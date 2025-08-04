20 историй, после которых понимаешь, что пережить ремонт — это уже победа
Тот, кто пережил ремонт, в цирке не смеется. Самые смелые, конечно, доводят все до конца, гордо показывают достижения своим гостям и даже дают советы. У тех, кто не так силен духом, остается кусочек без керамической плитки в ванной (личный опыт, и никто не может меня осуждать: дом старый, а стена кривая). А еще иногда техника накрывается медным тазом и просит заменить маленькую, но очень дорогостоящую деталь. Мы решили открыть группу поддержки для всех тех, кто пережил (переживает) ремонт, и собрали разные истории в одном месте.
- Живу на 17 этаже в новостройке. Ну, относительно: дому 12 лет. И вот решили у нас чинить лифт. Причем сразу и грузовой, и обычный. Через две недели «активных спортивных нагрузок» лифт починили, но повесили объявление: «Уважаемые жильцы! Воздержитесь, пожалуйста, от пользования лифтом во время северного ветра».
- Когда у нас с мужем только родилась дочь, мы как раз заканчивали ремонт на кухне. Часто приходилось сверлить во время сна малышки, но ей это не мешало. Чудо продолжало сладко спать, несмотря на все звуки ремонтных работ. Кухню закончили делать весьма быстро, дочурке только исполнился второй месяц. И я начала замечать, что она стала плохо засыпать. Крутится, вертится, плачет. И вот муж что-то решил доделать на кухне, включил дрель, и дочь мгновенно уснула! Я была в шоке, рассказываю любимому о своих наблюдениях, а он улыбается и отвечает: «Так что теперь? Придется снова затевать ремонт. Выбирай: в ванной или гостиной». Как-то так и закончили обновлять всю квартиру. © Карамель / VK
- Когда папа только женился на маме, ничего не умел делать по дому. Потек кран и маме пришлось вызвать сантехника. И говорит ему, мол, муж в командировке и совсем некому починить кран. А папа-то в этот момент сидел в комнате, все слышал и записывал, как менять прокладку в кране. Выйти ему было стыдно. Сейчас папа всему научился и все говорят, что у него золотые руки! © Подслушано / Ideer
- Не знаю, как делали ремонт предыдущие хозяева моей квартиры. В комнате там необычный подвесной потолок, отделанный паркетом. И в нем пять лампочек. Прикол в том, что все лампочки включаются обычным способом. Но одну можно выключить, только выкрутив ее из цоколя. Мне страшно разбирать эту конструкцию, но наверное, нужно.
- У подруги сломалась стиральная машина, она нашла мастера в интернете, позвонила ему, и тот явился. Долго ковырялся, что-то делал. В результате взял кучу денег и заявил, что нужно покупать новую машинку, так как эта накрылась и ремонту не подлежит. Подруга в отчаянии — на новую стиралку денег нет. И тут на лестничной клетке разговорились с соседом. Тот пришел, осмотрел машинку, и оказалось, что мастер сжег какую-то плату, а поломка была простой и копеечной. Купили все необходимое, и сосед ей отремонтировал стиралку. © Палата № 6 / VK
- Мой пес начал активно грызть область под хвостом. В интернете начиталась кошмаров: от воспаления желез до нервного срыва. Повезли к ветеринару. Собаку ощупали со всех сторон. А потом ветеринар провел рукой против густой шерсти, а оттуда посыпалась пыль. И тут я поняла: несколько месяцев в доме шел капитальный ремонт, все и везде было в штукатурке и других стройматериалах. У собаки от этого и начался дискомфорт. Доктор сказал почаще купать песика на время ремонта, и все будет хорошо.
- Решили на даче обить одну комнату вагонкой. Да, не модно, но нам нравится. Долго искали работников, и посоветовала знакомая сына своей заведующей: «Женечка вот у нашей Николаевны такие ремонты делает! Все может!» Приехал мальчик молоденький. Ну, раз посоветовали, пусть работает. Сама я пошла в огороде возиться. И тут слышу его телефонный разговор: «Папа, привет. Я на заказе, тут нужно вагонку набить, а я ни разу такого не делал. Расскажи в двух словах». И сколько же раз жизнь учила, что по знакомству никого хорошего не посоветуют!
- Отключили у нас домофон, звоню в контору. Там говорят, что у нас трубка сломалась, они пришлют мастера. Ну ок, ждем. Через три дня вечером домофон вдруг зазвонил. Беру трубку, а там говорят: «Третья квартира? Это мастер, я вам трубку починил, все работает, до свидания!» Я аж обалдела — кудесник нам телепатически домофон починил! © dolltroll / Pikabu
- У нас года три тому назад стиралка стопорнулась. Вызвали мастера. Приехал молодой мужчина, привел с собой дочку лет 13-15. И тут я обалдел: мужик только выдвинул машинку из ниши, а все остальное делала девочка. Я стоял в шоке и наблюдал, как мастер ей инструменты подает. В итоге они поменяли мотор, и по деньгам вышло недорого. С тех пор стиралка отлично работает. © Epsilon63 / Pikabu
- Звонит дочь в слезах: дверь заклинило, выйти не может. Срочно звоню мастеру и лечу домой. Приезжаю, а там мужчина уже ковыряется с дверью и заодно успокаивает мою дочку: «Не волнуйся, мама приехала, сейчас открою». А ребенок кричит с той стороны: «Дяденька, не открывайте! У меня уроки еще не сделаны. Можно вы подольше дверь чинить будете?» Мастер долго смеялся, но дверь все-таки вскрыл за пять минут.
- Надо было поменять крышу на доме. Связался с одной компанией, которая предложила самую низкую цену. Они попросили внести предоплату, чтобы закупить нужные материалы. Заплатил. Ребята пришли на следующий день, сняли половину крыши и удалились. Больше я их не видел. Теперь никогда не даю денег, пока работа не сделана. © Shaun Doetzel / Quora
- Купили мы новую сушилку, поставили ее временно в коридоре. Через неделю использования она начала протекать. Все осмотрел, проблемы не нашел. Приехал мастер, включил сушку и обнаружил маленькую дырочку в шланге. А потом и говорит: «Я даже знаю, кто это сделал». И показывает на нашего кота. Оказалось, что эта трубка иногда вибрирует, а кошки часто пытаются поймать источник шума и рвут шланг. © user4757255 / Pikabu
- Один не слишком рукастый мастер повесил у нас в ванной водонагреватель. Сижу я у себя в комнате и вдруг слышу грохот, как будто кто-то разбил тарелку, только в десять раз громче. Вбегаю в ванную, а там водогрей валяется на полу, а от унитаза и раковины остались одни осколки. Вызвал другого сантехника, а на того орал по телефону минут пятнадцать. До сих пор в ужасе представляю, что ванной в тот момент кто-то мог находиться. © 1-and-only-P4RZ1V4L / Reddit
- Прорвало у нас стояк холодной воды в перекрытии между этажами. Лило знатно. Приехала аварийка, и мастера меня спрашивают: «А зачем вы нас вызвали? Вы что, сами справиться не можете? А как люди раньше жили без аварийной службы?» Ну, я за словом в карман не полезла, так что умельцы быстро взялись за работу. © k***vsezanyato / Pikabu
- У нас на кухне поработал электрик, у которого, похоже, кукуха слегка поехала. Мало того что он зачем-то выкрутил все светильники, так этот гений еще и сделал новую проводку так, что теперь мы не можем одновременно включить кондиционер и микроволновку. © Cranston Snord / Quora
- Доверили одним ребятам ремонт в ванной комнате. Нужно было установить ванну и перенести унитаз. Итог: унитаз теперь нормально не смывается, а из раковины и ванны несет канализацией. Приходил сантехник, сказал, что с трубами полный караул и все нужно переделывать. © Embarrassed_Gift_707 / Reddit
- Затеяли ремонт и нашли по знакомству мастера. Нас сразу предупредили: парень работящий, но делает все очень медленно. Не проблема, мастер все равно трудился, когда мы с мужем на работе были. Однажды супруг заскочил днем домой и еще с площадки услышал подозрительные звуки. Короче, влетает муж в квартиру, а там целая команда ребят на гитарах наяривает. Оказывается, наш умелец только пару часов работал, а потом они с друзьями репетировали, потому что другого места для этого не нашлось. Странно, что нам соседи не пожаловались.
- Сломалась духовка, а я без нее как без рук. Пришел мастер, насчитал кругленькую сумму. Согласилась — новая такая в пять раз дороже обойдется. Оформили предоплату за деталь, мне сказали ждать четыре рабочих дня. Проходит неделя, чую неладное, звоню в сервис, а там девушка спокойным голосом говорит мне, что деталь придется подождать еще две недели. У меня от таких сроков глаза на лоб полезли.
- В нашем доме лифт не работал месяц. Говорили, что серьезная поломка электродвигателя. А сегодня счастливый день: лифт запустили! Вызываю его, дверь открывается, в кабине три механика и мастер — только что закончили ремонт. Спускаемся, и чуть не доезжая до первого этажа, лифт встает. Через пару секунд по инерции машинально тянусь к кнопке вызова диспетчера. Сзади звучит мрачный голос: «Куда жмешь, здесь уже все». © Палата № 6 / VK
- У меня как-то потек бойлер, вернее, капало из него. Позвонил мастеру по котлам, тот приехал, нашел, откуда течь, и сказал, что нужно менять деталь. Я быстро нашел нужную запчасть. Звоню мастеру. А он может приехать только на следующий день — у него все расписано. Он и говорит: «Да ты сам поставь — это плевое дело. За диагностику немного заплати, а на ремонте сэкономишь. Если не выйдет, тогда уж я приеду». Короче, сделал я все сам — теперь не течет. Заодно прошел дистанционное обучение. © furryfuzzybear / Pikabu
А как прошел ваш ремонт? Получилось ли у вас с первого раза поклеить обои? Или, возможно, мастер криво положил ламинат? Здесь вас всегда выслушают. А чтобы следующий ремонт прошел гладко, можно заглянуть сюда:
Комментарии
Про девочку, которая за дверью застряла - практически наша история)
Только тогда у дочки заклинило замок в ее комнате, не смогли открыть. Дело вечером в выходной, завтра в школу.
Пока я дозванивалась хозяину квартиры, моя киса уже представила, как я ей буду бутерброды и термос в окно передавать (невысокий первый этаж) и что школу можно будет пропустить.
Проблема туалета ей в голову не пришла 😁
В итоге арендодатель проехал с инструментом, ее освободили из заточения)