20+ историй про студенчество, от которых на душе становится теплее, как от тарелки горячих пельменей
Годы своего беззаботного студенчества многие из нас вспоминают с особой теплотой. Студенческая пора — один из самых запоминающихся и светлых этапов жизни. Из стен университета мы выносим не только знания, бесконечные конспекты, колоритных преподавателей, которые делятся с нами частичкой души, но и потрясающие истории и радостные моменты. И стоит только вспомнить студенческие годы, как на лице появляется улыбка.
- Я училась на старших курсах, а моя мама подрабатывала секретарем в том же институте. И вот приходим вместе в столовку на обед, а кассирша, которая славилась тем, что феноменально считала в уме и все про всех помнила, вдруг тычет в меня пальцем и маме говорит: «А вот эта в прошлый раз без хлеба брала!»
- Я декан физико-математической кафедры одного хорошего вуза, и я могу найти научное объяснение большинству явлений, с которыми я сталкивался. Но в это большинство не входит моя студентка. Началось с того, что задачи с единственным правильным алгоритмом решения она решала неправильно, но ответ всегда был верный. Как ей это удается, я не понимал. Был интересный случай в метро. Я разгадывал судоку 25×25. Когда оставалась одна цифра, понял, что допустил ошибку. Прорешал в голове и нашел решение в 4 шага. В это время она поменяла 1 цифру — и все сошлось. На мой вопрос, как она это просчитала, получил ответ:
— Никак. Просто подумала, что на этом месте должна быть другая цифра.
Декан КАФЕДРЫ?! Изумительно! Прямо новация какая-то в научном мире!
На кафедре ЗАВЕДУЮЩИЙ.
А вот ДЕКАН - на факультете.
Вот что бывает, когда два студента живут вместе и никто их не останавливает
- Мне однажды очень нравился один папин студент. Я мямлила, все не решалась сделать первый шаг, как-то проявиться, сообщить ему, что я женщина вообще-то, ого-го. И вот мне попался мотивационный пост, гласящий, мол, не рискуя, счастье не обретешь. Собрала волю в кулак. Позвала его пить кофе. Он согласился. Я собиралась часа четыре, нарядилась в пух и прах. Встретились. Он смотрит на меня и говорит: «Ничего себе, вылитый Алексей Михалыч!»
Как-то положил перед мамой две фотографии.
На первой я в примерно четырехлетнем возрасте, на второй - моя младшая дочь в том же возрасте.
И мама решила, что на обеих фотографиях я.
(Делаем скидку на ооочень солидный мамин возраст)
- Сдавала экзамен по «Зарубежной литературе» четыре раза за одну сессию! А потом узнала, что уже в первый раз преподаватель поставил в ведомость «отлично» и сдал ее в деканат. А меня заставлял приходить вновь и вновь. А все потому, что ему уж очень нравилось, как я читаю наизусть стихи немецких романтиков.
Девушка взяла на проверку тетради своих студентов и увидела прекрасное. Проверила как смогла
- Дело было в начале 2000-х. Был я тогда студентом и жил в общаге. Денег нет, а есть-то хочется. В таких случаях варил всегда суп. Из своего у меня была большая кастрюля, вода, соль и умение вкусно готовить. Шел в первую комнату с примерно такими словами:
— Я тут суп варить собрался. Все есть, а никакой косточки на бульон нет. Может, что-то завалялось?
Затем шел к другим:
— Я тут суп варю. Все есть а вот лук кончился, одолжи пару штук. Затем в третью комнату, там по этой схеме просил морковь, у четвертого человека картошки, у кого крупы или капусты. И вот так я собирал продуктов на суп. И варил литров 7-8 . Затем шел к первому человеку и говорил:
— Ты же мне помог косточкой. Пошли, супа налью. Только хлеба возьми, нет у меня. Кормил первого, потом шел ко второму человеку и тоже его звал на тарелку супа и тоже просил взять хлеба. И так по всем участникам. В итоге я разливал 5-6 тарелок. И мне оставалось пол кастрюли супа, куча хлеба и довольные соседи.
Всё бы хорошо только мороки на целый день. Это и называется работать за тарелку супа. И приемлемо только в детстве.
