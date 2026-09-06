В красную книгу России занесены 6 видов подснежников : Кавказский , лагодехский , узколистный , широколистный , подснежник Борткевича и подснежник Воронова.
В 2016 году в Крыму оштрафовали граждана , который пытался отправить в Москву 5000 подснежников.
Штраф составил 25 млн руб.
19 светлых воспоминаний о школе, с ароматом учебников и шорохом первого осеннего листопада
Школа оставляет после себя уйму теплых воспоминаний и историй, которые поднимают настроение. Кто-то из нас не хотел идти в первый класс, а в итоге стал старостой. Кто-то учил иностранный язык по рекламным роликам и удивлял своей детской непосредственностью. А кто-то и вовсе встретил в старших классах свою любовь. Школьные дни — они такие: у каждого там были свои приключения и маленькие радости.
- Училась в 10 классе. Школа не очень большая, старшеклассники все друг друга знали. И начал на меня засматриваться парень из 11-го класса. Я не особо приветствовала его знаки внимания. И тогда он в лоб меня спросил, как меня заинтересовать? Я ответила, что хочу чего-то необычного. Конец марта. Утро. Звонит кто-то в дверь. На пороге мальчишка лет 6-ти. А в руках у него корзинка подснежников. Говорит: «Бери, тебе передали». Самый романтичный подарок.
В красную книгу России занесены 6 видов подснежников : Кавказский , лагодехский , узколистный , широколистный , подснежник Борткевича и подснежник Воронова.
- Как же я не хотела идти в первый класс! 1 сентября, еще тепло, улица зовет, а мне идти в школу. Новые туфельки, гольфики, форма с белым фартуком, на голове два красивых банта и портфель, в котором лежали букварь, пенал, тетради и бутерброды, приготовленные мамой. Шла в школу сонная, с большим букетом цветов. Мама дергала: «Да иди ты быстрее, сонная тетеря». На линейке я стояла с надутыми губами, было жарко и хотелось домой. В классе меня посадили за вторую парту с незнакомым мальчиком. Он сразу сказал мне, что я красивая. Я сразу ответила, что вообще-то еще и умная! Мол, умею читать и петь, как артистка. Учительница это услышала, улыбнулась и объявила: «Ну раз у нас тут появилась артистка, она и будет в классе старостой». На следующий день я в школу бежала: староста же — всем пример. Сегодня я думаю, как же мне повезло с первым учителем, который увидел во мне активную девочку и тем самым определил мой путь в дальнейшей жизни.
Что вы спорите где что было? В разных школах и в разные годы могло быть все по-разному
Каждый помнит свое самое первое 1 сентября: яркие банты в волосах, нарядные платья и улыбки до ушей
А я кстати свое не помню.. причем у мамы есть в альбоме фотка, где я-первоклассница сижу дома на стуле, с бантиками... но сама я ничего из того дня не помню🥲🥲
- Как-то на уроке немецкого в 5-м классе учительница поздоровалась с нами: «Гутен морген, либе киндер». И попросила перевести. Я громче всех ответила: «Доброе утро, дорогие яйца!» Ну все же смотрели рекламу киндеров...
Наша учительница по французскому языку,всегда говорила:
Бог жур ля финт э ле гарсон.
- Я училась в 9-м классе. Конец учебного года, скоро экзамены. Тогда мне нравился мой одноклассник, который сидел впереди меня. И вот была у нас контрольная по физике. Нам попался один вариант. Он хорошо во всем разбирался, а вот я с физикой не дружила вообще. Сижу я, переживаю, а он поворачивается и кидает мне скомканную бумажку. Открываю, а там — все ответы к заданиям, а на другой стороне черновик с сочинением-рассуждением на тему «Любовь». Я читала это сочинение и не могла оторвать глаз. После контрольной он спросил, читала ли я его сочинение. Отвечаю, что да. Он признался, что оно посвящено мне и предложил погулять. С тех пор прошло уже 5 лет, мы до сих пор вместе.
- Училась я тогда в 11-м классе. На носу был самый важный день в истории всего моего обучения — выпускной. Лихорадочная беготня по магазинам, поиски лучшего наряда. И вот день настал. По задумке, несколько учеников параллельных классов должны были пройтись по коридору школы при полном параде. Естественно, возникали мысли: «А вдруг я упаду?» Поделилась переживаниями с другом. На что он легко ответил: «Если ты упадешь на глазах у всех, тогда я выйду из толпы и упаду рядом с тобой!»
Парень просто молодец! дружище настоящий, мне напомнило как мы с моей школьной подружкой договорились если одна из нас опозорится во время концерта в актовом зале (у нас были певческие номера на последний звонок), вторая выбежит на сцену и тоже что-нибудь "исполнит"😁😁 Никто не опозорился, но сам факт такого договора!
Одно из главных событий учебного года — совместное фото класса
- В 5 классе я была отправлена на городскую олимпиаду по языку, до сих пор помню одно задание: нужно было написать слово «дно» во множественном числе. Я написала «днища».
