15 историй о походах в театры и в музеи, где впечатления подарило не только искусство
Некоторых людей не затащишь ни в театр, ни в музей, ни на другое похожее представление, потому что они считают все это скучным. Но мы, ценители подобных мероприятий, точно знаем, что эмоций там можно получить вдоволь. Помню, как однажды моя подруга, которую я уговорила сходить со мной на «Щелкунчика», сказала, что думала просто поспать под музыку Чайковского, а потом увидела мужчин-танцоров и до конца балета глаз от восхищения не могла закрыть.
- Каждый год мы с друзьями ездим в Шарм-эль-Шейх. В этот раз решили посетить музей Древнего Египта. На втором этаже были две старинные лодки из папируса, не в витрине. Мы их рассматривали, и тут мой друг Руслан как выдаст: «Думай обо мне, что хочешь, но я сейчас понюхаю лодку». И понюхал. Он сказал, что она пахнет старыми книгами. Естественно, я тоже захотел попробовать. Мы стояли и нюхали лодку, погружаясь в атмосферу древнего Египта. За этим занятием нас и застал удивленный охранник музея. Мы сделали вид, что ничего не происходит и продолжили осмотр.
- Я пою в театре в опере. Однажды я пригласила знакомого на свой спектакль. После окончания он подошел ко мне и рассказал, что весь спектакль ему пришлось нюхать запах курицы, которую развернула его соседка. Она ела ее прям во время действия! И никто не сделал ей замечание.
- Было мне лет 5-6, не помню точно. Был с бабушкой в театре на «Золушке». Мачеху там играла хорошая актриса, знакомая бабушки, приятная дама. Я с ней виделся до этого не раз и реагировал на нее нормально. А тут я, видимо, был под впечатлением от игры и в самом конце, когда все аплодируют и дарят цветы, началось шоу. Бабушка просит меня подарить цветы этой даме, а я наотрез отказываюсь. Бабушка начинает настаивать, и тут я на весь зал, перекрикивая аплодисменты, выдаю: «Я не понесу цветы этой злой мачехе!!!» Думаю, о реакции зала можно не упоминать. Как мне потом объяснили, я этим действием сказал: «Спасибо! за отлично сыгранную роль», но на тот момент мне это было неясно и я мачеху боялся.
- Сидим с подругой в кафе музея Булгакова. У меня зрение так себе. А она разглядывает стену с портретами знаменитостей и вдруг говорит с восторгом: «Ух ты, здесь был Гарри Поттер!» Я смеюсь и отвечаю, что не может такого быть, чтобы Гарри Поттер заходил в музей Булгакова. Подходим ближе — и выясняется, что все именно так. В музее действительно был Дэниел Рэдклифф. Он подарил музею свою метлу и, как оказалось, любит Булгакова.
Дааа! Я даже помню, что это в вечернем выпуске новостей показывали и даже интервью брали у Дэниела.
- Сходили с дочкой на спектакль. Сидим себе спокойно, и тут один из актеров откуда-то достает цветы и начинает раздавать женщинам в зале, периодически целуя им руки. Доходит очередь до нас, вручает мне розу и целует руку. Дочка смотрит на него и на весь зал выдает: «Если подарите мне две розы, папе не расскажу, что маме руку целовали!» Весь зал смеялся хором.
- Вспомнился рассказ знакомой. Было тогда ее сыну Илюшке лет 5-6 и пошли они как-то в детский театр. Сказка «Аленький цветочек», выходной, зал полон. Актеры играют хорошо, все внимание зала приковано к происходящему на сцене. Дело доходит до момента, когда Аленушка возвращается к Чудищу, ходит и зовет: «Где же ты, друг ненаглядный мой?» Дети все смотрят, затаив дыхание, тишина... И тут раздается звонкий, полный сострадания голос Илюхи: «Да вон он лежит! Тебя пока дождешься!» В общем, спектакль актеры смогли продолжить только через несколько минут, а у Чудища, которое должно было лежать неподвижно, еще долго от смеха вздрагивали спина и плечи...
Всегда было интересно, как актеры могут вернуться к исполнению роли, если смешинку поймали? Мне кажется, что это очень сложно.
- Весной этого года на балете в нашем Большом театре я сидела рядом с женщиной, которая пила чай из термоса каждые 3-5 минут. Признаться честно, мне это порядком надоело. Начался антракт, я думала, что чай уже точно закончился. Но она, видимо, купила в буфете еще, налила в термос и пила второе действие.
- Однажды мы с одногруппниками поехали в другой город якобы с учебной целью, но на самом деле это был просто лишний повод потусить. Мы должны были посетить пару музеев и галерей, но отставили это все на самый последний день. Пришли мы в один из музеев очень усталые, работник на нас посмотрел, посмеялся и сказал, что он пофотографирует нас возле самых лучших работ и на почту кому-то отправит аудиозапись экскурсии, ибо понял, что мы вообще не в состоянии что-то слушать и запоминать. Я, может, и не стану специалистом в своей области знаний, но точно могу сказать, что этого профессионала надо повысить.
При таком подходе к обучению- да, специалистом в своей области знаний не стать :((
- Сегодня мой мужчина пригласил меня на свидание в Большой театр на «Травиату». И где-то в конце второго действия слышу знакомый отрывок... тот самый из сцены в «Красотке», где Ричард Гир впервые приводит Джулию Робертс в оперу. Начинаю гуглить прямо во время спектакля и понимаю, что мы действительно на той самой опере...
- Со мной забавный случай вышел. Я возвращалась из Репино (это курортный район Петербурга), из-за пробки не успевала заехать домой, чтобы переодеться. И поехала на балет Эйфмана в Александринский театр в спортивном костюме и кроссовках. Место у меня было в первом ряду ложи бенуара. Я была счастлива, что наконец-то увидела этот труднодоступный балет, а артисты и зрители спокойно перенесли мой прикид.
В России действительно принято при посещении театров облачаться в вечерние наряды, но во всем остальном мире зрители к своему внешнему виду относятся гораздо проще.
Они идут наслаждаться актерской игрой, а не себя показывать.
Более того, во многих европейских театрах нет гардероба, поэтому верхнюю одежду зрители забирают с собой в зал.
- Я за свои 23 года ни разу не был в музеях! Как-то и не думал об это раньше, как будто подобных развлечений и не существовало. Решил исправлять ситуацию, взял друга, билеты купил и мы пошли изучать искусство. Мне понравилось уже с первых шагов. Разные предметы быта наших предков, картины, статуи! Захватывает дух! А возле одной скульптуры я заметил девушку, которая сидела с блокнотом и срисовывала статую! Я так восхитился ею, что подошел и спросил, мол, рисуете? На что она ответила: «А? Что? Нет, я жду пока моя подруга насмотрится на тысячелетние камни. Кроссворды решаю, чтобы время немного скоротать».
- Сидим на балконе в первом ряду. За нами еще два ряда по три места. Приходят две дамы пенсионного возраста, которые почему-то сразу показались странными. Одна из них замечает, что у нас свободно третье место, и никого не спрашивая, пересаживается туда. Мы молчим: ну села и села. Но дальше начинается сюр. В их ряду девушка кладет сумочку на освободившееся место этой дамы. И тут подруга этой пенсионерки начинает возмущаться, мол, это наше место, мы за него заплатили, уберите сумку! Ирония судьбы: через некоторое время приходит девушка, у которой билет на место в нашем ряду, занятое этой наглой женщиной. Она совершенно спокойно просит ее освободить кресло. Та недовольно возвращается на свое место. Весь спектакль обе «театралки» кряхтели, перешептывались и обсуждали, какая плохая постановка и как им ничего не видно со второго ряда.
- В выходные с сыном решили сходить в музей, хотя на улице было прохладно. Намотались шарфом по самые глаза, шапку натянули и отправились в Третьяковку. У входа женщина смотрит на нас косо, я плачу за билеты, а она все не двигается с места. Спрашиваю: «Что-то не так?» И тут она выдает: «А зачем без взрослых пришли? Где мама?» Говорю: «Я и есть мама!» Мы потом долго смеялись. Рост у меня маленький, да еще и без макияжа была, зато вон какой комплимент получила.
В Третьяковку можно самостоятельно с 14 лет. Женщина у какого входа стояла? Кассы внутри, несколько в стороне от входа с охраной и от входа в залы. Надо все-таки знать края, когда заливаешь.
- В студенческие годы как-то компанией с другом и нашими подружками посетили местный драмтеатр. Решили культурно просветиться и приобщиться к классике. В тот день на сцене давали пьесу Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». Это было первое наше посещение серьезного театра вообще. И надо сказать, постановка произвела на нас невероятное впечатление! Кто бывал в театре, знает, каково это, видеть не на экране телевизора, а вживую игру актеров, их эмоции, пластику! Мы вышли из театра с ощущением, будто заново родились. Тем более, пошел легкий летний дождь, а мы без зонтов! Обсуждая пьесу, все сошлись во мнении, что надо ходить в театр чаще! После театра мы поехали на дачу к другу, но это уже другая история. Кстати, после этого я ни разу не был в театре.
- Сходили с дочерью на «Баядерку». В третьем акте выходит длинная вереница балерин в белоснежных пачках — знаменитая сцена теней. Красиво, завораживающе, я вся в мурашках. А моя 8-летняя дочь смотрит и выдает: «Это Солор балерин считает, чтобы уснуть!» Все. Я не смогла смотреть балет дальше с серьезным лицом. Вот, что значит вырастить человека, который умеет смотреть искусство и не бояться над ним шутить. Теперь буду думать об этом каждый раз, когда вижу сцену теней.
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