19 светлых воспоминаний о школе, с ароматом учебников и шорохом первого осеннего листопада

Да…видимо, все школьники советских времен приносили домой погрызенные булки хлеба кирпичиком, когда грызешь хркстящую корочку , он еще горячий, и пар и аромат прям в лицо, вкуснющий был, дома всегда влетало за погрызанную корочку. Сейчас тоже на юге рядом магазин с тем же вкусным хлебом, но теперь он почему то не горячий, а вот корочки все также обгрызанные детьми и мной)



А еще была пекарня французских багетов в парке Ленина . Тоже незабываемый вкус, горячущие , в руках держать невозможно , перекидывая в руках грызешь, кайфуешь, очень вкусные были ) Пол тралика детей с ополовиненными булками, дома можно было уже не обедать))