19 светлых воспоминаний о школе, с ароматом учебников и шорохом первого осеннего листопада

Истории
06.09.2026
19 светлых воспоминаний о школе, с ароматом учебников и шорохом первого осеннего листопада

Школа оставляет после себя уйму теплых воспоминаний и историй, которые поднимают настроение. Кто-то из нас не хотел идти в первый класс, а в итоге стал старостой. Кто-то учил иностранный язык по рекламным роликам и удивлял своей детской непосредственностью. А кто-то и вовсе встретил в старших классах свою любовь. Школьные дни — они такие: у каждого там были свои приключения и маленькие радости.

  • Училась в 10 классе. Школа не очень большая, старшеклассники все друг друга знали. И начал на меня засматриваться парень из 11-го класса. Я не особо приветствовала его знаки внимания. И тогда он в лоб меня спросил, как меня заинтересовать? Я ответила, что хочу чего-то необычного. Конец марта. Утро. Звонит кто-то в дверь. На пороге мальчишка лет 6-ти. А в руках у него корзинка подснежников. Говорит: «Бери, тебе передали». Самый романтичный подарок.
SVETLANA
только что

В красную книгу России занесены 6 видов подснежников : Кавказский , лагодехский , узколистный , широколистный , подснежник Борткевича и подснежник Воронова.
В 2016 году в Крыму оштрафовали граждана , который пытался отправить в Москву 5000 подснежников.
Штраф составил 25 млн руб.

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  • Как же я не хотела идти в первый класс! 1 сентября, еще тепло, улица зовет, а мне идти в школу. Новые туфельки, гольфики, форма с белым фартуком, на голове два красивых банта и портфель, в котором лежали букварь, пенал, тетради и бутерброды, приготовленные мамой. Шла в школу сонная, с большим букетом цветов. Мама дергала: «Да иди ты быстрее, сонная тетеря». На линейке я стояла с надутыми губами, было жарко и хотелось домой. В классе меня посадили за вторую парту с незнакомым мальчиком. Он сразу сказал мне, что я красивая. Я сразу ответила, что вообще-то еще и умная! Мол, умею читать и петь, как артистка. Учительница это услышала, улыбнулась и объявила: «Ну раз у нас тут появилась артистка, она и будет в классе старостой». На следующий день я в школу бежала: староста же — всем пример. Сегодня я думаю, как же мне повезло с первым учителем, который увидел во мне активную девочку и тем самым определил мой путь в дальнейшей жизни.
Irina
только что

Что вы спорите где что было? В разных школах и в разные годы могло быть все по-разному

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Каждый помнит свое самое первое 1 сентября: яркие банты в волосах, нарядные платья и улыбки до ушей

© L.Shepar / Pikabu
РамонаФлауэрс
только что

А я кстати свое не помню.. причем у мамы есть в альбоме фотка, где я-первоклассница сижу дома на стуле, с бантиками... но сама я ничего из того дня не помню🥲🥲

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  • Как-то на уроке немецкого в 5-м классе учительница поздоровалась с нами: «Гутен морген, либе киндер». И попросила перевести. Я громче всех ответила: «Доброе утро, дорогие яйца!» Ну все же смотрели рекламу киндеров...
anuta7nikiforova
  • Я училась в 9-м классе. Конец учебного года, скоро экзамены. Тогда мне нравился мой одноклассник, который сидел впереди меня. И вот была у нас контрольная по физике. Нам попался один вариант. Он хорошо во всем разбирался, а вот я с физикой не дружила вообще. Сижу я, переживаю, а он поворачивается и кидает мне скомканную бумажку. Открываю, а там — все ответы к заданиям, а на другой стороне черновик с сочинением-рассуждением на тему «Любовь». Я читала это сочинение и не могла оторвать глаз. После контрольной он спросил, читала ли я его сочинение. Отвечаю, что да. Он признался, что оно посвящено мне и предложил погулять. С тех пор прошло уже 5 лет, мы до сих пор вместе.
  • Училась я тогда в 11-м классе. На носу был самый важный день в истории всего моего обучения — выпускной. Лихорадочная беготня по магазинам, поиски лучшего наряда. И вот день настал. По задумке, несколько учеников параллельных классов должны были пройтись по коридору школы при полном параде. Естественно, возникали мысли: «А вдруг я упаду?» Поделилась переживаниями с другом. На что он легко ответил: «Если ты упадешь на глазах у всех, тогда я выйду из толпы и упаду рядом с тобой!»
РамонаФлауэрс
только что

Парень просто молодец! дружище настоящий, мне напомнило как мы с моей школьной подружкой договорились если одна из нас опозорится во время концерта в актовом зале (у нас были певческие номера на последний звонок), вторая выбежит на сцену и тоже что-нибудь "исполнит"😁😁 Никто не опозорился, но сам факт такого договора!

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Одно из главных событий учебного года — совместное фото класса

© DadoYar / Pikabu
  • В 5 классе я была отправлена на городскую олимпиаду по языку, до сих пор помню одно задание: нужно было написать слово «дно» во множественном числе. Я написала «днища».
di.hh
  • В 9-м классе пошла гулять и увидела большую очередь, которая выстроилась около киоска, где продавали мороженое, спички и т.д. Спросила у впереди стоящих, что продают. Ответили, что сами не знают, но что-то будут продавать. Как оказалось — привезли эскимо. Купила, прошла в парк неподалеку и прямо на улице в мороз съела два эскимо. После этого даже ни разу не кашлянула — такой азарт меня взял, что до сих пор это помню.
  • Готовилась поступать в медицинский. В 10-м классе химичка стала заваливать меня тройками, за малейшую ошибку снижала балл. Мама задумалась о репетиторе, но сначала пошла поговорить с учительницей. Пришла из школы и смеется: «Учительница у вас, оказывается, глаз-алмаз! Разглядела в тебе талантливого ребенка, настаивает, чтобы ты ходила на ее платный кружок по пятницам, для углубленного изучения. Я предложила проверить твои знания по заданиям из архива вступительных экзаменов мединститута, а я, как преподающий там профессор, поставлю оценку. Но она тут же промямлила, что ты и так готовая медалистка, и темы для платных занятий были исчерпаны».
ADME

Индивидуальная фотосессия тоже была у каждого школьника

ADME
  • У вас в школе был предмет УПК? Я ни разу не пожалела, что пошла на машинистку! Тогда еще учили работать на печатной машинке с кареткой вслепую. Я до сих пор помню расположение всех клавиш на клавиатуре наизусть и спокойно, не глядя, набираю текст!
logo_grafika
Вася
только что

Классно как, отличный предмет . Это какие годы? В наши уже ничего интересного не было , никаких навыков получить нельзя было

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  • Помню, вызвали моего отца в школу из-за моих розовых волос, а он сказал: «Я пришел сюда, чтобы узнать, как она учится, а не обсуждать ее внешний вид». И в итоге переключились на мою успеваемость. На самом деле, внешний вид не должен волновать учителей, на то юность и дается, чтобы самовыражаться.
Ольга Курпякова
только что

Королева Огня - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Вообще-то, в школах, гимназиях и лицеях приветствуется деловой внешний вид, а он как-то не сочетается с розовыми волосами. Конечно, конкретнее нужно было бы ознакомиться с уставом школы, если там ничего не написано о недопустимости крашеных волос, то тогда покрасить волосы можно. Но лучше всего сделать скрытое окрашивание - не нужно провоцировать и злить учителей, они ещё могут пригодиться.

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  • Помню, в школе в столовке продавали смаженку — что-то на языке местного Мишлена. Естественно, это было самым дорогим и редким удовольствием в 1995-2000 годах. Я был очень рад, когда смаженки были в наличии. Ну и деньги на них. Вкус не забыть! Сейчас в магазинах такого нет, а ведь хочется. Пришлось воссоздать. И ведь получилось! Главное, начинки много.
vladimirshcherbachenia
Ольга Курпякова
только что

Хотелось бы, чтобы авторы или редакция поясняли, что это такое. Чтобы не нужно было гадать, что это за блюдо из зверя неизвестной породы. А то получается как в песне бит-квартета "Секрет": "Что ты имела в виду?" (с)

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vladimirshcherbachenia
Моня Лиза
только что

А я это всю дорогу называю мини-пиццами... И почему нет в наличии? Я часто вижу в кулинариях

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  • В четвертом классе писали диктант по пословицам. Учились во вторую смену, за окном было уже темно, последний урок, часов шесть. И меня понесло. Вместо «За одним зайцем погонишься» пишу: «За одной гайкой погонишься — ни одной не отвернешь». Ну и дальше в том же духе. Пару листов в тетради нафантазировал. Получил сразу два кола и вызов родителей! Мама пришла и смеется, учительница Мария Михайловна долго рассуждала, что я думаю неизвестно о чем на занятиях?.. А о чем мне думать? Домой мне хотелось, с собакой скорее погулять.
Константин Смолин / Dzen
Лидия Полянская
только что

Директор школы у меня в шестом классе вёл русский. Писали сочинение, тема: Осень. Жили в селе. Отец работал водителем грузовика, я выросла в кабине. Впечатлений от колхозной жизни набралось столько, что хватило бы на небольшой роман. Поскромничала, написала на несколько листочков. Открываю тетрадь, а там громадная красная двойка. И ниже - Списала!
Вот так оценил учитель мой первый литературный опус.
Было страшно обидно, и почему-то было неудобно ему сказать, что я писала сама.
Шёл 1960-й год.

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  • Когда я была первоклассницей, в конце 80-х, многие дети еще ходили в школу и домой без родителей. Мы встречались с моей подружкой Олей и тащились на уроки, молча волоча портфели и засыпая на ходу. Идти было минут 10, и они тянулись бесконечно. Зато обратно бежали вприпрыжку. Впереди был целый беспечный день, только портфели надо забросить домой. На пути из школы был ларек хлебозавода, и родители часто поручали купить домой хлеба. Ничего не было прекрасней, чем зимой в мороз купить там буханку ржаного и по пути объедать хрустящие румяные корки. А от них пар идет. Доносили домой одну мякушку.
Вася
только что

Да…видимо, все школьники советских времен приносили домой погрызенные булки хлеба кирпичиком, когда грызешь хркстящую корочку , он еще горячий, и пар и аромат прям в лицо, вкуснющий был, дома всегда влетало за погрызанную корочку. Сейчас тоже на юге рядом магазин с тем же вкусным хлебом, но теперь он почему то не горячий, а вот корочки все также обгрызанные детьми и мной)

А еще была пекарня французских багетов в парке Ленина . Тоже незабываемый вкус, горячущие , в руках держать невозможно , перекидывая в руках грызешь, кайфуешь, очень вкусные были ) Пол тралика детей с ополовиненными булками, дома можно было уже не обедать))

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  • Как-то сказали принести на урок носок с протертой до дырки пяткой, чтобы научиться штопать. Такового у нас не было, так что пришлось просто отрезать кусочек у носка.
Ольга Курпякова
только что

Alena - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Вот так дела! Что-то такого я не припоминаю из своей школы.

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Задание на скорость чтения — всем известная школьная забава

© eloginov / Pikabu
Вася
только что

Научился читать в 4 годика. Бабушка приводила соседок посмотреть на вундеркинда. Я открывал книгу и бегло читал сказку. Всему двору ставили меня в пример. Но дело в том , что сказку эту я знал наизусть)). Хотя читать я реально уже мог, правда, не так бегло, как эту сказку))

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  • Когда училась в школе, самым приятным перед началом учебы было выбирать тетради. Все были с разными обложками — глянцевые, с шарпеями, котами, звездами.
olga__kudechka
Вася
только что

У нас все тетради были одного цвета, а самым радостным были встречи с одноклассниками и игры на школьной площадке в футбол. Какие разные радости)))

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  • Я всегда была твердой хорошисткой с примерным поведением. И вот в 9-м классе впервые домой позвонила классная и вызвала родителей в школу, чтобы поговорить о моей дисциплине. Пошел папа. Вернулся он, еле сдерживая смех, ведь я умудрилась на уроке биологи встать, поймать бабочку и выпустить ее в окно. А я действительно переживала за нее! И, казалось бы, учительница биологии должна была меня понять.
ADME
  • Знаете этот сентябрьский свет? Свежий воздух, горячее солнце, желтеющие листья. Ты заходишь домой после школы, бросаешь рюкзак в коридоре. Пылинки летают в лучах уходящего тепла. Быстро делаешь два бутерброда с колбасой. Уроки оставляешь на потом. А сейчас просто продуваешь желтый картридж от денди, вставляешь его в приставку, щелкаешь на уже настроенный канал в телевизоре и предвкушаешь ближайшие пару волшебных часов до прихода родителей.
Вася
только что

А я обедал и спал после школы, потом быстро делал домашку ( умный был) и на улицу к ребятам . Родители не проверяли домашку, на доверии все строилось. Походы родителей в школу были только из за поведения)) Детство - энергия)) С мелкими также , хотя иногда домашку их смотрю, интересно тоже повторить что то для себя) На скорость с ребятами делаем ее, кто первый- приз) 🏆

А вот после моих хулиганств - запустили ракету, сбили люстру, смешали компоненты на химии и устроили взрыв, выбил окно мячом шалости моих детей вообще не считаются))

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Сегодня иногда кажется, что для обозначения классов не хватает алфавита. А какая у вас была буква?

© instruktor / Pikabu
Jelena
только что

У нас в школе были только "А" и "Б". Школа небольшая, в центре города, по 30 человек в классе. Я училась в "А".

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  • Второй класс. Я сижу на уроке чтения. Тема урока — «Строительство Байкало-Амурской магистрали», сокращенно БАМ. Тема сложная, огромный по объему текст, написанный непривычно мелким шрифтом. Мое детское сознание отказывается воспринимать написанное, понимать, что это такое и для чего это строят, кто и зачем. Еще и учительница начинает задавать вопросы. «Забери меня отсюда!» — единственная мысль в моей голове. И тут раздается осторожный стук, дверь в класс открывается. На пороге стоит мой папа с сестренкой: «Здравствуйте! Я Аню Игнатову пришел забрать». Потом начинает рассказывать что-то про маму в командировке, ключи от квартиры, которые некому передать, а я под завистливые взгляды удивленных одноклассников собираю портфель. Потом мы втроем идем гулять в осенний парк, собираем листья, едим семечки подсолнухов и кормим птиц.
  • В школе я была типичной тихоней — очки, хвостик, вечно в свитерах бабушкиной вязки, в книжках сидела. Меня просто не замечали. Все шло спокойно, пока я не влюбилась в самого популярного парня из параллели. Он, разумеется, меня не знал, а я только тихо млела. На выпускной я решила принарядиться. Сама от своего отражения была в восторге. Вечером тот самый парень подошел, попросил номер, сказал, что впервые меня видит. А я улыбнулась и ответила, что мы три года учились в одном здании. Номер не дала. Просто ушла. И это было первое, по-настоящему уверенное «нет» в моей жизни.
Вася
только что

Да уж))) Обычно такие женщины всю жизнь и страдают . Завышенная самооценка и легкости нет.

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Школьные дневники могли сказать о своих обладателях гораздо больше, чем можно подумать

© Ko.Rom / Pikabu
Вася
только что

Дневники у нас тоже были одинаковые, обложки только разные ) Самое интересное было внутри - 4,5 и - родители, срочно в школу, стрелял рисом из трубочки , пускал самолетики, принесли хомяка на ИЗО и тд. Летопись школьная)

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