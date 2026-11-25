14 историй о знакомстве с родителями, которые через много лет захочется пересказывать внукам
Первое знакомство с будущей родней — это всегда шаг в неизвестность. Одни вспоминают эти истории с улыбкой: как они днями репетировали приветствие и надеялись на тихий ужин в кругу семьи. Другие делятся забавными ситуациями о том, как забыли вытащить из волос бигуди и съели всю сковородку мяса. Такие сюрпризы моментально становятся поводом для добрых шуток и воспоминаний.
А в конце расскажу вам историю, как очень необычный подарок превратил ужин в курьезную ситуацию.
- У меня было интересное знакомство со свекровью. Причем я познакомилась с ней дважды. Когда мне было 17-18, мы с подружкой проходили мимо стройки. Там вообще еще ничего не было, просто времянка стояла в стороне и перепаханная земля. Там сидела тетенька. Удивилась внезапным гостям и сразу пошла ставить чайник. Мы просидели, наверно, час. Нас накормили, напоили, поболтали о том о сем. Больше эту тетеньку не видели. Прошло 10 лет. Ухаживал за мной молодой человек, позвал на новогоднее празднование. Познакомил со многими, все по имени-отчеству, с одной дамой завязался разговор, мы стоим болтаем втроем... и тут он такой: «А, да, кстати. Это моя мама».
Оказывается, они работали в одном театре вместе и он привык в коллективах по имени-отчеству к ней обращаться. И да. Это была та самая тетенька.
- Мой муж — испанец. Он всегда обходил стороной свидания с моим папой. Мой папа под два метра ростом и под 100 кг массой. В день нашей первой поездки к родственникам он очень нервничал. Все дело закончилось баней. Счастливы вместе уже шесть лет, папа души в нем не чает, ибо прошел проверку на прочность. А эту историю мой муж по сей день рассказывает всем своим друзьям.
Автор заскочил к теще, а тут и сало соленое, и сало копченое, и борщ. Ну красота-то какая!
Ну, это не всё. Много чего не показал нам аффтор Адме, чем тёщенька угощала любимого затя. И самого главного нет к такому угощению!
- Во время знакомства моих родителей с моим парнем мама, мило улыбнувшись, попросила его сделать небольшой косметический ремонт кухни и прихожей вместе со мной во время их недельного отсутствия. Нам показали фронт работ, купили материалы и оставили одних в квартире. Мы все сделали в срок, но я немного обижалась из-за испорченного отдыха (парень был из другого города). Приняв работу, мама пошутила, что проверку ремонтом мы прошли. И действительно, у нас получился чудесный брак. Своему сыну предложу то же.
Ну, мама рисковала, как минимум, отношениями дочери с парнем. А вообще, кто знает, откуда у парня руки растут? Могли такого наремонтить!!
- Прошлым летом я поехал знакомиться с родителями своей девушки, а точнее, с мамой. Сам я из Москвы, а они жили в станице под Краснодаром. Сидим за столом, пришли бабушка с дедушкой, расспрашивают меня про планы на жизнь, как к их внучке отношусь. И тут неожиданно входит в комнату оно. Это была самая необычная кошка, которую я когда-либо видел. Вся облезлая, издавала непонятные звуки. Но в этот момент мама моей девушки спокойненько так сказала: «Джамиля, иди сюда, проголодалась, наверное». Вопрос, почему ее зовут именно Джамиля, а не Мурка, например, мне не давал покоя. И вот я подхожу к деду и спрашиваю: «А почему вы вашу кошку так назвали?» На что дед повернулся с неприкрытой довольной ухмылкой на лице и выдал: «А, ну тут все просто. Потому что у Ирки (мамы моей девушки) так бывшую свекровь звали».
- Первое знакомство с родителями мужа прошло просто феерически. Когда стол был накрыт и все уже сели, я решила незаметно подтянуть штаны, упершись ногой в перекладину под столом. Когда почти все у меня получилось, стол с грохотом перевернулся прямо на родителей парня, еда разлетелась по всей кухне. Пришлось сказать, что это я. Сейчас вспоминаем со смехом.
