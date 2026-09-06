Великая Фаина Раневска говорила:терпеть не могу, когда алюминиевый тазик изображает из себя хрустальную вазу.Это о тех, кто чьи то проблемы решает походя и вяжет в аэропорту.Чушь несусветная.Вылетела бы ты, убогая, со своими спицам ,тапки теряя.Я летела в Вену, то даже маникюрные закругленные маленькие ножницы не позволили.
17 добрых историй о людях, которые решили помочь с детьми и до сих пор вспоминают это с теплотой
Неоценимой помощью порой могут стать самые простые поступки: подержать пару минут малыша на руках, пока его мама ест, поиграть с детьми, чтобы она могла вздремнуть. Ведь каким бы счастьем ни была бы забота о детях, их мамам и папам порой бывает очень нужна поддержка и немного времени на себя. В этих теплых и добрых историях обычные люди пришли родителям на помощь, и стали в глазах последних настоящими героями.
- Длинная пересадка в аэропорту Стамбула. Захожу в бизнес-зал, чтобы посидеть в тишине, выпить кофе, перевести дух. На ресепшен передо мной двое: мама и ее дочь-подросток. Что-то у них не срабатывает: маму пропускают, а дочку нет. Технические сложности, нервы, растерянные лица. Они отходят в сторону, обе расстроены. Подошла к ним и говорю: «Могу ли я провести вашу дочь как свою гостью?» Мама с дочкой обрадовались, согласились, начали благодарить, даже пытались предложить деньги. Я отказалась, пожелала хорошего отдыха и пошла искать себе место. Прошло около трех часов. Ко мне подходит та мама: «Вы даже не сказали, как вас зовут. Я вязала все это время. Вот, только что довязала и хочу подарить вам». И протягивает красивую косынку ручной работы — теперь это мой любимый сувенир.
- Моей сестре нужна была детская коляска. Я, чем могла, помогала: одежду покупала, памперсы, а на коляску не хватило. Решила взять дополнительные смены в ресторане. И вот работаю, приходит постоянный гость, спрашивает, почему я работаю в ночную смену. А дело в том, что он не только всех работников знал, но даже и кто как работает. Ну я и объяснила, что деньги нужны. Он стал выяснять, на что. Я сказала. В итоге счет у него был 300 рублей, а мои чаевые — 15 000.
- Ехал как-то в поезде, в плацкарте. Со мной оказалась мама с двумя детьми: девочка лет семи, и мальчик лет 11-ти. Посадка была поздней ночью, пока полки застелили, пока угомонились — уже под утро. Смотрю: сидят карапузы, скучают. Решил их занять. Смотрю: тетрадочка в клеточку у них бесхозная. И предлагаю им бумажную сказку показать. Рассказал, попросили повторить. В общем, диалог был налажен, дальше в ход пошли бумажные самолеты, корабли, голуби и прочие поделки из бумаги. Но особенно понравились ребятам прыгающие бумажные лягушки.
Выходили детишки с мамой рано утром в Уфе, а мне еще 4 часа ехать. И вот я сквозь сон слышу звонкий голосок девочки:
— Прощай, дядя Коля. Тебе с нами было весело, нам с тобой тоже!
Спасибо, и вам, детишки! И маме вашей за пюрешку с сосисками! Мне тоже было весело!
Сидят, скучают карапузы 7 и 11 лет.🤦🏻♀️ Я всегда думала, что карапузы- это маленькие детки, которые, отнюдь, не школьного возраста.
«Моя внучка наслаждается теплой погодой и мыльными пузырями»
У меня таких фотографий, где мои дети или племянники 'наслаждаются теплой погодой и мыльными пузырями' и не только +100500. Странные эти с реддита. Где здесь история?
- Пришли мы с маленьким сыном в магазин игрушек. Договорились, что просто присмотрим ему подарки на день рождения, чтобы родственники с подарками не парились. Ходим, я ищу цены адекватные, у ребенка от изобилия глаза разбегаются. И тут подбегает девушка-консультант и начинает впаривать наборы лего. Пару минут — и ребенок обложен коробками, и включился режим «мам, купи». А у меня каждая копейка на счету. Растерялась, думаю, как и малыша не расстроить, и без особых потерь уйти? Начала отговаривать, потом предложила купить дешевый набор. Но ребенок не соглашается.
И тут вдруг к нам подходит вторая консультант, которая, видно, слышала наш разговор, и говорит сыну: «О, у тебя скоро день рождения! А тут такой выбор, что ты растерялся. Давай я тебе подарю бумажный каталог, а на мамин телефон вы скачаете приложение. Посмотришь дома каталог, выберешь, что тебе надо, и придешь! И маме скидка будет». И с этими словами мягко взяла ребенка за руку и вывела нас из магазина. Я ей была очень благодарна. В итоге я заказала игрушки, как она посоветовала, и я же посоветовала дарителям пойти именно туда за подарками — так что магазин остался только в плюсе. Довольны остались все, кроме, разве что, первого консультанта.
