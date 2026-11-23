С наступлением первых холодов у нас всех включается один и тот же режим: хочется закутаться в плед по самые уши, заварить кружку какао и никуда не выходить. Но, кажется, братья наши меньшие освоили науку домашнего хюгге куда лучше людей. Они безошибочно находят самые теплые точки в доме, придумывают хитрые уловки ради лишнего градуса комфорта и выглядят при этом настолько умилительно, что им прощается любая шалость.