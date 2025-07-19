20+ питомцев, которые появились буквально из ниоткуда и навсегда изменили жизнь своих людей

Иногда счастье приходит неожиданно. Вы узнаете его по пушистым бочкам, ушам, хвосту и лапам. Так случилось с героями нашей подборки. Они не планировали обзаводиться новыми членами семьи, но судьба распорядилась иначе и питомцы решили все за них, появившись в нужное время в нужном месте. Неожиданные гости не только прекрасно прижились, но и изменили жизнь своих людей к лучшему.

«Папа был категорически против того, чтобы мы брали еще одну собаку. Теперь они не разлей вода»

Чудеса случаются

Нас выгоняют со съемной квартиры — мол, собака портит мебель. Мы в панике, а тут еще на улице прибился больной котенок. Сердце не выдержало, взяли и его. Сижу, чуть не плачу — жилье не можем найти, деньги потратили на лечение кота. И тут вдруг звонит мужик, с которым мы давным-давно обсуждали аренду загородного дома. Мы уже забыли про него! Предлагает хорошую цену и на животных согласен. Жизнь налаживается!

«Мне пришлось уговаривать его годами»

Малышка с характером

Я не планировала заводить питомцев, потому что у меня уже были кот и кошка. Но как-то зимой, ближе к Новому году, я услышала на лестничной клетке мяуканье и открыла дверь. Кошечка была уставшая, грязная, такая маленькая — сердце сжималось от сочувствия. На следующий день я расклеила листовки о находке по району, разместила объявление в сети, но никто не отозвался. Это было странно, так как кошка была явно домашняя, молодая. Вот тут-то я должна была заподозрить неладное.

Осталась она у нас. Облюбовала под туалет самые экстремальные места, кусалась, ненавидела людей, кошек и все вокруг. Сильно я с нею намучилась. Но вот прошло всего три с половиной года, и она уже приходит ко мне мурчать, гладиться, играется со мной. Нужно было вылечить почки, чтобы она перестала гадить, покупать наполнитель, который нравится ей, не нарушать личные границы — и она стала даже похожа на нормальную кошку.

Брать животных с улицы — это лотерея. Нам досталась морально и физически нездоровая кошка, и только благодаря моему терпению, жалости и любви она осталась у нас. Но кошка этого, конечно же, не ценит.

«Пришлось умолять, чтобы оставить Сашими у нас. Теперь кошара выбирает его»

Переезд — не повод бросать членов семьи

Соседи бросили молодого кота, потому что переехали. Переехали, к слову, в соседний город на своей машине. Кота я забрала себе, хотя до этого кошек не любила и заводить не планировала. Думала, отдам кому-нибудь, как только найду ответственные руки. А потом пожила с ним и отдавать передумала. С тех пор кот переезжал со мной не раз: выкупала для него целое купе, отменяла невозвратные рейсы, когда из-за ошибки его собирались отправить в багаж, тайно держала в съемных квартирах. Я обожаю этого кота! Он послушный, умный, активный. Смотрю на него и не понимаю, как его можно было бросить. Всегда говорю ему: «Не в переезде дело, Кот, а в людях». Он, кажется, все понимает. Теперь я люблю котов. © Подслушано / Ideer

«Если эта собака переступит порог нашего дома, я съезжаю»

Даже сердце Снежной королевы может растаять от любви к животному

Снимаем дешевую квартиру — и то едва хватает на оплату. Владелица — жесткая девица. Говорит: «Увижу животных — вмиг выселю». Ноябрь. Холодрыга. Муж приносит щенка. Ну как не спасти? Прячем, пока ищем ему дом. Тут заявляется хозяйка. Кто-то из соседей сдал. Мысленно прощаемся с жильем, как вдруг владелица говорит: «Слышала, вы щенка подобрали? В этой квартире собаке будет тесно. А ну-ка давайте мне, пристрою». В итоге она оставила щенка себе и еще потом скидку нам сделала. А все потому что с собакой счастливее стал человек.

