Покупательница с сумкой, больная на голову? Ну, честно. Даже особого логического мышления не надо, чтобы понять, как это абсурдно. "Я купила сумку, верните деньги, только вам её не отдам".
15+ рассказов, после которых вы по-другому посмотрите на работу официантов и продавцов
Работа в сфере обслуживания — это не только умение решать чужие проблемы, но и настоящий калейдоскоп историй. Там, где каждый день встречаешь десятки людей, частенько найдется место для оригинальных просьб и тех самых баек, которые потом пересказываешь друзьям за чашкой кофе. А один из героев этой подборки попал в переделку благодаря хвостатым посетителям магазина.
- Работала в кафе официанткой. Однажды кто-то забыл пакет с крутой косметикой — у нас такая даже не продавалась. Соблазн забрать его себе был огромный, но я себя переборола. И, прикиньте, оказалась в дамках! Во-первых, пакет принадлежал жене хозяина кафе, во-вторых, через месяц двоюродный брат прислал мне из-за границы то же самое, что было в пакете, а я ему ничего об этом не говорила. © Подслушано / Ideer
- Пришла к нам вчера покупательница и заявляет: «Хочу вернуть сумку, но чека у меня нет». Да и ладно, чек в онлайн-системе сохранился. Говорю ей, мол, давайте сумку. Дамочка выдает: «А я ее уже подарила дочери на Рождество». Я ответил: «К сожалению, нельзя вернуть то, чего у тебя нет с собой». На что она заявила: «Это просто абсурд, как я могу носить вещь с собой, если она ею пользуется! Позовите своего менеджера!» Я ухмыльнулся и сообщил, что я и есть менеджер, и, к сожалению, ничего не получится. © P4rrish210 / Reddit
- Когда я работал продавцом, у нас в магазине случался мышиный забег. Я практически превратился в Джеки Чана, потому что очень быстро и высоко запрыгивал на кассу. Извините, но я боюсь мышей. © Far-Warthog2330 / Reddit
- Бегу как-то по магазину с банкой кукурузы. Распихиваю очередь у кассы с криками: «Пропустите, пожалуйста!» Пробиваю кукурузу, кидаю деньги и с возгласом: «Сдачи не надо» открываю банку. И тут на глазах у изумленной публики залпом поглощаю содержимое вместе с соком. Глубокий выдох. «Спасена». С невозмутимым видом спокойненько вытираю рот платочком, выкидываю пустую банку и ухожу вдаль... А что вы знаете о беременности? © Палата № 6 / VK
- Пробиваю товар одной даме. Протягиваю ей терминал с ее картой: «Пин-код, пожалуйста». Та наклоняется ко мне и говорит: «3492». Я: «Не надо мне называть» и показываю рукой на кнопочки. И тут она как отчебучит: берет пин-пад в руки, подносит его ко рту и громко и отчетливо произносит: «3492!» Я просто рухнула от смеха. © Палата № 6 / VK
- Зашел в туалет в одном кафе. Стоит официант и в умывальнике морковь моет. Я не удержался и спросил: «А почему здесь-то?» Он ответил: «Тут вода чище!» Не знаю, радоваться этому или нет. © Палата № 6 / VK
- Работаю официанткой в отеле на мероприятиях. И я поняла, что люди, которые действительно из высшего общества, самые простые из всех, кого я обслуживала: помогут поднять упавшую вилку или же сами кладут тарелки на подносы и благодарят с такой чистой улыбкой. А на вечерах для простых работников крупной компании, которые, по сути, делают вид, что они на пафосе, с тобой обращаются как с рабом. © Подслушано / Ideer
По поводу "обращаются как с рабом", видимо, с этими людьми так обращаются, почувствовав каплю власти, пытаются отыграться.
Женщина с пин-кодом, не знала, как нужно делать. Да, в современном мире живём, но вряд ли ведь забыла, значит не умела.
- Я работаю в бутике, где делают проколы ушей. Люди заходят и сразу идут к стойке. Обычно приветствую их так:
— Здравствуйте! Хотите задать вопросы о проколе ушей?
Они смотрят мне прямо в глаза и отвечают:
— Нет. Я хочу проколоть уши.
То есть вопросов у них нет, они просто хотят сделать эту процедуру. А потом засыпают меня десятком вопросов про прокол. © Background-Drink-380 / Reddit
- Работаю официанткой в одном престижном кафе. Посетителей не так много, кафе очень дорогое. Но уже полгода к нам утром приходит мужчина лет пятидесяти, заказывает чашку кофе и читает книги. Другие сотрудники ворчат, мол, место зря занимает, а я так привыкла, что этот человек каждый день приходит сюда! И если он однажды не придет, я думаю, моя жизнь из спокойной и размеренной станет какой-то другой. Всегда обслуживаю его с улыбкой, а он улыбается в ответ. © Подслушано / Ideer
- Я продавал обувь. Этот мужчина приходил и выбирал одну пару. Затем он просил показать каталог и заказывал эту же модель во всех существующих цветах. Через полгода он делал то же самое, но уже с другой моделью. Я сбился со счета, сколько же он их купил. © Anxious_Front_7157 / Reddit
Мне лет 14, стою на остановке, увидела вывеску над салоном красоты, с рекламой про прокол ушей. До этого хотела, но не делала, как вдруг импульсивно пошла. Довольна была, кстати. С тех пор и ношу серёжки, только предпочитаю "гвоздики" или какие-то маленькие и лёгкие.
