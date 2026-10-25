У нас фильм снимался,забыл название,так вот там Е.Леонов,в озеро забредал.А было это очень глубокой осенью!
18 человек, которые однажды встретились со знаменитостью и получили историю на всю жизнь
Некоторые из нас бережно хранят открытки и фото с подписью знаменитого актера, ведущего или писателя. И если одни специально пришли на творческую встречу со звездой, то другие несколько суток гонялись за автографом, ну а кое-кто даже не понял, с кем он столкнулся. Зато у каждого из них остались теплые воспоминания о таком событии. А бонусом к этой статье идет история про поэта, творчество которого никак не хотели оценить в районной газете.
- Было мне года три-четыре. Жили мы тогда в Саратовской области. И вдруг папа говорит: «Поехали, там на речке Винни-Пух сейчас с дедушкой!» Мое детское воображение представило мишку из мультфильма. И вот мы приезжаем. Я смотрю — а рядом с моим дедом стоит Евгений Леонов, который просто умеет таким же голосом разговаривать. Я посмотрел на папу и сказал: «Это кто? Где Винни-Пух?» — после чего Евгений Павлович рассмеялся. На память об этой встрече он оставил нам автограф, на котором упоминается наш папа Виталик, мама Тоня, сестра Ирина, я и даже наша собака — кавказская овчарка Айна.
- Работаю в фотоателье. Пришли две тетушки в возрасте. Обе веселые, говорливые. Рассказали, что у них встреча выпускников, и вот все съехались с разных концов света. И надо бы сделать всем значки с логотипом учебного заведения. Мы значки не делаем, и было решено сделать наклейки на них. Долго правили их макет, они звонили кому-то, что-то добавляли. Долго провозились, но в итоге все остались довольны.
Одна тетушка говорит: «Девушка! Вы такая внимательная, столько времени на нас потратили. Хочется вам что-нибудь подарить». Вторая сначала предлагает купить конфет, а потом выдает: «Может, мы у Сашки для нее автограф возьмем? Девушка, Александр Друзь наш одногруппник, мы принесем вам его автограф». И умчались. Через несколько дней коллеги передали мне открытку с подписью: «С благодарностью, А. Друзь».
- Довелось мне побывать на творческом вечере Николая Дроздова. Было чувство, будто зашел в гости к любимому дедушке, который тебе всегда рад и уже ждал. Это был творческий вечер, без какой-то особой темы. Николай Николаевич рассказывал о своем прошлом, детстве, программе «В мире животных», съемках и поездках, спел три песни. Было много хороших шуток. И посмеялись, и подумали, и узнали новое.
На тот момент Николаю Николаевичу было 84 года. Он провел все мероприятие стоя, а это вообще-то 2,5 часа вместо заявленных двух. Даже не присел, хотя специально подготовленный стул находился рядом. Если бы не организаторы, которые начали «закруглять» выступающего, он явно мог бы продолжать еще пару часов.
Наверное, единственный человек из медиа сферы, про которого нет ни одного плохого слова и сплетни!
- Мы с парнем Лешей пошли на спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в Нью-Йорке, где играл сам Том Фелтон. После представления мы, конечно же, планировали взять у него автограф и даже специально купили для этого книгу в театре.
Когда мы вышли, у входа уже собралась толпа. Том стал подписывать то, что ему протягивали люди прямо перед нами. И тут мы уже подумали, что сейчас будет наша очередь. А он буквально пропустил книгу, которую протягивал Леша, и пошел дальше.
На следующий день мы приехали к театру задолго до до окончания спектакля. После двух часов ожидания Том просто вышел из театра, сел в машину и... уехал. В итоге я решила, что мы попробуем еще один раз. Третий — и последний. В конце концов, самое главное уже произошло — мы увидели Тома Фелтона. Того самого Драко Малфоя из нашего детства. С третьей попытки у нас все получилось. Эта история точно останется с нами навсегда. А когда-нибудь мы расскажем ее нашим детям — и покажем им книгу с автографом Драко Малфоя.
