15 животных, которые знают, как уютно устроиться в холода
Животные
23.11.2026
С наступлением первых холодов у нас всех включается один и тот же режим: хочется закутаться в плед по самые уши, заварить кружку какао и никуда не выходить. Но, кажется, братья наши меньшие освоили науку домашнего хюгге куда лучше людей. Они безошибочно находят самые теплые точки в доме, придумывают хитрые уловки ради лишнего градуса комфорта и выглядят при этом настолько умилительно, что им прощается любая шалость.
«Во время зимнего шторма в Техасе я привел этого парня в дом, и теперь начинаю думать, что он уже не уйдет»
«Сэм обнаружил, что может залезть между слоями электроодеяла и уютно устроиться там, как в пещере»
- Утром собиралась на работу, открываю шкаф в прихожей — моего любимого длинного пуховика нет на вешалке. Обыскала всю квартиру, уже решила, что оставила его в гостях, пока не услышала из нижнего ящика комода подозрительное тихое сопение. Открываю ящик, а там наш шпиц стащил куртку с вешалки, свил из пуховых рукавов настоящее гнездо и спит, причмокивая во сне! Выглядел он таким счастливым, что я молча достала старое пальто и пошла на работу в нем.
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Нежные объятия и одеяла необходимы для защиты от холода
Пес с нетерпением ждет первого костра этой осенью больше, чем кто-либо другой в доме
- У нас дома живут два кота-соперника, которые летом даже в одной комнате находиться не могли. Но как только похолодало, так я застала на кровати невероятную картину: они лежали, вцепившись друг в друга лапами и укрывшись сверху моим пуховым одеялом до самых ушей! Холод оказался лучшим миротворцем: теперь у них строгое расписание — кто первый занял место под одеялом, тот греет спинку второму. Летом, чувствую, опять сделают вид, что незнакомы.
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Кисик точно знает, что в холода самое лучшее — это укутаться получше и сладенько поспать
Кое-кто решил заранее подготовиться к весне и закуклился. Чтобы потом стать большой и красивой... кошечкой
- Приехала в деревню к бабушке в разгар ноября и замерла на пороге: на печке мирно посапывали в обнимку старый рыжий кот, дворовый пес Шарик и огромный гусь. Бабушка только махнула рукой: «Да пусть греются, гусь первым в окно постучал, когда ветер поднялся, а эти двое ему место уступили!» Так и живут всю зиму втроем — ни одной ссоры, только дружное сопение на всю избу.
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«Почему он постоянно приносит мне носки?»
- Он очень любит своего хозяина. И наверняка думает, мол, пусть у тебя всегда будут теплые лапки. © Narwhalsareunicorn / Reddit
Этот котик готов к зимнему марафону пересмотра «Гарри Поттера». Присмотритесь к его лобику
- Осенью мы утеплили лоджию и сложили туда коробки со старыми свитерами. Через неделю мама пошла доставать теплые вещи, сунула руку в коробку и отдернула с криком — из глубины вязаного кома на нее возмущенно фыркнули и зашуршали колючками. Маленький лесной ежик пробрался на лоджию через открытую дверь, закопался в самый мягкий кашемировый свитер и решил перезимовать с комфортом!
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Вот он — максимальный комфорт в холодную ночь в Миннесоте. Мягкое, плюшевое, тяжелое одеяло
«Моя кошка часто мерзнет. И я связала ей вот такое»
Очень ,очень отлично ,но лучше бы кофточку,т к на ушки ничего одевать нельзя ,у них двойные ушки для двойного слуха.
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- Обалдеть! И сколько же времени она так пролежала? © SpiralGray / Reddit
- Целых 20 минут. Она была в каком-то особом настроении, поэтому почти не шевелилась. © a_meme_page / Reddit
- В магазине у входа на сквозняке стояла коробка с котятами. Я сразу их забрала, отогрела и выложила фото в чат района. А вечером в дверь позвонила продавщица того самого магазина, сердитая и растерянная: «Это вы забрали котят?» Оказалось, это были котята их магазинной кошки. Коробку специально поставили у блока холодильников, который дует горячим воздухом, а мама весь день искала детей. Котят мы вернули. Почти всех. Так у нас поселился Басюша.
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А вот еще подборочка историй про экзотических питомцев, жизнь с которыми превращается в первоклассную байку.
Фото на превью a_meme_page / Reddit, SpiralGray / Reddit
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Милая подборка! Сколько у меня было кошек и котов, только один любил лежать под одеялом. Остальные никак!
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