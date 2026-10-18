20+ историй о школьных сочинениях, от которых так и веет ароматом пиццы из столовой

Все, наверное, помнят эти слова школьного учителя: «Открываем тетради, тема сочинения на доске. У вас сорок минут». Мы вдохновенно писали о том, как провели лето, кем хотим быть и каким мы видим лермонтовского Печорина. У каждого преподавателя литературы наберется коллекция перлов из опусов учеников. А еще во время написания школьных сочинений происходят истории, которые потянули бы на отдельный том.