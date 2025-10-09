15+ рассказов, после которых вы по-другому посмотрите на работу официантов и продавцов

Работала администратором в клинике и консультантом в бутике. Каких только клиентов не видела (кстати, чаще выгибалась именно те, кому ничего не нужно, сбрасывали негатив и уходили). Была одна женщина, пришла оформить справку (якобы). Долго стояла и кривлялась. Когда подошло время оплаты, снова начала выгибаться "Хочу безнал, но это частная клиника, вдруг вы мошенники, как я могу приложить карту, я вам не верю, а как выглядит терминал" (обычный, как везде), легла на стойку и перегнулась "посмотреть", после чего заявила "Нет, не буду вам ничего платить". И свалила. Многие со странностями, но когда пытаются издеваться над другими, это отвратительно.