- Физику у нас преподавал и принимал Сергей Иванович Матвиенко. Он на экзамене официально разрешал пользоваться конспектами. Но не просто так, а с умом — конспекты лежали на столе, и через 40 минут после начала экзамена ты имел законное право подойти к столу и полистать свой конспект. Урок был простой: научить нас пользоваться источниками. Экзамен — это нервяк, ты мог просто забыть формулу. А зачем срезать студента, который умеет решить задачу, но забыл формулу, но при этом знает, где ее найти? А если студент не знает, как решить задачу, то и конспекты ему не помогут.
Классный приём. Заодно видно хозяина своих конспектов - легко ориентируется в разделах, в почерке, или накануне за ночь переписал всю тетрадь махом,не понимая, или вообще с чужой пришел
Когда ты в очередной раз опоздал на лекцию, а преподаватель отправляет старосте фотку
Когда в очередной раз adme зачем-то поменяли подпись к картинке, и смысл исчез
- Психфак. С коллегой принимаем кандидатский экзамен по психофизиологии. Отвечая по теме «метод полиграфии и его применение», аспирантка излагает историю детектора лжи. Рассказывает о том, как в древней Индии подследственный, отвечая на вопрос судьи, бил в гонг, и по звуку удара определяли, говорит ли он правду; как в древнем Китае определяли ложь по степени сухости риса во рту подозреваемого и т.д. Я и коллега не знали этого и офигели от глубины ее познаний. На вопрос, откуда она это знает, аспирантка, скромно потупившись, отвечает, что специально изучала много литературы по данной теме. Без сомнений ставим «отлично». Через неделю 11-летний сын буквально в тех же выражениях рассказывает мне эту же историю распознавания лжи и говорит, что узнал ее из сериала «Фиксики». Вывод: хорошие стали делать мультики, позволяют сдать кандидатский на 3-м году аспирантуры.
Нужно не только Новости смотреть,но и детские познавательные программы.
- Будучи студентом, подрабатывал я официантом. Первым моим местом работы был небольшой ресторанчик-пиццерия с итальянской кухней и, что самое главное, с шеф-поваром — настоящим итальянцем Массимо. В первые дни работы, изучая меню, я искренне удивился тому, что паста — это, оказывается, макароны. Массимо сильно возмутился моему умозаключению и сказал, что в обед угостит меня настоящей пастой собственного приготовления, чтобы я понял, что это такое, и никогда больше так не выражался. И действительно, в обед, Массимо презентовал мне пасту с тунцом. Немного пожевав, я выдал: «Массимо, макароны сырые, ты их немного не доварил». Крики на итальянском слышал весь зал и, наверное, даже за пределами ресторана. Ну не знал я тогда еще, что такое «al dente». Разговаривать Массимо со мной начал только спустя неделю.
Ни какого уважения к идеалу высокому! А вы видели Гамлета,в исполнении Высоцкого?
Преподавателю захотелось немного праздника, а до каникул еще далеко. А в обычной одежде преподаватель не пускает
Все начали ругать препода, а если почитать глубже комменты в первоисточнике, то оказывается, что препод просто создавал праздничное настроение проведя конкурс: у кого лучший костюм - тому зачет автоматом😊
Выиграл Заяц на последней парте
- Мама на каждую сотню пельменей делает один «счастливый». Либо перца в него побольше насыплет, либо чеснок вместо фарша положит. Как-то мы с друзьями пришли ко мне домой после пар. Были пельмени, мама предложила поесть. И вот друзья хвалят обед, говорят спасибо, а мама спрашивает: «Чего молчите, кому „счастливый“ достался?» Друг отвечает: «А... так это счастливый...» Короче говоря, друг мой оказался хорошо воспитан, он молча, не подавая виду, пережевал и проглотил этот «счастливый» наполненный перцем пельмень. Он думал, это хозяйка недосмотрела, и ни единой мышцей на лице не повел. Вот это воспитанность!
- Когда я пришел на 1 курс вуза 1 сентября, по привычке надев костюм и купив по дороге цветы, однокурсники и одногруппники начали смеяться вплоть до начала первой пары. Это был математический анализ, и преподавателем была женщина. После того, как я вручил ей цветы, она спросила:
— Какой проходной балл вы набрали при поступлении?
