Италии. Утром в отеле просыпаемся от телефонного звонка. У нас легкое замешательство, потому как непонятно, кто нам вообще может звонить в отель? Я поднимаю трубку и говорю: «Си». В ответ мне, естественно, тоже по-итальянски, выдают целую тираду, где я разобрала только слово «синьора». Единственное, что я смогла сказать, было «Но синьора, синьорина». Мне что-то продолжили говорить, на что я гордо ответила «Ио но парло италиано» («Я не говорю по-итальянски») и положила трубку. Спрашиваю у подруги: «Интересно, зачем я сказала „си“, если не знаю итальянского?» Она, отсмеявшись, говорит: «Ничего, главное ты сообщила, что не замужем». © Убойные Истории / VK
- Были впервые в Сербии и зашли поесть в ресторан. Себе заказал чорбу (аналог шурпы, даже названия созвучны), уштипцы (сербские котлеты) и какой-то салат. Жена что-то по лайту заказала, типа салата и десерта. Сидим, ждем. Смотрю, официант несет большую супницу. Думаю: «Во дела, сейчас еще при мне из нее в тарелку будет наливать для пущего пафоса, мол, блюдо свежее». А это оказалась не супница, а моя тарелка с чорбой! Так я впервые познакомился с размерами порций в сербской кухне. © Убойные Истории / VK
- Во время отпуска в Таиланде мы с друзьями отправились на прогулку и обнаружили кошелек, в котором лежали банковские карты, водительское удостоверение и значительная сумма денег. Вместе предположили, что владелец кошелька — местный житель. Мы с подругой решили обратиться в банк, чтобы вернуть потерянное имущество. Связались с онлайн-консультантом и подробно описали ситуацию. Затем оставили свой номер телефона. Через некоторое время нам позвонили из банка и сообщили, что владелец кошелька купил себе новый и больше не нуждается в старом. Разрешил нам его выбросить или забрать себе. © Не все поймут / VK
Идеальный отпуск — это не только планы, но и сюрпризы, которые случаются вне расписания. Такие, как в этих статьях:
