20+ историй про студенчество, от которых на душе становится теплее, как от тарелки горячих пельменей

Годы своего беззаботного студенчества многие из нас вспоминают с особой теплотой. Студенческая пора — один из самых запоминающихся и светлых этапов жизни. Из стен университета мы выносим не только знания, бесконечные конспекты, колоритных преподавателей, которые делятся с нами частичкой души, но и потрясающие истории и радостные моменты. И стоит только вспомнить студенческие годы, как на лице появляется улыбка.