Мои родители знали моего (уже бывшего) мужа дольше, чем я. Мама, папа и бабушка года три уже были его пациентами (он стоматолог) к моменту нашего знакомства. В какой-то момент мы поехали к родителям, чтобы уже официально в ином статусе его представить (они не знали про отношения). Мама и бабушка удивились, мило с ним общались и т.д. Папину реакцию никто не понял.

После нашего отъезда папа спросил у мамы, почему они себя вели, будто знакомы были. Мама очень смеялась😅 Просто для папы похож к врачу - стресс, знакомство с мужчиной единственной и любимой дочери - стресс, а врачи ещё и в маске на работе. Он его абсолютно не узнал и не понял, о чем мы все говорим🤣🤣