- Я обожаю печь торты, это мое хобби. И делаю это весьма неплохо, так что на все дни рождения родственники от меня ожидают получить в качестве подарка именно торт. А у нас по соседству живет благополучная, но какая-то странная семья. Они совсем не празднуют дни рождения. Я заметила, что их сын, друг моего младшего братика, всегда с легкой завистью смотрит на чужие праздники. Поэтому я узнала, когда его день рождения, купила все необходимое и приготовила шикарнейший торт. И в день рождения мой братик пригласил его к нам домой, а там его ждал этот сюрприз. Он был тронут до слез этим. И с 10 до 18 лет каждый год мы устраивали ему день рождения. А потом он уехал в другой город, но до сих пор нам пишет, и мы поддерживаем дружеское общение.
«Как-то сидели с 4-месячным малышом в очереди. Рядом сидела женщина лет 50. Достает перчатки и надевает на ноги моему сыну со словами „Мне кажется, ему холодно“»
- Воспитываю дочь одна. И вот в школе объявили танцевальный бал. Дочь сначала обрадовалась, а потом узнала, что танцевать девочки будут со своими папами и огорчилась. Я тоже расстроилась, рассказала об этом своему брату, а он меня, как мог, утешил. Сказал, что авось как-нибудь эта ситуация разрешится. Каково же было мое удивление, когда спустя трое суток я увидела брата на нашем пороге, и он заявил, что будет счастлив станцевать со своей любимой племянницей. Все бы ничего, вот только мой брат уже 7 лет как живет в Австралии, и, чтобы прилететь в Питер, ему пришлось взять отпуск на работе и преодолеть огромное расстояние. Люблю его и ценю его поддержку и заботу!
- Соседка звонит: «Маш, можешь с сыном посидеть часик, мне нужно на маникюр, а муж задержался?» Мы дружим, так что я согласилась. Играли с малышом в прятки, машинки. Соседка вернулась, и тут малыш выдает: «А Маша сказала, что я неродной!» У меня аж челюсть отвисла, и тут вдруг он улыбается и спрашивает: «Но она же нам родная, да?» Мы с соседкой еле смех сдержали. Дело в том, что я к нему иногда обращаюсь «мой родной», а сегодня он стал расспрашивать, как это, ну я и объяснила, что не буквально, просто он мне очень дорог. Теперь они и меня называют «родная», шутники, блин!
"Мой родной" как-то перебор для просто соседки.🫢 "Мой хороший" больше подходит.
- Сегодня завтракала в небольшом кафе на летней террасе. Пришла мама с двухлетним ребенком. Малыш подбежал ко мне и начал играть со мной в прятки. Прятался за стул, а когда встречался со мной взглядом, громко смеялся. Я тоже делала смешное лицо и смеялась вместе с ним. Потом он стал приносить мне свои игрушки, и мы играли. И подумала, как хорошо быть в обществе маленьких детей, которые еще свободны от предрассудков. Они еще не научились извиняться за свою радость, свою шумность, свою непоседливость. Малыш хочет играть — играет. Хочет смеяться — громко хохочет от души.
«Моя 10-летняя внучка приезжает в гости, и я переделала спальню специально для нее. Хочу, чтобы она чувствовала себя уютно»
- Пошла на ужин с родственниками в ресторан и взяла с собой своего кроху-сына. Он был вполне послушным ребенком, но то и дело хватал мою вилку с тарелки, чтобы поиграть ею, так что есть мне было неудобно. Официантка заметила, что происходит, и предложила подержать его. Я согласилась, а она взяла его на руки и носила по ресторану и даже пошла познакомила с персоналом на кухне. Ему понравилось повышенное внимание, а я впервые за несколько недель смогла поесть, не отвлекаясь. С ее стороны это было очень мило.
- Когда сыну было 2,5 года, мы расстались с мужем после 11 лет отношений. Каким же для него сюрпризом стало, что его друзья со своими девушками и женами встали на мою сторону. Организовали переезд, помогали продуктами, деньгами. Когда сын подрос, звали на природу, на пляж. Он был этим жутко недоволен. При этом я их о помощи и не просила — сами поддержали. А я впоследствии тоже, как могла, помогала им, особенно с малышами.
Что-то мне подсказыввает, что мужем он был лишь на словах, а не юридически. Возможно, фраза "после 11 лет отношений" (не брака)
- У нас сейчас в семье непростой период. У мужа проблемы на работе, денег в обрез, я пока не работаю, у сына адаптация в саду: неделю ходим — две недели дома. А тут еще и день рождения у него, 4 годика. Отмечать денег не было вообще. Купили сыну в подарок машинку и на этом все. Порадовали и удивили наши друзья. Они знают нашу ситуацию и сделали нам сюрприз. Одни пришли с тортиком, вторые с соком и другими напитками, третьи принесли шарики. Я прям расплакалась от счастья. У сына получился самый настоящий праздник!