- Я начала работать хостес 3 недели назад. Поначалу немного страшно, но со временем привыкаешь. Советую подружиться с кем-то из сотрудников — так будет намного комфортнее. И не забывай: ты новичок, поэтому если кто-то разозлится из-за твоей ошибки, это не твоя вина. © yurt-the-turtle / Reddit
- В первой пиццерии, в которой я работала, была клиентка, которую прозвали Лесной леди. Каждую среду она звонила и заказывала среднюю пиццу с сыром и пять банок газировки. Адресом у нее значился крутой подъезд — почти вертикальная дорожка, уходящая прямо в заросли. Дома не было видно. Стоило только подъехать, как она внезапно выходила из кустов, молча отдавала ровно столько, сколько нужно, плюс всегда оставляла чаевые в 1 доллар. Потом разворачивалась и уходила обратно — вверх по подъезду и сквозь кусты. На вид лет 75, фигура как у бегуньи, всегда в поношенных джинсах и рубашке с длинным рукавом, в любую погоду. © bunnysuitman / Reddit
- Эта клиентка всегда приходила почти перед самым закрытием, заказывала хорошо прожаренную курицу и два гарнира из стручковой фасоли. Почти каждый раз она отправляла первую порцию обратно и при этом устраивала скандал официанту. Мы терпели ее выходки, потому что в целом она была безобидной. В итоге я решил, что буду обслуживать ее сам, независимо от того, моя ли это смена. Я понял, что все, чего она хотела, — это немного поболтать после заказа, и чтобы на курице были заметные следы от гриля. Я попросил повара, чтобы он готовил именно так, и с тех пор она больше никогда не возвращала курицу назад. © gravitywell42 / Reddit
Сотрудники терпеливые, молодцы. А клиентка, не совсем в адеквате. Одиночество и скука, не оправдывают скандалы и издёвки. Скажи словами, что ты хочешь, зачем буянить.
- Эти клиентки всегда приходили во вторник ровно в полдень. Они заказывали сэндвич с салатом из тунца и фруктами для дамы в шляпе, а для дамы с лаком для ногтей — сэндвич без огурца. Они сидели до двух часов дня, поглощая огромное количество холодного чая. Расплачивались наличными и всегда говорили: «Вот это точная сумма. Можете пересчитать». А чаевые всегда представляли собой купюру в 1 доллар, оставленную под стаканом у дамы в шляпе. © Hour_Type_5506 / Reddit
- Работаю продавцом и меня не перестают удивлять люди, которые приходят с утра без настроения, грубят, да еще требуют жалобную книгу. Я понимаю, что покупатель всегда прав, но я не приемлю грубого отношения. Одна мадам мне говорит: «Где ваша культура продавца?», а я ей: «А где ваша культура покупателя?» Сразу же завизжала, мол, позовите мне другого специалиста. Не понимаю, чего ожидают такие люди в ответ на грубость. Зачем приходить со своим плохим настроением и портить его другим, еще и удивляться? Палата № 6 / VK
- Работала в кафе официанткой. Долгое время за мной ухаживал обеспеченный мужчина. И вот как-то попала я в неприятную финансовую ситуацию. Обратилась к нему за помощью, он: «Встретимся у меня». Я, вся трясущаяся, отправилась к нему, а он встретил у порога, улыбнулся, поцеловал в щеку и молча сунул конверт с деньгами, захлопнув дверь. © Подслушано / Ideer
- 3 года работаю продавцом в зоомагазине. Некоторые покупатели умеют мозг выносить. Особенно люблю вот этих: «Девушка, мне нужны люксовые ботиночки для моей собачки королевских кровей! Весит она около пяти кило, шерстка у нее гладенькая, стопа примерно как мизинец моего мужа! Не могу я ее сюда привезти, вы что, не слышите, она королевских кровей?» И ты стоишь и думаешь, что клиент всегда прав... © Рабочие истории / VK
Важно: эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
А вот этих хозяев животных можно упрекнуть разве что в одном — в безграничной любви к питомцам:
Комментарии
Как любая изначально здравая и хорошая идея "клиент всегда прав" превратилась в пародию и издевательство.
Работала администратором в клинике и консультантом в бутике. Каких только клиентов не видела (кстати, чаще выгибалась именно те, кому ничего не нужно, сбрасывали негатив и уходили). Была одна женщина, пришла оформить справку (якобы). Долго стояла и кривлялась. Когда подошло время оплаты, снова начала выгибаться "Хочу безнал, но это частная клиника, вдруг вы мошенники, как я могу приложить карту, я вам не верю, а как выглядит терминал" (обычный, как везде), легла на стойку и перегнулась "посмотреть", после чего заявила "Нет, не буду вам ничего платить". И свалила. Многие со странностями, но когда пытаются издеваться над другими, это отвратительно.