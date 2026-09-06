17 добрых историй о людях, которые решили помочь с детьми и до сих пор вспоминают это с теплотой

В 1987 г. я работала в две смены воспитателем.

Сын был тоже в саду целый день. И вечером, когда муж пришёл с работы, сын ему сказал что к нам приходит дядя Костя. Муж усмехнулся ( у него был знакомый).

Сын стал продолжать свойства монолог .,, И слушал музыку, твою. "

Муж удивленно посмотрел на него, а сын продолжал , видя внимание : ,, И Катал маму на такси ".

Тут муж спросил : ,, Ты видел??? "

Он утвердительно ответил да.

Тогда был задан ещё один вопрос : ,, А ты то где сам был? "

На что сын ответил что сам то он был в саду!!!

Вот такая история. Уморил нас наш выдумщик.