15+ школьных воспоминаний, таких же теплых и неуловимых, как солнечный зайчик на парте

Пожалуй, школа действительно не просто учит нас умножать в столбик и соблюдать расписание. Эти годы формируют наш характер и дарят массу впечатлений. Пишите в комментариях, чем вам запомнился этот период в жизни.

Еще немного школьных статей вы найдете здесь: