15+ школьных воспоминаний, таких же теплых и неуловимых, как солнечный зайчик на парте
«А теперь прячем учебники и достаем чистые листочки!» Не бойтесь, мы не будем писать контрольную, а просто предадимся школьным воспоминаниям. У каждого они свои: веселый сосед по парте, любимая учительница с добрым сердцем, сладкие столы на 8 Марта и шутки одноклассников. Мы собрали истории из детства, которые научили наших героев доброте, справедливости и, конечно, юморному отношению к жизни.
- Во втором классе нам нужно было попробовать написать стихи. А я уже с 5 лет сочинял! Вышел, рассказал два своих стихотворения «Осень» и «Весна». Учительница сказала, что я врун, ведь это Тютчев. Стихи были мои. С тех пор пишу, перевожу с английского. А те слова воспринимаю как комплимент. Получить в 8 лет сравнение с Тютчевым! © piratematego
- Я была крепкой хорошисткой и уроки не прогуливала. Но был один раз, когда ушла из школы наша любимая учительница. Вместо нее пришла какая-то высокомерная дама. Спрашивала по всем темам, занижала оценки, и при этом чехвостила нашу бывшую преподавательницу. Это был единственный раз и беспрецедентный случай в нашей очень строгой школе, когда мы объявили учительнице бойкот и всем классом прогуляли урок! Весна, тепло. Мы пошли кататься на качелях в соседнем дворе, в магазин за мороженым сходили, потом просто на солнечной стороне на лавочке сидели и болтали. Это было потрясающее единение класса — двоечников и отличников, хулиганистых и правильных. © ИньЯна / ADME
«В актовом зале школы, разучиваем песню перед 8 Марта. Весна 1995 года»
- Накануне 8 Марта у нас должен был быть сладкий стол сразу по случаю двух праздников. Родители девочек единогласно решили подарить ребятам тамагочи, хоть самых простеньких. Мечта всех детей 90-х, правда? И вот торжественный момент, мы вручаем наши подарки и ждем радостного вопля, а мальчики озадаченно смотрят на родителей и неловко вручают нам точно таких же тамагочи! Вы даже не представляете, каково было учителям, когда на уроке все 28 «питомцев» начинали сразу просить кушать.
- Мои школьные годы выпали на 90-е. В старших классах мне, конечно же, хотелось быть самой модной. Еле уговорила маму купить обувь на платформе. Сантиметров пять была сама подошва, а под пяткой — все 12. Тогда же ходили, в чем было, формы не было, поэтому в черных джинсах, желтой толстовке да с такой обувкой я считала себя королевой. И вот еду я на трамвае в школу. Моя остановка. Иду к выходу и впечатываюсь лбом в железный ящик над входом. Какая-то бабулька охает, ровесники хохочут. У меня перед глазами все плывет. Думаете, я сняла потом эти ботинки? Нет, конечно! © ellaidrin / Pikabu
«День рождения одноклассницы и традиционное ковровое фото. Пожалуй, так же часто мы фотографировались в подъездах»
- Мне было 14 лет. Мы писали контрольную. Я всегда хорошо училась, но в тот день что-то пошло не так. В итоге сдала работу почти пустой. И вот учительница раздает результаты, мое сердце колотится. Сейчас все узнают, что я завалила! Она подходит ко мне, кладет на парту листок и говорит тихонько: «Подойди ко мне после урока». Я ждала сложного разговора, но учительница спросила: «У тебя сегодня что-то случилось? Ты обычно справляешься лучше». Рассказала ей, что не могла уснуть всю ночь из-за переживаний по поводу переезда. Она посмотрела на меня и ответила: «Знаешь, это нормально — иногда не справляться». © nemtsevayus
- Я училась на «отлично», но раз в год позволяла себе двойку. Родители крайне редко заглядывали в мой дневник. Так вот, однажды маме вдруг приспичило проверить оценки. Там, как на зло, красовалась свеженькая двоечка. На вопрос: «Как так?» я ответила: «Раз в год могу позволить себе расслабиться». Возражений не последовало. Школу, кстати, окончила с медалью. © Надежда Надежда / ADME
- Когда я только пошла в школу, очень тяжело было вставать так рано. Поэтому, чтобы поспать подольше, я просыпалась ночью, надевала школьную форму и ложилась в ней спать. Утром мама будила, а я говорила, что посплю еще, потому что я уже одета. © Cool story / VK
«Собираюсь на свой школьный выпускной»
- Старшие классы как-то ставили сказку «По щучьему веленью». Учителя сделали печку. Она на самом деле была большая, красивая. Чтобы удобно было передвигать, приделали к ней подшипники (понятия не имею, почему они были почти у каждого). Так вот, мы на этой печке катались по коридору. Было классно. © Олеся / ADME
- В школе я была отличницей, звездочкой класса, гордостью мамы. И вот — первая в жизни тройка. За домашку! Вроде ничего серьезного, но я уже представляла, как на меня пальцем все показывают. Забегаю домой, захлебываюсь слезами: «Я тройку получила!» Мама молча открывает буфет, достает мои любимые конфеты и говорит: «Тьфу ты! Ерунда какая. Я уж надумала всякого. Попей чай с конфетками и успокойся».
