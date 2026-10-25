18 человек, которые однажды встретились со знаменитостью и получили историю на всю жизнь

Некоторые из нас бережно хранят открытки и фото с подписью знаменитого актера, ведущего или писателя. И если одни специально пришли на творческую встречу со звездой, то другие несколько суток гонялись за автографом, ну а кое-кто даже не понял, с кем он столкнулся. Зато у каждого из них остались теплые воспоминания о таком событии. А бонусом к этой статье идет история про поэта, творчество которого никак не хотели оценить в районной газете.