Когда за окном сереет небо, а все вокруг кутаются в шарфы и пуховики, самое время сбежать туда, где зима звучит совсем иначе. Кто-то отправляется в погоню за северным сиянием, кто-то — осваивает горные лыжи и открывает для себя новые блюда, пробуя оленину или сюрстрёмминг. В любом случае, холодный сезон — не повод ставить путешествия на паузу. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как неожиданно может ощущаться резкая смена климата.