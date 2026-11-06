15 историй о походах в театры и в музеи, где впечатления подарило не только искусство

Некоторых людей не затащишь ни в театр, ни в музей, ни на другое похожее представление, потому что они считают все это скучным. Но мы, ценители подобных мероприятий, точно знаем, что эмоций там можно получить вдоволь. Помню, как однажды моя подруга, которую я уговорила сходить со мной на «Щелкунчика», сказала, что думала просто поспать под музыку Чайковского, а потом увидела мужчин-танцоров и до конца балета глаз от восхищения не могла закрыть.