- Сын привел девушку знакомиться с родителями. Мать пожарила маленькую сковородку мяса и большую картошки на гарнир, ушла переодеваться. Пока молодые сидели за столом, девушка: «Ой, мяско вкусное, положу немного», потом еще и еще. Мать пришла: «А где мясо?» Сын: «Эм... мы съели случайно». Позже за ужином. Мать:
— Настя, картошечки положить?
— Нет, спасибо, я что-то наелась.
- Встречался с девушкой. И как-то зашли к моим родителям, но они там чем-то были заняты. Сидим мы с девушкой в комнате, ждем, болтаем. Заходит моя мама. Поздоровалась.
— Я так понимаю, вы Маша?
— Я Аня!
— Приятно познакомиться.
Мама развернулась и ушла. Я до этого встречался с двумя Машами, и у мамы закрепилось имя в памяти. Недавно виделся с Аней, иногда общаемся. До сих пор помнит, она и напомнила историю.
Автор был на выходных в гостях у родителей жены. Тесть похвастался раритетами для столярных работ
- Когда парень (сейчас он муж) знакомил меня со своими родителями, то будущая свекровь уточнила, есть ли у меня пищевые предпочтения, есть ли продукты и блюда, которые я не переношу и есть не буду. Все услышанное она записала в пухлый ежедневник. Она поймала мой вопросительный взгляд и пояснила, что у нее муж, 4 сына, 3 невестки, 6 внуков от года до 10 лет, и каждый что-то не ест. И у всех разное! Чтобы не забыть, она записывает и сверяется во время подготовки меню для семейных пиршеств. Через несколько месяцев, когда мы уже подали заявление в ЗАГС, я попала на празднование годовщины их со свекром свадьбы. Стол ломился: несколько видов горячего, салаты, нарезки, закуски. Но больше всего меня поразили маленькие подставки рядом с каждым блюдом, на которые были наклеены этикетки с составом. Даже если в составе было всего два ингредиента. Чуть не расплакалась прямо при всех.
Допускаю, что такой щепетильной она могла стать после приезда скорой на отек Квинке одного из многочисленных родственников…
- Парень решил познакомить с родителями. Я утром накрутила бигуди и так в них проходила день. Вечером снимаю, слегка поправляю волосы и иду такая красавица на встречу. Сидим за столом уже час, и тут слегка так провожу сзади под волосами и понимаю, что там остались бигуди! Волосы у меня длинные, а бигуди в придачу еще и мягкие, вот и не заметила. Стянула 3 штуки незаметно. И просто удивительно, что никто их не увидел, ведь они очень яркие — желтые, зеленые, красные. Либо родители мужа очень тактичные.
А этот пользователь делится вот таким девайсом. Это приспособление смастерил тесть для изготовления домашней колбасы
Сантехнические трубы, пистолет для герметика, строительные заклёпки...
Мммм, вкусняшечка!....
А чем насадка на обычную мясорубку не устроила? 🤔
- У самого был случай, еще во времена, когда общались по аське. Познакомился в сети, поболтали пару недель, обменялись фотками, решили встретиться. Договорились в субботу, днем, в кафешке, в центре Новосибирска. Пришел чуть раньше, сел за столик, заказал какой-то сок, сижу жду. Заходит она, машет рукой, идет к моему столику, мило улыбается. Следом за ней заходит какая-то тетя, лет на 25 старше. Девушка: «А это моя мама, она хочет посмотреть, как будет проходить у нас свидание, ей просто интересно, не обращай внимания». Извиняюсь, говорю, что я на такое не подписывался. Расплачиваюсь и ухожу. На следующий день эта же девушка уже сама мне пишет, извиняется за то, что случилось, предлагает снова встретиться, теперь точно-точно вдвоем. Приходит, нарядная, одна. Гуляем, мило болтаем. И тут замечаю: прохожие как-то странно косятся на кусты напротив нас. Приглядываюсь и вижу, что из-за кустов с другой стороны площадки с биноклем выглядывает ее мама. Обращаю внимание девушки на это. Она краснеет, извиняется, убегает. Больше я ее не видел.
