С возрастом ты уже наслушалась разной «философии» и начинаешь смотреть на то, что человек делает, а не на то, как он красиво говорит. И вот перед нами классический пикапер и газлайтер, который от скуки калечит жизни совсем юных Бэлы и Мери, и даже единственную женщину, которую любит, Веру, он сам же и губит. При этом в зрелости приходит и другое понимание: Печорин вовсе не умудренный жизнью мужчина, как казалось в школе, а очень молодой человек. Его знаменитое «я уже все пережил и ко всему охладел» — типичный затянувшийся юношеский максимализм. Становится ясно, что он не «познал жизнь», а просто рано выгорел из-за избалованности, вседозволенности и банального безделья — когда не нужно ни зарабатывать на жизнь, ни о ком заботиться, и куча свободного времени уходит на копание в себе.