— Ровно 190!
Она меня похвалила и сказала:
— Такому ответственному студенту, который не забывает про такой ответственный праздник, как 1 сентября, ставлю зачет за 1-й семестр 1-й сессии.
Мы на экзаменах в Институте стелили белый ватман на стол ,,преподавателя, клали стопку чистой бумаги и ..ставили букет цветов. Сдавали хорошо, учили
Когда попадаются понимающие преподаватели
- У нас ведет самый лучший препод на свете. Именно его студенты чаще всего оказываются победителями всевозможных конкурсов. Ему 64 и мало того, что он может преподнести материал так, что даже кошка начнет шарить в логарифмах, так еще и каждая его пара — отдельный вид искусства. Мы и играем, и устраиваем дебаты, каждый экзамен он обыгрывает в стиле какого-нибудь телешоу. Но и это блекнет по сравнению с тем, что он устроил вместо защиты курсовой свое шоу «Голос»! Он сидел спиной к отвечающему, а если студент отвечал на отлично, то на телефоне включался звук нажатия кнопки. Он оборачивался, задавал пару-тройку вопросов, и, если студент справлялся, тот получал заслуженное «отлично» и маленькую статуэтку в стиле того же шоу с характерной надписью на основании — «КУРСАЧ». Вот это я понимаю — любовь к профессии и творческий подход.
С одной стороны да, здорово. А с другой... У этого преподавателя вряд ли была и есть семья. И на творчество и на близких, да ещё деньги заработать... Где время, Зин?
- Студент, первый курс. Пытался, как сейчас говорят, лайфхак изобрести. Пытался у продавцов за мелочь купить одну ранетку, три виноградины, один мелкий мандарин. Иногда срабатывало, и они просто набирали всего по одному, дарили со смехом. Как-то пожилой мужчина выцепил меня через несколько заходов. Помоги, мол, убраться. Подмел, он пакет фруктов разных вручил. Потом иду, слышу, кричит:
— Студент! Помоги разгрузить.
Пока разгружал грузик, он также фрукты, в довесок пакет риса и кусок мяса грамм на 500 вручил. Однажды помогал в лавке прибраться, рассчитывая на уже традиционный пакет. Молча сидим, чай пьем. Он внимательно на меня смотрит. Достает бумажку, ручку, пишет, складывает.
— Иди в ларек такой-то, записку отнеси, ты сам не открывай ее только.
Ок... Отношу, там читают. Заходи за ширму. Несут футболки, рубашки, джинсы, носки, кроссовки. Пару комплектов одежды собрали, с ног до головы.
А меня подобным образом в момент кризиса - азербайджанец и армянин выручили. На рынке у нас торговали и подарили мне куртку и обувь ) В них я пошел в универ.
Мужчина попросил дочь, которая на дизайнера учится, измерить диаметр трубы. Вот что из этого получилось
- Был у нас в общаге Колян. Прям мажор. Пуховик в пол, почти до земли. Батя у Коляна охотник и рыбак. А пуховик....Увидел Колька пуховик такой в городе на первом курсе, понравилась вещь, загорелся им. Поехал после первого курса Колян домой в Тикси. И рассказал о своей мечте родителям. Батя мечту осуществил. А еще был Саня. Он в комнате с Колькой жил. Сашка после первого курса в стройотряд. В сентябре вернулся:
— Приоденусь, — говорит хоть на зиму, а то поизносился весь, заплата на заплате.
Но не довелось Сашке шмотки купить по семейным обстоятельствам. И опять Сашка в поношенной курточке, шапке. А на праздники Колян в Тикси полетел. А после праздников, по прилете Коляна, появился у Сашки красивый пуховик. Теплый, ладный, как у Кольки. Мамка Коляна сшила. Вы видели, скупые слезы мужской радости? Я тогда это видел первый раз...
- Сессия. Подхожу к общаге. Навстречу идут две однокурсницы и спрашивают.
— На что сдал?
— На пять.
— Кого?
— ТИЛС. (Теория Информационно-Логических Систем)
— Повезло.
— Нет. Я знал. Нужно что-то объяснить?
— Да ну. Мы уже устали его учить.