- В 9-м классе пошла гулять и увидела большую очередь, которая выстроилась около киоска, где продавали мороженое, спички и т.д. Спросила у впереди стоящих, что продают. Ответили, что сами не знают, но что-то будут продавать. Как оказалось — привезли эскимо. Купила, прошла в парк неподалеку и прямо на улице в мороз съела два эскимо. После этого даже ни разу не кашлянула — такой азарт меня взял, что до сих пор это помню.
- Готовилась поступать в медицинский. В 10-м классе химичка стала заваливать меня тройками, за малейшую ошибку снижала балл. Мама задумалась о репетиторе, но сначала пошла поговорить с учительницей. Пришла из школы и смеется: «Учительница у вас, оказывается, глаз-алмаз! Разглядела в тебе талантливого ребенка, настаивает, чтобы ты ходила на ее платный кружок по пятницам, для углубленного изучения. Я предложила проверить твои знания по заданиям из архива вступительных экзаменов мединститута, а я, как преподающий там профессор, поставлю оценку. Но она тут же промямлила, что ты и так готовая медалистка, и темы для платных занятий были исчерпаны».
Даже почти ничего не поменяли)) "Платный кружок". "Промямлила". Браво! 👏
Индивидуальная фотосессия тоже была у каждого школьника
Вот так и узнаешь, что к числу "каждых школьников" ты не относилась 😭😭😭
- У вас в школе был предмет УПК? Я ни разу не пожалела, что пошла на машинистку! Тогда еще учили работать на печатной машинке с кареткой вслепую. Я до сих пор помню расположение всех клавиш на клавиатуре наизусть и спокойно, не глядя, набираю текст!
Классно как, отличный предмет . Это какие годы? В наши уже ничего интересного не было , никаких навыков получить нельзя было
- Помню, вызвали моего отца в школу из-за моих розовых волос, а он сказал: «Я пришел сюда, чтобы узнать, как она учится, а не обсуждать ее внешний вид». И в итоге переключились на мою успеваемость. На самом деле, внешний вид не должен волновать учителей, на то юность и дается, чтобы самовыражаться.
Королева Огня - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Вообще-то, в школах, гимназиях и лицеях приветствуется деловой внешний вид, а он как-то не сочетается с розовыми волосами. Конечно, конкретнее нужно было бы ознакомиться с уставом школы, если там ничего не написано о недопустимости крашеных волос, то тогда покрасить волосы можно. Но лучше всего сделать скрытое окрашивание - не нужно провоцировать и злить учителей, они ещё могут пригодиться.
- Помню, в школе в столовке продавали смаженку — что-то на языке местного Мишлена. Естественно, это было самым дорогим и редким удовольствием в 1995-2000 годах. Я был очень рад, когда смаженки были в наличии. Ну и деньги на них. Вкус не забыть! Сейчас в магазинах такого нет, а ведь хочется. Пришлось воссоздать. И ведь получилось! Главное, начинки много.
Хотелось бы, чтобы авторы или редакция поясняли, что это такое. Чтобы не нужно было гадать, что это за блюдо из зверя неизвестной породы. А то получается как в песне бит-квартета "Секрет": "Что ты имела в виду?" (с)
А я это всю дорогу называю мини-пиццами... И почему нет в наличии? Я часто вижу в кулинариях
- В четвертом классе писали диктант по пословицам. Учились во вторую смену, за окном было уже темно, последний урок, часов шесть. И меня понесло. Вместо «За одним зайцем погонишься» пишу: «За одной гайкой погонишься — ни одной не отвернешь». Ну и дальше в том же духе. Пару листов в тетради нафантазировал. Получил сразу два кола и вызов родителей! Мама пришла и смеется, учительница Мария Михайловна долго рассуждала, что я думаю неизвестно о чем на занятиях?.. А о чем мне думать? Домой мне хотелось, с собакой скорее погулять.
Директор школы у меня в шестом классе вёл русский. Писали сочинение, тема: Осень. Жили в селе. Отец работал водителем грузовика, я выросла в кабине. Впечатлений от колхозной жизни набралось столько, что хватило бы на небольшой роман. Поскромничала, написала на несколько листочков. Открываю тетрадь, а там громадная красная двойка. И ниже - Списала!
Вот так оценил учитель мой первый литературный опус.
Было страшно обидно, и почему-то было неудобно ему сказать, что я писала сама.
Шёл 1960-й год.
- Когда я была первоклассницей, в конце 80-х, многие дети еще ходили в школу и домой без родителей. Мы встречались с моей подружкой Олей и тащились на уроки, молча волоча портфели и засыпая на ходу. Идти было минут 10, и они тянулись бесконечно. Зато обратно бежали вприпрыжку. Впереди был целый беспечный день, только портфели надо забросить домой. На пути из школы был ларек хлебозавода, и родители часто поручали купить домой хлеба. Ничего не было прекрасней, чем зимой в мороз купить там буханку ржаного и по пути объедать хрустящие румяные корки. А от них пар идет. Доносили домой одну мякушку.
Да…видимо, все школьники советских времен приносили домой погрызенные булки хлеба кирпичиком, когда грызешь хркстящую корочку , он еще горячий, и пар и аромат прям в лицо, вкуснющий был, дома всегда влетало за погрызанную корочку. Сейчас тоже на юге рядом магазин с тем же вкусным хлебом, но теперь он почему то не горячий, а вот корочки все также обгрызанные детьми и мной)
А еще была пекарня французских багетов в парке Ленина . Тоже незабываемый вкус, горячущие , в руках держать невозможно , перекидывая в руках грызешь, кайфуешь, очень вкусные были ) Пол тралика детей с ополовиненными булками, дома можно было уже не обедать))
- Как-то сказали принести на урок носок с протертой до дырки пяткой, чтобы научиться штопать. Такового у нас не было, так что пришлось просто отрезать кусочек у носка.
Alena - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Вот так дела! Что-то такого я не припоминаю из своей школы.
Задание на скорость чтения — всем известная школьная забава
Научился читать в 4 годика. Бабушка приводила соседок посмотреть на вундеркинда. Я открывал книгу и бегло читал сказку. Всему двору ставили меня в пример. Но дело в том , что сказку эту я знал наизусть)). Хотя читать я реально уже мог, правда, не так бегло, как эту сказку))
- Когда училась в школе, самым приятным перед началом учебы было выбирать тетради. Все были с разными обложками — глянцевые, с шарпеями, котами, звездами.
У нас все тетради были одного цвета, а самым радостным были встречи с одноклассниками и игры на школьной площадке в футбол. Какие разные радости)))
- Я всегда была твердой хорошисткой с примерным поведением. И вот в 9-м классе впервые домой позвонила классная и вызвала родителей в школу, чтобы поговорить о моей дисциплине. Пошел папа. Вернулся он, еле сдерживая смех, ведь я умудрилась на уроке биологи встать, поймать бабочку и выпустить ее в окно. А я действительно переживала за нее! И, казалось бы, учительница биологии должна была меня понять.
- Знаете этот сентябрьский свет? Свежий воздух, горячее солнце, желтеющие листья. Ты заходишь домой после школы, бросаешь рюкзак в коридоре. Пылинки летают в лучах уходящего тепла. Быстро делаешь два бутерброда с колбасой. Уроки оставляешь на потом. А сейчас просто продуваешь желтый картридж от денди, вставляешь его в приставку, щелкаешь на уже настроенный канал в телевизоре и предвкушаешь ближайшие пару волшебных часов до прихода родителей.
А я обедал и спал после школы, потом быстро делал домашку ( умный был) и на улицу к ребятам . Родители не проверяли домашку, на доверии все строилось. Походы родителей в школу были только из за поведения)) Детство - энергия)) С мелкими также , хотя иногда домашку их смотрю, интересно тоже повторить что то для себя) На скорость с ребятами делаем ее, кто первый- приз) 🏆
А вот после моих хулиганств - запустили ракету, сбили люстру, смешали компоненты на химии и устроили взрыв, выбил окно мячом шалости моих детей вообще не считаются))
Сегодня иногда кажется, что для обозначения классов не хватает алфавита. А какая у вас была буква?
У нас в школе были только "А" и "Б". Школа небольшая, в центре города, по 30 человек в классе. Я училась в "А".
- Второй класс. Я сижу на уроке чтения. Тема урока — «Строительство Байкало-Амурской магистрали», сокращенно БАМ. Тема сложная, огромный по объему текст, написанный непривычно мелким шрифтом. Мое детское сознание отказывается воспринимать написанное, понимать, что это такое и для чего это строят, кто и зачем. Еще и учительница начинает задавать вопросы. «Забери меня отсюда!» — единственная мысль в моей голове. И тут раздается осторожный стук, дверь в класс открывается. На пороге стоит мой папа с сестренкой: «Здравствуйте! Я Аню Игнатову пришел забрать». Потом начинает рассказывать что-то про маму в командировке, ключи от квартиры, которые некому передать, а я под завистливые взгляды удивленных одноклассников собираю портфель. Потом мы втроем идем гулять в осенний парк, собираем листья, едим семечки подсолнухов и кормим птиц.
- В школе я была типичной тихоней — очки, хвостик, вечно в свитерах бабушкиной вязки, в книжках сидела. Меня просто не замечали. Все шло спокойно, пока я не влюбилась в самого популярного парня из параллели. Он, разумеется, меня не знал, а я только тихо млела. На выпускной я решила принарядиться. Сама от своего отражения была в восторге. Вечером тот самый парень подошел, попросил номер, сказал, что впервые меня видит. А я улыбнулась и ответила, что мы три года учились в одном здании. Номер не дала. Просто ушла. И это было первое, по-настоящему уверенное «нет» в моей жизни.
Да уж))) Обычно такие женщины всю жизнь и страдают . Завышенная самооценка и легкости нет.
Школьные дневники могли сказать о своих обладателях гораздо больше, чем можно подумать
Дневники у нас тоже были одинаковые, обложки только разные ) Самое интересное было внутри - 4,5 и - родители, срочно в школу, стрелял рисом из трубочки , пускал самолетики, принесли хомяка на ИЗО и тд. Летопись школьная)
Одним словом, сентябрь — самое время вспомнить школу. Еще несколько уютных статей с нотками ностальгии: