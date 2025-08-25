19 школьных фото, которые мы клялись никому не показывать, но передумали

Вспоминая чудесные школьные годы и листая немного запылившийся альбом, нет-нет да и екнет что-то внутри: как же мы такое допустили? Попытка улыбаться в первом классе, как мама учила, непонятные ленточки на голове и странные галстуки, которые хочется немедленно снять и спрятать. Мы вспоминаем те самые фотографии, которые дороги сердцу, но показывать стыдно.

«Мое фото с выпускного в третьем классе. До сих пор задаюсь вопросом, как мои родители выпустили меня в таком виде»

«Мама настояла на таком наряде с ее галстуком-бало в день школьной фотосессии»

«Бабуля отвела меня на фотосессию. Мама чуть в обморок не упала от этих снимков»

Эх, теперь таких снимков не делают. Это были славные и в то же время смутные времена. © BigPackHater / Reddit

«В 90-х мы с маман любили делать гламурные снимки»

«Ненавижу все школьные фотографии от детского сада до выпускного класса. У меня всегда был удивленный или озадаченный вид. Это вот мы в зоопарк ездили»

Я тренировал детскую футбольную команду, и именно так выглядели вратари, когда мяч вдруг оказывался на противоположном краю поля. © slouchingtoepiphany / Reddit

«Мне на этом фото примерно 15 или 16 лет»

Чувак, ты выглядишь как человек, который вот-вот уйдет на пенсию. © OldKentRoad29 / Reddit

«Позирую своему парню после школьных танцев, 1970 год»

Твой парень был вампиром? Я не вижу его отражения в зеркале. © slackjack2014 / Reddit

Сфотографируй меня как одну из тех французских девушек. © Burnin_Oth / Reddit

«Гламурное фото из 1994-го. И нет, мне здесь не 45, а 8»

«Я участвовала в конкурсе и выиграла бесплатный фотопортрет. Сначала хотела фоткаться со своим парнем, но он отказался со словами: „Бери лучше кота!“ Ни слова больше!»

«Моя худшая школьная фотография»

«Мне здесь 12. Пожалуй, это самая неловкая фотография, которая когда-либо существовала»

Мои родители разместили в своем видеосалоне флаеры соседней фотостудии. В итоге теперь у них есть уйма бесплатных фото своих детей. © LittleBirdiesCards / Reddit

«Фото из моего детства»

«1977 год. Приготовьтесь, дамы»

«Даже спустя 20 лет я не могу простить маму, что нам с сестрой делали такие фото»

«Я почти уверен, что у меня в рюкзаке лежал отличный сборник бородатых анекдотов, которые я пытался запомнить, чтобы потом пересказывать всем»

«В старшей школе я сомневалась в выборе по жизни, но в выборе одежды была уверена»

«Родители отправили меня жить к очень консервативной бабушке, которая не одобряла мой стиль. Поэтому она купила мне кучу новой одежды. Кажется, у меня было около пяти жилеток разных цветов»

«По моему взгляду видно, что я просто умирала изнутри. В конце концов, удалось уговорить бабулю позволить мне быть собой. У меня были кеды Vans в розово-белую клетку, когда я надевала их в школу, другие дети были в шоке, потому что еще даже не слышали о Vans (город был маленький)».

«Если вам интересно, то нет, я не жалею ни о чем»