— Обязательно подготовьте 8 билет. Он его у всех спрашивает.
На следующий день вижу идут грустные и говорят мне.
— Ну ты накаркал! Он спросил 8 билет.
— Я же предупредил. Почему не подготовили его?
— Он сложный...
Современная интерпретация Гэндальфского «Ты не пройдешь!» или когда тебе не очень рады
Чего сложного-то открываешь дверь без стука. Не заходишь, так в открытую дверь и беседу беседуешь )
- Поймать нашего завкафа было редкой удачей. Послезавтра защита, магистерская дописана, рецензии собраны, все оформлено. Дело за малым — нужно получить допуск у завкафа Сергея Павловича. Жду его на кафедре уже почти три часа, и вот он — мой герой. Почти бегу за ним.
— Сергей Палыч, подпишите диплом!
— Идем, отправлю письмо и подпишу.
Заходим в кабинет, я стою около дверей. Он копается в компе, проходит 5 минут, 20, полчаса, на меня не обращают внимание. Я постояла у дверей, пришлась к окну, прочла корешки книг, позевала — ноль внимания! Уже не выдержала и зову его:
— Сергей Палыч! Послезавтра защита...
— И чем я могу помочь?
— Подпишите диплом!
— Ааа... А я все думаю, чего вы тут сидите, а спросить как-то неудобно было.
- Друг мой после школы учился в районном ПТУ и снимал комнату у бабушки. Пригласил он меня к нему в гости в райцентр попить чайку. Приезжаем, заходим во двор, бабуля стоит и намывает чайник в тазике. Поздоровались, поставили сумки с продуктами на кухню, ну и вышли. Тут мой дружище обращается к бабуле:
— Ба, кушать хочется.
Чайник улетает, бабуля исчезает. Через 5 минут:
— Ребята, идите кушать.
Накрыт стол, омлет, салатик. На следующее утро после пробуждения и умывания уже был накрыт стол, кофе, свежеиспеченные булочки, и самое главное, 2 больших кружки рассола. Также наша обувь сверкала, вещи вычищены и отглажены. Вот так вот жили студенты у одной замечательной старушки. Много наших ребят снимали у нее комнату долгие годы.
Всякие скабрезности приходят на ум. Типа анекдота - когда утром бабка подавая деду роскошный завтрак сказала: ты со мной по-человечески, и я с тобой тоже.
А вы помните про студенческое поверье, что книга под подушкой поможет впитать знания? А вот котик верит и тоже хочет быть умным
Умный котик. Моя Фелиция так с дочкой учила уроки в школе. Садилась рядом и внимательно читала
- Когда я был студентом, философию у нас вел дедушка. Божий одуванчик! Группа у нас была, скажем так, не самая успешная в плане посещаемости, но именно на философию ходили абсолютно все без исключения. А все потому, что преподаватель рассказывал много интересных историй из своей молодости. Он рассказывал о том, как он с группой философов выиграли грант, деньги с которого можно было потратить исключительно на путешествия. Была история о том, как в Риме они спустили много денег на японскую группу, которая исполняла песни на нескольких языках. Этот человек научил нас мечтать. Благодаря ему серые будни универа были немного светлее, и если бы не он, то вряд ли половина группы ударилась бы в такое прекрасное занятие, как... Путешествие.
А потом на экзамене билет номер пять 1: "расскажите что я делал в Риме"; 2" На что я потратил много денег? 😂
- Пару лет назад училась я в педагогическом университете. Как водится, настало время практики в школе. Руководить группой студентов-практикантов в одну из школ был направлен преподаватель, носивший очки с толстыми линзами. Сидя в учительской, он исправлял недочеты в студенческих конспектах к уроку. И вот в один из тех чудесных будней, проведенных в школе на студенческой практике, преподаватель наш выполнил свою дневную задачу, встал, пожелал всем удачи, попрощался и вышел... в шкаф. Но он не растерялся! Выйдя из шкафа, он извинился, еще раз попрощался, нащупал правильную дверь и с невозмутимым видом вышел.
Никого не смутило? Недочёты в конспектах правил и все видел, а дверь на ощупь искал. Что-то не стыкуется.🤷🏻♀️
А вот еще истории о светлых и запоминающихся студенческих временах: