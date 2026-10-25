18 человек, которые однажды встретились со знаменитостью и получили историю на всю жизнь

Интересное
25.10.2026
18 человек, которые однажды встретились со знаменитостью и получили историю на всю жизнь

Некоторые из нас бережно хранят открытки и фото с подписью знаменитого актера, ведущего или писателя. И если одни специально пришли на творческую встречу со звездой, то другие несколько суток гонялись за автографом, ну а кое-кто даже не понял, с кем он столкнулся. Зато у каждого из них остались теплые воспоминания о таком событии. А бонусом к этой статье идет история про поэта, творчество которого никак не хотели оценить в районной газете.

  • Было мне года три-четыре. Жили мы тогда в Саратовской области. И вдруг папа говорит: «Поехали, там на речке Винни-Пух сейчас с дедушкой!» Мое детское воображение представило мишку из мультфильма. И вот мы приезжаем. Я смотрю — а рядом с моим дедом стоит Евгений Леонов, который просто умеет таким же голосом разговаривать. Я посмотрел на папу и сказал: «Это кто? Где Винни-Пух?» — после чего Евгений Павлович рассмеялся. На память об этой встрече он оставил нам автограф, на котором упоминается наш папа Виталик, мама Тоня, сестра Ирина, я и даже наша собака — кавказская овчарка Айна.
Shutnik0242
только что

У нас фильм снимался,забыл название,так вот там Е.Леонов,в озеро забредал.А было это очень глубокой осенью!

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  • Работаю в фотоателье. Пришли две тетушки в возрасте. Обе веселые, говорливые. Рассказали, что у них встреча выпускников, и вот все съехались с разных концов света. И надо бы сделать всем значки с логотипом учебного заведения. Мы значки не делаем, и было решено сделать наклейки на них. Долго правили их макет, они звонили кому-то, что-то добавляли. Долго провозились, но в итоге все остались довольны.
    Одна тетушка говорит: «Девушка! Вы такая внимательная, столько времени на нас потратили. Хочется вам что-нибудь подарить». Вторая сначала предлагает купить конфет, а потом выдает: «Может, мы у Сашки для нее автограф возьмем? Девушка, Александр Друзь наш одногруппник, мы принесем вам его автограф». И умчались. Через несколько дней коллеги передали мне открытку с подписью: «С благодарностью, А. Друзь».
  • Довелось мне побывать на творческом вечере Николая Дроздова. Было чувство, будто зашел в гости к любимому дедушке, который тебе всегда рад и уже ждал. Это был творческий вечер, без какой-то особой темы. Николай Николаевич рассказывал о своем прошлом, детстве, программе «В мире животных», съемках и поездках, спел три песни. Было много хороших шуток. И посмеялись, и подумали, и узнали новое.
    На тот момент Николаю Николаевичу было 84 года. Он провел все мероприятие стоя, а это вообще-то 2,5 часа вместо заявленных двух. Даже не присел, хотя специально подготовленный стул находился рядом. Если бы не организаторы, которые начали «закруглять» выступающего, он явно мог бы продолжать еще пару часов.
© Spectator33 / Pikabu
Конфуз
только что

Наверное, единственный человек из медиа сферы, про которого нет ни одного плохого слова и сплетни!

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  • Мы с парнем Лешей пошли на спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в Нью-Йорке, где играл сам Том Фелтон. После представления мы, конечно же, планировали взять у него автограф и даже специально купили для этого книгу в театре.
    Когда мы вышли, у входа уже собралась толпа. Том стал подписывать то, что ему протягивали люди прямо перед нами. И тут мы уже подумали, что сейчас будет наша очередь. А он буквально пропустил книгу, которую протягивал Леша, и пошел дальше.
    На следующий день мы приехали к театру задолго до до окончания спектакля. После двух часов ожидания Том просто вышел из театра, сел в машину и... уехал. В итоге я решила, что мы попробуем еще один раз. Третий — и последний. В конце концов, самое главное уже произошло — мы увидели Тома Фелтона. Того самого Драко Малфоя из нашего детства. С третьей попытки у нас все получилось. Эта история точно останется с нами навсегда. А когда-нибудь мы расскажем ее нашим детям — и покажем им книгу с автографом Драко Малфоя.
ann_net.ru
  • Приехал к нам в город цирк. Сидим в зале, и у нас спрашивают: «Как раньше называли клоунов?» Я тут же отвечаю. Все удивились, откуда я знаю. А я однажды встретила Юрия Никулина. Кричу: «Товарищ клоун!..» — и бегу за ним. А он повернулся и ответил: «Я не клоун, а коверный». С тех пор я это слово и запомнила.
Ёжик в авокадо
только что

Эта история немного странная. Коверный клоун-это тот, кто выступает на протяжении всего представления, то есть это амплуа.Чтобы так раньше называли клоунов, я такого не слышала, хотя книгу Никулина очень люблю и знаю чуть ли не наизусть)

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Мужчина перебирал старые документы и нашел среди них приглашение в цирк, которое вручил его маме Юрий Никулин

  • Помню, как после выступления в нашем городе группы «Король и Шут» вокруг музыкантов собралась толпа поклонников: все просили автографы и общее фото. Я стоял за ограждением один. Михаил Горшенев прошел мимо толпы, остановился напротив меня, улыбнулся по-доброму и протянул руку. В ответ я с радостью протянул ему свою. Это была наша последняя встреча. Сейчас я включил завершающую композицию мюзикла «Тодд» — видео, где звучит голос Михаила. Растрогался...
  • Начало 2000-х. После концерта группы «Пикник» мы с мамой и другими фанатами ждем артистов у черного входа, дабы заполучить автографы. Поздняя осень, почти полночь, холодает, и никто не выходит. Охранник сказал, что проведет к группе одного человека со всеми плакатами и прочим. Выбор пал на маленькую меня. И вот я с охапкой плакатов и дисков бреду по коридорам концертного зала «Октябрьский». У группы была тусовка, и меня тепло приняли, обняли, все подписали! Вышла я в лучах славы: толпа ликовала, а я была самым счастливым ребенком.

Автор этого фото показал автограф, который в 1986 году Георгий Вицин дал его дяде

Интересно, что и Юрий Никулин, и Евгений Моргунов, и Георгий Вицин в дополнение к подписи часто рисовали забавные карикатуры на самих себя.

  • В 2012 году у нас проходил кинофестиваль, и мы с дочкой получили автограф от Венсана Касселя. Через несколько лет он приехал на очередной фестиваль, и дочь показала ему фото, на котором он дает ей автограф. Это произошло после закрытого показа, когда у нас было время подойти к артистам. Венсан Кассель удивился, сказал, что девочка выросла, и оставил ей повторный автограф.
murena1979
murena1979
  • Оказался я как-то на выступлении Дарьи Донцовой. На автограф-сессии сцена высокая, ступеньки крутые, перил нет. Люди говорят: «Ничего, поднимемся». Донцова строго так говорит: «Что значит ничего? Должно быть комфортно и безопасно». Сказала организаторам стоять у лестницы и помогать. И о себе подумала: сначала у нее был стол низкий, а стул высокий — так она попросила поменять, чтобы удобно было сидеть и подписывать книги. Человек за минуту отметил все эти нюансы и позаботился о людях. Браво!
vitaliyvoronin
  • Ехала я из Невады в Лос-Анджелес, и меня периодически обгонял красный спорткар. С его водителем мы периодически встречались на немногочисленных заправках — высокий, крепкий мужик. Я не сразу поняла, что вижу Дольфа Лундгрена, а на третьей остановке сообразила, кто это, но сделала вид, что не узнала. Перед подъездом к Лос-Анджелесу он подошел ко мне знакомиться и оставил автограф на журнале. Сыну подарила.
_tka4enko_buyer_us_

Девушка простояла два часа в очереди за автографом от Николая Костера-Вальдау

nur_makhanova
  • Было это лет 20 назад. Мы с родителями летели во Франкфурт. И так вышло, что для меня билет взяли в последний момент, поэтому сидел я отдельно от родителей через несколько рядов.
    Мне тогда было около 10-11 лет, я был очень общительным ребенком. На тот момент я сильно увлекался шахматами и возил с собой карманный набор. Полет продолжался пару часов, соответственно, чтобы не скучать, я предложил соседу сыграть в шахматы. Сыграли две партии. Я обе проиграл. Но все равно было интересно. А когда мы уже выходили из самолёта, мама спросила у меня: «Ты хоть автограф-то взял?»
    Оказалось, что это был Томас Андерс из «Modern Talking». Как он выглядит, мне тогда, к сожалению, было не известно. Поэтому и не узнал. Но потом осознал, что многие его песни я знал наизусть. И хоть остался без автографа, нисколько не жалею, ведь теперь у меня есть гораздо более яркое воспоминание.
  • Это единственный мой автограф Евгения Гришковца — и то потому что он сам остановился у нашего столика после концерта. Точнее, его другие тормознули за автографом. Ну я и не растерялась. Он тогда очень хорошо выступал с группой «Бигуди». Автограф в прихожей висел долго, пока не потерялся при переездах. Приключений мне реально хватило выше крыши. Спасибо, Евгений.
okzusakonava
okzusakonava
  • В этом году мне посчастливилось отправиться в Нью-Йорк. Я давно мечтала там побывать, и не только чтобы посмотреть сам город: меня манила возможность встретить кого-то из американских знаменитостей. Хоть я особо и не надеялась, мне все же крупно повезло! Однажды утром я прогуливалась по парку и увидела на скамейке Джима Керри. Он просто сидел и кормил голубей. Конечно, он был в очках и кепке, но этого человека просто невозможно не узнать! Я стояла в десяти метрах от любимого актера и не знала, что мне делать дальше: мне не хотелось лезть со своими «дайте автограф», но и возможность упускать не хотелось. И тут Джим заметил меня, подозвал к себе, попросил мой телефон и сфоткал нас. На прощание он пожал мне руку и пожелал хорошего дня. Никогда бы не подумала, что он окажется таким простым и открытым человеком. Теперь я люблю Джима еще больше.

Водитель, который возил Саммо Хуна на съемках во Владивостоке, попросил актера оставить ему автограф

  • Очень люблю творчество Сергея Лукьяненко. В 2024 году у меня получилось с ним встретиться на ИТ-конференции. После прочтения «Поисков утраченного завтра» поймал себя на мысли, что просто хочется сказать спасибо за все приключения, о которых я читал. Через пару недель в интернете наткнулся на новость, что Сергей Лукьяненко выступит на конференции в качестве приглашенного гостя. Я купил книгу для автографа, занял место в первом ряду, слушал других спикеров и ждал встречи.
    Когда по счастливой случайности Сергей сел на соседнее со мной кресло в ожидании своей очереди на сцене, я, честно говоря, знатно удивился. Получилось и спасибо сказать, и руку пожать, и автограф взять. Писатель пришел в конференц-зал минут за 15 до своего выхода, так что у меня было достаточно времени, чтобы задать несколько вопросов. Получил от мэтра рекомендации насчет отечественной фантастики и заодно узнал, какие свои серии и рассказы Сергею ближе всего.

Бонус: в маленьких городах и селах тоже есть свои знаменитости

На заре своей карьеры автор этой статьи иногда готовила материалы для небольшой районной газеты. Ее редакцию регулярно навещал житель соседней деревни — солидный мужчина лет семидесяти, который после выхода на пенсию обрел новое призвание и начал писать стихи. Ну а поскольку в наши дни издать свою книгу малым тиражом довольно просто — были бы деньги, он уже собрал небольшую библиотечку своих творений. И вроде бы все хорошо, но местная газета никак не хотела публиковать его произведения в разделе «Наши таланты».

Сразу скажу, что я видела эти стихи и считаю, что главред была совершенно права, когда разными путями увиливала от их публикации. Но в какой-то момент она все же махнула рукой и разрешила разместить творения доморощенного поэта. На следующий день автор примчался в редакцию с новым требованием: он посчитал количество опубликованных строк и прикинул, какой ему полагается гонорар. За ним-то он и приехал. Не помню уже, чем завершилась эта эпопея. Надеюсь, что редактор как-то умудрилась разрулить ситуацию.

А вот вам статья про 11 детей и внуков знаменитых актеров, которые играют в свежих сериалах так, будто талант передается по наследству.

Комментарии

Уведомления
Ёжик в авокадо
только что

Конечно, иногда автографы можно дорого продать) Больше ценности я в них, честно говоря, не вижу, но я всегда была совершенно никакущей фанаткой.
А вот истории про приятные встречи-это здорово.

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Конфуз
только что

Здорово, кто-то кого-то встречает и все такое
А мне под нос поставь - не увижу 😅🤣🤣🤣 Разве что пнут и носом ткнут :)

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