- Одноклассники решили подшутить надо мной. После физры спрятали мою школьную форму и разбежались. Пришлось идти на уроки в спортивках. И тут классная напомнила, что фотограф ждет всех в актовом зале, будем фоткаться для альбома. Форму мне никто не вернул. Учительница была в негодовании от моего внешнего вида. Хотела перенести все на другой день, но тут фотограф озвучил сумму доплаты за это. И вот теперь я на страницах школьного фотоальбома выделяюсь среди всех. Разбавляю скучные кадры своим ярко-зеленым спортивным костюмом. © ШКогвартс / VK
«Нашла у мамы фотку. Вечно меня домой загнать не могли»
- Когда я учился в школе, мой отец частенько любил шутить: «Из школы звонили, сказали, ты там за девочкой ухаживаешь». И все в таком роде. И вот 10 класс, мы прогуливаем литературу. Прихожу из школы, отец говорит: «Звонили из школы». Мама не выдержала: «Витя, прекрати, надоел уже со своими шутками». — «Да правда звонили!» — «Не смешно, иди кур покорми лучше!» На следующий день ко мне подошла классная: «Звонила твоему отцу по поводу частых прогулов!» Я смог только ответить: «Да, знаю, спасибо. Папа провел со мной воспитательную беседу». До сих пор не понятно, почему он так легко это спустил. © enlayer13
- Я помню, пошла в первый класс, и были у нас прописи. Тема: «ча, ща». Вроде запомнила, что правильно писать через «а», а не через «я». Сказали вписать буквы, я написала все через «а». Мой одноклассник решил мне помочь и сказал, что надо писать через «я». Я сначала не послушала, но потом все-таки зачеркнула и написала «я». А потом выслушала, что плохо написала, ответы правильные зачеркнула. После этого однокласснику не доверяла. © Hakkia_original / ADME
«Мы дарили эти картины нашей учительнице на каждый праздник. Размеры и пейзажи менялись. И куда она их потом пристраивала?»
- Начало 80-х. В школе я оставался на продленку. Вел ее у нас учитель физкультуры Эдуард Михайлович. Смотрел на нас, как на взрослых. И часто водил в кино. Если у кого-то не было денег, то сам покупал билет и мороженое. Но родители всегда старались дать нам копейку на это мероприятие. А я один раз свои деньги потерял, идти наотрез отказался. И тогда наш физрук спросил: «Футбол любишь? Тогда оставайся, будешь сторожить вещи одноклассников. А потом я тебя буду учить играть». Через несколько лет наша команда боролась за третье место, и для Эдуарда Михайловича это был триумф. © КТО ЗДЕСЬ / Telegram
- Моя дочь в школьный ланч бокс взяла макароны по-флотски. Папа разрешил, а я не смогла их вразумить. На собрании выслушала претензию от учителя про эти макароны. Зато дети были в восторге. Один мальчик сказал, что дома мама такое не готовит, и он обязательно попросит ее сделать эти макароны. © zankovich_cake
«Мы в бойсах, варенках и адидасах позируем школьному фотографу.1993 год»
- В школе в 90-х я была очень правильной и ответственной девочкой. Классе в восьмом получила от нашей руководительницы особое поручение — положительно повлиять на непослушного одноклассника. С ним взрослые ничего сделать не могли, но почему-то считалось, что я могу и должна. Меня еще на собрании класса ругали, что я с ним уже месяц сижу за одной партой, а он как прогуливал, так и прогуливает. С этим решил разобраться мой папа. Пошел в школу и поговорил с учителями, мальчика того и вовсе перевели в другую школу в итоге. А папа сказал, что если мне дают особые поручения, надо сразу говорить: «Ищите другого!» — а не радоваться, что мне доверяют. © Unknown author / Pikabu
- Меня родители в 9 классе отдали на курсы программирования. Еще тогда учуяли, что это перспективно. Учителя вечно ругались, что домашки забываю делать или отпрашиваюсь с последних уроков. Даже привели меня к директору. Я ему честно и сказал, чем мое время занято. И мы нашли общий язык. Пообещал ему, что отучусь полгода и сделаю школьный сайт. Так и случилось, оформил все по красоте, фотку директора на главную страницу вынес. Как же он любовался. © ШКогвартс / VK
- В школе я не отличался дисциплиной. Не слушался, вечно чудил, мог прогулять уроки. Мама негодовала, конечно. Однажды нас отпустили с трех последних уроков: англичанка заболела, а физрук был на соревнованиях. Пришел домой, меня встретила удивленная мама. Сказала, что быть такого не может, чтобы нас отпустили. Сказала идти обратно в школу. Я еще два часа наматывал круги вокруг дома. © ШКогвартс / VK
- Я училась в гимназии. Окружали меня хорошисты и отличники. В такой обстановке хочешь-не хочешь, а будешь учиться. Была одна четверка по английскому языку, потому что его я недолюбливала. Мама, правда, много раз говорила, что в нашей семье есть некая троюродная тетя, которая всю жизнь работала переводчиком английского языка, и, возможно, эти гены могли передаться мне. А я тем временем приходила в школу пораньше, чтобы списать домашку у одноклассников. Когда перешла в пятый класс, мы переехали в другой город. Пришла в новую школу. Выяснилось, что здесь английский я знаю лучше всех в классе. И понеслась! Олимпиады, открытые уроки, мастер-классы, внеклассные часы. И не знаю, как это так вышло, но в 8 классе я решила, что буду поступать в иняз. Мама уже с улыбкой напоминала мне о генах переводчика, исправно платя за репетиторов. Поступила я на общих основаниях. Иногда думаю, что бы сказали мои одноклассники из гимназии, если бы узнали о моей профессии. © NeTotNeTa / Pikabu
Пожалуй, школа действительно не просто учит нас умножать в столбик и соблюдать расписание. Эти годы формируют наш характер и дарят массу впечатлений. Пишите в комментариях, чем вам запомнился этот период в жизни.
