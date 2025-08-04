20 историй, после которых понимаешь, что пережить ремонт — это уже победа

Тот, кто пережил ремонт, в цирке не смеется. Самые смелые, конечно, доводят все до конца, гордо показывают достижения своим гостям и даже дают советы. У тех, кто не так силен духом, остается кусочек без керамической плитки в ванной (личный опыт, и никто не может меня осуждать: дом старый, а стена кривая). А еще иногда техника накрывается медным тазом и просит заменить маленькую, но очень дорогостоящую деталь. Мы решили открыть группу поддержки для всех тех, кто пережил (переживает) ремонт, и собрали разные истории в одном месте.