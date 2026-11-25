13 человек выбрали отпуск в холода и вернулись с историями, которые бодрят не хуже пряного чая с корицей и имбирем
Истории
25.11.2026
Когда за окном сереет небо, а все вокруг кутаются в шарфы и пуховики, самое время сбежать туда, где зима звучит совсем иначе. Кто-то отправляется в погоню за северным сиянием, кто-то — осваивает горные лыжи и открывает для себя новые блюда, пробуя оленину или сюрстрёмминг. В любом случае, холодный сезон — не повод ставить путешествия на паузу. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как неожиданно может ощущаться резкая смена климата.
«Мое путешествие пришлось на полярную ночь. Впечатлила невероятной красоты луна, парящее Баренцево море, вкуснейшие морепродукты и зеленые лучики Северного сияния»
ksu__monyak
- Поехала на новогодние в Мурманск. Стою на берегу Баренцева моря — красотища, северное сияние во все небо. Попросила какого-то мужичка из тургруппы меня сфотографировать. Он давай щелкать и так, и эдак, прямо в раж вошел. Мне аж неловко стало. Поблагодарила его, забрала телефон и обалдела — там полосы северного сияния у меня над головой как будто в виде сердца изогнулись. А мужичок это заметил и не упустил момент. Считаю, природа мне на что-то намекнула.
ADME
«Сегодня по пути в Териберку встретили лису-рыжую красу»
prickly_krot
- Всю жизнь живем на Урале. В декабре исполнили давнюю мечту: с мужем на годовщину съездили в Исландию. Красота невероятная! Но намерзлись там знатно на всех этих водопадах и ледниках. Возвращаемся спустя 10 дней домой, выходим из аэропорта в уральскую стужу, и тут мой муж снимает шапку, расстегивает куртку и блаженно вздыхает: «Ну наконец-то жара!»
ADME
«Путешествуя по Японии, провели один день в рыбацкой деревушке. Местная жительница даже пригласила нас к себе на чай и провела экскурсию по дому»
- На горнолыжном курорте встретила парня с очень знакомым лицом. Целый день думала, откуда я его знаю. Мало того, он тоже постоянно смотрел на меня! Я была уверена, что мы знакомы. В итоге я к нему подошла со словами: «Знакомы?». Он ответил, мол, возможно, но тоже не вспомнил. Прошло около двух недель Сегодня я узнала, что мы действительно знакомы. Мы всю жизнь живем в одном доме!
d.nekrasowa
«После новогодних мы с женой на месяц отправились в Красную Поляну. С собой взяли нашего замурчательного кота — он к путешествиям привычный»
- Мы с парнем решили поехать на Новый Год в гости к моим родителям в Североморск, сами живем в Питере. Купили билеты на поезд, собрали вещи, приехали в назначенный день на вокзал, и тут оказывается, что время отправления перепутали, то есть поезд наш уже в пути. Естественно, 30 декабря билеты на другой поезд не достать, только супердорогие, ну и решили ехать автостопом. Это было незабываемое приключение! Нас везли 2 фуры, 1 грузовичок, 4 легковых машины и в конце уже такси. И мы сделали это! 31 декабря до полуночи уже были на месте. Значит, чудеса все-таки случаются!
«В Карелии пробовали мороженое со вкусом креветок»
katerina_zhurauskaja
- Уговорила маму смотаться в Сочи в декабре — в ее 60 полезно подышать морским воздухом. На обратном пути проходим досмотр в аэропорту. Вижу, что мамину сумку пристально изучают. Сотрудник наклоняется к ней, что-то шепчет. Мама смущенно кивает, открывает сумку, и оттуда вываливается куча чурчхелы. Говорю: «Мам, куда тебе столько?» А она в ответ только пожала плечами: «На Новый год раздарю!»
ADME
«Тундра, живой краб, северное сияние, нырял за ежами»
kycher.m
- Была в Австрии на горнолыжном курорте. Еду с горы, любуюсь пейзажами, а недалеко от меня едут бабушка с дедушкой на лыжах и громко ругаются. В силу того, что немного знаю немецкий, слышала некоторые фразы типа «ты постоянно ноешь и ноешь» или «как я с тобой еще уживаюсь». И вдруг бабуля оступается и падает. Так дедушка сразу поменялся в лице, отстегнул ее лыжу, поднял, отряхнул, поцеловал бабулю со словами: «Я люблю тебя».
«Я обожаю пляжи, тропические леса и все места с голубой водой и солнцем. Никогда не думал, что мне так понравится Исландия. Водопады и абсолютная тишина, будто на другой планете»
Бонус
- Собирались зимой в отпуск в Таиланд. В день отъезда у нас выпало половина месячной нормы снега и ударили морозы — 25 °C. Добрались до аэропорта с трудом. А по прилете в Таиланд разница в температуре составила 55 градусов — вот это контраст!
Похоже, у зимы есть свой секрет: стоит однажды перестать воспринимать холод как причину остаться дома, и за морозными пейзажами, заснеженными дорогами откроется столько впечатлений, сколько не всегда найдешь в разгар лета. Вот еще больше уютных статей:
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