В 4 года, и адаптация? Простите, но тут что-то странное: в 2,5 года надо отдавать, а то и раньше. Но, если очередь не подошла, то тогда понятно, почему так поздно. Однако, адаптации в таком случае быть не должно вообще: ему не 2 года, чтобы он орал. Сказали сделать так, значит, делает так. В противном случае — ремень.
«Сегодня моему внуку исполняется 2 года. Он обожает мороженое. Поэтому я спек ему вот такой торт»
- Моего мужа не стало, когда сыну было 2 года. Я трудилась вовсю, лишь бы обеспечить его. И именно тогда случилось то, чего я совсем не ожидала: друзья моего мужа, с которыми у нас раньше были просто нейтральные отношения, стали моей настоящей опорой. Пока я разрывалась между работами, двое из них с женами в декрете забирали сына к себе. Когда ему исполнилось три года, помогли устроить в садик, позже один из них помог мне перейти на нормальную работу с хорошей зарплатой и графиком. Сейчас сыну уже 10, и он никогда не чувствовал нехватки мужского внимания — эти трое всегда были рядом, поздравляли, заботились, относились как к своему. Недавно помогли устроить его в музыкальную школу, он мечтает играть на скрипке, как когда-то его отец.
Мой сын погиб, ему было 29 лет, невестка осталась одна с тремя красивейшими доченьками. У Ромы тоже были друзья, но все остались там, в той жизни.
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- Свекровь вызвалась сидеть с нашим 5-летним Темой по вечерам, пока я на фитнес 3 раза в неделю ходить буду. Говорит, мол, иди, не переживай, мы справимся. И, правда, справлялись. В машинки играли, лепили что-то из соленого теста. Потом она учить его рисовать стала — она сама когда-то в художественной школе училась.
И тут как-то возвращаюсь домой, а свекровь на меня глядит и искры из глаз мечет. Протягивает молча рисунок, а там четыре фигуры — ребенок, женщина и две мужских. А Артемка еще выдает: «Ба, ну я же тебе сказал: это я, мама, папа и дядя! Тот дядя, который на диване все время». Стою в замешательстве, и тут до меня доходит: «Говорю, Тем, ты про папиного друга дядю Игоря говоришь? Который к папе по выходным на PlayStation играть приходит?» А он такой: «Ну да. Они с папой полдня на диване сидят. Все играют. А я у них чипсы таскаю». У свекрови, смотрю, прямо с души отлегло. Спустя пару недель уже смеялись с ней с этой истории, а с внуком она все также охотно сидит.
Была с дочерью (1,5 года) на материке. Она говорит: "Пойдем к дяде". Никаких дядь нет, а она ведёт к моей школе, где всегда гуляли. Потом показывает на памятник Ф.Энгельсу: "Дядя".
- Вчера знакомая рассказала историю: ее сыну не так давно исполнилось 4 годика. Зовут его Егор, но нужно же и отчество знать! Заучил он, что полное его имя — Егор Сергеевич, и теперь всем взрослым, которые приходили в гости, так и представлялся. И вот как-то раз сели они с мамой в маршрутку. Час пик — все битком. Мама стоит, а какая-то женщина предложила мальчику присесть к ней на колени, чтобы не стоять. Сел он, и завязался у них разговор:
— А сколько тебе лет?
— Четыре.
— И как же тебя зовут?
— Егор Сергеевич!
Тут женщина на какое-то время замолкла, обдумывая услышанное, а потом говорит:
— Ну ничего себе! А мне 54 года, и я до сих пор Аня!
Сыну три года, он ещё не все звуки произносит четко. Вот «ш» у него не выходит, там что-то типа «кх». Поэтому он всем представляется как «Алексей. Лёша» (и фамилию добавляет), чтобы наверняка уж поняли имя🤣
А какие занимательные истории происходили с вашими детьми или с их нянями?
Комментарии
Вас только хвалить, даже если вы несете чушь несусветную.Почаще в зеркало смотритесь.
В 1987 г. я работала в две смены воспитателем.
Сын был тоже в саду целый день. И вечером, когда муж пришёл с работы, сын ему сказал что к нам приходит дядя Костя. Муж усмехнулся ( у него был знакомый).
Сын стал продолжать свойства монолог .,, И слушал музыку, твою. "
Муж удивленно посмотрел на него, а сын продолжал , видя внимание : ,, И Катал маму на такси ".
Тут муж спросил : ,, Ты видел??? "
Он утвердительно ответил да.
Тогда был задан ещё один вопрос : ,, А ты то где сам был? "
На что сын ответил что сам то он был в саду!!!
Вот такая история. Уморил нас наш выдумщик.