19 школьных фото, которые мы клялись никому не показывать, но передумали
3 часа назад
Вспоминая чудесные школьные годы и листая немного запылившийся альбом, нет-нет да и екнет что-то внутри: как же мы такое допустили? Попытка улыбаться в первом классе, как мама учила, непонятные ленточки на голове и странные галстуки, которые хочется немедленно снять и спрятать. Мы вспоминаем те самые фотографии, которые дороги сердцу, но показывать стыдно.
«Мое фото с выпускного в третьем классе. До сих пор задаюсь вопросом, как мои родители выпустили меня в таком виде»
«Мама настояла на таком наряде с ее галстуком-бало в день школьной фотосессии»
- Сейчас такой наряд на пике популярности. © ***kyle2 / Reddit
- Думаю, галстук здесь наименьшая проблема. Шутка. © A_Light_Spark / Reddit
«Бабуля отвела меня на фотосессию. Мама чуть в обморок не упала от этих снимков»
- Эх, теперь таких снимков не делают. Это были славные и в то же время смутные времена. © BigPackHater / Reddit
«В 90-х мы с маман любили делать гламурные снимки»
«Ненавижу все школьные фотографии от детского сада до выпускного класса. У меня всегда был удивленный или озадаченный вид. Это вот мы в зоопарк ездили»
- Я тренировал детскую футбольную команду, и именно так выглядели вратари, когда мяч вдруг оказывался на противоположном краю поля. © slouchingtoepiphany / Reddit
«Мне на этом фото примерно 15 или 16 лет»
Причем на ооооочень хорошую пенсию. Он выглядит как чел заныкавший миллион.
-
-
Ответить
- Чувак, ты выглядишь как человек, который вот-вот уйдет на пенсию. © OldKentRoad29 / Reddit
«Позирую своему парню после школьных танцев, 1970 год»
- Твой парень был вампиром? Я не вижу его отражения в зеркале. © slackjack2014 / Reddit
- Сфотографируй меня как одну из тех французских девушек. © Burnin_Oth / Reddit
«Гламурное фото из 1994-го. И нет, мне здесь не 45, а 8»
«Я участвовала в конкурсе и выиграла бесплатный фотопортрет. Сначала хотела фоткаться со своим парнем, но он отказался со словами: „Бери лучше кота!“ Ни слова больше!»
«Моя худшая школьная фотография»
«Мне здесь 12. Пожалуй, это самая неловкая фотография, которая когда-либо существовала»
- Мои родители разместили в своем видеосалоне флаеры соседней фотостудии. В итоге теперь у них есть уйма бесплатных фото своих детей. © LittleBirdiesCards / Reddit
«Фото из моего детства»
«1977 год. Приготовьтесь, дамы»
«Даже спустя 20 лет я не могу простить маму, что нам с сестрой делали такие фото»
«Я почти уверен, что у меня в рюкзаке лежал отличный сборник бородатых анекдотов, которые я пытался запомнить, чтобы потом пересказывать всем»
«В старшей школе я сомневалась в выборе по жизни, но в выборе одежды была уверена»
«Родители отправили меня жить к очень консервативной бабушке, которая не одобряла мой стиль. Поэтому она купила мне кучу новой одежды. Кажется, у меня было около пяти жилеток разных цветов»
«Если вам интересно, то нет, я не жалею ни о чем»
«Отыскали старые фото 20-летней давности. Это был 2006 год, мне было 12. Крутизна так и прет»
Предлагаем и вам снять с антресоли старенькие фотоальбомы и вспомнить былые времена. Ну, а если будет желание, то и с нами можно поделиться памятными фотокарточками. А пока можно почитать забавные жизненные истории:
Фото на превью laurelfrac / Reddit