- Приехал к нам в город цирк. Сидим в зале, и у нас спрашивают: «Как раньше называли клоунов?» Я тут же отвечаю. Все удивились, откуда я знаю. А я однажды встретила Юрия Никулина. Кричу: «Товарищ клоун!..» — и бегу за ним. А он повернулся и ответил: «Я не клоун, а коверный». С тех пор я это слово и запомнила.
Эта история немного странная. Коверный клоун-это тот, кто выступает на протяжении всего представления, то есть это амплуа.Чтобы так раньше называли клоунов, я такого не слышала, хотя книгу Никулина очень люблю и знаю чуть ли не наизусть)
Мужчина перебирал старые документы и нашел среди них приглашение в цирк, которое вручил его маме Юрий Никулин
- Помню, как после выступления в нашем городе группы «Король и Шут» вокруг музыкантов собралась толпа поклонников: все просили автографы и общее фото. Я стоял за ограждением один. Михаил Горшенев прошел мимо толпы, остановился напротив меня, улыбнулся по-доброму и протянул руку. В ответ я с радостью протянул ему свою. Это была наша последняя встреча. Сейчас я включил завершающую композицию мюзикла «Тодд» — видео, где звучит голос Михаила. Растрогался...
- Начало 2000-х. После концерта группы «Пикник» мы с мамой и другими фанатами ждем артистов у черного входа, дабы заполучить автографы. Поздняя осень, почти полночь, холодает, и никто не выходит. Охранник сказал, что проведет к группе одного человека со всеми плакатами и прочим. Выбор пал на маленькую меня. И вот я с охапкой плакатов и дисков бреду по коридорам концертного зала «Октябрьский». У группы была тусовка, и меня тепло приняли, обняли, все подписали! Вышла я в лучах славы: толпа ликовала, а я была самым счастливым ребенком.
Автор этого фото показал автограф, который в 1986 году Георгий Вицин дал его дяде
Интересно, что и Юрий Никулин, и Евгений Моргунов, и Георгий Вицин в дополнение к подписи часто рисовали забавные карикатуры на самих себя.
- В 2012 году у нас проходил кинофестиваль, и мы с дочкой получили автограф от Венсана Касселя. Через несколько лет он приехал на очередной фестиваль, и дочь показала ему фото, на котором он дает ей автограф. Это произошло после закрытого показа, когда у нас было время подойти к артистам. Венсан Кассель удивился, сказал, что девочка выросла, и оставил ей повторный автограф.
- Оказался я как-то на выступлении Дарьи Донцовой. На автограф-сессии сцена высокая, ступеньки крутые, перил нет. Люди говорят: «Ничего, поднимемся». Донцова строго так говорит: «Что значит ничего? Должно быть комфортно и безопасно». Сказала организаторам стоять у лестницы и помогать. И о себе подумала: сначала у нее был стол низкий, а стул высокий — так она попросила поменять, чтобы удобно было сидеть и подписывать книги. Человек за минуту отметил все эти нюансы и позаботился о людях. Браво!
- Ехала я из Невады в Лос-Анджелес, и меня периодически обгонял красный спорткар. С его водителем мы периодически встречались на немногочисленных заправках — высокий, крепкий мужик. Я не сразу поняла, что вижу Дольфа Лундгрена, а на третьей остановке сообразила, кто это, но сделала вид, что не узнала. Перед подъездом к Лос-Анджелесу он подошел ко мне знакомиться и оставил автограф на журнале. Сыну подарила.
Девушка простояла два часа в очереди за автографом от Николая Костера-Вальдау
- Было это лет 20 назад. Мы с родителями летели во Франкфурт. И так вышло, что для меня билет взяли в последний момент, поэтому сидел я отдельно от родителей через несколько рядов.
Мне тогда было около 10-11 лет, я был очень общительным ребенком. На тот момент я сильно увлекался шахматами и возил с собой карманный набор. Полет продолжался пару часов, соответственно, чтобы не скучать, я предложил соседу сыграть в шахматы. Сыграли две партии. Я обе проиграл. Но все равно было интересно. А когда мы уже выходили из самолёта, мама спросила у меня: «Ты хоть автограф-то взял?»
Оказалось, что это был Томас Андерс из «Modern Talking». Как он выглядит, мне тогда, к сожалению, было не известно. Поэтому и не узнал. Но потом осознал, что многие его песни я знал наизусть. И хоть остался без автографа, нисколько не жалею, ведь теперь у меня есть гораздо более яркое воспоминание.
- Это единственный мой автограф Евгения Гришковца — и то потому что он сам остановился у нашего столика после концерта. Точнее, его другие тормознули за автографом. Ну я и не растерялась. Он тогда очень хорошо выступал с группой «Бигуди». Автограф в прихожей висел долго, пока не потерялся при переездах. Приключений мне реально хватило выше крыши. Спасибо, Евгений.
- В этом году мне посчастливилось отправиться в Нью-Йорк. Я давно мечтала там побывать, и не только чтобы посмотреть сам город: меня манила возможность встретить кого-то из американских знаменитостей. Хоть я особо и не надеялась, мне все же крупно повезло! Однажды утром я прогуливалась по парку и увидела на скамейке Джима Керри. Он просто сидел и кормил голубей. Конечно, он был в очках и кепке, но этого человека просто невозможно не узнать! Я стояла в десяти метрах от любимого актера и не знала, что мне делать дальше: мне не хотелось лезть со своими «дайте автограф», но и возможность упускать не хотелось. И тут Джим заметил меня, подозвал к себе, попросил мой телефон и сфоткал нас. На прощание он пожал мне руку и пожелал хорошего дня. Никогда бы не подумала, что он окажется таким простым и открытым человеком. Теперь я люблю Джима еще больше.
Водитель, который возил Саммо Хуна на съемках во Владивостоке, попросил актера оставить ему автограф
- Очень люблю творчество Сергея Лукьяненко. В 2024 году у меня получилось с ним встретиться на ИТ-конференции. После прочтения «Поисков утраченного завтра» поймал себя на мысли, что просто хочется сказать спасибо за все приключения, о которых я читал. Через пару недель в интернете наткнулся на новость, что Сергей Лукьяненко выступит на конференции в качестве приглашенного гостя. Я купил книгу для автографа, занял место в первом ряду, слушал других спикеров и ждал встречи.
Когда по счастливой случайности Сергей сел на соседнее со мной кресло в ожидании своей очереди на сцене, я, честно говоря, знатно удивился. Получилось и спасибо сказать, и руку пожать, и автограф взять. Писатель пришел в конференц-зал минут за 15 до своего выхода, так что у меня было достаточно времени, чтобы задать несколько вопросов. Получил от мэтра рекомендации насчет отечественной фантастики и заодно узнал, какие свои серии и рассказы Сергею ближе всего.
Бонус: в маленьких городах и селах тоже есть свои знаменитости
На заре своей карьеры автор этой статьи иногда готовила материалы для небольшой районной газеты. Ее редакцию регулярно навещал житель соседней деревни — солидный мужчина лет семидесяти, который после выхода на пенсию обрел новое призвание и начал писать стихи. Ну а поскольку в наши дни издать свою книгу малым тиражом довольно просто — были бы деньги, он уже собрал небольшую библиотечку своих творений. И вроде бы все хорошо, но местная газета никак не хотела публиковать его произведения в разделе «Наши таланты».
Сразу скажу, что я видела эти стихи и считаю, что главред была совершенно права, когда разными путями увиливала от их публикации. Но в какой-то момент она все же махнула рукой и разрешила разместить творения доморощенного поэта. На следующий день автор примчался в редакцию с новым требованием: он посчитал количество опубликованных строк и прикинул, какой ему полагается гонорар. За ним-то он и приехал. Не помню уже, чем завершилась эта эпопея. Надеюсь, что редактор как-то умудрилась разрулить ситуацию.
А вот вам статья про 11 детей и внуков знаменитых актеров, которые играют в свежих сериалах так, будто талант передается по наследству.
Комментарии
Конечно, иногда автографы можно дорого продать) Больше ценности я в них, честно говоря, не вижу, но я всегда была совершенно никакущей фанаткой.
А вот истории про приятные встречи-это здорово.
Здорово, кто-то кого-то встречает и все такое
А мне под нос поставь - не увижу 😅🤣🤣🤣 Разве что пнут и носом ткнут :)