«Первое фото сделано, когда мы нашли ее на улице, полную блох. Сейчас у нее даже есть свое кресло»

Ого, я никогда в жизни не видела таких ушей! © eucalyptae / Reddit



Чудесное воссоединение

Когда мне было восемь лет, поехали с родителями на турбазу. Там в первый же день к нам прибился маленький котенок. Весь отдых я беспрерывно возилась с малышом: играла, кормила и, даже несмотря на запрет мамы, укладывала с собой спать. Однако пришло время уезжать, и его взять не разрешили. Он бежал за мной до самых ворот, а потом долго смотрел вслед машине. Потерянный и одинокий. Примерно на половине пути мое нытье достало родителей, и папа развернул машину. Кот счастливо живет с нами вот уже десять лет. © Подслушано / Ideer

«Папа сказал, что я могу переехать, только если избавлюсь от своей кошки»

Счастье приходит нежданно, негаданно

После смерти своего первого пса я решила, что в жизни больше не заведу собаку. Никогда. Я даже пробовала посмотреть щенка, но меня выворачивало только от собачьего запаха (необъяснимое явление). И вот еду с кошкой на прививку — два щенка сидят в коробке. Я решила, что возьму их и пристрою. Девчонка была визгливая, а пацан скромняга — тихо сидит, спит на выделенном коврике. Девочка уехала в первый же день, а у пацана начали лезть глисты, потом он простыл. Его много кто хотел забрать, но в итоге это чудо осталось со мной и вот уже 10 лет мы счастливы вместе.

«Еще несколько лет назад этот человек ненавидел кошек, а теперь каждый вечер происходит вот что»

Выбор был очевиден

Долго с мужем выбирали котенка в интернете. Присматривались к окрасу и описанию характера каждого, сохранили несколько объявлений и начали звонить по номерам. Уже договорились о просмотре. Утром возвращалась из магазина и увидела маленького котенка у подъезда. Сердце сжалось от мысли, что скоро и у нас будет такой малыш. Открыла двери подъезда, поднялась на свой 4 этаж. И тут поняла, что все это время котенок бежал за мной. Он преданно смотрел мне в глаза, решила накормить его. Пустила животное в квартиру и сразу пошла на кухню за молоком и едой. Начала подзывать, но котенок не подходил. С тарелкой в руках начала искать его по квартире. И тут увидела картину, которая поразила. Малыш каким-то чудом забрался на наш синтезатор (мы с супругом музыканты), свернулся клубочком и уснул прямо на клавишах. Муж сказал, что иногда не люди выбирают животных, а наоборот, как в нашем случае. Так и поселился у нас котик по имени ФаСоль. © Палата № 6 / VK

«Мой папа хотел вернуть кота»

Этот снимок создает впечатление, что твой отец вот-вот отвлечется от кота и предложит мне горячего шоколада. © abraxas-exe / Reddit

Собака — повод завести друзей

У меня появилась собака. И — ух ты, — я впервые за 4 года начала знакомиться с соседями! Со всеми собачниками с ближайших улиц. Они все милые и интересные. Ко мне подходят незнакомые парни, говорят, что мой пес просто красавчик, все его тискают, а он только и рад. А я-то вообще в шоке, сколько хороших людей рядом живет, и свежий воздух 3 часа в день, и столько радости. Собака — спасение! © Подслушано / Ideer

Вселенная, услышь меня!

Я переехала в большую квартиру и сразу подумала, что тут не хватает еще одного кота. Вселенная меня услышала и послала мужика с котячьим «прицепом». Арчик — полосатый кот средних лет. С моей Кошкой у них пока что натянутые отношения, но как будто за 2 недели стали немного теплее. Арчи любит погреть пузико на солнышке и доесть влажный корм из кошиной миски. Он ну очень фотогеничный.

Бабуля передумала

Моя 86-летняя бабушка никогда не любила домашних животных, считая их слишком «пахучими». Но после того, как она погостила пару месяцев у тети, в ее телефоне появилось более 50 фото с тетиным котом. Кажется, теперь он ее любимый внук. © echoesechoing / Reddit

«Я разозлился на жену за то, что она принесла домой котенка. А теперь он мой сын»

Тут и тест ДНК не нужен. Сходство налицо! © KrazyAboutLogic / Reddit

Папа не устоял

С детства очень хотела собаку, но родители были против, так как это большая ответственность, к которой, по их мнению, я была не готова. Как-то раз в выходной они, как обычно, пошли за покупками. Прошло несколько часов после их ухода. Слышу, как открывается входная дверь, бегу встречать и вижу у папы в руках большую картонную коробку, а в ней крохотного щеночка. Моему счастью не было предела! Когда я отошла от шока, то все-таки спросила, как же они решились купить собаку, если были против? Оказалось, что они проходили мимо животных и увидели далматинцев. Продавец предложил погладить щеночка. Как только папа взял малыша на руки, тот сразу начал вилять хвостом и облизывать ему лицо. Он просто не смог положить его обратно. © Подслушано / Ideer