- Знакомство с родителями девушки выпало на 8 Марта. Хотелось понравиться, сделать подарок матери девушки. Спросил у отца, что дарил он. Ответил, что теща его была в восторге от фартука и набора полотенец. Купил я набор ложек, красивый, думал: все, понравится точно, да и девушка говорила, что мать у нее — женщина простая. Пришел, подарил набор, вроде счастливая была, благодарила и приговаривала, мол, не стоило. А потом услышал, что девушке мать жалуется: «Жадный твой новый парень, вы не пара». И ведь расстались.
А зачем на первое знакомство что-то дарить?
Можно было ограничиться тортиком к чаю ну или небольшим букетом, это было бы более уместно, чем фартуки или ложки
- С семьей парня знакомы недавно, была в гостях пару раз. И тут меня позвали на дачу. Видимо, это была инициация. Как только мы вошли во двор, они все переоделись в какую-то робу и начали трудиться. Бегать с ведрами, краской, лопатами. Мне, как выяснилось, полагалось «сообразить обед». Поймите правильно, я не сижу в стороне, когда еду компанией на шашлыки, но там на стол «соображают» все, и не нужно накрывать стол на 5 человек. Уехала на такси. Теперь в гости не зовут.
Эм, после такого непродолжительного знакомства требовать обед без предупреждения?
Воспитание им не отсыпали?
- С мужем уже 30 лет. Наши мамы познакомились в день свадьбы, пока готовили стол и ждали нас из ЗАГСа. Свекровь спросила у моей мамы: «Вы меня к раковине не пустите? Мне надо там ноги помыть». Мама выпала в осадок, но пропустила. Выяснилось, что речь шла о куриных окорочках, главном блюде на нашем свадебном столе.
Автор делится занимательной историей. У тестя упала в огороде липа. Он не дал ей пропасть и сделал из нее светильник в комнате у собаки
- Один раз мой кавалер сказал: «У меня сейчас для тебя есть сюрприз» — и отвез в ресторан. Сидим, и тут он сообщает, что сейчас приедет его мама. Думаю: наверное, привезет сюрприз. Она и правда приезжает: «Мне про вас сын рассказывал, поэтому для вас презент». И достает из пакета что-то непонятное. Говорит, мол, откройте. Я открываю, смотрю, а там красный комплект белья, но примерно размера моего папы. Мама смотрит на меня и улыбается. Я тоже улыбаюсь. Обе выглядим довольными собой. Мама говорит: «Мне сын сказал, что вы такая шикарная девушка, поэтому я сразу поняла, что вам такое надо». А мне такое вообще не надо! Не задались у нас отношения ни с парнем с этим, ни с мамой его.
А вот еще несколько забавных историй о встрече с родней:
Комментарии
У меня не было никаких торжественных знакомств. С родителями будущего мужа столкнулись в коридоре - мы уходили, они возвращались домой. Перекинулись парой слов и разошлись. Отношения сейчас очень хорошие, дружеские))) Муж с моими родителями встречался первый и единственный раз в день свадьбы.
Концепцию знакомства в форме семейного ужина или вроде того не понимаю. Сидеть с незнакомыми людьми, беседовать ни о чем - зачем? Это как минимум скучно. А пообщаться еще успеется миллион раз, если отношения сложатся.
Мои родители знали моего (уже бывшего) мужа дольше, чем я. Мама, папа и бабушка года три уже были его пациентами (он стоматолог) к моменту нашего знакомства. В какой-то момент мы поехали к родителям, чтобы уже официально в ином статусе его представить (они не знали про отношения). Мама и бабушка удивились, мило с ним общались и т.д. Папину реакцию никто не понял.
После нашего отъезда папа спросил у мамы, почему они себя вели, будто знакомы были. Мама очень смеялась😅 Просто для папы похож к врачу - стресс, знакомство с мужчиной единственной и любимой дочери - стресс, а врачи ещё и в маске на работе. Он его абсолютно не узнал и не понял, о чем мы все говорим🤣🤣